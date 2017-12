Российская криминальная действительность

Аноним (гость) 22-12-2017 05:08:34 #5 [com] если президент знает что все прогнило, и ничего не делает, значит менять надо такого президента, как не справляющегося со своими обязанностями 0 Аноним (гость) 20-12-2017 17:37:21 #4 [ru] Святых нет. Улюкаева на 8 лет накопали и реально 16дали возможность продумать над смыслом жизни. А почему бы других не пустить под откос. 0 Аноним (гость) 20-12-2017 12:19:09 #3 [com] Вы что, не знаете начальника УВД Куулара? Будет тихой сапой волокитить и делать умный доброжелательный вид. Все они там в УВД одним миром мазаны – мерзавцы! 0 Аноним (гость) 20-12-2017 11:21:33 #2 [com] Снежанна Монгуш – человек Кара-оола. Поэтому подлые мусора и прокуроры сговорились и «тянут резину» в расследовании, хотя там расследовать нечего. 0 Аноним (гость) 20-12-2017 10:58:30 #1 [com] В России законодательство такое, что следователь или дознаватель всегда прав. Хочет, быстро, как с Топчаевной, передадут дело в суд в течение одного дня, а захотят, как с этой Монгушкой, будут полгода дурака валять, волокитить. А потом ещё наш продажный суд будет тянуть, пока сроки не выйдут. Это и есть путинское правосудие. Все продажные мерзавцы, всё продаётся и покупается. 0