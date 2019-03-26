Ты меня уважаешь?

Госдума приняла в окончательном, третьем чтении законы о наказании за оскорбление государственных символов и институтов. Поправки внесены в статью 20.1 КоАП («Мелкое хулиганство») (Владимир Путин 18 марта подписал законы о запрете распространения фейковых новостей и оскорбления представителей власти в СМИ и интернете – ред.). Люди, которые писали эти поправки, были, видимо, настолько взволнованы, что оказались не в состоянии выразить свою мысль членораздельно. Судите сами. Наказание теперь наступает за «распространение в информационно-коммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет, информации, выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ». То есть будут наказывать за то, что оскорбили тех, кто проявил «явное неуважение к обществу, государству» и прочим органам?

Если читать этот текст буквально, то понять, кто на ком стоял, трудно. Впрочем, смысл очевиден исходя из замысла и общего вектора принимаемых за последние годы законов.

Сажать на 15 суток, или штрафовать от 30 до 300 тысяч будут за любой отрицательный ответ на вопрос власти: «Ты меня уважаешь?». С правовой точки зрения данный закон – юридический мусор. Гражданин вправе требовать уважения своих чести и достоинства от государства. Государство не может требовать такого же ответа от гражданина. По той простой причине, что честь и достоинство – это часть личности, внутреннего мира человека, его самооценка и оценка его моральных качеств окружающими. Государство – не личность. Оно не может страдать и испытывать боль. Ему просто нечем.

Есть статья 5.61 в КоАП: «Оскорбление». Она защищает граждан от «унижения чести и достоинства, выраженного в неприличной форме». Это необходимая и достаточная норма. Больше ничего быть не должно. Все остальное – правовые извращения, придуманные для точечных репрессий и глумления над здравым смыслом. Я имею в виду статью 148 УК РФ «Оскорбление религиозных чувств верующих», статью 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти» и прочие нормы, в основе которых лежит порочная, архаичная и отвратительная идея, что размер достоинства и чести человека зависит от его статуса, религиозной принадлежности или чего-то еще внешнего.

Причина того, что закон «об обязательном уважении» был принят именно сейчас, а не пять и не десять лет назад, лежит на поверхности. Припадок крымнашизма кончился. Украденные пенсии стучат в сердца пеплом Клааса. Число дизлайков под выложенным в ютубе обращением Путина к Федеральному Собранию на порядок превышает число лайков, а комментарии почти все состоят из слов, запрещенных Роскомнадзором. Обитатели Кремля и его окрестностей шкурой чувствуют, что их не любят и не уважают, включая и самого главного. Изменить политику, попробовать заключить с населением новый контракт уже не могут. Уже все. Больше такой опции нет. Остается попытаться заставить себя уважать силой.

Требовать к себе уважения специальными мерами – удел слабых. «Ты меня уважаешь?» – с мукой и надеждой в мутных глазах спрашивает пьяный, страдающий от одиночества и безразличия окружающих. В самой сильной стране мира официально разрешено глумление над государственным символом – флагом. В 1989 году Верховный Суд США по делу «Техас против Джексона» постановил, что сжигание флага как форма выражения протеста гарантирована Первой поправкой к Конституции. А когда Конгресс попытался защитить национальный символ специальным законом, Верховный Суд отменил этот закон как противоречащий Конституции.

Напомню известную притчу о солдате Орешкине, который напился в кабаке, а когда его стали стыдить, указывая на висящий на стене портрет Александра Третьего, тот сказал, что «на императора он плевал». Резолюция Александра Третьего: «Дело прекратить. Орешкина освободить. Впредь моих портретов в кабаках не вешать. Орешкину передать, что я на него тоже плевал». Среди правителей, которым пытается подражать Путин, безусловно, есть и «подмораживатель России» Александр Третий. При всех негативных аспектах политики Александра Александровича сравнения с ним Владимир Владимирович явно не выдерживает. Масштаб не тот. И закон «о принуждении к уважению власти» это еще раз подтвердил.

Игорь Яковенко