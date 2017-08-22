A- | A | A+ 12pt №33, 22 августа 2017 года. О главном начистоту

Победителей не судят Нет, ну а вы как хотели? Чтобы армия – и без драки? Чтобы тувинец – и не победил? Да мы, тувинцы, если хотите, ещё во времена Чингис Хана в войсках такой шорох наводили на все захватываемые народы – до сих пор трясутся и боятся. И пусть прошло 500 лет с тех пор, а славный воинский дух не выветрился из нас! Один Шойгу чего стоит! Ой, надо два восклицательных знака поставить – Один Шойгу чего стоит!! Вот так правильно. Какие там чеченцы? Они и рядом с тувинцами не стояли! Вот, например, последний случай, когда уральские вояки в казарме количеством около ста не могли противостоять всего лишь одному тувинскому взводу. Ну, помните, там ещё шум подняли, мол, 23 тувинца-контрактника форменным образом разбомбили казармы, всех русских загнали под кровати, а дежурного командира прямиком отправили в лазарет. Ну, ладно, про 500 лет я, может быть, загнула чуток, но чем-то ведь в исторических параллелях надо же гордиться? Что, Кара-оолом прикажете гордиться что ли? Посадил народ на шмурдяк и доширак... А тут всё-таки, какая никакая, но армия и министр-генерал Шойгу!!! Тут уместно три восклицательных знака. Почему? Да потому что, когда дежурный командир в звании капитана сделал замечание тувинскому контрактнику за какую-то обувь в виде спортивных кроссовок, что не по Уставу торчала под кроватью, все 23 воина дружно набросились на него, тот от ужаса, наверное, закричал. Хотя, может, не закричал, а завопил типа того, что, батюшки-светы, в своей же родной армии на родной земле жизни лишают, ну и всякое такое непатриотическое. Тувинцы, опять-таки же, наверное, глядя на него, подумали: а куда же подевалось традиционное «русские не сдаются»? Но, тут такое дело, этот дежурный по казарме командир, как я думаю, уже хотел крикнуть богатырским голосом «русские не сдаются», но какой-то тувинец (какой – следствие сейчас разбирается) опередил его и как заорёт: «Заткнись, а то придёт наш земляк Шойгу и уволит тебя! Мы – элита Шойгу!». О как! Да, а про следствие, говорят, что дело уголовное возбудили – одна штука, потерпевший в лице командира – одна штука, подследственный контрактник из Тувы сидит в СИЗО – одна штука. А сидеть в СИЗО должно бы, наверное, больше – или 23, если это тувинцы начали бойню, или 100, если русские. Ну, говорю же, кто теперь разберётся – кто прав, а кто виноват? Мне, как тувинке, конечно, приятно осознавать, что мои земляки не знают страха смерти, но с другой стороны, где тогда другим искать справедливость, если именем Шойгу запугивать всю армию и командный состав? Какой-то зверский образ создаётся у нашего звёздного полу-тувинца? Вот он приехал в ту воинскую часть на Урале и сразу стало ясно, что драки никакой как бы и не было. А была типа того что чуть ли не дружеская потасовка – и нечего тут шум поднимать и позорить на весь свет российских воинов-миротворцев. Я бы и не стала вспоминать про эту неуставную драку, про «дедовщину» по-тувински, когда солдаты бьют командира. Но раз тема военная, то без всесильного Шойгу не обойтись никак. Да, и ещё без Бичелдея тоже. В 90-х годах, когда по воле недавно свежеосужденного по уголовному делу Каадыр-оола Бичелдея из республики вывели все воинские части и растащили по кирпичику военные сооружения, казармы, склады, гаражи и огромные убежища – Тува стала казаться со стороны тихой и мирной, готовой сию минуту стать суверенной безо всякого российского военного присутствия. Однако не срослось, через каких-то 20 лет Шойгу стал министром обороны и Кара-оол объявил, что военное строительство в Туве – самое приоритетное и главное экономическое направление. Сказал, и сразу же начали испаряться миллиарды бюджетных ассигнований на строительстве военных объектов. Ай, да кто в России деньги считает! Не об этом речь. Речь о том, что на земле тувинской с этим звёздным генералом местному населению житья не стало. И, по всей видимости, уже не будет никогда. Вот письмо: «Рядом со мной на горе с 30 января 2016 года начали уже стрелять, шуметь, да так, что нам иногда не спится. Но мы должны всё это терпеть и молчать. Если не молчать, то Минобороны нас точно переселит в неизвестность. А у меня главная цель в жизни – остаться на своей земле, в доме, где имеется сад и чистый воздух, вода. В моём доме и на нашей улице всегда тишина. Наша улица находится на краю около леса, поэтому у нас всё тихо, мирно и спокойно. Вообще, я не знаю, что делать в таких случаях. Поскорее бы Минобороны ушло отсюда. И так рядом расположенную гору обстреляли так, что снег стал чёрным. Складывается такое ощущение, что таким образом нас выгоняют с родной земли. Там у них на горе машина УРАЛ стоит второй месяц, а внутри живут два солдата. А внизу под горой пустыми стоят три палатки. Зачем они там живут и сторожат местность, непонятно. А по вечерам оттуда же вылетают огромные сверкающие пули с душераздирающим шумом, очень похожим на шум нашего угольного разреза, как при взрывах угля, земля дрожит». Это письмо Айдына Саая, живущего в Кара-Хааке, где волей Минобороны сгоняют жителей с их родной обжитой земли, чтобы обустроить военный полигон. Жители держали круговую оборону, писали во все инстанции – от районной прокуратуры до президента страны. Кызылский межрайонный прокурор М.К. Ондар даже дал ответ: «... Ваше обращение от 25.05.2016, поступившее из Генеральной прокуратуры о нарушении Ваших прав администрацией Кызылского района при предоставлении земельного участка Минобороны для строительства военного полигона, рассмотрено. По результатам рассмотрения выявлены нарушения федерального законодательства при выделении земель под строительство полигона отдельной мотострелковой бригады...». Год назад действия Минобороны признавались незаконными. Год назад Региональное управление заказчика капитального строительства Центрального военного округа Министерства обороны РФ ещё хоть как-то демонстрировало видимость законности по выделу земельного участка площадью 120 га из состава земельного участка с кадастровым номером 17:05:0000000:690 для жителей Кара-Хаака. Теперь уже всё, теперь Шойгу-вечный победитель одержал над тувинцами сокрушительную победу – президент Путин подписал Указ, по которому любая земля в любой точке страны может быть изъята для нужд обороны страны. Вы спросите меня, а при чём здесь времена Чингис Хана, славное боевое 500-летнее прошлое тувинских воинов, уголовное дело по драке на Урале и строительство военного полигона на землях Кара-Хаака? А не при чём. Просто времена такие. Ну, победил Шойгу, победил. А людям куда деваться? Очень вредная тувинка (прочитано 1283 раза) http://risk-inform.ru/article_6850.html +2

