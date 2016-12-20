    Перекрёсток мнений

Аноним, 14-12-2016 #1[ru]

А мы гадали, почему бедные учителя страдают. Совсем обожрались

Аноним, 14-12-2016 #2[ru]

Денег НЕТ, но вы там держитесь. А морда то у этого председателя отожрана как надо...

Аноним, 14-12-2016 #3[ru]

Президент Путин подсказывает чиновникам, судьям, что наглость – не второе счастье. Самим надо соблюдать законы и приличия. Наконец-то, народ знает. За вами тоже следят.

Аноним, 14-12-2016 #5[ru]

Вот вам и отсутствие клановости в Туве! Рука руку моет, все схвачено, везде родственники сидят! А про судей и говорить нечего, особенно кастрационного суда, все решают деньги и родственные связи, а простой народ с ролтона на воду перебивается!

Аноним, 14-12-2016 #7[ru]

Кара-оолы придумывают разные схемы для хищения народных денег. Губернаторские проекты самые коррупционные. Да, казалось бы на самом благородном проекте «Не менее одного ребёнка в семье с высшим образованием», свистнули всю сумму...

Аноним, 15-12-2016 #10[com]

В казначействе все одноклассники собрались, которым непомерные премии выписываются. у маленького спеца – начальника отдела з/п как у министров.

Аноним, 15-12-2016 #11[ru]

А Торгово-промышленная палата РТ? Это... что за сборище идиотов? Проводят тупые заседания и все, то избираются, то переизбираются. Монге Аяс двух слов связать не может, всё по шаманам бегает. Это Что? Отдайте всем взносы и идите восвояси. Упраздните уже себя!

Аноним, 15-12-2016 #12[ru]

№6, бизнес-омбудсмен тувинский по образованию физрук, а по закону федеральному и закону РТ должен быть человек с высшим экономическим или юридическим образованием. Просто когда искали такого – попадались одни неугодные, а этот всем хорош – говорит чушь, всегда сделает, как надо власти нашей, да и вообще – если что натворит, и посадить не жалко, не такой уж ценный экспонат.

Аноним, 15-12-2016 #13[ru]

Кара-оол прочитал Риск и в своем Послании сразу открестился от Конституционного Суда. А все говорят, что Риск никто в расчет не берет. Вот тебе и Риск!

Аноним, 15-12-2016 #15[ru]

Братья Кара-оолы торопятся достроить гостиницу по ул. Интернациональная. Станция переливания крови не построена, тепла в городе не хватает, а глава достраивает гостиницы и разного рода частные коммерческие объекты.

Аноним, 16-12-2016 #17[ru]

По моим данным, гостиницу Коттедж, Кара-оол приватизировал 2 года назад за 3 миллиона деревянных. По какой-то программе приватизации. Аяна Саган-ооловна всем управляет. Или я путаю Одуген и Коттедж...

Аноним, 16-12-2016 #18[ru]

При такой борьбе с коррупцией, развернувшейся в последнее время, неровен час попасть по жернова и караооловскому окружению. Коррупция в России работает зеркально: во главе губернатор, раскинув свои клещи во все органы власти, даже парламент и тот – ручной. «Но как бы веревочке не виться, будет конец». Не хотелось бы оказаться на их месте. Бессонные нервные ночи, страх перед будущим... Б-РР! Свои же, в первую очередь, сдадут.

Аноним, 16-12-2016 #20[ru]

Просто посмотрите торги 2011-2014 гг. казначейства, кто выиграл, известно ведь он же строил хоромы этой семьи.

Аноним, 14-12-2016 #1[ru]

А сколько заявлений в год поступает в Конституционный суд РТ? Одно, два. Ну и зачем они дармоеды? Впрочем, хорошая должность для бездельников.

Аноним, 14-12-2016 #1[ru]

Представляю, как Кара-оол будет подводить туристов к памятнику обломка и говорить с гордостью: «На нас упал Прогресс!»

Аноним, 14-12-2016 #1[ru]

Итак, свершилось! Постановлением нашего неподкупного Верховного Хурала (от 22 ноября 2016 г. N1081 ПВХ-2) выставляются на продажу объекты: Гостиница «Коттедж» с закрепленным земельным участком, Нежилые помещения N1-5 общей площадью 144,7 кв. м с закрепленным земельным участком по ул. Щ-Кравченко, 37, Нежилые помещения N2-4 по ул. Мира, 15.

