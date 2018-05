A- | A | A+ 12pt №19, 15 мая 2018 года. Популярно о наболевшем Синдром сталинизма Сейчас всё больше нам навязывается тема реабилитации Сталина. На мой взгляд, это связано с несколькими причинами. Первая – это гипертрофированное внимание властей к победе в Великой Отечественной войне. Тем самым они пытаются внушить нам, что нынешняя власть имеет какое-то отношение к победе 1945 года и тем самым придать себе некий статус патриотов, за которыми имеются в прошлом какие-то заслуги перед Отечеством. «Единая Россия» опасается своей идентификации с КПСС, но в целом власть позиционирует себя как наследник побед в Великой Отечественной войне. В связи с этим у них как бы появляются аргументы своей незаменимости. Сталин в этом свете опять как бы является не только вдохновителем и автором Победы, но и прародителем сегодняшней власти. Таким образом, они пытаются приобщиться к великой победе народа. Понятно, что такое единение фальшиво и необоснованно. И дело даже не в том, что победителем в той войне была не Россия, а Советский Союз, осколком которого Россия является. Право на ту победу имеют все бывшие республики СССР, а также страны антигитлеровской коалиции, а не только Россия, как бы нам этого ни хотелось. При этом создаётся ложное впечатление, что чем мощнее будут выглядеть праздничные мероприятия, связанные с победой над Германией, тем больше это будет доказывать всем в мире главенствующую роль России в той победе. Это как чем сильнее вдова заламывает руки на панихиде по усопшему мужу, тем более доказательна её любовь к нему при жизни. Конечно же, это не так. И плата в десятки миллионов жизней совсем не является доказательством вклада в победу, и уж тем более, мудрости и героизма Сталина как руководителя Советского Союза до и во время войны. Наоборот, это доказывает, скорее всего, его недальновидность и готовность жертвовать людьми ради достижения собственных целей. Так что победа в Великой Отечественной войне принадлежит не Сталину, а многотерпеливому, героическому, беззаветно любящему свою Родину народу той страны, которую мы потеряли из-за ошибочной внутренней и внешней политики руководства СССР и в большей части – союзных республик. Но парадокс состоит в том, что чем дальше, тем больше людей действительно желают возвращения сталинских времён и порядков. И у такого желания есть простое объяснение – люди вспоминают «вождя народа», говоря про сегодняшних руководителей: «Сталина на них нет!», поскольку всех достали воровство, коррупция и мздоимство, царящие в современной России. И люди уже не верят в то, что само государство будет бороться с этим злом. И хотели бы, чтобы пришёл такой как Сталин и всех их пересадил, а лучше – расстрелял. В этом свете миллионы репрессированных сталинским режимом уже не выглядят так печально. Недавно просмотрел выступление известного фермера Мельниченко, который рассказал, что только при реализации на экспорт нефти и нефтепродуктов страна в 2016 году недополучила 16 триллионов рублей! Представляете – это больше годового бюджета страны! И только при торговле нефтью. Одновременно органы следствия нашли в квартире главного таможенника страны в коробках из-под обуви заначку в десятки миллионов рублей. Но при этом деньги не были изъяты, а он не был арестован и не привлечён к уголовной ответственности. Ну как тут не вспомнить Сталина? Наверное, действительно с таким наглым разворовыванием бюджета может побороться только такой человек. И так в России думает