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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2019 год / № 19, 21 мая / Перекрёсток мнений
   
 
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№19, 21 мая 2019 года.

    Перекрёсток мнений
Перекрёсток мнений

Организованное преступное сообщество в Туве: А где прокуратура?

Аноним, 15-05-2019 #2[ru]

Конвиз – браво!!! Еднороссия и есть ОПГ!

Аноним, 15-05-2019 #5[ru]

Шолбан у власти почти 20 лет. Сам разбогател до невиданных пределов, а довел Туву до разрухи! «Хоозураан Тыва»! СуукаКараоолуходи! Дядя Шойгу, дядя Шойгу, ты мой дядя дорогой! Неужели ты не слышишь, как ругают Кара-оола и тебя!? Орус-Тывазы билдинмес, «Тотпаан Шойгу»! Вот как тебя называют твои земляки!

Аноним, 15-05-2019 #6[ru]

Уважаемые землячки, кто возмущены отсутствием «Лица, достойного» возглавить республику. Благодарите своего божка – Сергея Кужугетовича! Кто навязал республике этих братьев-вояк!? Они с его помощью вытоптали политическое поле Тувы в «ноль», превратили в пустыню, проведя отрицательную селекцию, примером которой стали нынешние депутаты ВХ, типа вась, чучевых и бартына-сады всяких. Достойные люди отстранены от должностей и работы, не имеют возможности принимать участие в выборах ввиду отсутствия региональных партий не зависимых от губернатора. Просто выйти с протестом на улицу – не позволят драконовские федеральные законы о «митингах и собраниях», заметёт полиция. Мужчины достойные есть, и они делают всё возможное в этих условиях, но если вы их не слышите и не видите, то уже есть вопросы к вам, вашей компетентности и информированности.

Аноним, 15-05-2019 #7[ru]

Бедная Тыва и её население. Больно смотреть, до чего довели республику даргалары-шайтаны... Хочется верить, что всем достанется по делам их!

Аноним, 15-05-2019 #10[ru]

Ну вот и дождались!!! Кондитерская фабрика продана с молотка. Впрочем, как и все ГУПЫ, созданные в Туве на развитие, процветание и как там любят говорить, мультипликативный эффект. Этой мультипликации любой удивится.

Аноним, 15-05-2019 #11[ru]

Не состоявшаяся макаронная фабрика у китайского Лунсина и т.д. и т.п...ц. Кстати, а как там Лунсин? Кто в теме – просветите. Воруют вместе с карликами или вышли на более оптимально-безопасный кремлёвский «менеджмент»?

Аноним, 15-05-2019 #16[ru]

Мне лично очень жалко свой народ...

Аноним, 15-05-2019 #17[ru]

Тут один аноним написал: «ваши бычковые истории неинтересно». Вот это тот как раз, кто таких бычков и ведет на бойню за веревочку! Потому как ему выгодно, чтобы такие бычки не переводились! Как здорово – сидя у бюджетной кормушки найти таких дурачков, кто заглотит этот крючок – и давай его тянуть на бойню! Потому что тот думает, что ему заплатят и отмажут. А на самом деле они обернут, да еще и посадят. И будут радоваться, как они здорово еще одного дурачка посадили за решетку! Это по Дарвину называется «естественный отбор»!

Аноним, 15-05-2019 #19[ru]

В центре всех этих чудовищных, диких хищений на самом деле стоит УФАС. Там знают, в какие фирмы и по каким схемам уходит каждая ворованная копейка в республике. Все коррупционные преступления, совершенные на тендерах и аукционах Министерством госзакупок, прикрываются УФАС. Его деятельность/бездеятельность стоит денег. Также в этой системе чуть менее значимое место занимают купленные судьи Арбитражного суда РТ.

Аноним, 15-05-2019 #22[ru]

Почему вертолёт Санавиации изменил маршрут и полетел на обряд «САН» В Бай-Тайге? Прихоть Кара-оола? Умирающий больной человек ждал, пока он красуется на камеру, показывая религиозность. Болтун двуличен. После опоздания на 6 (шесть!!!) часов на обряд освящения Оваа вершины горы Бай-Тайга, Кара-оол на завтрашний же день приказал своим шестёркам принять закон обязательного своего участия на таких мероприятиях и не проводить подобные освящения без него. Очередной идиотизм с его стороны и доказательство, как состоявшегося дебила высшего пилотажа. Даже вертолёт Санавиации не помог ему добраться вовремя. Люди все спустились с вершины и разъехались в подножие горы. Только терпеливые его шестёрки остались на горе и сходили на «Сан». Что интересно, вертолет Санавиации якобы прилетел за человеком, упавшим с лошади в тайге. Трудно в такое поверить, хотя проверкой достоверности вылета должны заниматься компетентные федеральные органы. Возьмём на заметку. Отдельная благодарность Камбы-Ламе Тувы и ламам. Они старались в ужасных погодных условиях с очень сильными порывами ветра при минусовой температуре, вовремя начать ритуал освящения, даже при попытке скрыть микрофон громкоговорителя Главой Бай-Тайгинского кожууна Салчак С. С-С. и остальных кара-ооловских чиновников-шестёрок.

