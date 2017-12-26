    Перекрёсток мнений

Аноним, 21-12-2017 #4[ru]

За 40 лет жизни в Кызыле ни разу не видел пробок на мосту. Покажите мне хоть один пример такого дебилизма – два рядом стоящих моста с одинаковыми функциями. Вангую: деньги попилят, мост так и не построят, пока старый окончательно не развалится. А потом уже на другие-новые деньги на месте старого моста построят какую-нибудь переправу. Например, бесплатные солдатики по приказу Шойгу сделают «временно-вечный» понтонный мост.

Аноним, 22-12-2017 #6[ru]

Какая пробка дебилоиды! Вы с ума посходили там все? А ведь когда миллионы вбухивали на капитальный ремонт и реконструкцию, эксперты говорили, что этих денег хватило бы на новый такой же мост и ремонт, ну ясный пень, ремонт хреново сделали, деньги распилили, так что при малейшем землетрясении мосту пипец приходит! А ведь помните, что говорили эти твари что якобы после ремонта мост простоит ещё лет 30 и ни что ему нипочем.

Аноним, 20-12-2017 #3[com]

Толково. Этот Монгуш – близкий друг чёрных братков. Кара-оол одно время планировал его двигать вместо себя. Разжигание национальной и расовой ненависти – это лишь цветочки. Ягодки гораздо страшнее. Монгуш – это достаточно скорое наше будущее.

Аноним, 20-12-2017 #4[ru]

Нищее население? Как бы ни так. Регион, где пышным цветом развивается игорный бизнес. Одна Герб Людмила Прокопьевна скупила под него весь центр столицы. Там, наверное, тогда развлекается все правительство республики, прокуроры, судьи и прочие высокооплачиваемые чиновники. Все заработанное непосильным трудом несут в ее пользу.

Аноним, 20-12-2017 #5[com]

Только при Кара-ооле могут процветать такие негодяи, как этот Монгуш

Аноним, 20-12-2017 #6[ru]

Да что вы прицепились к Монгушу – там весь ЦИК такой!

Аноним, 20-12-2017 #7[com]

Интересно, а чем у нас начальник УФСБ Щуровский занимается, если в избирательной комиссии такие подонки-уголовники заседают?

Аноним, 20-12-2017 #8[ru]

Серьезный протест в обществе вызывает кадровая политика Председателя Правительства РТ Шолбана Кара-оола, которая привела к резкому росту коррупции в органах власти республики. В годы правления Кара-оола средний срок пребывания членов правительства республики на должности составляет примерно 2,5 года. На должности председателей администраций районов назначаются люди без профессионального образования, не имеющего опыта работы, многие с фальшивыми дипломами об образовании. Всё это указывает на признаки того, что премьером Тувы, скорее всего, ведётся специальная селекция управленческих кадров таким образом, что впоследствии они становятся «стрелочниками» и фигурантами уголовных дел. Неужели для Щуровского и Боровкова это не очевидно?

Аноним, 20-12-2017 #9[ru]

Общественно-политическая ситуация продолжает обостряться после выборов 2016 года. Беспредельная фальсификация итогов выборов дали толчок к дальнейшему обострению конфронтации в тувинском обществе. Особый протест вызывает допущенные Избирательной комиссией РТ нарушения при регистрации кандидатов на пост Главы республики, проведении самих выборов и подведении итогов голосования. Оппозиционные силы не признали итоги выборов Главы-Председателя Республики Тыва, считая их нелегитимными. Правда, это почему-то не привлекает внимания председателя ЦИК РФ «честной» Эллы Панфиловой... Видимо, такая ситуация с выборами в Туве её тоже устраивает.

Аноним, 20-12-2017 #10[com]

Прокурору Боровкову нужно разобраться со своими кадрами – почему не отменили приостановку расследования уголовного дела Монгуша – там что, кто-то «взял на лапу»? Уж не Бадмаев ли? Или Санчай?

Аноним, 20-12-2017 #11[com]

Представляете себе, как на выборах будут считать наши голоса такие мерзавцы, как Фортуна и Монгуш? Они нам насчитают!

Аноним, 20-12-2017 #14[com]

https://www.youtube.com/watch?v=tZZqAx-apyc В Туве создан новый способ отжима денег с предпринимателей

Аноним, 20-12-2017 #15[ru]

Ровно сто лет назад указом Совнаркома РСФСР была создана Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем – ВЧК. Для подавляющего большинства сотрудников органов госбезопасности и разведки эта дата (как и непрерывность линии от ВЧК, и фигура Дзержинского) незыблемы. И это, наверное, все-таки правильно, поскольку именно на ХХ век пришлись наибольшие тяготы для отечественных специальных служб, как бы они ни назывались и в каком бы историческом контексте ни находились. C праздником Вас – защитники Родины!!!

