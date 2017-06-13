Прощай, квартира, дача и земля: Законопроект об изъятии недвижимости внесен

Накануне президент Путин уже подписал закон о принудительном безкомпенсационном изъятии земель, которые владельцы используют «нерационально»

Российское правительство 4 июня внесло в Госдуму законопроект, регламентирующий порядок изъятия у граждан земельных участков за долги, а также выселения людей из квартир и сноса частных строений. Как рассказали представители аппарата нижней палаты парламента, документ уточняет порядок взыскания задолженностей у различных организаций, в том числе и когда имеет место процедура банкротства, регламентирует особенности исполнения требований о выселении и закрепляет порядок выполнения действий неимущественного характера.

Твоя земля чиновникам нужнее

По мнению членов кабмина, нашедшему отражение в проекте данного закона, земельные участки должны освобождаться от должников и их имущества самыми радикальными мерами, в том числе и «путем сноса находящихся в их пользовании строений независимо от их типа».

При исполнении требований о выселении и сносе построек, согласно документу, судебные приставы должны будут составлять соответствующие акты и обязательно приглашать понятых. Если должник откажется добровольно освобождать свою землю и дом, увозить или выгонять из сарая своих животных, либо же хозяина просто не окажется на месте во время приезда приставов – сотрудники ФССП должны будут произвести опись имущества и обеспечить его хранение на два месяца. Расходы при этом будут возложены на должника, то есть бывшего хозяина владений. По истечении двух месяцев, уведомив экс-владельца в письменном виде, приставы имеют право передать имущество на реализацию.

Также законопроект предусматривает увеличение так называемого исполнительского сбора. В настоящее время он составляет 7% от подлежащей взысканию суммы или стоимости взыскиваемого имущества; авторы же документа предлагают довести эту долю до 10%.

Обозреватели отмечают, что, выступив с подобной инициативой, правительство сделало очередной шаг на пути к ужесточению требований к владельцам частной собственности, несоблюдение которых будет караться изъятием этой самой собственности. Буквально накануне президент Владимир Путин подписал статью 3 Федерального закона «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» и новый федеральный закон «О внесении изменений в Земельный кодекс РФ». В них прописана процедура принудительного изъятия земли. 24 мая этого года упомянутый федеральный закон был принят Госдумой, а позже одобрен Совфедом.

Согласно этому документу, «использование земельного участка не в соответствии с его целевым назначением», а также невыполнение владельцем обязательных мероприятий по рекультивации и улучшению земель является прямым основанием для принудительного изъятия участка и прекращения на него права наследования для бывшего владельца. Таким образом, – поясняют эксперты, – чиновники получают право отбирать у россиян землю, если они сочтут, что хозяева якобы относятся к ее возделыванию «недобросовестно», и от этого экологическая обстановка в данной местности ухудшается.

Депутаты: платить компенсации – «смысла нет»

А еще раньше – две недели назад – Путин подписал аналогичный закон, но уже имеющий отношение к Чемпионату мира по футболу. Он позволяет властям отбирать участки, если эта земля нужна для постройки стадионов, или дороги к ним, или любых других объектов спортивной инфраструктуры. Точно так же и в Новой Москве можно будет отбирать землю у владельцев для последующего возведения на ней государственных объектов.

Тем не менее, – отмечают обозреватели, – хозяева участков в Новой Москве и земли, «приглянувшейся» строителям объектов для Чемпионата мира, хотя бы получат компенсации, в соответствии с некой рыночной стоимостью земли. А вот тем, кто, с точки зрения чиновников, использует землю «неправильно» и «нерационально», никаких финансовых возмещений не полагается. «Денежной компенсации в нашем законопроекте не предусмотрено, потому что речь идет о владельцах участков, которые изначально наносят ущерб государству и муниципалитетам, и они не используют эти участки ни по какому назначению, поэтому еще и платить за что-то смысла никакого нет», – пояснил журналистам депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Литвинцев.

Некоторые из экспертов не преминули отметить, что «неэффективной» при желании можно назвать практически любую российскую дачу. На вопрос, не станут ли недобросовестные чиновники злоупотреблять таким законом, тот же депутат Литвинцев ответил: «С одной стороны, наверное, могут быть злоупотребления. Это субъективные факторы – снижение плодородности, все зависит от выращиваемых культур, как это определить? Но та ситуация, которая в целом сложилась в стране с землей, это катастрофа. О чем можно говорить, если это граничит с государственной безопасностью?» – после чего добавил, что сохранение экологии в данном случае важнее вопросов собственности.

Влад Шлепченко

«Аргументы и факты»