большинство. Другая причина, по которой возникла ностальгия по Сталину – это его личная скромность, чего так не хватает сегодняшним государственным деятелям. У него кроме шинели, сапог и резиденции в Кремле имелись ближняя и дальняя дача – и всё. А у Путина несколько резиденций, а многочисленные заимки раскиданы по всей стране. Но не в Путине дело – в конце концов, он у нас один. Плохо то, что с него берут пример губернаторы, а с них – мэры городов. Невиданное ранее обогащение государственных и муниципальных служащих стало нормой жизни российской элиты. Так что, когда люди читают в прессе, что Глава самой нищей республики в РФ дарит жене салон красоты за миллиард, а его дочь пытается купить элитную квартиру в Москве за 130 миллионов и очень гордится тем, что она за один присест может прожрать двести пятьдесят тысяч рублей, а потому выставляет счёт за еду в Интернете – это никак не добавляет сегодняшней власти авторитета. А порождает ностальгию к сталинской эпохе, когда кичиться богатством, тем более нажитым сомнительным образом, было стыдно и непозволительно. Индустриализация страны, победа в Великой Отечественной войне, решительное подавление коррупции, аскетизм в личной жизни, бесплатные государственное жильё, образование и здравоохранение – сегодня это вспоминается как наследие Сталина. Так людям проще воспринимать прошлое и сравнивать его с настоящим. Такое сравнение с тем состоянием общества, что царит сейчас в России, где власть насаждает принцип жизни «не пойман – не вор!», как бы рождает надежду, что нынешний беспредел, когда элита попросту грабит страну, сможет решить кто-то, кто придёт на смену сегодняшней власти. Но это – иллюзия. При таком воровстве, о котором поведал Мельниченко, для этой власти основной мотив действий – сохранение власти. И не только для того, чтобы продолжать грабить страну, но и в целях личной безопасности от уголовного преследования за это. В этом плане поразительный пример нам был преподан Арменией, где состоялась мирная передача власти оппозиции. Этот опыт уникален. Думается, новый премьер Пашинян обеспечит честные выборы нового парламента, и в этом будет его великая заслуга. Печально, но в России полностью утрачена вера в возможность проведения честных выборов. Повсеместные использование административного ресурса и фальсификация итогов голосования при решительном подавлении всякой политической конкуренции превратили в России выборы любого уровня в фарс. А тотальное подавление свободы слова позволяет преступникам занимать любые выборные и невыборные должности, не боясь общественного осуждения. Всё это настолько деформировало общественные запросы, что власть имеет возможность открыто бороться за блага олигархов, привлекаемых за границей к ответственности за совершение уголовно наказуемых деяний. Пример тому – т.н. «Закон Ротенберга», принятый Думой. Но, тем не менее, я – оптимист. И полагаю, что перспективы у российского общества есть. Хотя бы потому, что имеется реальная угроза того, что в случае продолжения воровского беспредела страна может не выдержать и развалиться. Просто будет не на что содержать государственный аппарат, платить пенсии и другие социальные выплаты. Примером тому может служить развал СССР. Если вражда со всем миром приведёт к падению цен на нефть, свидетелями чего мы были совсем недавно, то повторение того печального опыта весьма вероятно. Такая перспектива может остановить тотальное воровство в стране. Вот тогда и сменится сегодняшняя элита на более ответственную – похожую на сталинскую. Впрочем, поживём – увидим. Сергей Конвиз

