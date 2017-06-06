Прошу проверить чиновников на предмет создания преступной группировки

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Прокуратура РТ

Управление ФСБ по РТ

Управление СК РФ по РТ

Копия: Администрация Президента Российской Федерации

Координационный Совет оппозиции Республики Тыва не единожды информировал федеральные органы государственной власти о масштабах коррупции в республике, о признаках действия организованных преступных группах в региональной власти.

Тувинскую общественность взбудоражила информация под заголовком «Антинародный банк», в которой приведена схема хищения бюджетных средств, предназначенных на строительство объектов в республике (Информация прилагается).

Актуальность этой информации заключается в том, что по этой же схеме были осуществлены хищения бюджетных средств, выделенных на строительство жилья для детей-сирот, на переселение граждан из аварийного и ветхого жилья, на устранение последствий землетрясений и других объектов. В связи с этим по некоторым фактам прокуратурой возбуждены уголовные дела. Организованная правительством Тувы схема хищения бюджетных средств путем подписания фиктивных актов о выполнении строительных работ и актов передачи объектов на государственный учет в республике наблюдается давно. Именно, в результате таких действий должностных лиц по этой схеме было сорвано исполнение государственных программ по указанным выше направлениям.

Как мы полагаем, факт мошенничества и обмана с целью хищения государственных средств налицо. Казначейством РТ обманным путем по подложным документам по 20 объектам были переведены средства почти на миллиард рублей на счета подрядных организаций в Народном банке. Эта противозаконная афера с миллиардом бюджетных средств стала возможна при участии руководителя Казначейства РТ С.Саая, председателя Совета директоров Народного банка, министра по закупкам Ю.Килижекова, министра финансов О.С.Достая, министра строительства В.Фалалеева, руководителя ГКУ «Госстройзаказ» А. Монгуша, руководителя Службы Судебных Приставов РТ О.С.Достая и руководителей ряда подрядных организаций. Не исключено, что координировал их действия сам председатель правительства Ш.Кара-оол.

На основании вышеизложенного, Прошу:

1. Дать правовую оценку действиям должностных лиц, подписывающих фиктивные акты выполненных работ и акты приемки несданных в эксплуатацию зданий и сооружений, а также фактам бездеятельности должностных лиц госорганов, призванных обеспечивать соблюдение и контроль федерального бюджетного законодательства.

2. Проверить законность и обоснованность распоряжения бюджетными средствами, зачисленными на основании фиктивных документов, со стороны банка «Народный банк РТ», средств.

3. Проверить наличие признаков коррупции в действиях должностных лиц, указанных министерств и ведомств республики и федеральных структур, в том числе по созданию и руководству преступной группировки в целях хищения бюджетных средств.

В. Яндай-оол,

Руководитель Координационного Совета оппозиции РТ.