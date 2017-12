«Помогите! Мэрия Кызыла выгоняет из квартиры!»

Аноним (гость) 27-12-2017 17:38:55 #5 [com] Ну и мерзавец этот мэр Кызыла Ховалыг! Тварь конченая! Сам наворовал и живёт в хоромах, а русскую бабу выселяет из последнего жилья! 0 Аноним (гость) 27-12-2017 14:03:55 #4 [com] Ей нужно обратиться к Путину. У него сейчас выборы - глядишь, и прикажет дать ей квартиру! Такое бывает. 0 Аноним (гость) 27-12-2017 13:46:25 #3 [com] Жаль женщину! Всю жизнь жила в развалюхе, стояла в очереди на квартиру, а теперь этот моральный урод Ховалыг её выбросит на улицу! 0 Аноним (гость) 27-12-2017 09:47:15 #2 [ru] Может у него много родни или беременных секретарш,где им жить? 0 Аноним (гость) 27-12-2017 09:33:41 #1 [ru] Выложите сюда хотя бы кызылское жилье мэра и вы поймете,как он далек от бед горожан. 0