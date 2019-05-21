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Будни Тувы Раздел: Родной край
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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2019 год / № 19, 21 мая / Фальсификации на выборах – угроза для конституционного строя России!
   
 
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№19, 21 мая 2019 года.

    Факты, аналитика, суждения
Факты, аналитика, суждения

Фальсификации на выборах – угроза для конституционного строя России!

Директору Федеральной Службы Безопасности
Российской Федерации
А.В. Бортникову

ЗАПРОС

Уважаемый Александр Васильевич!

13 известных в Туве общественных деятелей с самыми разными, порой диаметрально противоположными, политическими взглядами от «Единой России» до «Яблока», приняли совместное Обращение общественно-политических сил Тувы в связи с массовыми систематическими нарушениями выборного законодательства в Туве при проведении выборов различного уровня.

Данное Обращение является обвинением избирательной системе Тувы, превращённой в органы фальсификации итогов волеизъявления граждан. Общественники озабочены тем, что систематические фальсификации на выборах подрывают авторитет власти в обществе и приводят к обострению социально-экономической ситуации в Туве, создают угрозу безопасности страны. В результате фальсификаций создаются условия для коррупции в органах власти республики, снижается качество жизни большинства населения, растет численность бедных людей. Процветает преступность, коррупция, алкоголизм и наркомания. В таких условиях региональная действующая власть отстранилась от решения насущных повседневных проблем социальной и экономической жизни республики. Теперь в Туве главной заботой чиновников стала не забота о людях, а мнимое представление ситуации в Туве как благополучной во всех отношениях.

В таких условиях необходимо вмешательство органов безопасности, поскольку фальсификации на выборах создают опасность для конституционного строя России.

Не секрет, что фальсификации на выборах в Туве в последние 10 лет стали такой же реальностью, как высокие преступность, безработица и нищета. К сожалению, структурами ФСБ в Туве не принимается должных мер по пресечению противоправных действий должностных лиц в ходе голосования. Продолжение такой пагубной практики чревато социальными потрясениями – настолько расходятся фабрикуемые избирательными комиссиями под руководством органов исполнительной власти данные о состоянии тувинского общества с реальным положением вещей.

Учитывая вышесказанное, прошу организовать контроль за соблюдением законности во время проведения выборов депутатов Верховного Хурала Республики Тыва в сентябре 2019 года.

О принятых мерах прошу сообщить в редакцию газеты «РИСК» по адресу: Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Интернациональная 115. тел./факс 8(39422)66-7-66.

Копию Обращения общественно-политических сил Тувы прилагаю.

С уважением, гл. редактор Л.Ф. Петров.

(прочитано 371 раз)

 http://risk-inform.ru/article_7997.html
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