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Аноним (гость) 24-08-2017 14:53:42 #7 [ru] Аноним 1-й правильно заметил, что никто из тувинцев не попал в реанимацию, даже просто в больницу не попал. Почему? 0 Аноним (гость) 24-08-2017 14:49:12 #6 [ru] А ведь действительно тувинцы есть прирожденные воины. Сколько угодно можете злиться, но историю не переписать. И пусть даже Шойгу наполовину тувинец и наполовину еврей это ничего не меняет. Его любят в России, он может стать даже президентом страны. 0 Аноним (гость) 24-08-2017 09:36:24 #5 [ru] Мы просто знаем что-такое ВАШИ современные "воины"- семеро одного не боятся.А Шойгу не тувинец, он метис тувинца и еврейки, жил-бы в Израиле был-бы евреем по матери. 0 Аноним (гость) 24-08-2017 06:15:07 #4 [ru] А нетитулам завидно, что у них есть Шойгу. -4 Шумов Андрей Семенович Эрмак 24-08-2017 05:27:45 #3 [ru] Да... Читая ОВТ понимаешь, и почему Тува то ОТСТАЛАЯ...

Если Даже ВРЕДНАЯ Тувинка не Понимает Разницы между Тувинскими Тюркскими Словами ЧАНГЫС и Чингис...

Если бы к примеру Ивана ГрОзного Назвали Иваном ГрЯзным, то в России то бы Поднялась такая Буря... Или Кто бы Отважился Город Грозный Назвать ГрЯзным, то Стал Бы Личным Врагом КАЖДОГО Чеченца...

А У Нас в Туве?

Даже ОВТ Коверкает ТИТУЛ Выбранного на Курултае, и Тувинцы, вроде ГРАМОТНЫЕ, а Помалкивают...

Если Даже ОВТ в переводе на Русский, Великого Монгола Называет Моховый Хан, За Что бы ЕЙ В Его Времена просто Бы Голову Отрубили, а Тувинцы то Помалкивают... А Есть и Филологи в Туве, Кстати наверное и " Ученые"... Или МИНИМУМ имеющие Образование УНИВЕРСИТЕТА, И Они то ПОМАЛКИВАЮТ...

То Возникает Вопрос, а Тувинцы Ли Вы?

Или Ставшие Тувинско Язычниками Бывшие МООЛ?

Так что ОВТ... ЧАНГЫС- ХААН На ВЕКА обеспечил Тувинцам Мирную Жизнь, но Вот Как Они ЭТИМ Воспользовались?

Если Им больше Нравятся Маньчжурские кожууны, чем РАЙ-ОНы...

Так что ОВТ... Пока Вы, пишущие на Тувинском и Русском, не Осознаете РАЗНИЦУ между Монгол и Моол, между Чангыс и Чингис, то Рассчитывать ВАМ на Развитие, как НАРОДУ, просто Глупо.

Вы Плюете в Прошлое, и Получаете в Настоящем.

Кто Плюет на Своих Предков, На Свой Язык, на Историю Своего Народа, то о Каком Развитии Таким Мечтать? Так что ОВТ... ЧАНГЫС- ХААН На ВЕКА обеспечил Тувинцам Мирную Жизнь, но Вот Как Они ЭТИМ Воспользовались?Если Им больше Нравятся Маньчжурские кожууны, чем РАЙ-ОНы...Так что ОВТ... Пока Вы, пишущие на Тувинском и Русском, не Осознаете РАЗНИЦУ между Монгол и Моол, между Чангыс и Чингис, то Рассчитывать ВАМ на Развитие, как НАРОДУ, просто Глупо.Вы Плюете в Прошлое, и Получаете в Настоящем.Кто Плюет на Своих Предков, На Свой Язык, на Историю Своего Народа, то о Каком Развитии Таким Мечтать? +1 Аноним (гость) 23-08-2017 12:37:36 #2 [ru] Да, у титулов и титулок с психикой давно не в порядке, сейчас взахлёб лобызают а как раком поставят, плакать начинают, а до кумиров вашей нации ВАМ очень далеко,надо много работать а вы этого не любите. 0 Аноним (гость) 23-08-2017 11:06:21 #1 [ru] Интересно, что обиженными себя считает "элита Шойгу", а в реанимацию из них никто не попал... 0 Остальные материалы номера 33: Свежий анекдот

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