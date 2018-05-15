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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2018 год / № 19, 15 мая / Коллектив против тувинской Салтычихи
   
 
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№19, 15 мая 2018 года.

    Нам пишут
Нам пишут

Коллектив против тувинской Салтычихи

Уважаемая редакция! Прошу опубликовать это письмо на страницах вашей газеты.

О работе Управления, о многочисленных нарушениях под руководством Бирлея А.К. мы всем коллективом писали во все инстанции. В результате Министерством юстиции РФ была проведена проверка и дана отрицательная оценка его работе. Вследствие чего с ним в настоящее время служебный контракт расторгнут. Практически за все время работы, а именно с 12.02.2013 по 12.02.2018 он, похоже, не принял ни одного самостоятельного решения. А руководила всем О.Ч.Д. (полные данные редакции известны) при помощи интриг и сплетен.

За период его непродолжительной работы «уволились по собственному желанию» 36 человек. И это при том, что коллектив Управления составляет всего 24 человека... В настоящее время 90% сотрудников составляют ее и Бирлея родственники. О.Ч.Д. ранее работала в Городском суде, но, видимо, заинтриговалась, заигралась до такой степени, что в итоге сотрудники поняли ее гнилую сущность и убрали ее оттуда.

Бывший начальник устраивал в своем рабочем кабинете гулянки, просматривал фильмы целый день, передав фактическое руководство О.Ч.Д.

Весь коллектив в настоящее время крайне обеспокоен: неужели руководителем назначат ее?! Да и она сама надеется, что именно её скоро назначат руководителем, хотя стиль ее руководства заключается в унижении человеческих достоинств сотрудников. Пожирание людей.

В коллективе царит нездоровая обстановка. Дело дошло до того, что к ней приклеилось прозвище тувинская Салтычиха. Профессионалов, которые работали со дня создания Управления, она давно выжила! Видимо, боится, что будут претендовать на её кресло. Федеральное учреждение превратилось чуть ли не в публичный дом. Иногда даже ее многочисленные нетрезвые дружки в рабочее время стучались в ее кабинет (парень с уголовным прошлым, потом любвеобильный пристав, потом мужик, который утонул, потом парень уж слишком молодой для нее, стеснялся), теперь вот сделала предложение руки и сердца помощнику судьи Арбитражного суда и пять лет ждет ответа...

Настоящих сотрудников она выжила. Выжила даже весь отдел по бухучету. Взяла на работу свою племянницу бухгалтером-расчетчиком. Та не справилась, убежала сама от греха подальше. Увольняет сотрудников, вакантные должности продаются. Приняла на работу жену мирового судьи, выжив с этой должности служащего.

Премии делит сама лично, урезает или лишает всех дополнительных выплат полностью. Премиальные выписывает «своим», потом, по некоторым сведениям, они в конверте ей приносят.

Уважаемые Александр Григорьевич, Шолбан Валерьевич! На основании вышеизложенного, просим принять к ней соответствующие меры.

В противном случае, вынуждены будем обращаться к Президенту РФ – В.В.Путину.

Работники Управления.
2 подписи.

(прочитано 1175 раз)

 http://risk-inform.ru/article_7322.html
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<< Комментарии к статье (Всего: 4) >>
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Аноним (гость) 17-05-2018 18:23:29   #4 [ru]
Эта контора уже давным-давно изжила себя и ее нужно ликвидировать за ненадобностью!
 
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Аноним (гость) 17-05-2018 03:51:16   #3 [ru]
Такие кадры по всей Тыве, берут не умных и работящих, а берут своих!
Ранее Минюст была хорошей конторой, затем после известной всем политической шлюхи Абрамовой А.А. стало все хуже, Минюст давно надо почистить и наладить нормальную рабочую атмосферу.
 
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Аноним (гость) 16-05-2018 18:30:42   #2 [ru]
На самом деле, Чодураа Дажыевна порядочный человек, уважаемый и грамотный юрист.
Будучи профессиональным руководителем, заставила реально работать работничков, которые более 10 лет бездельничали при прежнем начальнике Серёге Стакановиче.
Вот бывшие работнички-бездельники и злятся до сих пор.
 
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Аноним (гость) 16-05-2018 09:24:13   #1 [ru]
Тувинцы малочисленная народность, вас всего 300 тысяч... Русских всех сожрали, теперь друг друга жрать начали! Вообще не понимаю зачем нужен такой субъект РФ. Лучше бы Тыва так и оставалась китайской окраиной!!!
 
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