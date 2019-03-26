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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2019 год / № 12, 26 марта / По какому праву коммунальщики придумывают «услуги»?
   
 
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№12, 26 марта 2019 года.

    Факты, аналитика, суждения
Факты, аналитика, суждения

По какому праву коммунальщики придумывают «услуги»?

Прокурору Республики Тыва
Боровкову А.Н.

ЗАПРОС

Уважаемый Александр Николаевич!

В газете «РИСК-экспресс» №11 в письме «За ошибки управляющей компании расплачиваются жильцы» сообщается о навязывании гражданам необоснованных платежей Управляющей Компанией «Ангарский» со ссылкой на внутренние «приказы» и решения суда, никак не связанные с владельцами квартир.

Авторы письма в газету утверждают, что это – не единичный случай, а систематическое нарушение Закона РФ «О защите прав потребителей», а также Жилищного и Гражданского кодексов РФ.

Прошу провести проверку указанных фактов о навязывании гражданам необоснованных платежей Управляющей Компанией «Ангарский» на предмет соответствия действительности. В случае подтверждения опубликованных фактов прошу принять процессуальное решение по итогам проверки в отношении виновных лиц и обратиться в следственные органы с соответствующим ходатайством о возбуждении уголовного дела.

О принятом решении прошу известить редакцию по адресу: Республика Тыва, г. Кызыл, ул.Интернациональная 115, тел./факс 8(39422)66-7-66.

С уважением, гл. редактор Л.Ф. Петров

(прочитано 324 раза)

 http://risk-inform.ru/article_7885.html
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