Минобороны России в Туве: И украдут, и покараулят

В предыдущем номере я обещал продолжить тему милитаризации Тувы с последовательным тотальным разворовыванием средств военного бюджета страны и попытаться разобраться с ролью в этом процессе нашего знаменитого земляка, министра обороны страны Сергея Шойгу. Помните, в предыдущей статье рассказывалось, как Шойгу лоббирует интересы республики при дележе федерального бюджетного пирога, как эти деньги в Туве затем разворовываются. Я попытался выяснить, связано ли повсеместное воровство народных средств в процессе освоения бюджета с позицией нашего великого земляка и какую ответственность за коррупцию в Туве должен нести Шойгу. Картина получилась некрасивой.

Невзирая на то, что никаких прямых доказательств дележа наворованным наших доморощенных жуликов с Сергеем Кужугетовичем пока не представлено. Но его ответственность за поддержку вороватого правительства Тувы перед президентом Путиным как минимум очевидна, поскольку именно он 10 лет назад привёл к власти нынешнего премьера Ш.Кара-оола и все эти годы помогал ему (и продолжает помогать!) уходить от ответственности за содеянное. При этом республика всё глубже опускается на дно финансовой и морально-этической деградации, прочно занимая последние места среди регионов России по всем объективным показателям, начиная от заболевания сифилисом и заканчивая уровнем жизни. Все понимают, что такое положение возможно только в связи с активной поддержкой проштрафившегося губернатора в коридорах федеральной власти со стороны Шойгу. И именно за это, на мой взгляд, он и должен нести персональную ответственность перед земляками.

4 апреля в «РИСКе» вышла статья, в которой рассказывалось, как некто Монгуш с помощью чиновников правительства Тувы украл 57 млн. рублей, выделенных правительством России для обеспечения жильём детей-сирот. Резонанс публикации оказался неожиданным. Уже 18 апреля «Российская газета», «Новая газета», «Росбалт», «Интерфакс», «ТАСС» и другие источники опубликовали сообщение прокуратуры Тувы о возбуждении в связи с этим уголовного дела.

Пикантность ситуации состоит не только в том, что по меркам Тувы украдено много, или, что деньги были предназначены для самых незащищённых – детей-сирот. Но и в том, что, скорее всего, аферу провернул широко известный в узких правительственных кругах некто Хайдып, зять известного тувинского сепаратиста, основателя националистического Народного Фронта «Хостуг Тыва» и ближайшего сподвижника нынешнего премьер-министра Тувы шовиниста К.Бичелдея. Однако строительство жилья для детей-сирот – это лишь малый эпизод в его кипучей финансовой деятельности. На днях ожидается возбуждение уголовного дела в связи с хищением финансовых средств при долевом строительстве жилья. И фигуранты в нём, скорее всего, – те же лица. Но след преступления ведёт в Белый Дом в апартаменты председателя правительства, который тоже успел поучаствовать в этом проекте. Так что, не исключено, что деньги детей-сирот, как и дольщиков, могли осесть в бездонных карманах Кара-оола.

Одновременный «выстрел» в таком количестве СМИ на тувинскую тему о воровстве свидетельствует о том, что прокурорский жест получил мощную поддержку в администрации президента. В преддверии Госсовета 5 мая такой факт может сыграть фатальную для Шолбана Кара-оола роль – такие вещи случайными называть не приходится.

На этом скандальном фоне примечательным событием выглядит знакомство тувинских депутатов с новым прокурором республики, которого представлял зам. генпрокурора РФ Семчишин. Наши замечательные народные избранники не нашли ничего приличнее, чем попросить Генпрокуратуру запретить новому прокурору реагировать на публикации газеты «РИСК» о коррупции в правительстве Тувы. Лучшей публичной оценки вклада газеты в борьбу с коррупцией трудно представить.

Но перейдём непосредственно к освещению воровства под крылом военного ведомства.

