Газета РИСК
 Логин: Пароль:

   Регистрация
   Забыли пароль?
   Помощь
    Главная
Свежий
номер
  Архив
Архив
газеты
  Новости
События
в Туве
  Объявления
Куплю /
Продам
  Опросы
Наши вопросы,
ваши ответы
  Форум
Дискуссии,
обсуждения

Сообщение для всех: "Если у вас имеются проблемы с работой сайта risk-inform.ru, попробуйте воспользоваться сайтами http://risk-inform.com, http://riskinform.livejournal.com или http://vk.com/risk_inform"

pix
Навигация
Случайное фото
Единая Россия отвечает за состояние дорог Кызыла. Раздел: Родной край
Комментариев: 23
Исправь ошибку
Кто на сайте
Вы Анонимный пользователь. Вы можете зарегистрироваться, нажав здесь.
Anonymous Гостей: 31
User Пользователей: 1

Связь установлена risk-inform.com
Anonymous Гостей: 9
User Пользователей: 0
вКонтакте
Твиттер
Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2017 год / № 22, 6 июня / Бастовать нельзя, а красть деньги можно?
   
 
Версия для печати A- | A | A+ 12pt

№22, 6 июня 2017 года.

Бастовать нельзя, а красть деньги можно?

Бастовать нельзя, а красть деньги можно?

Строители космодрома «Восточный» с начала года не получают зарплату, из-за чего начали забастовку. Об этом «Новой газете» сообщил один из рабочих СУ-701 (субподрядчик «Дальспецстрой»).

«Зарплату не платят с января, а командировочные в СУ-701 – с апреля 2016 года. Сначала обещали заплатить в феврале, потом откладывали на следующий день, – рассказал он. – А в апреле сказали: не хотите – не работайте. Распишитесь в пустых ведомостях, потому что надо бумаги отправить. Никто не расписывается, конечно».

По словам рабочего, некоторым его коллегам не продлили договор. Однако основная часть сотрудников СУ-701 уволилась.

«Сейчас мало людей работает. Начальники сразу поувольнялись, в других конторах работают, а мы сидим и ждем. Деваться некуда: семьи голодные, у кого-то кредиты», – сказал рабочий.

Перед тем как начать забастовку, сотрудники СУ-701 написали более ста жалоб на невыплату зарплаты. Но руководство сообщило, что им запрещено бастовать, потому что космодром – стратегический объект.

Рабочие не могут получить зарплату даже после решений суда. «Мы должны переходить под [контроль] Минобороны, потому что «Спецстрой» ликвидируют. Поэтому обращались в военную прокуратуру, местные прокуроры тоже разводят руками», – сказал собеседник газеты.

По его словам, руководство компании пообещало выплатить зарплату до 31 мая. Он связывает такое обещание с тем, что сейчас на космодроме «находится какое-то начальство, 30 мая они улетят, а потом опять будут обещания».

Сотрудники СУ-701 работают на всех объектах космодрома «Восточный». Также они строят город Циолковский.

Напомним, строительство космодрома «Восточный» началось в 2011 году. Его курирует лично президент России Владимир Путин. Тем не менее вокруг стратегического объекта не утихают скандалы. Например, в ноябре 2015 года глава государства был вынужден перенести на апрель 2016 года первый в истории пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космодрома.

После этого работой федерального агентства Спецстрой (генподрядчик «Восточного», подведомственный Минобороны) заинтересовался вице-премьер Дмитрий Рогозин. В его докладе на имя президента утверждалось, что Спецстрой выполняет работы лишь на 15-40% от стоимости заключенных контрактов, перепоручая сторонним структурам основной объем работ и создание проектно-сметной документации. На космодроме оказалось более 250 компаний, из которых многие не обладали нужными компетенциями, оборудованием и специалистами.

Осенью 2016 года СКР возбудил уголовные дела по фактам невыплаты заработной платы строителям на «Восточном» и хищениям. Руководство «Роскосмоса» жаловалось на качество работ, а Минстрой – на низкую финансовую дисциплину генподрядчика.

После всего этого Путин принял решение о ликвидации Спецстроя.

