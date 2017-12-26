Выше голову – там солнце!

Или пельмени для мухомора

Не лез бы так высоко – кто бы про него знал? А назвался груздем, то будь любезен – соответствуй высокому положению и не будь мухомором. Русская поговорка немного иначе звучит, если в оригинале, то «назвался груздем – полезай в кузов». А применительно к КарЫ-оолу «кузов» – это воронок. «Воронок» тоже надо понимать в исторической ретроспективе. Их ещё называли «марусями». У Мандельштама есть строчки «... и под шинами чёрных марусь». Так что «маруся», «воронок» в переводе с 30-х годов прошлого столетия на наш современный, означает полицейскую машину с закрытым верхом, в которой свозили арестантов и врагов народа в одно место и потом расстреливали. За чёрный цвет, наверное, и назвали «воронком».

Товарищи, товарищи, я понимаю, что Новый год и всё такое прочее... Но под занавес уходящего не могу промолчать про гадов, которые за счёт простых налогоплательщиков будут пировать и стрелять пробками от шампанского, а вы – под бой курантов пить чёрный чай и закусывать сухими лепёшками.

Про «марусь» для нашего героя чуть ниже, а сейчас представьте, какое бремя снова ложится на республиканский бюджет с этим самым семейным праздником! Всем известно, что как только он вскарабкался на столь высокое правительственное место, то сразу же, как с цепи сорвался и взялся осеменять всё вокруг, что шевелилось рядом и двигалось мимо него.

Не надо, не надо мне говорить, что не моё это, мол, дело и морализировать не надо мне тут по поводу «неприлично считать деньги в чужом кармане». Бюджет, во-первых, это мой и всех других налогоплательщиков карман. А, во-вторых, если он так высоко находится, то снизу видно всё, где и с кем он за народный счёт увеличивает рождаемость этого 17-го региона.

Вот, хотите верьте – хотите нет, но если бы он был простым мужиком и девять женщин, не связанных между собой, осчастливил собственным семенем, то мне бы, честное слово, было бы всё равно. Ну, может, я сказала бы – а вам слабо? Это ведь частная жизнь и пусть рожают бабы себе на здоровье и ему на радость, так ведь? Но мне вот не всё равно, что девять женщин содержатся за наш с вами счёт. Они ведь не только беремчатые периодически, а ещё ведь и сумчатые.

Этот вид женщин тувинской национальности, который я называю «беремчато-сумчатые», был выведен нашим мухомором. Он, конечно, мечтал про дирижабли и про железную дорогу, впаривал всем подряд про сытую и достойную жизнь, про солнечные батареи и заводы, фабрики и колосящиеся поля, и молочные реки с кисельными берегами на почве экономического процветания. Мечтал, но не случилось. И единственным итогом его деятельности можно считать только выведение породы женщин под вышеозначенным названием.

Беремчатые – это понятно: то одна, то другая и так далее счётом до ...дцати попеременно становятся беременными и рожают маленьких карыольчиков. А сумчатые – это потому, что мы наполняем их сумки продовольствием и всякими другими бытовыми благами.

Вот, с названием мы определились, а теперь давайте подсчитаем, что эти беремчато-сумчатые имеют за наш с вами счёт. Одна сумчатая, назовём её Малина Романовна, имеет в Москве квартиру и машину с московскими номерами, а также аналогично в Кызыле квартиру и машину. И плюсом ко всему за наш с вами счёт этот мухомор открыл ей бизнес в торговом доме в центре тувинской столицы. Ага, считайте дальше, только не запутайтесь.

Сейчас некая Мандана Ховалыг – недавняя студентка – ходит в помощниках у этого мухомора. Не знаю точно, что она ему помогает – то ли застёгивать, то ли расстегивать панталоны или кальсоны, но вот она как помощница и получает, соответственно, большую зарплату государственного служащего. Мандану, как рассказывают парни-студенты из Петербурга, мухомор высмотрел на встрече, которые он периодически устраивает в больших российских городах. Парни со смехом рассказали, что мухомор шарил-шарил глазами по студенткам, те мило опускали глазки, а он среди них выбрал Мандану, к ней подбежал его помощник то ли Начын, то ли Наважап и попросил номерок телефона. Мандана пока не беремчатая, но уже сумчатая.

