Кадровый кавардак при попустительстве Шойгу

В СМИ была распространена удивительная информация: по мнению специалистов кабинета министров РФ, «профессионализм и качество работы региональных властей вызывает серьёзную озабоченность у руководства правительства». Создаётся впечатление, что о дилетантстве большинства российских чиновников ранее не было ничего известно. Чтобы понять, что за балбесы находятся в руководстве регионов, достаточно обратить внимание на чиновников Республики Тыва, набранных в правительство республики по согласованию с министром обороны страны, которого в республике с детства вполне обоснованно зовут Шайтаном.

Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять принцип отбора кандидатур Главой республики Кара-оолом на высочайшие должности. Самым примечательным примером такой убогой кадровой политики было назначение в 2010 году бывшего прокурора республики Дамба-Хуурака... министром здравоохранения Тувы. Более бестолкового кадрового решения представить трудно. И дело даже не в том, что Тува по части здравоохранения всегда была неблагополучной по сифилису, туберкулёзу, астматическим и онкологическим заболеваниям и СПИДу. Просто нормальному человеку трудно представить, как будет руководить этой сложнейшей областью генерал-прокурор, понимание которого по этой части ограничивается разве что различиями между градусником и клизмой... Неслучайно к Анатолию Партизановичу тут же приклеилось обидное прозвище «генерал-гинеколог». Он давно уже не министр здравоохранения, хотя последствия его правления оказались чрезвычайно разрушительными, однако звание «генерал-гинеколога» ему, видимо, придётся носить долго.

Но дело не в этом. Есть люди, гениальность которых не вызывает сомнений. У таких всё спорится, и они могут запросто заниматься самыми разными, не связанными между собой, делами. В истории таких примеров достаточно. К примеру, успешный политик и полководец Гай Юлий Цезарь известен не только этим, а также способностями по благоустройству Рима, но и в первую очередь тем, что мог делать одновременно три дела. Выдающийся итальянский художник, скульптор и архитектор Леонардо ди сер Пьеро да Винчи был известным учёным, естествоиспытателем, изобретателем, писателем и музыкантом. Но Дамба-Хуурак – человек явно не из этого ряда. Об этом можно судить по заявлению человека, хорошо его знающего – Главы республики Шолбана Кара-оола, который публично на заседании правительства 3 апреля 2018 года заметил, что этот зампред правительства до сих пор не научился «формулировать цели и задачи» и отличать их от «методов и средств». В связи с чем он их путает и в правительстве всё «происходит наоборот».

Но если бы проблема была только в Дамба-Хуураке... На том же заседании был ярко показан первый заместитель Кара-оола А.Брокерт, курирующий финансовый блок правительства. Стыдно было слушать, как этот горе-финансист, не имеющий ни соответствующего базового образования, ни опыта работы, будучи строителем по профессии, ни дня не отработав на стройках, заикаясь и через слово повторяя не к месту мусорное «то есть», пытался что-то объяснить Кара-оолу. При этом любопытно, что природоохранными вопросами в правительстве Кара-оола заведует профессиональный медик Ш.Хопуя, имеющий в республике устойчивую репутацию браконьера.

Если идти дальше и обсуждать других членов правительства Кара-оола, то другой яркой персоной на правительственном небосклоне является недобро уволенный из органов милиционер Е.Овсянников. В его послужном списке четыре года неудачной службы в органах внутренних дел, затем три года – в Службе судебных приставов, откуда его тоже «попросили». Затем этот перекати-поле недолго без видимых успехов с 2013 года по 2017 год потрудился в администрациях Шагонара, Минусинска и Бай-Хаака. И тут на него внезапно сошла манна небесная: Кара-оол с какого-то перепугу в ноябре 2017 года пригрел его в кресле министра строительства, хотя тот никогда ни к одной стройке не имел никакого отношения. Даже в качестве сторожа. И это, невзирая на то, что строительство в Туве под руководством Кара-оола превратилось, пожалуй, в самую проблемную отрасль. В должности Овсянников уже полтора года. Однако, похоже, у него до сих пор не появилось понимания, чего от него требуют.

Но даже если на должность министра смотреть, как на политическую, – командует же Шойгу министерством обороны, ни дня не прослуживши в армии срочную. Но Сергей Кужугетович в военные дела и не вмешивается – там есть начальник Генерального штаба В.Герасимов, принимающий все важнейшие решения, требующие соответствующих познаний и опыта. А кто в министерстве готовит решения для министра Овсянникова? Смешно сказать – на должности первого заместителя числится бывший коллектор...

