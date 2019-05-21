Тувинская власть: Личные интересы превыше всего?

На глазах кызылчан осуществляется остросюжетный план борьбы за право утилизировать твёрдые бытовые отходы с улиц и внутридомовых площадок. Борьба эта началась сразу же после Нового года, когда рабский Хурал представителей г. Кызыла, большинство в котором имеют представители партии, представляющей интересы жуликов и воров, вдруг озаботился бытовой проблемой граждан и дико завопил: «Караул! У нас увели мусор!». И тут же посыпались жалобы во все мыслимые и немыслимые инстанции всех возможных челобитников, которые возмутились тем, что 2 января 2019 года контейнеры с мусором не были очищены.

Надуманность претензий была очевидной, поскольку в последние 10-12 лет, когда очисткой от мусора стали заниматься родственники Главы республики Ш.Кара-оола, Кызыл буквально утонул в нечистотах. Отходы не вывозили неделями, а порой – и месяцами. В связи с чем Кызыл очень быстро стал превращаться в одну большую неорганизованную свалку. А тут один день сбоя, да ещё на следующий после Нового года, оказался в центре общественного внимания. Было понятно, что у этого показательного возмущения имелся очень влиятельный кукловод. И не нужно было особенно напрягаться, чтобы выяснить, кто он. Поскольку скандал раздувался в пользу МУП «Комбинат благоустройство», директором которого трудится, «не покладая рук», бывший личный водитель Шолбана Кара-оола, по случайности приходящийся ему племянником. И завертелось! Все, как по команде (почему – как?), озаботились проблемой мусора и стали «принимать меры» к красноярской компании, выигравшей тендер на утилизацию бытовых отходов и многомиллиардный подряд по строительству в Кызыле завода. Собственно, из-за этих миллиардов сегодня и ломаются копья. Видимо, Кара-оол решил эти деньги прибрать к рукам. И организовал травлю руководства компании СТ-ТБО, получившей подряд на строительство завода.

Нужно признать, что красноярская компания очень быстро навела в городе порядок. Контейнеры убираются вовремя. Мусора, не в пример временам, когда им занималось «Благоустройство», на придомовых территориях уже не валяется. Но чиновникам до этого нет дела – они исполняют волю Кара-оола по выдавливанию компании из региона.

На днях состоялось очередное заседание Арбитражного суда Республики Тыва по рассмотрению заявления ООО СТ-ТБО по признанию недействительным приказа Минстроя Тувы о лишении СТ-ТБО статуса регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами на территории Тувы. На заседании выяснилось следующее.

Действующее законодательство предполагает пять оснований для лишения оператора такого статуса. Однако Минстрой по незнанию или преднамеренно, чтобы впоследствии найти какие-нибудь законные основания для своих действий, в обжалуемом приказе никаких оснований не указал. А когда дело стал рассматривать суд, направил пояснения, якобы он имел в виду два основания: многократные нарушения условий договора и нарушение Схемы вывоза мусора.

Однако в ходе рассмотрения дела выяснилось, что никаких доказательств (актов и пр.) многократных нарушений условий договора Минстрой предъявить суду не может. Он представил некие заявления предпринимателей Елсуковой и Павских, якобы недовольных работой СТ-ТБО, но оказалось, что у этих униженных и оскорблённых спекулянтов даже не имеется договора с СТ-ТБО по причине их отказа. В связи с чем красноярская компания и не должна была вывозить продукты их предпринимательской деятельности. Да и личности Павских и Елсуковой широкой общественности хорошо известны, в связи с чем их права очень сомнительны для судебной защиты в принципе.

Что до нарушения Схемы вывоза твёрдых отходов из районов, то оказалось, что у СТ-ТБО договоров на такую деятельность тоже не имеется, поскольку они от их заключения воздержались. Соответственно, компания даже в принципе не могла нарушить Схему.

И вот очередное заседание суда. Позиция Минстроя, мягко говоря, весьма неубедительна. Но Минстрой не сдаётся! За время после последнего судебного заседания там придумали новое основание для приказа – итоги проверки деятельности компании Росприроднадзором РТ, которые якобы выявили недостатки. Но оказалось, что соответствующий протокол появился на свет через месяц после приказа, в связи с чем основывать приказ на нём невозможно. К тому же компания оспорила его в суде, и результатов пока нет.

Но что обращает на себя внимание – очевидная противозаконность действий правительства Тувы, радеющего за интересы главной семьи республики в ущерб общественным интересам. В этом и состоит деградация тувинской власти, поражённой коррупцией, клановостью и игнорирующей интересы людей. Совершенно очевидно, что представителю Минстроя, грамотной, миловидной и, похоже, порядочной женщине, неловко за своё начальство, но работа обязывает... Думается, что судье А.Г. Павлову не составит труда разобраться в ситуации и принять законное решение по делу.

Газета ещё вернётся к этой теме.

Наш корр.