Требуем ответов!

12 июня в Кызыле состоялась акция протеста против коррупции высших чиновников

В праздничный день, 12 июня, по всей России прошли митинги и шествия против коррупции. Кызыл также не остался в стороне. Координационный совет оппозиции провел митинг на предмостной площади, около Молодёжного сквера.

Открыл мероприятие лидер совета оппозиции и глава местного отделения КПРФ В.Б. Яндай-оол. Он напомнил присутствующим о роли коммунистической партии в жизни страны, рассказал о сегодняшнем состоянии государства, когда коррупция при участии казнокрадов буквально уничтожает страну.

От Союза ветеранов с яркой зажигательной речью выступил А.С.Хоюгбан. Он сосредоточил своё выступление на деятельности Ш.Кара-оола, растоптавшего и залившего цементом политическое поле республики, практически уничтожившего гражданское общество в Туве. Он рассказал о масштабных фальсификациях на выборах осенью 2016 года, которые никто не собирается расследовать. Объяснил, почему Кара-оол так цепляется за власть: не имея внятной программы по улучшению жизни народа, он за время правления существенно поднял свой собственный уровень жизни, напомнив про квартиры и дорогие автомобили.

От лица организаторов митинга, Хоюгбан потребовал отставки Кара-оола, проведения честных выборов, обновления всех институтов власти России и Тувы и, в первую очередь, – Избирательной комиссии.

Другие выступающие затронули темы, болезненные для всего населения Тувы. Н.К. Золотухина спросила, как жить в частном секторе, если все деньги приходится отдавать за беспредельно дорогой уголь? Почему город не обеспечен нормальным общественным транспортом? Частных маршруток катастрофически не хватает, и люди вынуждены, как скот, забиваться в микроавтобусы, чтобы во время добраться до пункта назначения. В новостях от мэрии постоянно рассказывают о новых комфортабельных автобусах, пополнивших автопарк Кызыла, но на маршрутах их не видно. Почему?

К.О. Хомушку в своем выступлении пыталась найти ответ на вопрос, почему Тува, отдавшая под затопление лучшие земли для Саяно-Шушенской ГЭС, платит самую высокую цену за электричество? Она недоумевала, почему Кызыл по ночам утопает во тьме в то время, как соседний Абакан ярко освещён? С момента введения в эксплуатацию ГЭС прошло немало времени, но до сих пор вопрос компенсаций не решён, и, похоже, даже не поднимается на уровне правительства республики.

Вопросов на митинге было задано много. Всё это застарелые темы, годами, а то и десятилетиями, не решаемые властями республики и столицы. Услышит ли власть голос народа на этот раз?

Наш корр.