Шолбан Кара-оол: этапы реализации больших планов

В тувинской команде силовиков происходит смена караула. Сначала поменяли руководителя УФСБ – место Боломожного занял В. Щуровский. Первый был весьма активен в борьбе с коррупционерами и оставил после себя заметный след. Чёрным браткам и Шойгу пришлось изрядно потрудиться, чтобы эта замена состоялась. И следует признать, что, похоже, Владимир Николаевич частично оправдывает надежды верхушки тувинского чиновничества – заботы нового начальника УФСБ больше касаются спорта, чем опасной борьбы с повальным воровством, пустившим в республике мощные корни. По крайней мере, при Щуровском мы уже не слышим ничего нового о победах чекистов на фронтах борьбы с коррупцией. Впрочем, не будем делать скоропалительных выводов – новый начальник, похоже, только вживается в новую должность в очень специфичной национальной республике.

Что же до прокурора республики, то тут радости в правительстве Тувы нет предела. Генерал Гринёв действительно сумел наступить на хвост чиновным прохвостам и его вороватому бизнес-окружению. Кара-оол за последние пару лет сделал несколько заходов в генеральную прокуратуру с просьбой убрать из Тувы слишком активного и безапелляционного прокурора. Однако пока у него не закончился контракт, смену не присылали. Скоро из Красноярска должен приехать сменщик. В правительстве Тувы полагают, что в связи с этим самые чёрные времена тувинских жуликов остались позади. Правда, не все разделяют этот оптимизм.

Как известно, работая в Красноярске, А.Боровков зарекомендовал себя сотрудником самостоятельным, жёстким и принципиальным. Девять лет курирования в огромном Красноярском крае вопросами надзора за уголовно-процессуальной деятельностью территориальных органов МВД России, МЧС России, ФССП России, ФСИН России, отдела по надзору за расследованием особо важных дел и оперативно-розыскной деятельностью органов внутренних дел и исполнения наказаний наверняка дали ему хороший опыт, который пригодится в Туве. Он известен как решительный и последовательный офицер, который умеет добиваться поставленной цели. Об этом свидетельствует смена по его инициативе двух начальников СУ при УВД края. Думается, что теперь и тувинскому полицейскому следствию придётся нелегко.

Новый прокурор, похоже, идёт в один из самых криминальных регионов России с определёнными планами и наверняка не захочет выглядеть на фоне своего предшественника вяло и непоследовательно. Тем более, как полагают в осведомлённых кругах, его кандидатуру с нашим замечательным земляком не согласовывали. Так что при определённых обстоятельствах вороватому тувинскому чиновничеству может стать ещё менее комфортно, чем при Гринёве. К тому же очевидно, что жаловаться и на вновь назначенного прокурора – это явный перебор. Причём, и объективная сторона ситуации в Туве говорит сама за себя – республика прочно обосновалась на последнем месте по реализации программы переселения из аварийного и ветхого жилья, очень сильно хромает по строительству жилья для детей-сирот. Да и вообще, по сведениям из правоохранительных органов, только на строительстве и только за прошедший год в республике уже украдено денег в объёме почти в миллиард рублей. Для глубоко дотационного региона с 300-тысячным населением это, конечно же, немало.

Другая смена руководства скоро произойдёт в МВД – министра Лобанова наконец-то отправляют на пенсию. Вообще случай с таким министром – лучшее подтверждение коррупции в кадровой службе МВД России. Наше региональное министерство внутренних дел с приходом в республику Лобанова стало притчей во языцех по любому поводу. Сам Лобанов давно превратился в ходячий анекдот. Последние два года по итогам министерской проверки все подразделения МВД Тувы получали твёрдый «неуд» – но непотопляемый Лобанов, как ни в чём ни бывало, продолжал дальше протирать генеральские лампасы в министерском кресле. Даже авария с его участием, когда была разбита служебная министерская машина, при этом Лобанов с женой в Красноярском крае оказались без приказов на отпуск или командировку, никак не повлияла на его карьеру.

Но разбитая машина и жена с переломанными ногами – это ничто по сравнению с тем, что случилось в МВД Тувы в период его работы министром с оперативными службами. Они фактически развалены до основания. Именно поэтому вся нагрузка по борьбе с криминалом в последние годы легла на СКР, ФСБ и прокуратуру. При этом Лобанов всегда был на дружеской ноге с Кара-оолом. Его стратегия ничего не видеть и не знать о коррупции в правительстве Тувы весьма устаивала руководство республики. Отношения министра с правительством красноречиво показало недавнее награждение Лобанова медалью, невзирая на рост преступности, низкую раскрываемость, неудовлетворительные оценки по итогам проверок и падение других объективных показателей. Думается, ни у кого не возникнет сомнений в том, за что он был награждён Медалью Республики Тыва «За доблестный труд».

