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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2017 год / № 51, 26 декабря / «Помогите! Мэрия Кызыла выгоняет из квартиры!»
   
 
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№51, 26 декабря 2017 года.

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Нам пишут

«Помогите! Мэрия Кызыла выгоняет из квартиры!»

Уважаемая редакция газеты «РИСК»!

Помогите! Меня мэрия г.Кызыла выселяет из квартиры, в которой я прожила почти всю свою жизнь.

Я, Акимова Альбина Николаевна, со своей семьей в 1978 году переехала в двухкомнатную квартиру №7, общей площадью 28,8 кв.м. дома №48 по ул. Дружбы в г.Кызыле, которую предоставили моему мужу по линии МВД, где он служил, на основании ордера №346 по решению горисполкома. В 1986 году я по решению жилищной комиссии переехала в соседнюю служебную ведомственную погранотрядовскую квартиру №3 этого дома площадью 30,6 кв.м.

С этого времени я постоянно в ней проживаю со своей семьей, несу бремя ее содержания, оплачиваю все требуемые платежи. В 2005 году я попыталась зарегистрироваться по месту жительства, однако получила отказ из-за ветхости жилья. В 2009 году дом был признан аварийным и подлежащим сносу. До 27 мая 2015 года квартира №3 по ул. Дружба, 48 г.Кызыла на учете нигде не состояла, как объект не была зарегистрирована. В 2013 году я получила от Мэрии г. Кызыла уведомление на квартиру №3, мною занимаемую, о том, что мне будет предоставлено взамен новое благоустроенное жилье, такое же уведомление получил мой муж по квартире №7 (11.01.2016 г. он умер). В 2014 году я получила предупреждение от МКУ «Департамент земельных и имущественных отношений Мэрии г.Кызыла» о том, что занимаемая мною квартира относится к муниципальной собственности и мне необходимо освободить данное жилье. В связи с этим я обращалась в Погранотряд, который предоставил квартиру, но мне сообщили, что документального подтверждения о распределении квартиры у них не имеется, и рекомендовали обратиться в Мэрию г.Кызыла.

Я обратилась в Мэрию г.Кызыла с заявлением на приватизацию, но документы у меня принимать не стали, сообщив, что предоставят жилье, равноценное квартире №7. По настоящее время квартиру от муниципалитета я не получила, в приватизации других квартир не участвовала. Договора социального найма со мною не заключалось.

Я вынуждена была обратиться с исковым заявлением в суд о признание права собственности в порядке приватизации на данное жилье. В ходе судебного рассмотрения гражданского дела по моему иску Мэрией г. Кызыла было вынесено Постановление от 27 мая 2015 года №585 «О включении жилого помещения в состав муниципального специализированного жилищного фонда», которым занимаемая мною квартира №3 отнесена к муниципальному служебному жилому помещению.

А теперь мэрия хочет выселить меня без предоставления другого жилья. Хотя я уже 48 лет стою в очереди на квартиру. Я предложила, чтобы меня оставили в этой квартире, дали возможность её оформить, и тогда снять меня с очереди – я там 88‑я. Но мэрия упёрлась – и ни в какую.

Уважаемая редакция, помогите! А то меня выбросят на улицу – они могут.

С уважением, А. Акимова.

От редакции.

Это письмо – наглядный пример, как мэр Ховалыг относится к людям. Для него решить эту проблему ничего не стоит. Но, видимо, хочет эту квартиру заселить каким-нибудь родственником или за взятку. А нужно всего лишь закрепить её за женщиной и снять её с очереди на жильё. Всё равно наш мэр никакого жилья для простых людей не строит. А программу переселения из аварийного жилья – провалил. Но что для мэра Кызыла Ховалыга совесть и сердечность? Пустые слова...

 

(прочитано 304 раза)

 http://risk-inform.ru/article_7076.html
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Аноним (гость) 27-12-2017 17:38:55   #5 [com]
Ну и мерзавец этот мэр Кызыла Ховалыг! Тварь конченая! Сам наворовал и живёт в хоромах, а русскую бабу выселяет из последнего жилья!
 
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Аноним (гость) 27-12-2017 14:03:55   #4 [com]
Ей нужно обратиться к Путину. У него сейчас выборы - глядишь, и прикажет дать ей квартиру! Такое бывает.
 
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Аноним (гость) 27-12-2017 13:46:25   #3 [com]
Жаль женщину! Всю жизнь жила в развалюхе, стояла в очереди на квартиру, а теперь этот моральный урод Ховалыг её выбросит на улицу!
 
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Аноним (гость) 27-12-2017 09:47:15   #2 [ru]
Может у него много родни или беременных секретарш,где им жить?
 
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Аноним (гость) 27-12-2017 09:33:41   #1 [ru]
Выложите сюда хотя бы кызылское жилье мэра и вы поймете,как он далек от бед горожан.
 
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