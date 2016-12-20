Шустрый Ендан на максимальной выгоде

Какая может быть практика в тувинской прокуратуре? Тувинская или русская? Про российскую не беспокойтесь – в Туве о ней и помину нет. Сама своими ушами слышала, как одна стареющая прокурорша в зале суда заявила: «У нас своя практика, тувинская». Я не юрист, а потому объясните мне, почему Валентин Ендан снова начальник в администрации Кызылского района? Потому что – у нас в прокуратуре своя тувинская практика!

Когда Шолбана Кара-оола в 2007 году чрезвычайный Шойгу усадил в правительство, то он сразу приметил шустренького дядечку с усиками – Ендана. Ну, зачем спрашивать – кто приметил? Кара-оол, конечно, приметил шустрого Ендана. Приметил и в кресло министра сельского хозяйства усадил, мол, давай, Валя, шустри!

Сама лично не видела, но тётки из минсельхоза утверждали, что левая женщина Валентина Ендана не настолько хороша собой снаружи, однако, катать её на машине можно. То ли из-за неё, то ли с ней вместе попали они в автокатастрофу в Кызыле на улице Интернациональной, вернее, совершили аварию, то есть, на какой-то незаконной скорости наехали на такси с пассажирами. Такси всмятку, пассажиры, как водится, жутко пострадали, а одна осталась инвалидом и, как говорят, впоследствии скончалась. Правда, шустрого Валентина это никак не задело, и Кара-оол его прямиком из министерства отправил шустрить в Кызылский район. Валентин на то и шустрый, что будучи председателем администрации Кызылского района, умудрился собственноручно избить в Тес-Хемском районе человека, который впоследствии тоже скончался.

И вот тут-то про прокуратуру тувинскую речь: Она как-то вяло возражала про судимого Валентина Ендана, мол, слезай с кресла, Валя, нельзя пока тебе начальствующие должности занимать, потому как российский закон запрещает. Российская запрещает, а тувинская – наоборот. Ну, не то, чтобы разрешает... Валентин то слезет, то залезет, то слезет, то обратно... Короче, Валентин Иванович теперь снова восседает в кресле самого большого районного начальника.

Мне, конечно, некоторые возражают и аргументом бьют, мол, что не прокуроры проморгали незаконное назначение Ендана, а районные депутаты на своей сессии его утвердили своим волеизъявлением. Тут, надо сказать, есть кое-какой резон в виде Монге Аяса. Дело в том, что у Монге Аяса есть тесть по фамилии Бичелдей. Да-да, тот самый, на которого на днях завели уголовное дело, грубо говоря, за банальное воровство бюджетных денег. Тонко говорить Бичелдей будет на допросах, а я говорю прямо и грубо – вор должен сидеть! Так вот, один прокурорский работник, рыдал передо мной и говорил, что Бичелдей весь наизнанку вывернулся, но всё-таки умудрился своего зятя Монге Аяса протащить на место председателя районных депутатов, а уж эти депутаты под неусыпным строгим взором Аяса Монге и проголосовали за Ендана. Известное дело, что депутаты в Туве – самые подневольные, пугливые и самые забитые: им скажут хенде хох – они руки по швам, что означает «единогласно за!».

Но тут возникает другой вопрос – а почему так упорно Шолбан Кара-оол вместе с тувинской прокуратурой закрывают глаза на трупы, возникающие после Валентина Ендана? Что такого ценного есть у него? На мой взгляд, кроме усиков, в его образе ничего примечательного нет, сбрей – и просто-таки безликая морда на лице. Другое дело, что вокруг районного центра земельные участки хороши сами по себе! Там, представляете, сколько можно себе в карман положить? Всем же хочется возле Кызыла иметь собственный участок с фазендой – вот и старается Валентин Ендан усидеть любыми способами в кресле районного начальника.

А вот Кара-оол, простите, скажу грубо – врёт. Он в своём «Послании», я уже извинилась, врёт, что «Мы благодарны людям, прежде всего, сельчанам, за их готовность строиться и будем всячески поддерживать это стремление. Продолжим выдавать льготную древесину, бесплатное выделение земельных участков...». Ну-ну, знаем мы, как Кара-оол всячески поддерживает стремление людей – очереди за получением земельных участков, как до Луны пешком или, как в очереди за местом в детский сад.

И, смотрите, как дальше в своём «Послании» Кара-оол тонко намекает: «Хочу подчеркнуть, речь идёт, прежде всего, об отдалённых сёлах. Потому что у столицы и пригородов Кызыла – Сукпака, Каа-Хема, Эрбека – совсем другие проблемы...». Ага, бесплатно выдавать земельные участки в безлюдной высокогорной Монгун-Тайге, где кроме сарлыков никого нет и никому это не надо, пожалуйста! А вот в районе, сразу рядом с Кызылом – это, извините, только через Ендана.

Ну, мы уже скоро как 10 лет знаем Кара-оола Шолбана. Все эти годы он в своих посланиях только и говорил, что врал да лапшу на уши вешал. Вот он сказал: «Строительный комплекс обладает огромным мультипликативным потенциалом, вокруг него развиваются десятки отраслей, начиная с производства строительных и отделочных материалов и заканчивая благоустройством». Это Кара-оол как бы говорит, что со строительством всё в Туве отлично, а на самом деле все так заворовались, что под мультипликативный эффект даже Бичелдей попался – в уголовники его записали.

И, смотрите, что дальше Кара-оол говорит в «Послании» про строительную отрасль экономики: «Но мы, к сожалению, пока ещё не научились извлекать из этого максимальную выгоду». Ей-богу, это из «Послания» его слова – не я придумала! Дочери квартиру в Москве за 130 миллионов – это не выгода? А огромный торговый центр в миллиард рублей с салоном красоты для жены в Москве – это что, не выгода разве? Выгода, но не максимальная? Что такое максимальная выгода в таком случае?

Вот ещё слова Кара-оола из его «Послания»: «Перед строительным комплексом республики, курирующим отрасль вице-премьером – Владимиром Александровичем Фалалеевым...»... Нет, дальше нет сил цитировать всё это враньё! Как дочитала до Фалалеева – в глазах потемнело. Ну, скажите мне, какой из Фалалеева вице-премьер? Да ещё по строительному комплексу? Вот возьму и проверю, на самом ли деле он строитель? Он, конечно, скажет мне, что строитель, потому что учился в Кызылском филиале Красноярского политехнического института и... Вот я и проверю – учился или нет? Кара-оолу любой может показать диплом об образовании, но поверит он не каждому, а вот такому, как Ендан или Фалалеев – такому поверит. Потому что надо уметь извлекать из бюджета и государственных строительных программ максимальную выгоду.

Очень вредная тувинка