Аноним, 20-12-2017 #17[ru]

Самый богатый человек в Туве – Кара-оол – озабочен своим здоровьем. Правильно он ведёт себя. Богатство на столетия вперёд, а человеческая жизнь совсем коротка. Вот он и бережёт себя. Проблемы республики и её жителей ему ни к чему. Надо беречь нервы. ЗОЖ – его постоянное кредо.

Аноним, 20-12-2017 #18[ru]

Члены Избирательной комиссии Тувы все подконтрольные семьи Кара-оола. Личный шофёр замыкает список. Жена Юрасика даже перестаралась. Половина – её сёстры. Тёща Дмитрия Амилатовича, Эльвира – главный контролёр хода голосования комиссии. Бюджет проходит через жену старшего брата – афганца Леонида. И ваш Монгуш в данной компании – совсем незначительный винтик.

Аноним, 20-12-2017 #19[ru]

Кара-оол озабочен своим здоровьем. Правильно он ведёт себя. Богатство на столетия вперёд, а человеческая жизнь, совсем коротка. Вот он и бережёт себя. Проблемы республики и её жителей ему ни к чему. Умом мужчину не понять! Бессильна логики наука! Ему отдашься – скажет б, А не отдашься – скажет сука! О юноши! Вас создал Бог! И в мире нет подобной твари! Вам не хватает лишь рогов.

Аноним, 20-12-2017 #21[ru]

Оно всегда так: если регионом руководит бандит «Чоннун Оолдары» для группового насилия над гражданами, то... по части роста преступности при нём – дело скорее закономерное, чем случайное. Без участи Шолбана Кара-оола, дело скорее закономерное, чем случайное.

Аноним, 20-12-2017 #23[ru]

Друзья! Самое время действовать. Предвыборная кампания! Кремлёвских чиновников волнует явка избирателей и каждый процент за Путина. Значит, они сейчас более разговорчивы и не так уж глухонемы. Всем, кто может! Будьте активны, поднимайте проблемы. Пишите везде. И на сайт Кремля, и в избирательный штаб Путина. Используйте соцсети. Прокуратура и ФСБ вынуждены в ручном режиме действовать и отчитываться перед Администрацией Президента. Только нужны грамотные и аргументированные заявления. Полные три месяца есть у нас. Легко можно потребовать импичмент Кара-орла, с утратой доверия, так сказать. Слишком уж много коррупционных скандалов и уголовных дел вокруг него и его семьи. Максимально эффективно использовать оппонентов и оппозиционных кандидатов для трансляции информации. ДАН СТАРТ И ДАН ШАНС!

Аноним, 20-12-2017 #25[ru]

У министра Улюкаева на восемь лет «накопали». Святых нет. А почему в Туве нельзя брать высших чиновников? Миллиард рублей с копейками украли. Думаю, ещё не вечер.

Аноним, 20-12-2017 #26[ru]

Звёздный земляк, владелец тувинских угольных морей и океанов, за дружбу с Карлой, окончательно потерял любовь и уважение народа. Считают его главным антигероем современной Тувы. Под его началом Карла создал уродливую конструкцию управления, где каждый чиновник служит лично ему.

Аноним, 21-12-2017 #32[ru]

А в Туве всё по-прежнему, всё по-старому. Почему приостановили производство по делу? Вот почему. В настоящее время Чудан-оол полностью курирует Следственный комитет. Там все руководители – его дрессированные собачки. Руководитель по городу Дупчур, бывший его следователь. Первый зам управления Кюрю – его бывший подчиненный. 80% состава управления – все прислужники Чудан-оола. Вот так. Обращаясь к ситуации в нашей республике, могу в самых общих словах сказать, что сотрудниками Управления ФСБ России по Республике Тыва в последние годы управляют из правительства. Так что волны сенсационных «разоблачений», не предвидится.

Аноним, 21-12-2017 #33[ru]

Говорят, этим летом в бухгалтерии избиркома Тувы был шмон, организованный ОБЭП по РТ. Были изъяты бухгалтерские документы. Однако сотрудник из УФСБ по РТ по фамилии Доспан по просьбе Фортуны за юбилейную медаль «100-летие единения Тувы» засекретил эти материалы.

Аноним, 21-12-2017 #34[ru]

Все эти нападки и разоблачения, господа хорошие, – результат ошибок кадровой политики нашего улуг дарга. Если бы в свое время назначил Семеныча министром строительства, он бы все эти годы не визжал так громко, а сейчас уже тихо-тихо сидел бы в СИЗО.

