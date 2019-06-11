Кто в Туве на самом деле устанавливает тарифы?

Властями Тувы активно раздувается скандал вокруг компании ООО «СТ-ТБО», выигравшей тендер на утилизацию коммунальных отходов в Туве. Сначала недовольство Минстроя и мэрии г.Кызыла заключалось в том, что ООО «СТ-ТБО» якобы вовремя не вывезло мусор 2 января 2019 года. Затем появилось сообщение о том, что оно вообще не вывозит мусор, в связи с чем город завален отходами. Следом Минстрой обратился в Арбитражный суд Тувы с заявлением об отмене итогов тендера, в соответствии с которым ООО «СТ-ТБО» стало оператором отходов по Туве. Потом Минстрой издал приказ, лишающий ООО «СТ-ТБО» статуса регионального оператора. Далее на основании этого приказа уже гражданка Хертек обратилась в Кызылский городской суд с глупейшим заявлением о признании недействительным начисление платы за уборку её мусора.

А затем уже сам министр строительства и ЖКХ Е. Овсянников, разбирающейся в проблемах жилищно-коммунального хозяйства в целом и утилизации мусора в частности не более, чем свинья – в апельсинах, сделал заявление по тувинскому телевидению программы «Вести Тыва», о том, что «Региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами на территории Республики Тыва ООО «СТ-ТБО» отработал 4 сезона, должен представить расчёты, а Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва должно изменить норматив накопления твёрдых коммунальных отходов». Если верить министру, то выходит, что именно ООО «СТ-ТБО» препятствует пересмотру нормативов накопления твёрдых коммунальных отходов и тем самым способствует сохранению высоких расценок на свои услуги.

Известно, что в Министерстве строительства и ЖКХ Республики Тыва работают не очень квалифицированные кадры. Более того, у большинства из них отсутствуют не только профессионализм, но и совесть. Про таких говорит пословица, заканчивающаяся словами «... не дорого возьмёт». Так вот министр Овсянников – из таких «специалистов».

Не будем голословны и расскажем обо всём по порядку.

1. Арбитражный суд Республики Тыва 30 мая 2019 года удовлетворил заявление ООО «СТ-ТБО» о признании недействительным приказа Минстроя РТ об отмене статуса регионального оператора ООО «СТ-ТБО».

2. Арбитражный суд Республики Тыва 31 мая 2019 года отказал Минстрою РТ в удовлетворении заявления о признании недействительным Соглашения об организации деятельности по обращению с твёрдыми отходами на территории Республики Тыва.

3. Рассмотрение глупо-националистического заявления гражданки Хертек назначено на 13 июня т.г.

Таким образом, абсурдность требований Минстроя к ООО «СТ-ТБО» уже признана таковой соответствующими судебными решениями.

А теперь по поводу тарифов. Тут министр Овсянников 4 июня т.г. опять «сел в лужу». Да, действительно, нормативы накопления твёрдых коммунальных отходов весьма важны. Именно исходя из них рассчитываются расценки на услуги оператора по конкретному объекту. Но министр, видимо, не знает или сознательно вводит всех в заблуждение, взваливая вину за тарифы на ООО «СТ-ТБО», потому как в настоящее время на территории Республики Тыва действуют нормативы накопления твёрдых коммунальных отходов, утвержденные приказом Министерства от 25 января 2018 года №14-од в отношении различных категорий объектов: домовладения, административные здания, предприятия торговли, транспортной инфраструктуры, образовательные организации и т.д.

Да, безусловно, эти нормативы очень важны для правильного расчёта стоимости услуг регионального оператора, поскольку объём вывезенных отходов определяется либо по объёму мусорного контейнера (при его наличии), либо по нормативу накопления, который утверждается Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва. Иного способа коммерческого учёта твёрдых коммунальных отходов в России действующее законодательство просто не предусматривает. Именно эти нормативы в части, касающейся торговой деятельности, вызывают возмущение со стороны предпринимательского сообщества, которое считает их неоправданно завышенными. И к ним ООО «СТ-ТБО» не имеет никакого отношения, поскольку Соглашение было подписано гораздо позже. А именно – 29 мая 2019 года.

Но дело даже не в том, когда были утверждены тарифы. Главное, как установлен порядок утверждения нормативов. Со слов министра получается, что виновником сохранения действующих нормативов накопления отходов является ООО «СТ-ТБО», которое якобы не представляет Минстрою расчёты.

Вызывающие негодование предпринимателей вышеуказанные нормативы изменять можно, если необходимость изменений подтверждается соответствующими замерами и расчётами. Но для этого существует определённый порядок. Согласно действующему законодательству такие действия проводит не региональный оператор, а само Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тувы совместно с органами местного самоуправления. В данном случае – мэрии г. Кызыла. Однако ни Минстрой, ни мэрия для изменения тарифов ничего не сделали. В связи с этим уже УФАС по РТ выдало Минстрою предписание о необходимости проведения необходимых расчётов с целью корректировки нормативов накопления твёрдых коммунальных отходов. Так что на самом деле ООО «СТ-ТБО» к проблеме установления и пересчёта тарифов накопления никакого отношения не имеет. Неужели это кому-то непонятно?

Редакция