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«Шолбан Валерьевич, почему так бесстрашно воруют доверенные вами же лица?»
Уважаемый Шолбан Валерьич! Прошу дать официальную оценку в виде интервью или пресс-конференции об эффективности деятельности подобранной вами команды. Коснусь только части людей, кого вы назначили в ответственные посты.
Бичелдей, реально получил срок, за воровство бюджетных денег. Владимир Сат, министр строительства на восемь лет осужден. Тыт-оол, министр сельского хозяйства ждет суда. Дмитрий Монгуш УКС РТ ждет суда. Свинцов, ждет суда. По отношению Министров Санчаа и Тас-оол, возбуждены уг. дела. Заместитель руководителя Финнадзора РТ осужден на 8 лет. Руководитель фракции ЕР в Парламенте Дагба-Лама наркоман, с реальным тюремным сроком. Доржу Леонид Иванович, не выполнил свои обязательства перед государством. Деньги в полном объеме получил: За станцию переливания крови, ГОРВОЕНКОМАТ. Разорил курорт Чедер. Осужден на 7 лет. Председатель Конституционного Суда РТ на пару с главным казначеем Тувы, подозреваются в хищении. Председатели администраций: Сергей Ондар, Анай-оол, Ендан, Кызыл-оол и т.д., имеют серьезные проблемы с законом. Про мелкие бухгалтерии бюджетной сферы вы тоже в курсе и перечислять всех нарушителей финансовой дисциплины газетная полоса не позволяет.
В этой связи, хотелось бы услышать объяснения, почему за вашей спиной так бесстрашно воруют доверенные вами же лица. Теперь и руководители Госналогслужбы попались. Без участия республиканского Минфина такие махинации не провернуть, значит, скоро могут прийти и за министром Достай.
* * *
Про семейку Достай хочу озвучить историю. Мне под 70, поэтому знаю детально, всё, что творили.
Про сыновей Степана Монгушевича ничего плохого не знаю, поэтому не про них речь. В недалёком прошлом, в самые благоразумные годы своей жизни Степан Достай, Президентом Ооржак был назначен министром сельского хозяйства. В те времена чиновники воровать так нагло, как сейчас ещё не умели. Но Достай как-то ухитрился организовать многоходовку.
Минфин России выделил для совхозов и аратов Тувы, огромную по тем деньгам сумму. Но Степан Монгушевич, то ли по совету тогдашнего вице-президента Мельникова, или вошёл в преступный сговор с тогдашним депутатом парламента Кара-оолом, все деньги перегнал в КБР и Северную Осетию, купил водки. И пошли целые составы, прямо вагонами в Сибирь левая огненная вода. Почти вся партия была реализована через торговые сети Братьев.
Пили все, стар и млад. Женщины и мужчины. Русские и тувинцы. До сих пор в культовых местах Оваа, можно обнаружить красивые бутылки с той серии с издевательской этикеткой «Для друзей».
Не знаю, какой процент получил Достай от преступной деятельности группы, очень даже возможно, что Кара-оолы его кинули. Поэтому, сегодня старые страницы заставляют держаться вместе, сбившись в стаю. Так были разорены хозяйства Тувы. Жулики нажились! Хоозураан Тыва!
даамба-хрял уволил хайманова и щигонина замов оюна в минюсте. оба русские, вот вам и политика кадровая, теперь на их места возьмут родствеников харка или оюна или еще кто их родственных титулов заползет
Ха!200 тысяч рублей административного штрафа как слону припарка. В Туве прокуратурой выявлены нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
Прокуратурой города Кызыла Республики Тыва совместно с Забайкальской Государственной инспекцией пробирного надзора ФКУ «Российская государственная пробирная палата при Министерстве финансов Российской Федерации» проверено исполнение ООО «Лунсин» федерального законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при осуществлении сделок купли-продажи драгоценных металлов.
Проверкой установлено, что ООО «Лунсин», основным видом деятельности которого является добыча полезных ископаемых, более года не представляло в Федеральную службу по финансовому мониторингу сведения по операциям купли-продажи драгоценных металлов, при этом, в ООО «Лунсин» вообще отсутствовали правила внутреннего контроля подобных операций.
Генеральному директору ООО «Лунсин» прокуратурой города Кызыла по факту выявленных нарушений внесено представление об устранений нарушений закона. Данное представление удовлетворено. Заместитель директора привлечён к дисциплинарной ответственности. Кроме того, в ООО «Лунсин» проведен обучающий семинар на тему «Предупреждение отмывания преступных доходов и финансирования терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом».
По постановлению прокурора города Кызыла мировым судьей ООО «Лунсин» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ, Обществу назначено наказание в виде 200 тысяч рублей административного штрафа. Ханды Монгуш,помощник прокурора г. Кызыла. Мало дали санкция на юридических лиц - от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до шестидесяти суток.Уважаемый Шолбан Валерьич! Прошу дать официальную оценку в виде интервью или пресс-конференции об эффективности деятельности ООО "Лунсин"... [Читать дальше]
А куда жаловаться то на корупционеров начальников то? СК отправляет МВД. Прокуратура тоже отписывается на бумажке и ни ответа ни привета. А в МВД из-за неграмотных следаков любой начинающий адвокат разваливает дело. Москва? Москва им же отправляет. Как будто есть указание рьяно не расследовать дела о коррупции. Все пнречисленные дела уже половина развалится потому что сроки уже истекают. Куда писать -то?
"почему так бесстрашно воруют доверенные вами же лица?" - потому что воруют в системе! Не только для себя но для тех, кто их туда поставил.
Но система пошла по швам и теперь не осталось общих правил поведения для воров во власти. Каждый сам за себя. Пауки в банке. Никто не знает, за кем придут завтра.
Если есть возможность покопайтесь в архиве МВД (дела по ОБЭП и ОБОП), там все дела про них есть (правда не раскрытые, некоторые в связи со смертью участников данных дел и прямых свидетелей) и то как сельхоз технику за Саяны продавали, абсолютно всё продавали, все подписи есть там, и показания исполнителей, свидетелей и доносы на организаторов. Вы пишете "кинули его" нет старик нет не кинули, ты же видишь сейчас своими глазами как он отблагодарил Степу - один сын министр финансов другой главный судебный пристав РТ, это говорит о том что Кара-оол очень благодарен ему за те времена и не забыл его.