Особенно контрастно выглядит фигура Лобанова на фоне его предшественника В.Лесняка – умного, деятельного и результативного министра, от которого тувинские власти избавились именно по причине слишком активной борьбы с коррупцией и выстраиванием системной работы МВД. Пока ещё неизвестно, кто может сменить Лобанова. Скорее всего, вместе с ним уедет из Тувы и команда гастарбайтеров из Томска. Поэтому в кадрах министерства может образоваться огромная дыра. Так что новому министру достанется тяжёлое наследство. Особенно много проблем по части уголовного розыска и борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями. В республике мошенничество проникло во все сферы муниципальной и государственной службы. Без взяток не заключается ни один государственный или муниципальный контракт. Большая часть кадровых назначений имеет коррупционную составляющую. Если на ранней стадии работы правительства Кара-оола на руководящие должности часто назначались секретарши и личные водители, то теперь эта процедура поставлена на твёрдую основу: заплатил – служи!

Деятельность правоохранительных органов по отлову криминала – не самоцель, хотя это само по себе и важно. Но главное – создание условий для нормальной жизни граждан. Чтобы они не боялись выйти на улицу, чтобы их не обирали мошенники, чтобы их право на получение безопасного комфортного жилья никем не нарушалось. И в этом разрезе особенно сложная криминальная ситуация сложилась в строительстве. Фактически чиновниками создана система, способствующая повальному воровству. При этом все роли давно расписаны и распределены.

Всё начинается с процесса выбивания денег из федерального Центра. Шойгу, Кара-оолу, министрам экономики, финансов и строительства в этой схеме отведена роль «добытчиков».

Когда деньги поступают в бюджет республики, наступает вторая фаза деятельности – подбор исполнителей по государственным контрактам. Если проследить реестр уже возбужденных уголовных дел, то станет очевидным, что львиная часть госзаказов достаётся таким строительным компаниям, как ООО «Вертикаль» (г.Кызыл, ул. Дружбы 3/5, стоимость контракта – 149 млн.; г.Кызыл, ул. Дружбы 3/6, стоимость контракта – 66 млн.руб.; г.Кызыл, ул. Парижских коммунаров 34, стоимость контракта – 97 млн. руб.; г.Кызыл, ул. О.Саган-оола 4 и 6, стоимость контракта – 352 млн. руб.), ООО «Титан РТ» (г.Шагонар, стоимость ремонтных работ – 15 млн. руб.), ООО «Водный мир» и ООО «НСК-град» (г.Кызыл, ул. Лопсанчапа 37/13, 37/14, 37/17, 37/18, стоимость контракта – 322 млн. руб; по домам 37/17, 37/18 стоимость контракта – 51 млн. руб.), ООО «Стройконсалтинг» (г.Кызыл, ул. Каа-Хем 90/1 «А», стоимость контракта – 57 млн.руб.), ООО «Хайдып Девелопмент» (г.Кызыл, ул. Ангарский бульвар 25, стоимость контракта – 14 млн. руб.), ООО «Технология автономных систем» (г.Кызыл, ул. Убсу-Нурская д.12 и 14, стоимость контракта – 104 млн. руб.; г.Кызыл, ул. Иркутская 8, стоимость контракта – 118 млн. руб.).

Как это происходит? По закону правительство обязано проводить конкурсные процедуры, в ходе которых должен выявляться победитель, которому затем и предстоит заключить госконтракт и по нему строить объект. Но такой порядок может сорвать все планы. К примеру, если аукцион выиграют такие строительные компании, как «Энергострой» (директор Крапивин), ООО «Жильё» (директор Гавриленко) или «Сельстрой» (директор Сафрин), то хотя они, скорее всего, и смогут в срок и качественно исполнить контракт, но никакого «отката» от них ожидать не приходится. А такой «безоткатный инвестиционный процесс» тувинских чиновников не устраивает. И для того, чтобы убрать ненужных «ненадёжных» конкурентов, правительство Тувы придумало такой «финт ушами». Они изменили Устав Управления капитального строительства (УКС) и наделили его функциями генерального подрядчика. А заказчиком стала новая структура – ГКУ «Госстройзаказ». Теперь большая часть госконтрактов автоматически отходит УКСу без каких-либо аукционов. Правда, сам он, как и раньше, ничего не строит – у него нет для этого ни людей, ни механизмов, ни материалов, ни желания что-либо строить. Всё сделано для одного – чтобы он уже без всяких конкурсных процедур мог вполне законно на субподряде нанять «правильную» строительную компанию типа «Вертикаль», «Водный мир», «НСК-град» «Стройконсалтинг» «Хайдып Девелопмент» или «Технология автономных систем», которая непременно заплатит «откат» и уже потом будет (или не будет, как в случае со Станцией переливания крови или жилыми домами по ул. Парижских коммунаров 34, ул. Убсу-Нурская 12,14 и 16, ул. Лопсанчапа 37/13, 37/14, 37/17 и 37/18, ул. Саган-оола 4 и 6, ул. Ангарский Бульвар 25) строить этот объект.