Шумов Андрей Семенович Эрмак 20-05-2018 03:36:30 #11 [ru] Уважаемый,

и как Путин, которого я ЛИЧНО считаю всего Лишь Рабом сможет меня " накормить"?

Да, на примере с Крымом, он ВЫНУЖДЕН был Стать СЫНОМ России, но только на 5% , а на остальные 95% он как был РАБОМ, так и Остался...

тот же пример с Донбассом...

Когда Уроды из США и Европы, зная что Ленин ПРИРИСОВАЛ Донбасс, как и ВСЮ Восточно Южную к Украине...

Но почему ОН, РАБ, не может Сказать об этом?

Так что Путин то Может ходить с Портретом своего Отца, хотя Он и не Погиб на Фронте, а вот Шойгу, или тот же Медведев?

так что ЖДИ, либо скоро Путин будет ВЫНУЖДЕН Запретить Носить Портреты Погибших, Либо ЭТО Станет ДЕМОНСТРАЦИ

Мы и Сейчас можем Спросить у НЕГО, а Кого на Фронте то Потерял Кара-оол, или Шойгу?

И почему Тува, которая больше то ПОТЕРЯЛА Русских Призванных и Добровольцев, как бы "забывает" что на ОДНОГО Тувинца на Фронте Мои Родственники Потеряли СОТНИ, в том числе и Призванных на ФРОНТ, а затем Погубленных в Концлагерях?

Так что, если Жизнь будет Налаживаться, то Путин сможет Ходить с Портретом Того, кто на ФРОНТЕ Не Погиб, а Сейчас не Гибнет под Снарядами и Минами Нацистов Украины...

Все же Война, хотя и ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ была МЕНЬШЕ 4 лет...

так что Уважаемый, ВЫ не понимаете НЕНАВИСТЬ Тех, кто сейчас, как РУССКИЕ, Казаки, Теряют СВОИХ на Украине... Й...Мы и Сейчас можем Спросить у НЕГО, а Кого на Фронте то Потерял Кара-оол, или Шойгу?И почему Тува, которая больше то ПОТЕРЯЛА Русских Призванных и Добровольцев, как бы "забывает" что на ОДНОГО Тувинца на Фронте Мои Родственники Потеряли СОТНИ, в том числе и Призванных на ФРОНТ, а затем Погубленных в Концлагерях?Так что, если Жизнь будет Налаживаться, то Путин сможет Ходить с Портретом Того, кто на ФРОНТЕ Не Погиб, а Сейчас не Гибнет под Снарядами и Минами Нацистов Украины...Все же Война, хотя и ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ была МЕНЬШЕ 4 лет...так что Уважаемый, ВЫ не понимаете НЕНАВИСТЬ Тех, кто сейчас, как РУССКИЕ, Казаки, Теряют СВОИХ на Украине... +1 Sensey 19-05-2018 18:50:59 #10 [ru] ВОВ и патриотизм это всего лишь две пилюли, которым кормят народ. без этих пилюль как управлять народом, как его успокаивать? как убирать инакомыслие? чтобы лишние мысли не лезли простым гражданам? патриотизм? чтобы люди гордились своей страной? это прекрасная причина собирать народ, и парадами шествиями успокоить и внушить народу, что не все еще потеряно. это еще и проверка народа и госаппарата и соответствующих структур на служебное соответствие, поэтому предрекаю что ВОВ мы будем праздновать до 3 тысячелетия. 0 Шумов Андрей Семенович Эрмак 19-05-2018 11:50:12 #9 [ru] Аноним НОМЕРА 4 и 5...

И кого же будет публиковать то Сергей Семенович Может Вас? Уродов Анонимных, Трусливых?

Просто Конвиз, как тот же " Яковенко", как представитель ТОГО Рода, кто не иеем ГЕНЕТИЧЕСКОГО опыта, какой имеют даже Тувинцы, Кто жил в Эпоху ЧАНГЫС-ХААНА, Батыя, Ивана Грозного, как Представители тех Европейцев, кто такого ОПЫТА не имеет, естественно ИМ понять Русских, Казаков, Чеченцев и Другие КОРЕННЫЕ Народы РФ, не только Трудно, и Невозможно.

Конвизу, который Все еще живет в Эпохе Сталина и Брежнева, разве ПОНЯТЬ, что не смотря на то, что ВОРОВСТВО в РФ имеет Огромное Значение, Но она УЖЕ перестала Зависеть от цены на Нефть, и сейчас ускоренно Развивает тоже производство Пшеницы...

Конвиз, как и Присутствующие здесь Анонимы, типа " Яковенко", кроме Анонима Номер 8 , не понимают Истории РФ, СССР, РОссийской Империи, Русского Государства, и как Формировалась Сама " РУССКАЯ ПРАВДА".