Тут как бы самой не запутаться, погодите-погодите, чуть не забыла! Перед Манданой же была Тайгана Джорбаевна! Это она в качестве помощницы то застёгивала-расстёгивала, то поднимала-опускала орган, а за это получала из нашего тощего бюджета огромную зарплату государственной служащей. А теперь, поскольку эта сумчатая стала беремчатой, мухомор отвёз её в Москву и определил работать в Постпредстве на Донской улице. Но на Донской она не появляется из-за токсикоза и других капризов беременной женщины, а только приходит получать большую зарплату.

Что, скажете, меня и вас, уважаемые читатели, это не касается? Ещё как касается! Если вы узнаете, что мухомор с Тайганой Джорбаевной каждую неделю ездил за наш с вами счёт на базу отдыха возле станции «Тайга», построенной на стыренные наши же с вами деньги, то, может быть, вы поймёте, почему это нехорошо? Совсем для непонимающих могу пояснить, что ездили они мыться в бане, а мыло, мочалки и полотенца брали в правительственном хозуправлении.

Про мочалки весь техперсонал негодует, а их понять можно, потому что все, начиная с работниц столовой и уборщиц, уже сидят в эти дни и лепят пельмени для новогоднего стола родственников этого мухомора-негодяя. Считайте, сколько надо пельменей налепить, если мама с папой есть их будут, потом родственницы законной мухоморовой жены. Потом пельмени для сумчатых, которые в Кызыле живут. Потом для тех, кто в Москве рожать будет. Всё хозуправление вот уже с десяток лет перед каждым Новым годом стонет, руки болят, спины немеют – попробуй 3 тысячи пельменей на прожорливое семейство налепить! Ингредиенты для новогодних пельменей, уважаемые читатели, не забудьте, тоже за наш счёт.

Нет, про мочалки мне всё понятно. Мухомор, он очень бережливый, просто до скупости скаредный человек. Но до Малины с Манданой на мухоморе отоспалась Мынгыраа. Мамочка у Мынгырыы, то есть, если строго по родственной иерархии, то левая тёща мухомора, та ещё пиранья. Эта нелегальная тёща сквозь пальцы смотрела на шашни женатого мужика с её дочерью, а как только наступил момент, она схватила острыми зубами мухомора за причиндалы и теперь сама занимает очень большой пост в депутатском кресле и распределяет бюджет, но при этом не имеет никакого образования, не то что верхнего. Мынгыраа имеет машины и квартиры в Кызыле, в Чадане и работает (ну, как работает – просто вид делает, что работает) главным бухгалтером на предприятии. Двух её родных сестриц тёща-пиранья пристроила в правительстве. Сёстры у Мынгырыы ни черта не понимают в госслужбе, но деньги получают хорошие. Они, кстати, эти прожорливые пираньи, тоже на Новый год халявные пельмени жрать привыкли.

Груздь – полезный и благородный гриб, а мухомор – сорный и смертельно ядовитый. Назвался груздем – полезай в кузов, то есть надо соответствовать высокому положению, а не таскать из хозуправления полотенца с мочалками, чтобы отмывать девиц в банях, построенных на наши с вами, уважаемые читатели, потом и кровью заработанные деньги. Но если этот кузов (кузовок, кузов – грибная корзина) в смысле чёрного воронка, куда запихивают вора-преступника, то этот мухомор его заслужил. Как говорится, залез на маруську – полезай в воронок.

Мухомору не забудьте пожелать в Новом году всего того, что вы не пожелаете себе.

А всем нам – выше голову!

Очень вредная тувинка