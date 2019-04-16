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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2019 год / № 15, 16 апреля / ОПГ + ОПС = крепкое сотрудничество
   
 
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№15, 16 апреля 2019 года.

    О главном начистоту

ОПГ + ОПС = крепкое сотрудничество

ОПГ + ОПС = крепкое сотрудничество

Ещё в октябре прошлого года в школах Кызыла началась эпидемия педикулёза и чесотки. Но власти не почесались объявлять об этом и закрывать школы на карантин. А вот дети до сих пор чешутся с азартом, достойным лучшего применения. Да и родители по мере своих собственных сил и возможностей борются с гнидами и вшами. А скотокрадство, как один из неиссякаемых источников благосостояния ОПГ и ОПС, несмотря на громкие заявления правительства, расширяется и технологически развивается, всё больше и дальше завоёвывая рынки свободного тувинского предпринимательства. Думаю, что не стоит долго объяснять разницу между ОПГ и ОПС. Но если хотите, то коротко так: ОПГ – это рассказы про чисто криминальные группировки, а ОПС – это про сообщества разного ранга чиновников, занимающихся организацией подобных преступлений, что и рецидивисты-уголовники. Надо сказать, что ОПСники – это те ещё шайтаны, они в соревновании с ОПГшниками вырвались далеко вперёд и по праву носят звание чемпионов.

Хорошо, вы можете меня спросить, а какая взаимосвязь между вшивым педикулёзом школьников Кызыла и скотокрадством? Да самая прямая, отвечу я вам со всей ответственностью. А ещё добавлю про такие же прямо пропорциональные соотношения краж мелко- и крупнорогатого скота с борьбой и вычёсыванием еле заметных кровососущих насекомых. Чем выше рост зарегистрированных и незарегистрированных, в том числе, хищений домашнего скота, тем настойчивее внедряется педикулёз в жизнь и быт учителей и учеников кызылских школ. А потому настала пора руководителю Санэпидемстанции (раньше так называлось это медицинское ведомство, теперь – Роспотребнадзор) Людмиле Салчак сесть за стол переговоров с министром внутренних дел Александром Щуром. Оба высокопоставленных чиновника при погонах и форменных фуражках, оба обязаны стоять на страже здоровья и безопасности граждан. А потому они оба должны поровну нести ответственность перед законом за плохо исполняемые свои должностные обязанности и за хорошо получаемую за это высокую зарплату.

Правда, здесь есть небольшой нюанс в различиях между ними. Ну, ладно, что возьмёшь с приезжего министра Щура? Сегодня он здесь, а завтра – поминай, как звали, так ведь? Он вчера приехал, сегодня еле-еле пытается разобраться в специфике тувинской преступности, а завтра по приказу МВД России его снова перебросят в какую-нибудь русскую губернию, где по причине отсутствия скота граждане не знают вкус настоящего мясного бульона и только по большим праздникам могут позволить себе крылышки от синюшной курицы. А вот с начальницей Роспотребнадзора Людмилой Салчак нюанс будет посущественней. Она, во-первых, настоящая тувинка и ни за что из Тувы никуда не уедет, потому что, во-вторых, её на это место посадил сам Глава Тувы Шолбан Кара-оол, а, в-третьих, не забывайте про ОПС. Почему в октябре ещё прошлого года Людмила Салчак – самостоятельная фигура при больших погонах не объявила тотальный карантин для школьников в Кызыле? А потому что, во-вторых...

Если объявлять карантин, значит, надо Людмиле Кимовне Салчак признать неблагополучную социально-демографическую ситуацию в республике и критическую ситуацию в санитарно-эпидемиологической сфере столицы Республики Тыва – то есть признать крупный провал в работе и за это её надо снимать с должности. Но это для чиновников Кара-оола не самое страшное, их даже за уголовные преступления с работы не выгоняют. Самое страшное – признать, что тувинское правительство и потворствует, и само непосредственным образом участвует в том, что мы имеем. А мы имеем такое социальное явление, как левобережные дачи и дачи Вавилинского затона.

В районах и даже в самых захудалых населённых пунктах нет ни чесотки, ни педикулёза – там всё чисто. А вот на стихийно появившихся вокруг Кызыла «дачах», там антисанитария в условиях перенаселённости – там вся республика, там дачная Тува. В поисках удачи сельские жители бегут в единственный город республики – в Кызыл. Некоторые, попутно замечу, делают совершенно неверные выводы о том, почему многодетные семьи переселяются в дачные посёлки, указывая на главную причину – дать детям нормальное школьное образование. Эта причина – не причина совсем. Сельские школы неплохо укомплектованы качественным кадровым составом и детям там гораздо лучше, чем в переполненных душных городских классах на три-четыре смены.