Которую не смогли Развалить не период Формирования Империи с 1666 года, не смогли развалить в Период СССР, да и сейчас, в период РФ, когда ВСЕ понимают что Есть Дерьмо Кратия, но нет ДЕМОС Кратии, то действительно Население ДАВИТ на Путина, РАБА Божьего.

Которому не дадут сползти на уровень Западной ДемоНкратии. +1 Аноним (гость) 18-05-2018 22:46:23 #8 [ru] Сталина надо не простому народу, а тем жуликам, что сидят в кабинетах. Кара-оолу Сталин нужен - быстро его «выправит». +5 Аноним (гость) 18-05-2018 14:10:34 #7 [com] Кому хочется Сталина – пусть посидят на зоне лет 5 – наука будет на всю оставшуюся жизнь. 0 Аноним (гость) 18-05-2018 13:42:39 #6 [com] То, что случилось с СССР в период правления Сталина – страшная трагедия народа. И она продолжается. В результате мы уровню жизни отстали от развитых стран на 20-50 лет. 0 Аноним (гость) 18-05-2018 12:03:22 #5 [com] Кончайте публиковать Шумова – он, похоже, совсем сбрендил. Ему про Фому, а он – про Ерёму. 0 Аноним (гость) 18-05-2018 11:43:51 #4 [com] Людям проще ничего не делать и надеется на доброго дядю. Только Сталин – это вам не добрый дядя. Это живодёр, положивший миллионы ради своей утехи. 0 Яковенко (гость) 17-05-2018 17:50:03 #3 [com] Победобесие, ставшее одной из стержневых идей в риторике Путина и его информационной обслуги и нарастающее год от года, постепенно стало раздражать все большее число людей в мире. Приватизация победы, о которой справедливо сказал Александр Лукашенко, совершена Путиным троекратно. Во-первых, путинские СМИ уже не стесняясь заявляют, что СССР выиграл войну практически в одиночку, а воевал он «против всей Европы». Это ложь номер один. Вторая ложь - в фактическом приписывании России того, что было сделано страной, которая называлась СССР. Есть и третий аспект приватизации победы над нацизмом. Путин узурпирует наследие этой победы, он и его СМИ присваивают себе право от имени этой победы, от имени всех погибших судить сегодняшние государства, объявляя их «наследниками нацизма». В первую очередь это касается Украины и стран Балтии.



Из десятков миллионов жертв Второй мировой Путин создал себе пирамиду, стоя на вершине которой он пытается приватизировать память о жертвах войны. В сознании россиян все эти манипуляции производят чудовищные разрушения. Припев песни: «А в чистом поле система «Град», за нами Путин и Сталинград», который вначале многими воспринимался на грани пародии и художественной провокации, сегодня вполне может рассматриваться как выразитель массовых настроений.



yakovenkoigor.blogspot.ru 0 Шумов Андрей Семенович Эрмак 17-05-2018 01:22:10 #2 [ru] Аноним Номер 1...

Разве Конвизу. ИНОЯЗЫЧНОМУ Понять Смысл РУССКОГО Языка?

Разве Он то ПОНИМАЕТ за что Троцкий Расплатился?

Так что не ВРИТЕ Сами себе, вместе с Конвизом, Если ВЫ не Поимаете ЗАКОНОМЕРНОСТИ Развития Общества, если Вы не понимаете, что до Раскола в 1666 году РУССКИХ как ПРАВО Славящих Формировали в течении 650 лет, и только 350 лет как в России стала главенствующей Религия РАБОВ, и 100 лет как сформировались а России Твари Атеистические...

Как я, Могу ВЕРИТЬ Какому то РАБУ, Путину, который как и Конвиз разве Знает чем Он, РУССКО Язычник, отличается от Русского ПРАВО Славящего Сына Матери России и Отче Нашего?

Разве Путин, как и тот же Конвиз, понимают как ИНОРОДЦЫ , тот Язык, на Котором Они то привыкли Болтать?