Мне все было интересно, когда же в связи с новой гостиницей «Кавказ» будут «убиваться» гостиницы «Коттедж» и «Одуген». Началось! И это при том, что не хватает помещений для оказания социальных услуг детям, инвалидам. Неужели нельзя организовать было детский центр в «Одугене»? Неужели нельзя БЕЗВОЗМЕЗДНО отдать этот «Одуген» для специализированного детского сада? Кстати, Путин поднимал вопрос в своем Послании о развитии детских центров развития творчества и центров для одаренных детей. Вот и отдали бы эти помещения детям безвозмездно. Теперь волей-неволей народ будет следить, в чьих руках окажутся эти объекты. А мы потом напишем письма Путину В.В., вот так, мол, наши региональные власти распоряжаются имуществом, вразрез Вашему Посланию.

Большая просьба руководителям детских центров незамедлительно написать письма в Минзем с ходатайством о передаче названных объектов в безвозмездное пользование. А наше тувинское правительство должно не просто дать разрешение, а взять на себя обязательство ежегодного софинансирования на содержание такого проекта. Наше тугодумное Минобразования вряд ли напишет такое ходатайство, кишка тонка, все чего-то боятся. Держись, Кара-оол! народное око не дремлет! На тебя уже пухлая папка компромата у народа за пазухой.

Аноним, 14-12-2016 #1[ru]

Дорогие друзья, мне не важно, кто вы, оппозиция, Советы, коммунисты, Педросы, профкомитеты! Но затронули ключевой вопрос. Каждый семейный бюджет пострадал из-за высоких тарифов Кызылской ТЭЦ, каждая печка в частном секторе не каждый день топится. А это все устроили жадные хозяева разреза Каа-Хемский, во главе Шойгу и Кара-оол. Хочу выразить благодарность Вашему Совету, за справедливые требования. Прошу народ поддержать акции проводимые Советом!

Эрмак, 14-12-2016 #2[ru]

...Недрами республики ВЛАДЕЮТ на Федеральном Уровне, и мнение Тувы, и ее, тем более нынешних «депутатов» по этому пункту, Просто НОЛЬ. Пункт номер Два. А купившие то Запасы Угля разве его Добывают, и Продают в Самой Республики, кроме ее Основного Монополиста Иностранного? И Уголь, Авторы «Обращения», к каким то «депутатам», УЖЕ отстают от Жизни, продают уже не мешками, а ВЕДРАМИ...

Аноним, 14-12-2016 #1[ru]

МЭНЭЭ все время сидит штудирует Риск информ, Новости тТувы и Жизнь Тувы! Привет МЭНЭЭ! Проблемы если есть, Пиши здесь.

Аноним, 15-12-2016 #3[ru]

Почему у нас такой гнилой народ, хоть Кара-оол собаку назначь, всё равно будут писать гавно!

Аноним, 15-12-2016 #1[ru]

Радует, что народ наконец-то замечает расхождения между картинкой в телевизоре и реальности.

Аноним, 14-12-2016 #1[ru]

Давно уже продали и просрали, китаезы давно наглеют и знают за какие деньги и кому! Если бы хоть один прокурор или судья любили свою родину Россию и Тыву такого бы беспредела не было...

Аноним, 14-12-2016 #3[ru]

Кара-оол зарабатывает у китайцев. Перевозки грузов у него. Директива сверху, закрывать глаза на все нарушения предприятия Лунсин.

Аноним, 14-12-2016 #3[ru]

Зерна национализма и сепаратизма сеют из Москвы. Политика нынешних властей направлена на уничтожение страны и своего же населения. Отсутствуют рабочие места, следовательно нет денег у народа на жизнь, беспросветная «каторга», имеющиеся рабочие места сокращают под предлогом оптимизации, куда сокращенные работники пойдут работать? Нету светлого будущего, оттого люди становятся пессимистами, у некоторых руки отпускаются и становятся заложниками алкоголя. Кучка богатеют, а остальные на «дне». Это и еще многие факторы послужат запалом общественного взрыва и недовольствия, чего и ждут, потирая руки, ненавистные капиталисты. Наше государство антисоциальное, населениененавистное, олигархожульническое.