Аноним, 16-05-2019 #23[ru]

Откуда такая безнаказанность для карликов? Да всё оттуда же, от главного гаранта из Кремля. Сравните драку в кафе с участием футболистов Кокорина и Мамаева, и избиение охранника Иванова Кара-оолом и его шестёрками. Похожие, как под копирку. Но какие разные последствия для фигурантов!? Кокорин и Мамаев получили реальные сроки, Кара-оол стал полковником. Это и есть, путинские гарантии конституционных прав граждан. Хавайте.

Аноним, 16-05-2019 #24[ru]

Этот вертолет летал на базы Тена и Кара-оола с привязанным грузом на очень большой высоте, чтобы не было видно.

Аноним, 16-05-2019 #27[ru]

Хаджиев всеми фибрами ненавидит Шолбана Валерьевича, поэтому всячески вредит ему, добиваясь провала всех программ!

Аноним, 16-05-2019 #35[ru]

Приезжает Орешкин. Говорят, к нему можно попасть на приём по поводу разваливающихся новостроек? Так как Кара-оолу писать бесполезно.

Аноним, 16-05-2019 #38[ru]

...Сколько раз Кара-оол подавал в суд на газету? А сколько раз выиграл суд? Это при том, что и судьи знаете какие в Туве! У меня встречный вопрос – а вы когда это написали – вы что не знали? Или первый день как родились? Тут еще один умник написал, что газету никто не читает и под этой статьей уже он комментатор №30! Прежде, чем писать, он бы головой подумал: Как же не читает, если только под одной статьей 30 комментариев и 1273 раза прочитано! Так нет, лизать научился, а думать головой не может! Блин, откуда вы такие беретесь? Неужели земля тувинская таких рожает? Обычно земля нормальных рожает!

Аноним, 17-05-2019 #48[ru]

Прокуроров Тывы надо сажать в тюрьму, начиная с Санчай Мишки. Некоторых судей и полицейских.

Аноним, 17-05-2019 #49[ru]

Карлик хотел освятить Вершину Бай-Тайги, а его послали на... И народ освятил сам и разошёлся. Он припёрся в Устуу-Хурээ, но и тут его ламы не ждали. И закончили молебен без него. Карлик с обиды пинал двери Хурээ и в святом месте угрожал ламам. Люди, ламы, шаманы теперь не ждут и не зовут карликов на святые места. И это отрадно. Никакой идиотский карликовский закон не поможет тебе.

Аноним, 17-05-2019 #50[ru]

Возомнил себя божком, а на деле – мешок с дерьмом.

Аноним, 17-05-2019 #54[ru]

За деньги, сумма которых составляет примерно одного материнского капитала, господин Пережогин (читай Кара-оол ШВ) купил 3-х подъездный, многоквартирный дом со всей инфраструктурой в столице! Давно известно, что Карлик отмывает через многочисленные фирмы новосибирского проходимца Пережогина, миллиарды бюджетных средств. На 2019‑ый год, особенно крупно заложены аферы через: очистные сооружения г. Ак-Довурак, сети г. Кызыла и т.д. Правоохранительные структуры, федералы! Ребята, обращаюсь к Вам, через единственное независимое СМИ: Пережогина смело берите, он сам все Кара-ооловские схемы раскроет!

Аноним, 17-05-2019 #55[ru]

Проект Шойгу: отдать на растерзание свою малую родину. Распродажа Тувы! Многоквартирный многоэтажный дом, построенный для переселенцев из аварийного жилья по госпрограмме продан по банкротству за 450 тыс. руб.! Это при минимальной стоимости 1 к. кв. в Кызыле в 1,5 млн. руб. То есть кто-то фактически БЕСПЛАТНО приобрел целый трехподъездный дом. А заплатил за это удовольствие бюджет, т.е. граждане. Многие миллионы...

Аноним, 17-05-2019 #56[ru]

Как он на вертолете Санавиации с больным на борту залетел в Устуу-Хурээ? Значит, этот больной не совсем больной, а вертолет Санавиации КШВ использовал для освящения Бай-Тайги для отмазки с якобы больным? Но все равно опоздал. Действительно, Хозяева наших священных мест от него отвернулись, раз даже на вертолете не успевает. И это немудрено, ведь непонятно, какому Богу он молится, Христу, Аллаху, Будде?

