Деньги за услуги требуют, а самих услуг – нет

Дорогая редакция «Риска»!

Обращаюсь к вам за помощью. Как-то в вашей газете было обращение к людям, нуждающимся в помощи. Сообщалось, что вы можете помочь. Дело в следующем.

Мы находимся в управлении фирмы «Центр». Живем по ул. Калинина д. 30, подъезд 4. С 2011 года куда мы только не писали, чтобы отремонтировали подвал в нашем 4 подъезде. Все время там течет горячая и холодная вода, почти всегда подвал открыт, сильный запах гниющего в подъезде и квартирах.

В нашем подъезде нет несколько лет света. По просьбе жильцов вкручивали лампочки, но не надолго. С мая 2017 г. не горит свет в подъезде на площадках, в тамбуре и на первом этаже вкручены самые слабые лампочки, так что ничего не видно.

Теперь нас заставляют платить за свет на площадках и на улице и еще с нас берут деньги – задолженность с лета и осени по постановлению правительства. Мы нигде не читали и не видели такого постановления, чтобы нас заставить платить за уличное освещение.

Весь Абакан светится огнями, но никто не платит за уличный свет и, вообще, они платят копейки. Мы же платим за долги, которые мы не делали.

Почему наше правительство не требует с Хакасии выполнение договора за наши земли, которые Тува отдала на строительство Шушенской ГЭС?

Управление «Центр» не справляется с работой. Их нет на работе, а ведь они с каждой квартиры за управление берут 615 рублей. Они не отвечают за звонки, а бухгалтерия сидит под замком. Даже на стук в дверь не отвечают. Мы не знаем ни управляющего, ни главного инженера, ни мастера. Никто не приходит и не отвечает на наши звонки. Как с ними общаться? Зачем дело доводить до жалоб, до телевидения, до МЧС, если есть работники, которые должны работать.

Просим помочь наладить связь с управляющим «Центр», упорядочить цены на свет, наладить освещение в подъезде, отремонтировать подвал, устранить запах из подвала, заменить трубы в подвале.

Мне 89 лет, я не выхожу из квартиры, потому обращаюсь к вам письменно. Пишу от лица всех жильцов.

П.Я. Семенова