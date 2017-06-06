Бастовать нельзя, а красть деньги можно?

Строители космодрома «Восточный» с начала года не получают зарплату, из-за чего начали забастовку. Об этом «Новой газете» сообщил один из рабочих СУ-701 (субподрядчик «Дальспецстрой»).

«Зарплату не платят с января, а командировочные в СУ-701 – с апреля 2016 года. Сначала обещали заплатить в феврале, потом откладывали на следующий день, – рассказал он. – А в апреле сказали: не хотите – не работайте. Распишитесь в пустых ведомостях, потому что надо бумаги отправить. Никто не расписывается, конечно».

По словам рабочего, некоторым его коллегам не продлили договор. Однако основная часть сотрудников СУ-701 уволилась.

«Сейчас мало людей работает. Начальники сразу поувольнялись, в других конторах работают, а мы сидим и ждем. Деваться некуда: семьи голодные, у кого-то кредиты», – сказал рабочий.

Перед тем как начать забастовку, сотрудники СУ-701 написали более ста жалоб на невыплату зарплаты. Но руководство сообщило, что им запрещено бастовать, потому что космодром – стратегический объект.

Рабочие не могут получить зарплату даже после решений суда. «Мы должны переходить под [контроль] Минобороны, потому что «Спецстрой» ликвидируют. Поэтому обращались в военную прокуратуру, местные прокуроры тоже разводят руками», – сказал собеседник газеты.

По его словам, руководство компании пообещало выплатить зарплату до 31 мая. Он связывает такое обещание с тем, что сейчас на космодроме «находится какое-то начальство, 30 мая они улетят, а потом опять будут обещания».

Сотрудники СУ-701 работают на всех объектах космодрома «Восточный». Также они строят город Циолковский.

Напомним, строительство космодрома «Восточный» началось в 2011 году. Его курирует лично президент России Владимир Путин. Тем не менее вокруг стратегического объекта не утихают скандалы. Например, в ноябре 2015 года глава государства был вынужден перенести на апрель 2016 года первый в истории пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космодрома.

После этого работой федерального агентства Спецстрой (генподрядчик «Восточного», подведомственный Минобороны) заинтересовался вице-премьер Дмитрий Рогозин. В его докладе на имя президента утверждалось, что Спецстрой выполняет работы лишь на 15-40% от стоимости заключенных контрактов, перепоручая сторонним структурам основной объем работ и создание проектно-сметной документации. На космодроме оказалось более 250 компаний, из которых многие не обладали нужными компетенциями, оборудованием и специалистами.

Осенью 2016 года СКР возбудил уголовные дела по фактам невыплаты заработной платы строителям на «Восточном» и хищениям. Руководство «Роскосмоса» жаловалось на качество работ, а Минстрой – на низкую финансовую дисциплину генподрядчика.

После всего этого Путин принял решение о ликвидации Спецстроя.

ИА «Znak»