Аноним, 17-05-2019 #58[ru]

Олигархи захотели построить в Екатеринбурге персональный храм, а в придачу ещё и кучу коммерческих зданий. Власть за деньги им это разрешила, а народ – против! А у нас КШВ решил построить спортивный комплекс поближе к своему дому на Серебрянке среди частных домов. И как будет добираться туда народ, его это не волнует. Мнение народа его не волнует.

Аноним, 18-05-2019 #60[ru]

№55 У Шайтана нет Родины. Он кавалер мальтийского ордена масонов, он – предатель.

«Единую Россию» осенью ожидают проблемы

Аноним, 15-05-2019 #1[ru]

52,46% голосов и уйдет в ЕР, как обычно, так как голоса не голосовавших отдаются в правящую партию)))

Аноним, 15-05-2019 #2[ru]

Правительство в который раз решило обмануть бедный тувинский народ. Через 3 продажные парламентские партии: КПРФ, ЛДПР, Справедливая Россия они хотят провести своих людей. Самбала ввел в КПРФ своих людей и, скорее всего, от этой партии проведут 5 человек. С туповатым Френтом всё ясно, 2-3 человека, тоже из окружения партии власти. А вот Оюн собрался провести только своих людей, но правительство скорее всего на него надавит.

Коротко

Аноним, 17-05-2019 #3[ru]

Тот факт, что Кара-оол не может отличить суслика от сурка тарбагана, уже говорит о том что русскоязычная биомасса в Туве подошла к критической своей точки. Если придурки в правительстве Тувы не понимают разницы между тувинскими словами «Моол» и «Монгол», то понятно, почему уроды не понимают, чем сурок отличается от суслика.

Аноним, 17-05-2019 #4[ru]

«К пожароопасному сезону не готовы» – это разве новость? Новость была бы, если бы они готовы были! С тех пор, как Шойгу провел реформу Лесного Кодекса, Россия каждый год горит.

Обзор прессы

Аноним, 17-05-2019 #1[ru]

Карлик, сдохни! Как собака – очень просим тебя!

Аноним, 17-05-2019 #2[ru]

Не надо оскорблять собак! Собаки – это люди, а Карлики – это нелюди.

Какой такой фермер Монгуш?

Аноним, 16-05-2019 #2[ru]

Странно, что сведений для посадки человека хватает, а вот для полноценного ответа – нет...

Обращение о «возможном хищении» зарегистрировано

Аноним, 17-05-2019 #1[ru]

В МВД приезжает огромная комиссия, человек 100, нужно не упустить момент и довести информацию

Аноним, 17-05-2019 #2[ru]

Охренеть! Как их прокормить? И толку от них будет или как обычно – чай, кофе, подарок и... приятные впечатления!

Уважение к живым начинается с памяти к павшим

Аноним, 15-05-2019 #2[ru]

Рот закрой №1. Когда подлецу нечего сказать, он кричит о патриотизме. Два моих деда воевали, были награждены. Но я никогда не ходил и не пойду в ваше стадо миньонов партии воров. Мне омерзительно ваше присутствие и показуха министра-портяночника. ЭТО НЕ ВАША ПОБЕДА!!!

Аноним, 16-05-2019 #3[ru]

Надо первым делом помогать ветеранам ВОВ, а не большие деньги тратить на эти парады и салюты. Если хоть каждый месяц помогать ветеранам, вот это есть забота о ПОБЕДЕ и его героях. Прежде чем салютовать, подумайте о ветеранах, а потом уже салют...

Аноним, 17-05-2019 #4[ru]

Все верно, забота о ветеранах должна быть постоянной, а не к празднику. Но я лично и за парад и салют, чтоб дети знали и мы помнили

Аноним, 17-05-2019 #5[ru]

С каждым годом, пока умирают последние реальные участники той войны, День Победы превращается в красочный карнавал наподобие бразильского...

Шизоиды во власти

Аноним, 15-05-2019 #1[ru]

Это не шизоид. Это именно осознанные действия Карлика, которые от него требует вышестоящий «старший» гарантируя своё бандитское крышевание. Не-ет это не глупость, не разгильдяйство! Это – чётко спланированные преступления. Мы живём в средневековье! Очнитесь, люди!

Аноним, 17-05-2019 #3[ru]

У Карлика брат Юрик шизоид. А сам он – просто вор и гавнюк. И гореть ему в преисподней со всем своим отродьем и прихвостнями. Тьфу!

(прочитано 350 раз)

 http://risk-inform.ru/article_8006.html
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