Аноним, 21-12-2017 #40[ru]

Уже то обстоятельство, что Чудан-оол и Абрамова работали в команде Кара-оол Ш. должно служить основанием для производства уголовного дела в отношении обоих, просто так за красивые глазки Шолбан бы их не взял, только коррупционные связи с давних времен и только взаимопомощь по уголовным и другим делам! К бабке не ходи!

Аноним, 21-12-2017 #41[ru]

А правда, что Чудан-оол пытается вытащить с кичи вчера задержанного Перижёгина? Видно малдруг запереживал…

Аноним, 21-12-2017 #42[ru]

Чаа-хольские педагоги не получили деньги, что за издевательство? Угля и продуктов осталось на 2 дня, опять голодный Новый год. Не все педагоги занимаются фальсификацией на выборах, думаете, нам мил Кара-оол? Другой работы в деревне не найти, замкнутый круг. Замерзшие, голодные, нищие педагоги – позор республики.

Аноним, 22-12-2017 #43[ru]

Председателю администрации Барыын-Хем, Сарыглар! Пережогина, руководителя строительства Бассейна, вроде уже поймали! Срочно действуйте, обращайтесь в соответствующими заявлениями во все стороны и инстанции. Там у вас бассейна нет. Есть муляж. Деньги отмыли. Ты прекрасно понимаешь, что может произойти. Виноватым будешь и ты. Соучастником преступления пойдёшь. Мой тебе совет, пока ещё не поздно.

Аноним, 22-12-2017 #44[ru]

Сарыглар, если получит судимость, то прежде всего его же дети пострадают. Их не возьмут ни в органы, ни в госслужбу. Ему надо беречь репутацию. Зачем будущее детей пачкать?

Аноним, 22-12-2017 #45[ru]

Мелкие нынче пошли чекисты! Совершенно беспринципные. Побрякушка «100-летие», разве что-то значит? Офицер Доспан О.Ч., скорее всего, от Кара-оола к медали получил бонус в виде конверта. Вот и отрабатывает. 100-летнюю историю чекистов позорит.

Аноним, 22-12-2017 #46[ru]

Бывший работник прокуратуры Чудан-оол все усилия прилагает, чтоб выпустили Пережогина. Коррупционные правоохранители, конечно же, отпустят его. Но через некоторое время им все же придется его закрывать. Слишком много оперативной информации собрано. Дело времени. Вор должен сидеть в тюрьме!

Аноним, 22-12-2017 #47[ru]

Сынок Фортуны, наркоман, везде хвастается. Отец его всё в Туве решает. Кара-оол за выборы благодарен и на всю жизнь им должен. Надо будет, порвёт любого. Никитой, кажется звать пацана.

Аноним, 22-12-2017 #48[ru]

Уважаемые строители, работяги, простые труженики строительной отрасли! Начиная с 2013 года по сегодняшний день, кто не получил заработанные деньги, надо всем объединятся. Решать проблемы сообща. Ждать уже нет смысла. Нужно обращаться в штаб Собчак. Если всем пойти, систематизировать действия. Думаю что-то ещё можно решить. Оюмаа Донгак Вам не откажет в консультации. Ведь речь идёт о суммах в сотни миллионов рублей.

Аноним, 22-12-2017 #49[ru]

Привет, Шолбан Валерьевич! Пережогин – это крышка твоего гроба! Он тебя сдаст с потрохами. Готов веревку, а мыло подаст твое же окружение! Или срочно замочи его.

Аноним, 22-12-2017 #50[ru]

Шуровский, получается, мерс отрабатывает. Поручает личному составу УФСБ действовать по его схеме. Согласовывать любые движения. Настоящий друг!

Аноним, 22-12-2017 #52[ru]

Карлика, без всяких обращений в штабы Собчак и Навального, пора жёстко наказывать. КОМАНДЫ сверху нет! Поймите: Карлик отставки ждёт как избавления от наказания. Отставка без привлечения к ответственности и последующего наказания – это брошенная кость всему народу республики перед выборами. А отставка с последующим повышением – это плевок со стороны кремля. Карлика даже если убрать, посмотрите, что останется? СИСТЕМА останется. Люди, поставленные Карликом останутся, и будет всё как и прежде, до следующих выборов.

Аноним, 22-12-2017 #53[ru]

Правительство, цель которого не развитие, а гонения, террор, воровство и бандитизм. Посмотрите, кто окружает Карлика. Монгал, ДамбаХуурак, Чудан-оол. Все «бывшие».

