Газета РИСК
 Логин: Пароль:

   Регистрация
   Забыли пароль?
   Помощь
    Главная
Свежий
номер
  Архив
Архив
газеты
  Новости
События
в Туве
  Объявления
Куплю /
Продам
  Опросы
Наши вопросы,
ваши ответы
  Форум
Дискуссии,
обсуждения

Сообщение для всех: "Если у вас имеются проблемы с работой сайта risk-inform.ru, попробуйте воспользоваться сайтами http://risk-inform.com, http://riskinform.livejournal.com или http://vk.com/risk_inform"

pix
Навигация
Случайное фото
СК Тувы сочувствует Украине Раздел: Родной край
Комментариев: 3
Исправь ошибку
Кто на сайте
Вы Анонимный пользователь. Вы можете зарегистрироваться, нажав здесь.
Anonymous Гостей: 134
User Пользователей: 0

Связь установлена risk-inform.com
Anonymous Гостей: 39
User Пользователей: 0
вКонтакте
Твиттер
Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2017 год / № 23, 13 июня / Требуем ответов!
   
 
Версия для печати A- | A | A+ 12pt

№23, 13 июня 2017 года.

Требуем ответов!

12 июня в Кызыле состоялась акция протеста против коррупции высших чиновников

12 июня в Кызыле состоялась акция протеста против коррупции высших чиновников

В праздничный день, 12 июня, по всей России прошли митинги и шествия против коррупции. Кызыл также не остался в стороне. Координационный совет оппозиции провел митинг на предмостной площади, около Молодёжного сквера.

Открыл мероприятие лидер совета оппозиции и глава местного отделения КПРФ В.Б. Яндай-оол. Он напомнил присутствующим о роли коммунистической партии в жизни страны, рассказал о сегодняшнем состоянии государства, когда коррупция при участии казнокрадов буквально уничтожает страну.

От Союза ветеранов с яркой зажигательной речью выступил А.С.Хоюгбан. Он сосредоточил своё выступление на деятельности Ш.Кара-оола, растоптавшего и залившего цементом политическое поле республики, практически уничтожившего гражданское общество в Туве. Он рассказал о масштабных фальсификациях на выборах осенью 2016 года, которые никто не собирается расследовать. Объяснил, почему Кара-оол так цепляется за власть: не имея внятной программы по улучшению жизни народа, он за время правления существенно поднял свой собственный уровень жизни, напомнив про квартиры и дорогие автомобили.

От лица организаторов митинга, Хоюгбан потребовал отставки Кара-оола, проведения честных выборов, обновления всех институтов власти России и Тувы и, в первую очередь, – Избирательной комиссии.

Другие выступающие затронули темы, болезненные для всего населения Тувы. Н.К. Золотухина спросила, как жить в частном секторе, если все деньги приходится отдавать за беспредельно дорогой уголь? Почему город не обеспечен нормальным общественным транспортом? Частных маршруток катастрофически не хватает, и люди вынуждены, как скот, забиваться в микроавтобусы, чтобы во время добраться до пункта назначения. В новостях от мэрии постоянно рассказывают о новых комфортабельных автобусах, пополнивших автопарк Кызыла, но на маршрутах их не видно. Почему?

К.О. Хомушку в своем выступлении пыталась найти ответ на вопрос, почему Тува, отдавшая под затопление лучшие земли для Саяно-Шушенской ГЭС, платит самую высокую цену за электричество? Она недоумевала, почему Кызыл по ночам утопает во тьме в то время, как соседний Абакан ярко освещён? С момента введения в эксплуатацию ГЭС прошло немало времени, но до сих пор вопрос компенсаций не решён, и, похоже, даже не поднимается на уровне правительства республики.

Вопросов на митинге было задано много. Всё это застарелые темы, годами, а то и десятилетиями, не решаемые властями республики и столицы. Услышит ли власть голос народа на этот раз?

12 июня в Кызыле состоялась акция протеста против коррупции высших чиновников

12 июня в Кызыле состоялась акция протеста против коррупции высших чиновников

12 июня в Кызыле состоялась акция протеста против коррупции высших чиновников

12 июня в Кызыле состоялась акция протеста против коррупции высших чиновников

12 июня в Кызыле состоялась акция протеста против коррупции высших чиновников

Наш корр.

(прочитано 75 раз)

 http://risk-inform.ru/article_6717.html
0

Комментарии можно добавлять только к материалам текущего номера.
Сообщения не связанные с темой статьи будут удаляться.
Остальные материалы номера 23:
 
   
   
 
Материалы по теме:
» 12 июня – время публично задать животрепещущие вопросы! (№22, 6 июня)
» Бастовать нельзя, а красть деньги можно? (№22, 6 июня)
» Михаил Ходорковский: В России растёт не только страх, но и бесстрашие (№18, 9 мая)
» Останавливать бегство русских из Тувы – экстремизм? (№17, 2 мая)
» Заключенные СИЗО в Туве прекратили двухнедельную голодовку (№17, 2 мая)
» Интриги тувинской политики (№16, 25 апреля)
» В Новосибирске прошло семь митингов против роста тарифов на ЖКХ (№16, 25 апреля)
» За будущее Тувы! (№16, 25 апреля)
» Митинг «За будущее Тувы» (№15, 18 апреля)
» Отцы нации и дети улицы (№13, 4 апреля)
» Коррупция на родине Шойгу (№13, 4 апреля)
» Всероссийский митинг против коррупции (№12, 28 марта)
» Тайна Дадина как прецедент (№9, 7 марта)
» Дума ограничит встречи депутатов с избирателями из-за боязни митингов (№5, 7 февраля)
» Синдром политической невинности (№47, 22 ноября)
» Мы не признаём результаты выборов! (№41, 11 октября)
» «Кара-оол! Не цепляйся за власть!» (№31, 2 августа)
» Эксперты зафиксировали рост числа случаев задержек зарплат (№27, 5 июля)
Одиночный пикет около Верховного Суда Тувы
Комментариев: 1
Материал входит в раздел тематического архива:
 
   

«Рыбу я не глушил, а наоборот, бросил динамит в озеро, чтобы потушить случайно загоревшийся фитиль. А огромное количество рыбы у меня в лодке – из магазина «Продукты». А чек за рыбу утонул» (из объяснительной).

up Газета Внеклассно О нас Пользователи up
   • Свежий номер
 • Архив газеты
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
 • Тематический архив
 • Карикатуры
 • Юмор		  • Новости
 • Опросы
 • Календарь обещаний
 • Доска объявлений
 • Форум		  • Обратная связь
 • Статистика
 • Помощь		  • Регистрация/Вход
 • Добавить новость
 • Добавить фото		  
Материалы сайта предназначены для лиц 16 лет и старше. Ответственность за достоверность опубликованных материалов несут авторы. Мнение автора не всегда отражает точку зрения редакции. При полном или частичном использовании материалов, ссылка на газету «РИСК» обязательна. Для сетевых изданий обязательна гиперссылка на сайт «РИСКа» — risk-inform.ru
Для писем Лента новостей RSS Мобильная версия сайта Зеркало сайта
Страница газеты РИСК в Живом Журнале Страница газеты РИСК в Твиттере Страница газеты РИСК вКонтакте Страница газеты РИСК в YouTube
Борьба с неправдивой информацией о событиях в Украине Рейтинг@Mail.ru Счетчик PR-CY.Rank