Но сельские жители Тувы в отчаянье бегут в единственный город от скотокрадов. Где-то в русской глубинке такой же замордованный властью сельский житель кое-как, но всё-таки может перебиться огородом, вечной выручалочкой-картошкой и капустой свести концы с концами и пережить долгую зиму. Тувинец же издревле был силён скотом – мясом и молоком.

Вы можете со мной не соглашаться и даже спорить со мной – почему бы и нет. Приглашаю вас, уважаемые читатели, к диалогу. Вы свою позицию, я – свою. Пожалуйста, опровергайте мою точку зрения: правительство не заинтересовано в развитии сельского хозяйства. Однако известно, что конопля, во-первых, приносит стабильный и высокий доход. Во-вторых, скотокрадство приносит доход в два «общака» – ОПГ и ОПС. Правительство театрально во всеуслышание стонет и рыдает, рвёт на себе волосы за наркоманию и падение нравов, за преступность и нищету населения, которое якобы не умеет, разучилось и не хочет работать.

С коноплёй разобраться можно на раз-два, засеяв конопляные поля злаковыми культурами, отдав сотни пустующих гектаров фермерам-овощеводам и животноводам. Конопля – это нежное и капризное растение, через год-другой оно уже не появится на привычных плантациях, где будут высеивать люцерну или выращивать те же самые картошку с капустой. Возможно, в правительстве уже нет таких специалистов и некому подсказать Шолбану Кара-оолу: кончай придуриваться – начинай работать. А на левобережных дачах пора строить уже 10 банно-прачечных комбинатов с детскими садами и яслями, ФАПы и аптечные пункты.

А вот со скотокрадством всё гораздо сложнее. И тут министру Щуру впору крепко задуматься. Потому как скотокрадство в Туве – не только криминальное, не только социальное, но где-то даже политическое явление. Чтобы всем было всё понятно, приведу свежий пример.

Есть в Туве в местечке Сесерлиг хозяйство Романа Степановича Монгуша. Скотом, в основном – лошадьми, он занимается уже лет 10 после того, как ушёл из политики и перестал заниматься иной общественной деятельностью. А тут на тебе – скоро выборы депутатов Верховного Хурала республики. Пошли слухи, что Монгуш собрался в депутаты на своём родном округе, в Баруме, от которого избирался в парламент много раз. А у педроссов там уже свой кандидат имеется – молодой, пока без авторитета функционер Артыш. Роману, всем понятно, этот Артыш не соперник. Но партия власти постановила, что депутатом Артыш будет всенепременно. И именно по Баруму. Вот и сочинили они провокацию в отношении лошадей Романа Монгуша. Сначала нашли подходящих скотокрадов, которые в три захода угнали у него 13 лошадей. Потом анонимно сообщили, кто это сделал, зная характер хозяина коней. Монгуш сам разбираться со скотокрадами не стал, а послал к ним людей узнать, правда ли, что это они украли скот. Когда выяснилось, что правда, те, понимая ответственность содеянного, тут же предложили денежную компенсацию, поскольку скота у них уже не было. И написали соответствующую расписку.

С этого момента и началось непредсказуемое – достоверно неизвестные чиновники, среди которых угадывается личность зампреда правительства Чудаан-оола, убедили скотокрадов обратиться в МВД с заявлением на хозяина лошадей Романа Монгуша, обвинив его в вымогательстве. При этом дали госгарантии их неприкосновенности. И вместо того, чтобы арестовать воров и расследовать уголовное дело в отношении скотокрадства, арестовали фермера.

Какова роль в этой грязной истории министра внутренних дел Тувы А. Щура, ещё предстоит выяснить. А роль Главы правительства Кара-оола кажется очевидной. Монгуша наш покорный власти суд арестовал до 1 июня 2019г. Выборы депутатов парламента будут назначены до 9 июня. Если суд не продлит арест фермеру, он вполне успевает зарегистрироваться кандидатом в депутаты. Как говорит адвокат А.Язев, защищающий Монгуша, у следствия нет никаких доказательств вины Монгуша, кроме липового заявления ранее судимого скотокрада. Уголовное дело, очевидно, сфабриковано в интересах «Единой России», которой скоро предстоят трудные выборы. Но разговор сейчас о другом – как может министр Щур так явно подставляться? И, вообще, как можно заявлять о борьбе со скотокрадством, поощряя самих скотокрадов?

А, может, за счёт МВД построить на левобережных дачах бесплатные общественные бани, да и чёрт с ними, с этими скотокрадами?

Очень вредная тувинка

(прочитано 285 раз)

 http://risk-inform.ru/article_7943.html
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Председатель Союза «Россияне» В.А. Молин
Остальные материалы номера 15:
 
   
   
 
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