В этом плане показательна карьера министра труда Л.Тас-оол, уголовное дело в отношении которой по хищению бюджетных средств, выделенных на ремонт психоневрологического диспансера, скоро должно быть передано в суд. Теперь на смену ей пришла полковник полиции... Или карьера осуждённого за хищения министра образования К.Бичелдея и его сменщицы – министра Т.Санчаа, тоже привлечённой к уголовной ответственности.

Конечно, можно попенять Шолбану Кара-оолу на рост бедности населения республики под его чутким руководством. И ненароком напомнить ему, что он хвастался диссертацией кандидата экономических наук, якобы досконально знающего специфику межбюджетных отношений. Но растущая при нём бедность людей – это, как любит красиво выражаться наш Глава, «интегральный показатель» его деятельности на посту руководителя республики. Или, выражаясь другими его словами, которыми он по понятным причинам сейчас не пользуется – «мультипликативный эффект» от принимаемых им важных решений по «кластерному развитию экономики республики». Но всё это – лишь красивые слова Кара-оола, за которыми не стоят реальные дела по развитию республики и росту благосостояния людей. А с другой стороны, что с этими «дамба-хуураками, хопуями, овсяниками и бичелдеями» можно реально совершить? Разве что только украсть деньги из бюджета. И никто, видимо, не объясняет Кара-оолу, что негоже, когда пироги печёт сапожник, а сапоги тачает пирожник...

Впрочем, кто ему об этом скажет? Строитель Шойгу, по случаю занимающий должность министра обороны? На днях в связи с Днём Космонавтики показали встречу президента Путина с работниками аэрокосмической отрасли. О положении дел докладывал руководитель «Роскосмоса» Д.Рогозин. Космос – это наша гордость. Первый Спутник, полёт первого космонавта планеты Ю.Гагарина, выход в космос первого человека А.Леонова, создание пилотируемой станции «Мир»... Список достижений можно продлить до бесконечности. Но все эти подвиги – времён руководства отраслью великим организатором – академиком Сергеем Павловичем Королёвым. А тут докладывает Д.Рогозин, фактически не имевший к отрасли никакого отношения до того момента, когда его назначили ею руководить. Ни лётчик, ни учёный, ни инженер. Журналист по образованию. По всей видимости, по специальности – авантюрист и показушник. И как после этого можно удивляться, что мы отстали по космосу от Америки и наши «Протоны» падают на взлёте?

Единственное, в чём преуспел «Роскосмос» под руководством Рогозина – так это в воровстве бюджетных средств, выделенных на строительство космодрома «Восточный». Вот там точно воровство достигло космических масштабов. Как известно, государство выделило на космодром с 2011 года по 2014 год астрономическую сумму – 100 млрд. В 2015 году – ещё 40 млрд. Затем – ещё 20 млрд. Генподрядчиком президент назначил «Спецстрой», который привлёк к стройке два своих предприятия – «Дальспецстрой» и «Спецстройтехнологии». Более 88 млрд. руб., или 80% предназначенных «Спецстрою» средств, пошло на закупки у частных субподрядчиков и поставщиков. О том, как воруют в «Спецстрое», можно судить хотя бы по приговору Дальневосточного окружного военного суда, которым фигуранта дела о хищении 5 млрд. рублей при строительстве космодрома «Восточный» экс-главу «Дальспецстроя» Ю. Хризмана приговорили к 12 годам заключения.

На днях военные следователи передали в суд уголовное дело об очередном крупном хищении, совершенном при строительстве космодрома «Восточный». На скамье подсудимых оказались бывшие сотрудники управления «Спецстроя» по Сибири, укравшие более 20 млн. рублей. Следствием и судом установлено, что «...с марта по сентябрь 2015 года преступники составляли фиктивные документы о выполненных работах по строительству зданий и сооружений космодрома «Восточный», а также закупке различных материалов, на основании которых на счета фирм аффилированных к членам преступной группы в общей сложности перечислено порядка 21 млн. рублей. В последующем эти деньги были обналичены и похищены». Чтобы замести следы хищения, организаторы преступления незаконно премировали сотрудников ФГУПа на сумму почти 4 млн. рублей. Минобороны подало иск к обвиняемым, потребовав с них почти 19 млн. рублей.

Однако следует отметить, что воровство при строительстве космодрома «Восточный» – лишь эпизод в воровстве денег в министерстве обороны России. В своё время министра Анатолия Сердюкова сняли с работы якобы за коррупцию и воровство. Однако с назначением министром обороны Сергея Шойгу дела в этой части стали обстоять гораздо плачевнее. Воровство цветёт буйным цветом. И не только при строительстве космодрома «Восточный». Похоже, подобная ситуация наблюдается на большинстве военных строек. За примерами далеко ходить не придётся. Тува – родина Шойгу. Она находится под постоянным присмотром военного министра. Казалось бы, в Туве такого откровенного воровства быть не должно. Но не тут-то было.