ИА «Znak»

(прочитано 429 раз)

 http://risk-inform.ru/article_6702.html
+2

 Доска объявлений 
"АКВАМИР". Большой выбор аквариумов (в наличии и под заказ). Аквариумные рыбки, оборудование, аксессуары и декорации. Товары для домашних любимцев: разнообразные корма, снаряжение и аксессуары для животных и птиц.
ул.Кечил-оола, 63 (м-н "Отчугаш", напротив 50-го рынка), ул.Ленина, 58
Как Шолбан Кара-оол покалечил охранника Иванова: http://www.youtube.com/watch?v=YfgVCaRJp04 Иванов обвиняет будущего главу республики Тыва Шолбана Кара-оола в том, что он в 2006 году в пьяном виде в боулинг-клубе покалечил его сына-охранника.
http://www.youtube.com/watch?v=YfgVCaRJp04
"Подшипники РТИ". Широкий выбор подшипников, РВД, масел, в том числе на разлив для дизельных автомобилей. Расходный материал для шиномонтажа. Инструмент, аккумуляторы.
Кызыл, ул.Интернациональная, 115. С 9 до 18 часов.
"СтукOFF" - запчасти для иномарок. Оригинальные и аналоговые запчасти в наличии и под заказ. Контрактные ДВС, АКПП, кузовные детали. Оптика, стёкла. Широкий ассортимент запчастей Рено Логан, Сандеро, Lada Largus, Ford Focus, Hyundai, Solaris, Tucsun, Kia Rio, Daewoo Nexia, Matiz. Детали подвески японских, европейских, корейских автомобилей.
Кызыл, ул.Интернациональная, 115, т. 8923 380 3703
Комментарии можно добавлять только к материалам текущего номера.
Сообщения не связанные с темой статьи будут удаляться.
Остальные материалы номера 22:
 
   
   
 
Материалы по теме:
» 12 июня – время публично задать животрепещущие вопросы! (№22, 6 июня)
» От «майских указов» будешь маяться (№20, 23 мая)
» Минобороны: Чудеса в решете или решето на боевой вахте (№19, 16 мая)
» Михаил Ходорковский: В России растёт не только страх, но и бесстрашие (№18, 9 мая)
» В Новосибирске прошло семь митингов против роста тарифов на ЖКХ (№16, 25 апреля)
» За будущее Тувы! (№16, 25 апреля)
» Отцы нации и дети улицы (№13, 4 апреля)
» Коррупция на родине Шойгу (№13, 4 апреля)
» Всероссийский митинг против коррупции (№12, 28 марта)
» Тайна Дадина как прецедент (№9, 7 марта)
» Дума ограничит встречи депутатов с избирателями из-за боязни митингов (№5, 7 февраля)
» Синдром политической невинности (№47, 22 ноября)
» Бюджет-2017 – это бомба! (№43, 25 октября)
» Ответ «коллеге» В.Соловьёву: Услужливый пиарщик опаснее врага (№35, 30 августа)
» Всё, чем Россия тайно бредила, Медведев произносит вслух (№33, 16 августа)
» Сколько стоит призвание (№32, 9 августа)
» Эксперты зафиксировали рост числа случаев задержек зарплат (№27, 5 июля)
Материал входит в раздел тематического архива:
 
   

Мне очень перепись понравилась! Вчера, уже вечером, пришли две девушки, а ушли сегодня в 12 дня! Сказали, что завтра опять придут.

up Газета Внеклассно О нас Пользователи up
   • Свежий номер
 • Архив газеты
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
 • Тематический архив
 • Карикатуры
 • Юмор		  • Новости
 • Опросы
 • Календарь обещаний
 • Доска объявлений
 • Форум		  • Обратная связь
 • Статистика
 • Помощь		  • Регистрация/Вход
 • Добавить новость
 • Добавить фото		  
Материалы сайта предназначены для лиц 16 лет и старше. Ответственность за достоверность опубликованных материалов несут авторы. Мнение автора не всегда отражает точку зрения редакции. При полном или частичном использовании материалов, ссылка на газету «РИСК» обязательна. Для сетевых изданий обязательна гиперссылка на сайт «РИСКа» — risk-inform.ru
Для писем Лента новостей RSS Мобильная версия сайта Зеркало сайта
Страница газеты РИСК в Живом Журнале Страница газеты РИСК в Твиттере Страница газеты РИСК вКонтакте Страница газеты РИСК в YouTube
Борьба с неправдивой информацией о событиях в Украине Рейтинг@Mail.ru Счетчик PR-CY.Rank