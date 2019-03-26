Людмила Нарусова: В Туве население терпеливое, но это не снимает обязанности о нём заботиться

Фрагмент передачи «Персонально ваш» на радиостанции «Эхо Москвы» с участием сенатора от Тувы.

Я.Широков: А к вопросу о туалетах в школах. Кому надо капать на мозг, чтобы их построили?

Л.Нарусова: Вот я капаю, например, в правительстве. Вот только что пришла из Белого дома, где было совещание по Туве. «Вот давайте так: это местные ресурсы...». Откуда местным взять деньги? Эти школы построили в 30-е годы деревянные с печным отоплением, понимаете? И это такая установка: Сделайте так, как надо, а мы вот будем оценивать результаты деятельности.

Я.Широков: А потом скажут, что губернатор не построил туалет.

Л.Нарусова: Вот, а потом заменят губернатора, потому что он не выполнил показатели социально-экономического развития. Ведь государство да, он регламентирует и регулирует всё. Я вам приведу очень простой пример. Саяно-Шушенская ГЭС.

Я.Широков: Все помним.

Л.Нарусова: Все помним. 2005 год. Честь, гордость и хвала нашей энергетики. Но для того, чтобы сделать это водохранилище, зеркало этого водохранилища, затопило самые плодородные, посевные и пастбищные земли в республике Тува. Обещали, что за это дадут компенсацию – в 2005 году. А людей, которые жили на этой территории, выселили во временные бараки в городе Шагонар, где они до сих пор живут, в этих временных бараках без удобств. Государство не выполнило своих обязательств. А вице-премьер Голикова в Сочи на форуме говорит: «Тува – самый нищий регион». Да, конечно, но ведь никаких компенсаций не получили, а электроэнергию от этой Саяно-Шушенской ГЭС в Туве население получат киловатт по 3 рубля, а в соседнем Абакане – по рублю. Не то что нет никаких льгот, а вообще еще и выше.

Так спрашивается... Вот люди это всё понимают. Ко мне масса звонков и писем: «Как это Голикова так сказала? Да, мы нищие, но сделайте что-нибудь, чтобы мы были не нищими».

И.Землер: Абакан – это же Хакасия.

Л.Нарусова: Да, рядом.

И.Землер: Ну, и как у нас голосуют в Хакасии и как голосуют в Туве, не напомните?

Л.Нарусова: Нет, в Туве стройными рядами голосуют так, как надо... Но, вы знаете, неразвитость общественного сознания и гражданского общества еще не дает основания так к людям относиться. Да, они голосуют так, пусть так и живут. Это неверный подход.

И.Землер: А что раньше, яйцо или курица: люди раньше научатся голосовать за тех, кто им обещает что-то другое, или сначала эта власть научится выполнять свое обещание?

Л.Нарусова: В 2005 году пообещали. Во-первых, уже череда министров сменилась, отвечающих за нашу энергетику, поэтому к кому претензии? Сегодня министр есть, завтра его нет. Кому претензия за эти обещания?

Но, во-первых, в Туве население буддистское, оно терпеливое, оно приемлет любые ниспосланные невзгоды. Но оттого, что оно такое, это не снимает обязанности о нем заботиться и выполнять свои обещания.

И.Землер: В 2005 году, если я ничего не путаю, у нас председатель правительства был Дмитрий Анатольевич Медведев.

Л.Нарусова: Да.

И.Землер: Сейчас у нас председатель правительства – Дмитрий Анатольевич Медведев. Какая разница, какие там министры, если этот человек набирает команду, которая должна...

Л.Нарусова: Я очень рада, что – может быть, знаете, вода камень точит – на следующей неделе Дмитрий Анатольевич собирает совещание именно по Туве. И я настаивала на том, чтобы эти вопросы были подняты. Поэтому...

И.Землер: Тут поправляют меня: не Дмитрий Анатольевич был – Михаил Фрадков.

Л.Нарусова: Вот видите, иных уж нет, а те далече.

И.Землер: Видите, как мы всё забываем, а люди все сидят без...

Л.Нарусова: Конечно. Живут во временных деревянных бараках, построенных так... на одну-две зимы.

И.Землер: Я уточню: Дмитрий Анатольевич Медведев в первый раз едет в Туву?

Л.Нарусова: Он не едет, он собирает совещание.

И.Землер: Собирает совещание по Туве.

Л.Нарусова: Я очень надеюсь, что на этом совещании этот вопрос будет, наконец-то, решен – и с тарифами, и с компенсациями.

И.Землер: А Фрадков собирал совещание по Туве?

Л.Нарусова: Нет.

И.Землер: Роскошно.

Л.Нарусова: Пообещали, ленточку перерезали, Саяно-Шушенскую ГЭС открыли – и всё. А то, что это даже с точки зрения хозяйства затопило самые плодородные пахотные земли, самые лучшие пастбища... Ну, что теперь – пасите своих овец в горах.

Я.Широков: Хотелось бы уточнить. Мне кажется, все-таки это получалось добровольно-принудительное переселение.

Л.Нарусова: Да ну о чем вы говорите? А в Сочи под олимпийские объекты тоже добровольно люди переселялись?

Я.Широков: Я имею в виду, что принудительно. А вопрос еще, возвращаясь к законопроекту об алкоголе с 21-го года. Если такой документ поступит в Совет Федерации, как проголосуете?

Л.Нарусова: Наверное, против.

Я.Широков: Почему?

Л.Нарусова: Я должна буду посмотреть, какие обоснования еще есть. Так с ходу нет. Именно потому, что человек в 18 лет является абсолютно полноценным гражданином страны, отвечающим за себя, за свои поступки, который может быть подвергнут преследованию, в том числе, уголовному, и он может быть призван в армию. И ему дадут ту самую гранату и «калашников». Значит, ему такое доверяют, а купить или нет бутылку или пива, ему не доверяют.

И.Землер: Смотрите, во-первых, вас обвинят в том, что вы спаиваете страну...

Л.Нарусова: Я не спаиваю страну. Страну спаивают те, кто пьет, понимаете? Я вообще к алкоголю абсолютно равнодушна.

И.Землер: Я говорю о том, что вас обвинят в этом, будьте уверены.

Л.Нарусова: Ой, во-первых, меня столько обвиняли, что мне одним больше, одним меньше. Вот можно меня в отсутствии патриотизма обвинить, что я против военно-спортивных всяких мероприятий и игрищ. Это моя позиция. Вы мою позицию хотите узнать – я вам ее излагаю. А гипотетически кто меня за это обвинит – если бы я на это обращала внимание, у меня бы вообще не было никакой позиции, я бы сидела и молчала. Для меня это неприемлемо.

И.Землер: А во-вторых, взял этот 18-летний человек, призванный в армию, оружие и гранату и купил алкоголь – и какой будет результат? Может быть, в этом есть здравый смысл, чтобы его на время службы в армии...

Л.Нарусова: Так, может быть, ему лучше тогда гранату не давать? Если он выпьет, в худшем случае он набьет кулаками морду какому-то парню своему, а гранатой-то он может его уничтожить. Поэтому, знаете, это такой философски-правовой вопрос. Поэтому написано: 18 лет совершеннолетие, значит, ты совершеннолетний. И жениться можешь и в армию можешь и голосовать можешь. И отвечай за свои проблемы.

«Эхо Москвы»