О том, как при строительстве военкомата в г.Кызыле украли более половины выделенных Минобороны средств, сообщалось в предыдущем номере. По этому поводу чекистами уже возбуждено и расследуется уголовное дело. На той неделе на строительной площадке были проведены следственные действия, в которых приняли участие сидельцы СИЗО главные фигуранты дела Л.Доржу и А.Купцов. Уголовное дело обещает быть интересным и поучительным в том плане, что, если в СИЗО «случайно» не удавят основных претендентов на отсидку, итоги ожидаются грандиозные. Поскольку уже сейчас стало известно: в разворовывании военного бюджета могли принимать участие не только братья премьера Кара-оола Лёня и Юра, но и министр энергетики республики Кажин-оол, у которого на днях дома был произведён обыск. Похоже, деньгами Минобороны с рук Доржу и Купцова кормилась целая свора высокопоставленных чиновников тувинского правительства, хотя фактически украдено не так много – по сведениям из правоохранительных органов, немногим более сотни млн. рублей оборонного бюджета. Если эту цифру сравнить с 20 триллионами, выделенными Шойгу для перевооружения, то она вообще выглядит микроскопичной. Правда, в сравнении с бюджетом нищей Тувы это деньги немалые...

Военная помощь Шойгу своим дорогим землякам-тувинцам началась со строительства в Кызыле нового, но, к сожалению, аварийного здания Президентского кадетского училища. Причём на земельном участке, освящённом самим Далай-ламой под строительство буддийского храма и совсем не предназначенном для военных целей. Говорят, что строителей на этот стратегический для имиджа Кара-оола и Шойгу объект подбирали лично Шолбан Валерьевич и Сергей Кужугетович. Дело закончилось скандалом. К сроку объект построен и представлен Путину не был, хотя в спешке при строительстве насмерть задавило несколько гастарбайтеров.

Государственная комиссия признала объект аварийным и запретила его эксплуатацию. Начальника училища Киселёва сначала хотели отдать под суд, а затем передумали – скандал, подрывающий авторитет власти, и без того оказался грандиозным. У заказчика Минобороны РУЗКС Центрального военного округа пришлось поменять руководство. Куратор стройки О.М. Нелипенко с начальником строительно-монтажного участка №6/1 СУ №6 АО «ГУОВ» Алмазовым А.Б. и главным инженером проекта Атнакаевым И.В., осуществлявшим авторский надзор, срочно вылетели в Туву. Детей от греха подальше, пока опять кого-нибудь не задавило, срочно вывезли бортом Минобороны продолжать учёбу в Севастополь. Примечательно, что это был тот самый Ту-154, что вскоре после этого под новый 2017 год утонул в Чёрном море возле Сочи с ансамблем Александрова по дороге в Сирию.

Тем временем в новом аварийном здании училища начался аварийно-восстановительный ремонт силами невесть откуда взявшегося подрядчика – Торгового Дома «Челябтрейд».

А вот с этого места следует рассказать поподробнее. Дело в том, что этот торговый дом, по воле рока получивший госзаказ на строительство объекта Минобороны в Кызыле, вовсе не был «тёмной лошадкой». Слава о нём была громкая на всю Россию-матушку. Достаточно сказать лишь о громком уголовном деле по расследованию хищения его руководством порядка 1,8 млрд. рублей из бюджета Минобороны. Странно, но такое шокирующее обстоятельство совсем не стало препятствием для того, чтобы РУЗКС ЦВО и СУ №6 Минобороны отдали заказ именно ТД «Челябтрейд». Как сейчас выяснили следователи, указание на заключение договора именно с этим подрядчиком поступило напрямую из Минобороны. И ослушаться никто уже был не в силах.

Но тут грянул очередной скандал в Минобороны – на строительстве другого военного объекта – космодрома «Восточный» украли сразу 9 млрд. рублей. Для Шойгу это имело самые неприятные последствия. Пришлось даже от греха подальше вывести «Спецстрой» из военного ведомства. Фактически это означает его ликвидацию. А следом в камере СИЗО убили основного фигуранта уголовного дела – директора Роскосмоса В.Евдокимова, который скончался от ножевых ранений. Срочная ликвидация «Спецстроя» и главного подследственного указывают на то, что Минобороны, похоже, экстренно заметает следы... Роль в этих историях министра пока не изучена.

Но вернёмся к кадетскому училищу в г.Кызыле.

