Почему Кремль меняет губернаторов перед осенними выборами

19 и 20 марта в отставку ушли главы сразу трех субъектов РФ – Челябинской области, Калмыкии и Республики Алтай. Утром 21 марта губернаторы Мурманской и Оренбургской областей подали в отставку. Эксперты объясняют, что отставки связаны с высоким антирейтингом губернаторов и конфликтами на территории их регионов, которые могут создать для Кремля сложности на сентябрьских выборах.

Президент Владимир Путин уже назначил временно исполняющим обязанности главы Калмыкии кикбоксера, обладателя многочисленных титулов и бывшего члена Совета Федерации 38-летнего Бату Хасикова. Временным главой Республики Алтай стал 46-летний председатель некоммерческого партнерства ГЛОНАСС, уроженец Алтайского края (это соседний регион) Олег Хорохордин. Исполняющим обязанности главы Челябинской области назначен заместитель министра энергетики 46-летний Алексей Текслер, уроженец Челябинска. Временным губернатором Мурманской области Владимир Путин назначил заместителя министра строительства и ЖКХ РФ Андрея Чибиса. На место исполняющего обязанности губернатора Оренбургской области назначен Денис Паслер, который ранее был председателем правительства Свердловской области.

«Властям приходится задумываться о рейтинге губернаторов»

Политологи и политтехнологи указывают, что у всех ушедших в отставку губернаторов были проблемы с рейтингом, а также конфликты с другими игроками в возглавляемых ими регионах. «Убирают всех губернаторов с высоким антирейтингом. Прошлогодняя история [когда в Хабаровском крае и Владимирской области выиграли выдвиженцы оппозиции, а в Приморье пришлось провести повторные выборы] показала, что они могут спровоцировать протестное голосование даже в отсутствие реальных конкурентов. Муниципальный фильтр перестает быть универсальным средством защиты от электоральных неприятностей и властям приходиться задумываться о рейтингах своих кандидатов», – говорит политконсультант, бывший заместитель руководителя администрации президента Башкирии Аббас Галлямов.

Политтехнолог, бывший сотрудник администрации президента Андрей Колядин напоминает, что отставки в этих регионах прогнозировались – там уже давно были заметные межэлитные конфликты. «То, что творилось в последнее время в Челябинске во внутренней политике – это ад и Пакистан. При Дубровском внутриполитические проблемы, которым он не уделял достаточно внимания, приобрели буквально разрушающий характер, – объясняет он. – То, что происходило с Мариной Ковтун, то, что творилось вокруг Бердникова со всеми этими экологическими проблемами с вырубкой лесов и так далее – это был постоянный бой в информационном пространстве. Ковтун вообще «сажали в тюрьму» и «отправляли в отставку» [в СМИ] чуть ли не еженедельно, причем прямо на территории региона».

Политолог Александр Кынев отмечает, что отставки спровоцированы совокупностью причин. «У них всех проблема с рейтингами, плюс у многих проблема с силовиками – не последние люди из их команд за последние пару лет оказались фигурантами различных скандалов. То есть это сочетание электоральных проблем и самых разных конфликтов с элитами, общественниками и силовиками», – объясняет он.

«Губернаторов придётся менять всё чаще»

Андрей Колядин отмечает, что «пакетные» отставки проходят либо весной, либо осенью. «Первая волна была в октябре, пачка из восьми регионов, и сейчас вторая, – добавляет Кынев. – В этом есть логика в условиях, когда недовольство на местах резко выросло. Раньше считалось, что дополнительное время во главе региона позволяет [назначенцу перед выборами] лучше раскрутиться. Но в новых условиях чем больше проходит времени, тем больше наступает разочарования. Так что на выборах будет восемь регионов, где главы сидят уже год, и будут более свеженькие, где больше позитивных ожиданий, – будет интересно посмотреть, будет ли разница в результатах».

По мнению Александра Кынева, в некоторых регионах, где главы были назначены в октябре, «эффект позитива уже близок к исчерпанию», – в частности, в Санкт-Петербурге и Забайкалье. «Чем хуже ситуация, тем более это скоропортящийся товар, – говорит про губернаторов Кынев. – Сейчас это история короткая. Если пойти дальше, их придется менять все чаще». При этом он отмечает, что с таким подходом есть очевидные проблемы – в частности, «скамейка запасных не бесконечна».

Стратегии на будущее у Кремля нет

Эксперты считают, что, выбирая новых глав регионов, Кремль ориентируется на фигур, которые, в первую очередь, смогут выиграть выборы, а уже потом смотрит на их экономический или политический опыт. «Если раньше это был очень сильный игрок, выходец с территории, [по влиятельности] на уровне первого зама госкорпорации, его все знали и считали фигурой влияния, понимающей все элиты, все нюансы, то в настоящий момент это не так», – объясняет Андрей Колядин.

«Давайте его назначим, а уж мы ему скажем, что он будет делать: посадим ему экономического менеджера, политического. Главное сейчас – пройти эту ступеньку выборов, а дальше уже разберемся, – объясняет политтехнолог логику федерального центра. – И если назначенные люди [случайно] оказываются талантливыми менеджерами и экономистами, то, конечно, регион начинает сиять и сверкать всеми цветами радуги. Но таких примеров я, к сожалению, привести не могу – ни одного. А вот если этого не происходит, то начинается усугубление конфликта на территории – и большие проблемы, которые решать придется другим людям».

Колядин констатирует, что Кремль такими назначениями «решает тактические задачи, – никто не думает о стратегии, о том, что будет с регионом в будущем».

Таисия Бекбулатова

«Медуза»