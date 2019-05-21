Газета РИСК
 Логин: Пароль:

   Регистрация
   Забыли пароль?
   Помощь
    Главная
Свежий
номер
  Архив
Архив
газеты
  Новости
События
в Туве
  Объявления
Куплю /
Продам
  Опросы
Наши вопросы,
ваши ответы
  Форум
Дискуссии,
обсуждения

Сообщение для всех: "Если у вас имеются проблемы с работой сайта risk-inform.ru, попробуйте воспользоваться сайтами http://risk-inform.com, http://riskinform.livejournal.com или http://vk.com/risk_inform"

pix
Навигация
Случайное фото
Усть-Элегестский кирпичный завод Раздел: Родной край
Комментариев: 9
Погода
Кто на сайте
Вы Анонимный пользователь. Вы можете зарегистрироваться, нажав здесь.
Anonymous Гостей: 94
User Пользователей: 0

Связь установлена risk-inform.com
Anonymous Гостей: 19
User Пользователей: 0
вКонтакте
Твиттер
Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2019 год / № 19, 21 мая / Тувинская власть: Личные интересы превыше всего?
   
 
Версия для печати A- | A | A+ 12pt

№19, 21 мая 2019 года.

Тувинская власть: Личные интересы превыше всего?

Тувинская власть: Личные интересы превыше всего?

На глазах кызылчан осуществляется остросюжетный план борьбы за право утилизировать твёрдые бытовые отходы с улиц и внутридомовых площадок. Борьба эта началась сразу же после Нового года, когда рабский Хурал представителей г. Кызыла, большинство в котором имеют представители партии, представляющей интересы жуликов и воров, вдруг озаботился бытовой проблемой граждан и дико завопил: «Караул! У нас увели мусор!». И тут же посыпались жалобы во все мыслимые и немыслимые инстанции всех возможных челобитников, которые возмутились тем, что 2 января 2019 года контейнеры с мусором не были очищены.

Надуманность претензий была очевидной, поскольку в последние 10-12 лет, когда очисткой от мусора стали заниматься родственники Главы республики Ш.Кара-оола, Кызыл буквально утонул в нечистотах. Отходы не вывозили неделями, а порой – и месяцами. В связи с чем Кызыл очень быстро стал превращаться в одну большую неорганизованную свалку. А тут один день сбоя, да ещё на следующий после Нового года, оказался в центре общественного внимания. Было понятно, что у этого показательного возмущения имелся очень влиятельный кукловод. И не нужно было особенно напрягаться, чтобы выяснить, кто он. Поскольку скандал раздувался в пользу МУП «Комбинат благоустройство», директором которого трудится, «не покладая рук», бывший личный водитель Шолбана Кара-оола, по случайности приходящийся ему племянником. И завертелось! Все, как по команде (почему – как?), озаботились проблемой мусора и стали «принимать меры» к красноярской компании, выигравшей тендер на утилизацию бытовых отходов и многомиллиардный подряд по строительству в Кызыле завода. Собственно, из-за этих миллиардов сегодня и ломаются копья. Видимо, Кара-оол решил эти деньги прибрать к рукам. И организовал травлю руководства компании СТ-ТБО, получившей подряд на строительство завода.

Нужно признать, что красноярская компания очень быстро навела в городе порядок. Контейнеры убираются вовремя. Мусора, не в пример временам, когда им занималось «Благоустройство», на придомовых территориях уже не валяется. Но чиновникам до этого нет дела – они исполняют волю Кара-оола по выдавливанию компании из региона.

На днях состоялось очередное заседание Арбитражного суда Республики Тыва по рассмотрению заявления ООО СТ-ТБО по признанию недействительным приказа Минстроя Тувы о лишении СТ-ТБО статуса регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами на территории Тувы. На заседании выяснилось следующее.

Действующее законодательство предполагает пять оснований для лишения оператора такого статуса. Однако Минстрой по незнанию или преднамеренно, чтобы впоследствии найти какие-нибудь законные основания для своих действий, в обжалуемом приказе никаких оснований не указал. А когда дело стал рассматривать суд, направил пояснения, якобы он имел в виду два основания: многократные нарушения условий договора и нарушение Схемы вывоза мусора.

