Духи помогут сильным

12 мая т.г. Глава республики Шолбан Кара-оол во «ВКонтакте» разместил Обращение к тувинцам, в котором поделился своей набожностью и стремлением к единению с Учителем. На мой взгляд, совершенно фальшивое надуманное действо, направленное на исправление собственной кармы, подпорченной ненадлежащим поведением. По мнению большинства, у Кара-оола за душой нет ничего святого. Он просто трусливый и не очень умный человек. Настолько трусливый, что побоялся публично ответить на вопросы.

Вряд ли он думал о святом, когда участвовал в избиении русского охранника Иванова, в результате чего тот стал инвалидом. Когда он заявляет «моя миссия лишь заключалась в возрождении традиции поклонения духам земли», сразу невольно возникает мысль: сначала нужно покаяться в своих грехах, а уже потом нести людям «религиозность в душе, глубоко внутри». Когда он просит «у святых духов Бай-Тайги благословения родной Туве», он должен осознавать, что у него такого морального права нет, поскольку в глазах большого числа людей он не то что не святой, а просто бес с чёрной кармой.

Кому-кому, но не ему учить людей, в том числе будущих руководителей республики «посещать 5 (ожук сыннарывыс) главных вершин Тувы и с определённой периодичностью участвовать в их освящении». Он не может не знать, что «религия и государство отделены». Во всяком случае, не ему диктовать каноны набожности. Как известно, «буддийский храмовый комплекс», на который он «замахнулся» давно и безнадёжно превратился в долгострой. Понятна зависть Кара-оола к Ш.Ооржаку, которому удалось подобное в лихие 90-е. Но разве кому-то на пользу упоминание этого беспомощного долгостроя на фоне повсеместного разворовывания бюджета республики?

Какие-то несуразные призывы к «развитию нашей территории, защите от катаклизмов». Как будто от его обращения что-то может измениться. Впереди у республики выборы в парламент. От них во многом будет зависеть, кто следующий возглавит республику. Мракобесием горю не поможешь. Велеречивый Кара-оол сделал много для того, чтобы Тува превратилась в самый бедный регион России. Теперь он просит помощи у духов. А может, нужно всего лишь меньше воровать и больше работать?

Всегда с Вами.

Сергей Конвиз