Эрмак, 16-12-2016 #12[ru]

Аноним №9... Ваше утверждение что «Он просто военный» равнозначно что Глупый... Но разве Шойгу Глупый? Разве он не понимает, что в Туве КОРМИТЬ эту бригаду нужны затраты на перевозку через Саяны ВСЕГО, что Нужно для Питания из других регионов Сибири. То есть Преднамеренные Расходы, чтоб УНИЧТОЖАТЬ Экономически Российскую Федерацию. Почему директора, развалившего СХП ИМЕНИ Шойгу, ставят Депутатом Верховного Хурала?.. Или что добивается ВРАЧ Психиатр по Образованию Лариса Шойгу, третий срок давя на кнопки в Госдуме? Да чтоб как можно Больше Молодежи Тувы в ПЕТЛИ Лезло, или с Моста, с Обрыва... А в итоге Брат с сестрой ВСЕ делают для того чтоб Россию ЭКОНОМИЧЕСКИ подорвать, и Создать в Туве обстановку Ненависти к Русским.

Аноним, 15-12-2016 #1[ru]

На самом деле в Улуг-хеме серый кардинал – это Начын Балчий или как его зовут там. Это он стучит Карликам обо всем. Жену устроил на хорошее место. Это ему Юра верит и по его стукам назначают на должности кого попало. Там еще присутствует пройдоха казак Ховалыг, который пытается на что-то влиять. Но у него ничего не получается. Все знают, что его скоро посадят надолго, и ему доверия уже нет. А кто они такие, знают. Почти все они поднялись на наркоте и этим живут и процветают. Все так... или почти так.

Аноним, 15-12-2016 #2[ru]

В Туве идет тихая дискриминация русскоязычного населения, тихим сапом выдавливают, создают все условия что бы ушли сами. Остаются только те, кто хорошо полижет зад.

Аноним, 14-12-2016 #1[ru]

Салим Кызыл-оол и судья Кызыл-оол – родные братья. Салим – самый приближенный к Карлику чиновник. При Салиме творились самые жуткие махинации с земельными участками. Салим и Якушев вместе проворачивали по заданию Карлика эти незаконные операции с земельными участками. Судья Кызыл-оол спустит дело на тормозах и Якушеву ничего не будет.

Аноним, 14-12-2016 #3[com]

Ананьина Ю.Ю. самого давно сажать пора, за хищение бюджетных средств в поселке Каа-Хем.

Аноним, 14-12-2016 #4[ru]

У Ананьина политическое кредо «Всегда». Всегда готов отдаться. Впрочем говно никогда не тонет.

Аноним, 15-12-2016 #6[ru]

У Ананьина, когда был председателем городского хурала, бухгалтер Дапык, умело обналичивала фин средства и передавала ему. Потом Тунев заставлял ее также обналичивать на свои личные нужды. Кара-ооловский постулат: богатым нечего воровать, у них и так все есть, не сработал. Воруют все члены его команды. Страдают бухгалтера. Опять не справедливо. Дапык взяла на себя вину Тунева.

Аноним, 15-12-2016 #8[ru]

Ананьин этот возомнил себя в нашем Каа-Хеме черт-те каким Начальником. По плевому вопросу, хотела зайти, спросить его – ан неет, секретарша говорит, к ему надо записаться, а то запись полная аж на 10 дней вперед...

Аноним, 15-12-2016 #11[ru]

Якушев неисправим! Не зря у него погоняло было одно время – Круглый или по-тувински Борбак-оол. С него все, как с гуся вода. Но один фиг, сколько верёвочке не виться, конец все равно найдётся. Юрик? Детка, ты явно это прочтёшь. Когда ж ты наконец подавишься этими деньгами? Тебя и твоих отпрысков прокляли на семь поколений вперёд! В твоём возрасте пора уже о душе подумать, а ты все о мошне своей трясёшься.

Аноним, 16-12-2016 #13[ru]

Прочитала выпуск Риска до конца. Напрашивается такой вывод: деятели, про которых идёт речь в статьях газеты (Кара-оолы, Ананьин, Тунёв, Кызыл-оол, Якушев, судьи Конституционного суда, карликовский хурал и т.д.) есть не что иное, как преступное сообщество в «белых воротничках», о борьбе с которыми так много говорит президент. Они все связаны между собой так называемыми невидимыми нитями, а проще говоря они все при власти. Но самое страшное, то что совсем недавно, эту власть «ВЫБРАЛ» народ, земляки (лицемерное название тувинцев от Кара-оола). Неграмотность, нищета, забитость народа вот конёк на котором карлик въехал во власть и фундамент на котором он продолжает стоять у власти. Печально и жалко тувинцев.