Аноним, 22-12-2017 #54[ru]

Земляки, пора объединяться против КШВ! Давайте, все проголосуем против Путина. Пусть он поймет, кого он здесь поставил.

Аноним, 22-12-2017 #55[ru]

Панфилова состряпает такие результаты выборов – ого-го! Волшебник Чуров отдыхает. Это все люди путинской элитки, им насрать на нас.

Аноним, 22-12-2017 #56[ru]

Сила в объединении!!! Пример – Каталония!!! Долой карлоносов, долой генерал-гинекологов, долой коррупционных тварей, долой мразь, которая марает честное имя простых людей республики!

Аноним, 22-12-2017 #57[ru]

Результаты выборов уже известны. Осталось провести массовку 18 марта и показать её по ящику. Путин, видимо, больше озабочен возвращением наворованного из гнилого запада, где обитают детки и близкие его элитки.

Аноним, 22-12-2017 #64[ru]

Рабы!!! Если нет – вставайте!!

Аноним, 22-12-2017 #65[ru]

Бараны и воры – вот она – Родина Тува.

Аноним, 21-12-2017 #1[ru]

Председатель местного Хурала Уржук Н.Б. внесла ложные изменения в решения Хурала предыдущего созыва о повышении своей зарплаты и зарплаты своего заместителя родственника Кунучапа Б.О. и после чего получали повышенную зарплату в течение 2 лет. Все депутаты предыдущего созыва работникам Эрзинского ФСБ подтвердили, что во всех заседаниях созыва вопроса о повышении зарплаты председателю и его заместителю не рассматривали. И даже если б даже рассматривали, то все равно отказали бы. По данному факту хищения следкомовцы, говорят, отказали в уголовном деле. Уважаемый новый прокурор Боровков, проведет новое расследование и даст законную оценку по указанным фактам хищения госсредств и доведет до сведения населения.

Аноним, 20-12-2017 #1[com]

В России законодательство такое, что следователь или дознаватель всегда прав. Хочет, быстро, как с Топчаевной, передадут дело в суд в течение одного дня, а захотят, как с этой Монгушкой, будут полгода дурака валять, волокитить. А потом ещё наш продажный суд будет тянуть, пока сроки не выйдут. Это и есть путинское правосудие. Все продажные мерзавцы, всё продаётся и покупается.

Аноним, 20-12-2017 #2[com]

Снежанна Монгуш – человек Кара-оола. Поэтому подлые мусора и прокуроры сговорились и «тянут резину» в расследовании, хотя там расследовать нечего.

Аноним, 20-12-2017 #3[com]

Вы что, не знаете начальника УВД Куулара? Будет тихой сапой волокитить и делать умный доброжелательный вид. Все они там в УВД одним миром мазаны – мерзавцы!

Аноним, 22-12-2017 #2[com]

он живет в своем виртуальном мире, что немудрено, если его губернаторы обманывают, и это на фоне увеличения почти в 2 раза и так на триллионные расходы на оборону.

Аноним, 22-12-2017 #3[ru]

Как же дружбану Си Рожи на оборону от своего же народа не дать.

Аноним, 22-12-2017 #4[ru]

Просим Путина вернуть в республиканскую собственность Каа-Хемский угольный разрез, так как уголь в Туве дорогой, а морозы бывают под – 50 гр. Даже Трамп начал войну с российскими олигархами. Он же помогает в борьбе с российской коррупцией!

Аноним, 20-12-2017 #1[com]

Навального – в президенты! А то украдут у нас страну.

Аноним, 20-12-2017 #3[ru]

Путин Навального боится, поэтому его на выборы не пустят

Аноним, 20-12-2017 #4[com]

А если Навальный пробьется на выборы, то может и выиграть у Путина – народу Путин уже надоел, живём всё хуже, а Навальный – это свежая кровь России

Аноним, 20-12-2017 #3[com]

В этом жилотделе Кызыла собрались одни взяточницы. Гнать надо их оттуда!

Аноним, 20-12-2017 #4[ru]

Правоохранители в Тыве давно насрали на народ, все перетрахались между собой, а жилотдел в Кызыле сам бог велел правоохранителям Тывы лобызать в задницу, так как задница у женщин этого отдела терпеливая – всех выдержит!

Аноним, 21-12-2017 #5[ru]

Почему в отношении Надежды Васильевны все нипочем, она и незаконно прачечную себе присваивала, я читала в вашей газете, когда она пришла в жилотдел начался бардак... До сих пор мне снятся ее крики, звенит в ушах ее неприятный голос, ужас, разве она замужем, кто ее муж, бедный...

Аноним, 21-12-2017 #6[ru]

Не воровать при Карле, большой грех нынче.