Вне всякого сомнения, что афера с участием ТД «Челябтрейд» на аварийно-строительных работах кадетского училища и строительстве второй очереди училища прошла бы без сучка и задоринки, и друзья вполне могли бы удачно пристроить не одну сотню миллионов, но события внутри Минобороны дали делу новый поворот. «Челябтрейд» успел выполнить на второй котельной училища только 90% строительно-монтажных работ, как в АО «ГУОВ» сменилось руководство, которому срочно потребовались «свои», хорошо изученные подрядчики. Видимо, те, с которыми удобнее воровать. И на смену «Челябтрейду» пришёл новый подрядчик – ООО «Винструк» под руководством хорошо известного в Сибири деятеля Исаева Геннадия Константиновича. Этот подрядчик оказался настолько «своим» для нового руководства военного ведомства, что оно, судя по всему, решило ему оплатить не только фактически выполненные работы по котельной училища, но и повторно перечислить за те объёмы, что уже были запроцентованы и оплачены ТД «Челябтрейд». А это ни много ни мало – 90 млн. рублей из бюджета Минобороны. Насколько известно, сейчас идёт борьба за то, кто украдёт у Шойгу эти 90 млн. рублей.

В связи с этим хочется вернуться к личности небезызвестного руководителя «Винструка» Исаева. Для этого достаточно забить в поисковике «Исаев Геннадий Константинович», как вам станет понятно, с кем вы имеете дело. Первым делом Вы ознакомитесь со статьёй «Хакасских строителей кинули в Туве». Строительно-финансовую тему подняла гражданская активистка Анастасия Полянская, занимавшаяся проблемами погорельцев и строителей в Шира, где «засветился» наш Исаев тем, что не рассчитался со строителями и смылся в Туву. Как сообщает Полянская, «в строительстве домов для погорельцев в селе Шира участвовала московская фирма ООО «Виаси» руководителем которой был Исаев Геннадий Константинович». «Исаев с кем бы ни работал в Шира, не рассчитался за выполненные объёмы».

Когда конфликт достиг своего апогея, Исаев пригласил людей, которым задолжал в Шира, «в Кызыл на строительство президентского кадетского корпуса и пообещал им, что он полностью с ними рассчитается, и ещё и будет возможность заработать». Удивительное дело, но люди поверили проходимцу! И поехали в Кызыл работать. Денег им не платили, выдавая мелкие авансы, зато предоставили ночлег и трёхразовую бесплатную еду. Среди них была и подрядная организация, которую возглавляла Полянская. Как она пишет, «в июне 2016 года она приехала в город Кызыл на строительство Президентского кадетского корпуса». «Главным застройщиком и руководителем проекта, которого и был Исаев Геннадий Константинович, но только уже под эгидой другой организации ООО «Винструк» а не ООО «Виаси».

Справедливости ради следует отметить, что, распоряжаясь всем и вся, Исаев на самом деле официально директором не является. После проблем в Шира он теперь называется скромно «руководителем проекта», а директором числится менее известный авантюрист Отари Николаевич Гудушаури. Впрочем, это мало что меняет – фактически всем руководит Исаев, Гудушаури, судя по всему, уготована роль зитц-председателя из «Золотого телёнка» Ильфа и Петрова.

«Мы работали под руководством человека, представляющего интересы ООО «Винструк», который тоже был подрядчиком в с.Шира». «Стимулируя рабочих минимальными авансовыми платежами и обещаниями о скорой выплате всей компенсации за выполненные объёмы, строители продолжали выполнять свои обязательства. При каждом ожидании визита заказчика, темпы под любым предлогом увеличивались, работы выполнялись на скорую руку под комментарии, что всё «прокатит», либо переделаем после комиссии. Спустя какое-то время, получив копеечные авансы рабочие стали потихоньку уезжать, понимая, что всеми этими обещаниями и красивыми словами о продолжительном сотрудничестве их просто «залечивали». «На их места приезжали другие, так как нас озадачивали под любым предлогом усиливать рабочими свои бригады. Текучка строительных кадров велась на протяжении всей стройки. Как только уставшими от обещаний рабочими ставился вопрос об остановке работы, какие-то средства сразу отыскивались. Выплачивались минимальные авансы. И рабочие опять продолжали трудиться».

