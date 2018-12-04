«Шолбан Валерьевич, почему так бесстрашно воруют доверенные вами же лица?»

Уважаемый Шолбан Валерьич! Прошу дать официальную оценку в виде интервью или пресс-конференции об эффективности деятельности подобранной вами команды. Коснусь только части людей, кого вы назначили в ответственные посты.

Бичелдей, реально получил срок, за воровство бюджетных денег. Владимир Сат, министр строительства на восемь лет осужден. Тыт-оол, министр сельского хозяйства ждет суда. Дмитрий Монгуш УКС РТ ждет суда. Свинцов, ждет суда. По отношению Министров Санчаа и Тас-оол, возбуждены уг. дела. Заместитель руководителя Финнадзора РТ осужден на 8 лет. Руководитель фракции ЕР в Парламенте Дагба-Лама наркоман, с реальным тюремным сроком. Доржу Леонид Иванович, не выполнил свои обязательства перед государством. Деньги в полном объеме получил: За станцию переливания крови, ГОРВОЕНКОМАТ. Разорил курорт Чедер. Осужден на 7 лет. Председатель Конституционного Суда РТ на пару с главным казначеем Тувы, подозреваются в хищении. Председатели администраций: Сергей Ондар, Анай-оол, Ендан, Кызыл-оол и т.д., имеют серьезные проблемы с законом. Про мелкие бухгалтерии бюджетной сферы вы тоже в курсе и перечислять всех нарушителей финансовой дисциплины газетная полоса не позволяет.

В этой связи, хотелось бы услышать объяснения, почему за вашей спиной так бесстрашно воруют доверенные вами же лица. Теперь и руководители Госналогслужбы попались. Без участия республиканского Минфина такие махинации не провернуть, значит, скоро могут прийти и за министром Достай.

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Про семейку Достай хочу озвучить историю. Мне под 70, поэтому знаю детально, всё, что творили.

Про сыновей Степана Монгушевича ничего плохого не знаю, поэтому не про них речь. В недалёком прошлом, в самые благоразумные годы своей жизни Степан Достай, Президентом Ооржак был назначен министром сельского хозяйства. В те времена чиновники воровать так нагло, как сейчас ещё не умели. Но Достай как-то ухитрился организовать многоходовку.

Минфин России выделил для совхозов и аратов Тувы, огромную по тем деньгам сумму. Но Степан Монгушевич, то ли по совету тогдашнего вице-президента Мельникова, или вошёл в преступный сговор с тогдашним депутатом парламента Кара-оолом, все деньги перегнал в КБР и Северную Осетию, купил водки. И пошли целые составы, прямо вагонами в Сибирь левая огненная вода. Почти вся партия была реализована через торговые сети Братьев.

Пили все, стар и млад. Женщины и мужчины. Русские и тувинцы. До сих пор в культовых местах Оваа, можно обнаружить красивые бутылки с той серии с издевательской этикеткой «Для друзей».

Не знаю, какой процент получил Достай от преступной деятельности группы, очень даже возможно, что Кара-оолы его кинули. Поэтому, сегодня старые страницы заставляют держаться вместе, сбившись в стаю. Так были разорены хозяйства Тувы. Жулики нажились! Хоозураан Тыва!