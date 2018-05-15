Коллектив против тувинской Салтычихи

Уважаемая редакция! Прошу опубликовать это письмо на страницах вашей газеты.

О работе Управления, о многочисленных нарушениях под руководством Бирлея А.К. мы всем коллективом писали во все инстанции. В результате Министерством юстиции РФ была проведена проверка и дана отрицательная оценка его работе. Вследствие чего с ним в настоящее время служебный контракт расторгнут. Практически за все время работы, а именно с 12.02.2013 по 12.02.2018 он, похоже, не принял ни одного самостоятельного решения. А руководила всем О.Ч.Д. (полные данные редакции известны) при помощи интриг и сплетен.

За период его непродолжительной работы «уволились по собственному желанию» 36 человек. И это при том, что коллектив Управления составляет всего 24 человека... В настоящее время 90% сотрудников составляют ее и Бирлея родственники. О.Ч.Д. ранее работала в Городском суде, но, видимо, заинтриговалась, заигралась до такой степени, что в итоге сотрудники поняли ее гнилую сущность и убрали ее оттуда.

Бывший начальник устраивал в своем рабочем кабинете гулянки, просматривал фильмы целый день, передав фактическое руководство О.Ч.Д.

Весь коллектив в настоящее время крайне обеспокоен: неужели руководителем назначат ее?! Да и она сама надеется, что именно её скоро назначат руководителем, хотя стиль ее руководства заключается в унижении человеческих достоинств сотрудников. Пожирание людей.

В коллективе царит нездоровая обстановка. Дело дошло до того, что к ней приклеилось прозвище тувинская Салтычиха. Профессионалов, которые работали со дня создания Управления, она давно выжила! Видимо, боится, что будут претендовать на её кресло. Федеральное учреждение превратилось чуть ли не в публичный дом. Иногда даже ее многочисленные нетрезвые дружки в рабочее время стучались в ее кабинет (парень с уголовным прошлым, потом любвеобильный пристав, потом мужик, который утонул, потом парень уж слишком молодой для нее, стеснялся), теперь вот сделала предложение руки и сердца помощнику судьи Арбитражного суда и пять лет ждет ответа...

Настоящих сотрудников она выжила. Выжила даже весь отдел по бухучету. Взяла на работу свою племянницу бухгалтером-расчетчиком. Та не справилась, убежала сама от греха подальше. Увольняет сотрудников, вакантные должности продаются. Приняла на работу жену мирового судьи, выжив с этой должности служащего.

Премии делит сама лично, урезает или лишает всех дополнительных выплат полностью. Премиальные выписывает «своим», потом, по некоторым сведениям, они в конверте ей приносят.

Уважаемые Александр Григорьевич, Шолбан Валерьевич! На основании вышеизложенного, просим принять к ней соответствующие меры.

В противном случае, вынуждены будем обращаться к Президенту РФ – В.В.Путину.

Работники Управления.

2 подписи.