«Когда пришло время для полного расчёта, началось самое интересное. Оказывается, нужно было доказать, что ребята там работали и выполняли те или иные виды работ, хотя для исключения таких вопросов и споров все объёмы сверялись и замерялись с отделом ПТО ООО «Винструк» и представителя от генподрядчика. Весь ценовой регламент для расчётов с рабочими был представлен ООО «Винструк». Затем возникли проблемы с вычетом за питание и проживание, хотя изначально питание и проживание предлагалось за счёт работодателя. Начались споры кто и за что должен платить. Главный инженер на то время уже уволился и уехал. Стало вовсе непонятно с кого ждать расчётов за выполненные работы. Те же проблемы были и с другим подрядчиком, у которого мы работали». «На всей стройке работало порядка 2000 человек, многие уезжали без расчёта, родственники отправляли им денежные средства из дома, для того чтобы они могли вернуться домой».

Дело закончилось тем, что рабочие, которых «кинул» Исаев, объявили в Хакасии забастовку с голодовкой и обратились к президенту США Д.Трампу с заявлением. В нём они слезно просят замолвить за них слово при встрече с президентом России Путиным, который хоть и бывает в Хакасии в сопровождении министра обороны Шойгу, но не по государственным делам, а ради охоты или рыбалки.

Так история со строительством Президентского кадетского училища перешла на новый уровень. Теперь об этом узнал и Путин.

Тем временем, в результате нескончаемых скандалов, связанных с разворовыванием военного бюджета страны, поменялось руководство заказчика – АО «ГУОВ». Пришли новые люди, которым, видимо, понадобились «свои» подрядчики... С которыми, наверное, удобно и безопасно воровать. На смену скандальному ООО «Винструк» пришёл новый подрядчик – ООО «Спецстрой-1». Он же, как писалось ранее, теперь является подрядчиком и на строительстве Военкомата на Правом берегу Енисея. Логично ожидать, что теперь начнётся новый виток двойной-тройной оплаты одних и тех же строительных работ разным подрядчикам, новые задержки с выплатой зарплаты новым работникам, ещё не познавшим горечь итогов работы на объектах Минобороны под руководством легендарного министра Шойгу.

Так уж повелось в России с некоторых пор: пироги печёт сапожник... Шойгу, будучи строителем по профессии, в современной России ни дня по своей основной специальности не проработал. Он всегда был подле первого лица страны в позе вопросительного знака, дружил со знаковыми лицами типа режиссёра Михалкова. То кого-то спасал, то с кем-то воевал, но его всегда тянуло к стройкам. Помнится, в лихие 90-е после наводнения на Лене, он подрядился организовать строительство домов на новом месте. Дома под его руководством строили по канадской технологии. Всё было отлично. Правда, когда подсчитали, выяснилось, что дома оказались в три раза дороже, чем, если бы их строили сами канадцы. Кресло под Шойгу зашаталось и стали поговаривать о последствиях уголовного преследования. Однако Ельцин своим авторитетом тогда защитил нашего земляка от нападок недругов, и дело «прикрыли». А осадок всё же остался...

Теперь новые истории – то на космодроме «Восточный», то в Туве. Разные люди, разные обстоятельства, разные суммы разворованного. Только, похоже, технология одна и та же. Смотришь на всё это и думаешь: а разве не мог наш звёздный земляк предложить нам другого губернатора? Почестнее? Поделовитее? И что заставляет его держаться за Кара-оола, рискуя своим авторитетом среди земляков?..

Впрочем, на этом рассказ о чудесах военного строительства я не заканчиваю. В следующих номерах вернёмся к строительству базы горно-стрелковой бригады и расскажем, как служат Отечеству тувинские сыны и как это отражается на судьбе жителей Тувы. Вы узнаете, почему Шойгу приходится завозить в таёжную Тоджу дрова аж из Новосибирска и закупать тувинский уголь для котельных в Кызыле по четверной цене в 8 тыс. рублей за тонну.

До встречи.

Кондрат Пчёлкин