Но, судя по всему, в правительстве Тувы решили, что невозможно все объекты передать «нужным людям» таким образом. И по некоторым объектам всё же проводятся аукционы. Но очень специфическим образом. Объявляются заранее неприемлемые условия госконтракта. Как, к примеру, по строительству жилого трёхэтажного 51-квартирного трёхблочного дома по ул. Каа-Хем 90/1 «А» стоимостью в 57 млн. руб. был установлен совершенно нереальный срок строительства – два (!) месяца. Понятно, что за такой срок НИЧЕГО построить невозможно. А тем более жилой капитальный дом стоимостью в 57 млн. рублей. При этом строить победитель аукциона должен за свой счёт, поскольку расчёт предполагается после сдачи объекта. Как результат – контракт достался ранее никому неизвестному ООО «Стройконсалтинг». И вот тут-то начинаются настоящие чудеса! Почти сразу же после начала строительства заказчик – ГКУ «Госстройзаказ» – заключает с подрядчиком – ООО «Стройконсалтинг» – дополнение к договору, которым увеличивает срок строительства сразу в 6 (!) раз! Знающие люди понимают, что Заказчик и Подрядчик об этом «договорились» ещё до аукциона. И хозяин мошеннической конторы ООО «Стройконсалтинг» никогда не подписался бы под контрактом, предусматривающим строительство жилого дома в двухмесячный срок.

Но на этом мошенничество не заканчивается, каким бы способом объект ни доставался жуликам. Любой объект, хоть и в увеличенные в 5-10 (!) раз сроки, нужно строить. А своих денег у подрядчиков, подобранных таким образом, скорее всего, отродясь не водилось. Короче, нужны деньги и на строительство, и на откат. Вот тут и наступает третий этап реализации преступного замысла, в котором, скорее всего, участвуют министр строительства, руководство УКСа и ГКУ «Госстройзаказ», Казначейство и недобросовестные руководители строительных компаний.

Поскольку Казначейство вправе перечислять деньги только по документам в соответствии с госконтрактом, в котором для отсева ненужных претендентов записано, что оплата производится после сдачи объекта в эксплуатацию, нужны документы, подтверждающие готовность объекта. По идее, Казначейство обязано не только исполнять обязанности сторон по контракту, но и перед перечислением средств проверять готовность объектов, чего по понятным причинам (скорее всего, – по указанию из правительства) не делает. В общем, для того, чтобы деньги за невыполненные объёмы строительства поступили на счёт подрядчика в банке, ГКУ «Госстройзаказ» и ООО «Стройконсалтинг» подписывают липовые документы о том, что объект якобы введён в эксплуатацию и на 51 квартиру Регпалатой выданы Свидетельства собственности. Хотя на самом деле процент выполненных работ не дотягивал и до 6%. Казначейство, получив фальшивые документы, с радостью верит в соответствие их с действительностью и, ничего не проверяя, тут же перечисляет все 57 млн. на счета Подрядчика в банке. Теперь оставалось только их снять со счёта – и можно смело рассовывать бюджетные миллионы по карманам. И так – по большинству объектов.

Как только деньги оказываются на счетах подрядных организаций, наступает самый ответственный – четвёртый этап реализации плана – выплата «откатов» организаторам всего этого «инвестиционного процесса». Как выяснило следствие, таким образом только в 2016 году Казначейство необоснованно перечислило на счета специальным образом подобранных правительством РТ жуликов-подрядчиков по 20 недостроенным объектам почти миллиард рублей. У кого сейчас этот миллиард или то, что от него осталось – покажет время. Но именно ради этого этапа и была задумана так называемая «инвестиционная программа».