Однако в ходе рассмотрения дела выяснилось, что никаких доказательств (актов и пр.) многократных нарушений условий договора Минстрой предъявить суду не может. Он представил некие заявления предпринимателей Елсуковой и Павских, якобы недовольных работой СТ-ТБО, но оказалось, что у этих униженных и оскорблённых спекулянтов даже не имеется договора с СТ-ТБО по причине их отказа. В связи с чем красноярская компания и не должна была вывозить продукты их предпринимательской деятельности. Да и личности Павских и Елсуковой широкой общественности хорошо известны, в связи с чем их права очень сомнительны для судебной защиты в принципе.

Что до нарушения Схемы вывоза твёрдых отходов из районов, то оказалось, что у СТ-ТБО договоров на такую деятельность тоже не имеется, поскольку они от их заключения воздержались. Соответственно, компания даже в принципе не могла нарушить Схему.

И вот очередное заседание суда. Позиция Минстроя, мягко говоря, весьма неубедительна. Но Минстрой не сдаётся! За время после последнего судебного заседания там придумали новое основание для приказа – итоги проверки деятельности компании Росприроднадзором РТ, которые якобы выявили недостатки. Но оказалось, что соответствующий протокол появился на свет через месяц после приказа, в связи с чем основывать приказ на нём невозможно. К тому же компания оспорила его в суде, и результатов пока нет.

Но что обращает на себя внимание – очевидная противозаконность действий правительства Тувы, радеющего за интересы главной семьи республики в ущерб общественным интересам. В этом и состоит деградация тувинской власти, поражённой коррупцией, клановостью и игнорирующей интересы людей. Совершенно очевидно, что представителю Минстроя, грамотной, миловидной и, похоже, порядочной женщине, неловко за своё начальство, но работа обязывает... Думается, что судье А.Г. Павлову не составит труда разобраться в ситуации и принять законное решение по делу.

Газета ещё вернётся к этой теме.

Наш корр.

(прочитано 411 раз)

 http://risk-inform.ru/article_8003.html
+4

 Доска объявлений 
Продам гараж Магистральный-2. Недорого.
Тел. 8918 580 3225
Куплю ваш автомобиль. Дорого.
Тел. 8913 543 1142, 8923 385 7007
Сдам в аренду помещение под СТО площадью 326 кв.м по адресу Интернациональная, 115.
Тел. 66-7-66
Составление межевых планов, оформление земельных участков в собственность.
Тел. 8923 380 5700
Остальные материалы номера 19:
 
   
   
 
Материалы по теме:
» ЖКХ «Енисейской Сибири»: всю систему менять надо! (№18, 14 мая)
» Жилищно-коммунальные страсти (№17, 30 апреля)
» В споре рождается порядок (№5, 5 февраля)
» Обзор прессы (№4, 29 января)
» Обзор прессы (№3, 22 января)
» Норматив накопления отходов (№49, 18 декабря)
» Обзор прессы (№38, 25 сентября)
 
   

Самая успешная социальная сеть в России – это одноклассники Путина. Ну и те, кто с ним Вконтакте.

up Газета Внеклассно О нас Пользователи up
   • Свежий номер
 • Архив газеты
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
 • Тематический архив
 • Карикатуры
 • Юмор		  • Новости
 • Опросы
 • Календарь обещаний
 • Доска объявлений
 • Форум		  • Обратная связь
 • Статистика
 • Помощь		  • Регистрация/Вход
 • Добавить новость
 • Добавить фото		  
Материалы сайта предназначены для лиц 16 лет и старше. Ответственность за достоверность опубликованных материалов несут авторы. Мнение автора не всегда отражает точку зрения редакции. При полном или частичном использовании материалов, ссылка на газету «РИСК» обязательна. Для сетевых изданий обязательна гиперссылка на сайт «РИСКа» — risk-inform.ru
Страница газеты РИСК в Телеграме Для писем Лента новостей RSS Мобильная версия сайта Зеркало сайта
Страница газеты РИСК в Живом Журнале Страница газеты РИСК в Твиттере Страница газеты РИСК вКонтакте Страница газеты РИСК в YouTube
Борьба с неправдивой информацией о событиях в Украине Рейтинг@Mail.ru Счетчик PR-CY.Rank