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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2017 год / № 50, 19 декабря / Российская криминальная действительность
   
 
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№50, 19 декабря 2017 года.

    Популярно о наболевшем
Сергей Конвиз

Российская криминальная действительность

В.В. Путин на своей большой ежегодной пресс-конференции своей откровенностью поразил всех, рассказав, что около года назад он встречался с директором ФСБ А.Бортниковым и передал ему материалы о коррупции конкретной правоохранительной структуры. А в ответ услышал: «Неудобно говорить, но, тем не менее, скажу: «Владимир Владимирович, мы полгода назад в этой структуре провели оперативно-следственные действия, возбудили уголовные дела, передали в суд. Все находятся в местах лишения свободы, все из всего подразделения. Полгода назад набрали новых сотрудников, и всё началось сначала».

Судя по тому, что Бортников сказал: «набрали новых сотрудников», речь идёт о ФСБ. Это показатель того, что там всё прогнило. То полковника с миллиардами поймают, то генерал из окна выпрыгнет, а то целое подразделение оказывается оборотнями в погонах и их меняют точно на таких же оборотней, только менее опытных. А мы тут удивляемся, что наш начальник УФСБ Щуровский с вероятными преступниками играет в волейбол...

Действительно, Путин прав, полагая, что правоохранительная система России окончательно прогнила. Правда, его предложение о ротации кадров по примеру Вооружённых сил не впечатляет хотя бы потому, что в сегодняшнем Минобороны нашего великого земляка Шойгу, судя по всему, воруют гораздо масштабнее, чем при Сердюкове, которого Путин отпустил на волю по амнистии. О масштабах воровства в военном ведомстве говорит хотя бы то, что даже на строительстве военной базы в Туве умудрились украсть более 3 млрд. рублей и отмыть их через казахстанский банк. А сколько украли на космодроме «Восточный» – уму непостижимо. Так что пример Путина с ротацией Сердюкова на Шойгу не очень удачен. Судя по всему, теперь нужна ещё одна срочная ротация – Шойгу на кого-то другого. Иначе воровство в Минобороны не остановить.

Другой пример – ротация прокуроров в Туве. Не думаю, что замена Гринёва на Боровкова может считаться удачной. Гринёв всегда реагировал на публикации о воровстве, возбуждал уголовные дела, отслеживал их. А новый прокурор отписывается без охоты сажать. К примеру, я ему дважды писал, как дознание УВД г.Кызыла полгода волокитит уголовное дело по клевете в отношении Монгуш Снежаны. И что вы думаете? Воз и ныне там.

Или случай с воровством в Минтруде. Министр Л.Тас-оол до сих пор на свободе, хотя газета опубликовала все документы по хищению с её участием 4 млн. рублей на строительстве сетей к дому-интернату. А прокуратура по этому поводу даже ответа в редакцию не шлёт. При этом Кызылская районная прокуратура от скуки «для галочки» занимается Бог знает чем – привязалась к русской предпринимательнице, которая держит магазин в Сукпаке, с требованием зарегистрировать печную трубу. Мол, она бесплатно пользуется атмосферным воздухом... Знаете, такого ни при одном прокуроре Тувы не было. Преступностью по настоящему не занимаются, а просто портят жизнь обычным людям.

В общем, Владимир Владимирович прав: всё прогнило, верить никому нельзя, какие бы погоны они не носили.

До встречи.

Сергей Конвиз

(прочитано 746 раз)

 http://risk-inform.ru/article_7063.html
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<< Комментарии к статье (Всего: 5) >>
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Аноним (гость) 22-12-2017 05:08:34   #5 [com]
если президент знает что все прогнило, и ничего не делает, значит менять надо такого президента, как не справляющегося со своими обязанностями
 
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Аноним (гость) 20-12-2017 17:37:21   #4 [ru]
Святых нет. Улюкаева на 8 лет накопали и реально 16дали возможность продумать над смыслом жизни. А почему бы других не пустить под откос.
 
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Аноним (гость) 20-12-2017 12:19:09   #3 [com]
Вы что, не знаете начальника УВД Куулара? Будет тихой сапой волокитить и делать умный доброжелательный вид. Все они там в УВД одним миром мазаны – мерзавцы!
 
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Аноним (гость) 20-12-2017 11:21:33   #2 [com]
Снежанна Монгуш – человек Кара-оола. Поэтому подлые мусора и прокуроры сговорились и «тянут резину» в расследовании, хотя там расследовать нечего.
 
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Аноним (гость) 20-12-2017 10:58:30   #1 [com]
В России законодательство такое, что следователь или дознаватель всегда прав. Хочет, быстро, как с Топчаевной, передадут дело в суд в течение одного дня, а захотят, как с этой Монгушкой, будут полгода дурака валять, волокитить. А потом ещё наш продажный суд будет тянуть, пока сроки не выйдут. Это и есть путинское правосудие. Все продажные мерзавцы, всё продаётся и покупается.
 
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