Сергей Шойгу, которого в республике называют не иначе, как Шайтан, став министром обороны, решил осчастливить земляков возвращением в Туву воинского континента. Для этого он разместил в Кызыле горнострелковую бригаду. В республике на Правом берегу Енисея на землях, предназначенных под застройку жилья и объектов социального значения. Вопреки законодательству и в ущемление прав кызылчан, развернулось строительство военного городка. Минобороны выделило под него до 5 млрд. рублей. Осваивать миллиарды С.Шойгу по протекции С.Тена прислал из Новосибирска свежеосуждённого Дзержинским районным судом Новосибирска на срок два года условно бывшего депутата Законодательного собрания Новосибирской области от «Единой России» Николая Хвана.

До этого Хван был известен по «Золотой ниве» как метростроитель. В парламенте он состоял во фракции «Единой России», являлся заместителем председателя комитета по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению. Из-за приобретённой судимости он был лишён депутатских полномочий. Однако сообщил, что благодаря Шойгу он получил новую должность руководителя предприятия и переезжает в Москву. Но «приземлился» он не в Москве, а в Кызыле, чудесным образом по протекции Шойгу возглавив строительство военного городка горнострелковой бригады. Тогда многие удивлялись: зачем Шойгу привёз в Кызыл уголовника с таким прошлым?

Условный срок Хван пробыл в Кызыле и оставил после себя криминальный след. Позже выяснилось, что на вверенной ему Шойгу стройке было похищено от 2 до 3 млрд. рублей, выделенных из бюджета Минобороны. Уголовное дело расследуется военными следователями в Новосибирске, поскольку строительная компания ООО «СибстройКонтакт», коей Шойгу доверил строительство военного городка в Кызыле, официально была зарегистрирована в Новосибирске. И там платила налоги и «отмывала» бюджетные деньги.

Сейчас местонахождение Хвана неизвестно. Не исключено, что он кинулся в бега – благо с такими деньгами можно прижиться хоть где. А о том, как «СибстройКонтакт» обманывал страну контрагентов, переводил деньги в Казахстан и какие компании он «кинул» в Туве, я расскажу позже. Здесь сообщу лишь о том, что в настоящее время ООО «СибстройКонтакт» перерегистрировался в Московскую область под крыло Шойгу и находится в стадии банкротства. Долги перед контрагентами исчисляются миллиардом. Количество предприятий, которых Хван и К «кинули», превышает 30. Сейчас же важно другое: как Шойгу объяснит тот факт, что вокруг него собирается столько жуликов? Его обманывают, или он сам «обманываться рад»?

А тем временем в республике набирает темпы предвыборная лихорадка. Партийные боссы очнулись ото сна и пытаются наверстать упущенное. В КПРФ идёт борьба за лидерство в региональном отделении. Коммунисты обвиняют Тамоева в сговоре с Кара-оолом и предательстве интересов партии ради результатов голосования за ЕР. Курсируют слухи, что он предложил криминальным структурам за деньги места в списках кандидатов в парламент Тувы. В ЛДПР намечается смена лидера и курса на зависимость от исполнительной власти. Справедливороссы ждут высоких гостей из Москвы, чтобы поведать им о бездействии регионального руководства. Непарламентские партии ищут новых лидеров, способных повести за собой. В партии власти определяются со списком кандидатов на выборы. Предполагается, что весь балласт скомпрометировавших себя старожилов заменят на малоизвестную, но послушную молодёжь.

Между тем в ЕР, именуемой ещё и «партией жуликов и воров», разразился очередной скандал. Депутат от ЕР в Государственной Думе М.Ооржак обратился в ФСБ с заявлением о защите от посягательств людей из окружения Ш.Кара-оола: брата Юрия Кара-оола, отца убийцы Радислава Наважапа и других депутатов «Единой России». Хватит ли у депутата Госдумы смелости отстоять свою честь, мы вскоре узнаем. Поводом вспышки ненависти к нему знающие люди называют то, что депутата вызвали в Администрацию Президента РФ для беседы на предмет рассмотрения его в качестве возможного Главы республики. Якобы в ходе беседы Ооржак без разрешения Кара-оола дал согласие на назначение, чем и вызвал недовольство.

В общем, Тува очнулась от спячки и готовится к переменам.

До встречи.

Кондрат Пчёлкин