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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2019 год / № 20, 28 мая / Против управляющей компании «Ангарский» возбуждено дело
   
 
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№20, 28 мая 2019 года.

    Факты, аналитика, суждения
Факты, аналитика, суждения

Против управляющей компании «Ангарский» возбуждено дело

Петрову Леониду Федоровичу

ОТВЕТ

Прокуратурой республики рассмотрен Ваш запрос о проведении проверки по публикации «За ошибки управляющей компании расплачиваются жильцы», размещенной в газете «РИСК-экспресс» №11.

Службой государственной жилищной инспекции и строительного надзора Республики Тыва (далее – Служба) по инициативе прокуратуры г. Кызыла, а также на основании поступивших обращений граждан о нарушении порядка начисления платы за жилищно-коммунальные услуги проведены внеплановые проверки ООО УК ЖЭУ «Ангарский».

По результатам проверки установлено, что в нарушение п. 44 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 №354, ООО УК ЖЭУ «Ангарский» собственникам жилых помещений домов №8, 29/1 по ул. Ангарский, №100, 104 по ул. Московская, №29 по ул. О.Лопсанчапа г.Кызыла произведено начисление платы за коммунальную услугу – электрическую энергию, потребляемую при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, выше размера платы, рассчитанного исходя из норматива потребления соответствующего коммунального ресурса.

В связи с этим, Службой 23.04.2019 выдано 5 предписаний ООО УК ЖЭУ «Ангарский», 26.04.2019 возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ в отношении ООО УК ЖЭУ «Ангарский».

Фактическое устранение нарушений по выданным предписаниям контролируется Службой государственной жилищной инспекции и строительного надзора Республики Тыва. В связи с тем, что Службой по выявленным нарушениям в отношении ООО УК ЖЭУ «Ангарский» приняты меры, оснований для прокурорского реагирования не имеется.

В случае несогласия с данным ответом Вы вправе обжаловать его заместителю прокурора республики или в суд.

Начальник отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры РТ
О.Ю. Единосяк

(прочитано 432 раза)

 http://risk-inform.ru/article_8013.html
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