Совершенно очевидно, что это – тщательным образом продуманная и выстроенная система жульничества, вскрытая в ходе прокурорских проверок. О случайности или сговоре пары-тройки недобросовестных чиновников с жуликами-подрядчиками речь идти не может. Все же понимают, что собрать всех подрядчиков вместе с заказчиками и подписать по 20 объектам липовые документы, за которые можно запросто получить срок, под силу только очень властному чиновнику. К примеру, очень сомневаюсь, что такое могло бы быть по плечу даже министру строительства В.Фалалееву. К тому же известно, что системой финансирования строек занимается лично его начальник – премьер Ш.Кара-оол. А того, как известно, Бог наградил даром ничего не делать даром. И если говорить о создании преступного сообщества с целью хищения бюджетных средств, то Шолбан Кара-оол при определённых обстоятельствах как никто другой может подойти на эту роль.

Его участие очевидно при формальном наделении УКСа функцией генподрядчика для обхода необходимости проводить конкурсные процедуры при отборе претендентов на исполнение госконтрактов. Наверное, кроме него вряд ли кто смог бы заставить руководство ГКУ «Госстройзаказ», УКСа и подрядчиков в конце 2016 года подписывать акты сдачи объектов, которые не были готовы и на 10%.

В связи с этим хочется обратить внимание на такую деталь. Два года назад ГКУ «Госстройзаказ» возглавлял некто Монгуш. Отсидев в СИЗО год, он сейчас вместе с талантливым предпринимателем Л.Доржу предстал перед судом, и его, кажется, ожидает приличный срок за мошенничество при строительстве Станции переливания крови и хищении более 100 млн. рублей. А вместо него на эту должность Кара-оол назначил другого Монгуша. И этот «новый Монгуш» поступает в точности так же, как и его предшественник. Так что, скорее всего, ему тоже уготована судьба покуковать в СИЗО и идти под суд. И сходство фамилий руководителей ГКУ тут ни при чём – «собака зарыта» в замысле того, кто персонально этих монгушей назначает на должность и допускает до бюджетной кормушки. Это же надо выбрать такого, кто, не задумываясь, будет подписывать всё, что ему велят! И кого бы ни выбрали, с какой фамилией и какой национальности, он в умелых руках всемогущего руководителя со временем непременно станет вором и мошенником.

Установить личность этого «руководителя» – задачка не из сложных. Я думаю, тут выбор не велик и все знают в лицо того, кто организовал в Туве это масштабное воровство. Так что поймать злоумышленника не так сложно. Нужны лишь воля и определённые оперативные действия. В этом плане есть все возможности у ФСБ и МВД. Да, все знают, что этот «руководитель» сам денег от подрядчиков не берёт – этим, скорее всего, занимаются его братья. В настоящее время в республике встали почти все стройки, потому что нет денег на достраивание. При этом строители разводят руками – назад денег не вернёшь. Судя по всему, почти миллиард осел в карманах чёрных братков. Оно и понятно – салон красоты за миллиард или элитную квартиру за 130 млн. рублей на честно заработанное не купишь. А если у тебя дочь в один присест съедает пищи на сотню тысяч, то поневоле воровать приходится в системе.

Но на этом воровство не заканчивается. Заселением квартир занимается мэрия г.Кызыла, и тут тоже не обходится без мошенничества. К примеру, в кв. №2 дома №6 по ул. Убсу-Нурской мэр Ховалыг заселил своего знакомого (или родственника?) Ховалыг, не имеющего на то никаких прав, хотя квартира предназначалась под переселение семьи Змейчук с ул. Дзержинского 18. И таких нарушений при переселении – масса.

В республике происходит смена почти всего руководства силовых структур. Такое случайно не происходит. В правоохранительную систему Тувы вливается свежая кровь. И тут только два вывода: либо Шойгу подбирает силовиков таким образом, чтобы они не мешали Кара-оолу продолжать реализовывать задуманное, либо в республике назревают большие перемены. В принципе возможны оба варианта, хотя блого-сфера пестрит размышлениями о вероятности смещения Кара-оола и назначения и.о. Главы республики таких лиц, как Натсак, Удумбара или Кандан. Но, зная методы президента Путина, можно предположить, что как раз эти фамилии в итоге и не будут озвучены Кремлём.

Думаю, мы в ближайшее время сможем убедиться в том, к чему эти перемены силовиков. Как известно, после Госсовета 5 мая Кара-оол усидел в кресле Главы правительства. Впрочем, не он один – Путин дал всем губернаторам срок до сентября «подтянуть хвосты». Когда срок настанет, оргвыводы неизбежны. А в Туве стройки по большей части так и не ожили. И понятно – почему: без денег нет и работы. Ведь бюджетные деньги уже нашли свои карманы, и назад ходу нет.

Сентябрь-2017 – не за горами. Наберёмся терпения. Осенью всё должно встать на свои места. Я ещё вернусь к этой теме.

До встречи.

Кондрат Пчёлкин