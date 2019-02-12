Два государства

В России открыт и действует закон сохранения мыслепреступлений

Полковника Квачкова освобождают из колонии в связи с частичной декриминализацией 282 статьи УК. Одновременно гражданин Дании Деннис Кристенсен осужден на 6 лет лишения свободы за участие в запрещенной в России религиозной организации «Свидетели Иеговы» – и по той же 282-й. Парадокс очевиден, одних людей не наказывают за слова, других карают. Какое из этих двух решений является государственной политикой? И существует ли в России власть, которая все это координирует?

Адвокат Павел Чиков отчитывается о том, что сейчас правозащитная организация «Агора» ведет 55 дел, в которых граждан судят за слова в интернете. 35 из них возбуждены по 282 статье УК. 19 таких уголовных дел уже прекращены в связи с отсутствием состава преступления – в основном в связи с декриминализацией. Остальные ждут рассмотрения: адвокаты «Агоры» подали ходатайства о прекращении всех таких процессов.

Показателен случай Квачкова, последнее уголовное дело которого закончилось в 2017 году приговором к лишению свободы на 1,5 года за «действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды». Приговор по предыдущему уголовному делу, связанному с организацией вооруженного мятежа, 70-летний Квачков отсидел и вот теперь выходит на свободу. Напомним, полковник также обвинялся в организации покушения на Анатолия Чубайса, но был оправдан присяжными.

Параллельно с актами подобного – вполне разумного – гуманизма государство судит активистку «Открытой России» Анастасию Шевченко за сам факт участия в этой организации. Подозрения в мыслепреступлениях, совершенных Шевченко, обернулись трагедией: у находящейся под домашним арестом активистки в больнице умерла дочь. Обвинения против Шевченко и не думают снимать, напротив, это первое в России дело конкретно за участие в «нежелательных организациях».

А в отношении журналистки «Эхо Москвы – Псков» Светланы Прокопьевой только что завели дело за «оправдание терроризма». В последнем случае вместо декриминализованной 282-й статьи использовали 205.2, которая предполагает еще более строгое наказание, от 5 до 7 лет лишения свободы. Квачкова, кстати, изначально судили в последний раз именно по этому составу, но потом переквалифицировали на более мягкую 282-ю.

В чем состоит преступление Денниса Кристенсена, представляющего запрещенных «Свидетелей Иеговы», не сможет сформулировать даже судья, который вынес приговор. По сути, десятки тысяч людей в России, причисляющие себя к этой религиозной организации, виноваты просто в том, что верят в Бога неправильно.

В прошлом году власти как-то смогли догадаться, что посадки за лайки – это плохой способ укреплять собственную власть и что лучше подобных эксцессов избегать. Дискуссия и призывы к отмене скандальной и «резиновой» 282-й статьи привели к тому, что поправки о ее частичной декриминализации вынес президент Путин. Что сразу не давало парламентариям шанса проигнорировать подобное поручение. И вот по статье введена административная ответственность в случае первого правонарушения, связанного с «разжиганием ненависти и вражды».

Что сразу делает ситуацию непривлекательной для силовиков, по 282-й статье стало трудно отчитываться о проделанной работе. Людей, которым уже грозила уголовная ответственность, освобождают от нее. «Преступницей» перестала быть даже Мария Мотузная из Барнаула, на зачистку страницы которой в «ВКонтакте» от «экстремистских картинок» были брошены, кажется, лучшие силы правоохранителей.

Но силовики не унывают и вместо 282-й начинают использовать для подавления мыслепреступников любые другие статьи УК, от 148-й (оскорбление чувств верующих) до 284.1 (деятельность нежелательных организаций).

Кажется, что в России действует не одно, а два государства.

Одно из них цинично заботится о своем собственном будущем и пытается поэтому минимизировать риски, связанные с недовольством общества и в особенности молодежи «посадками за лайки». Другое государство состоит из силовиков и действует в своих собственных интересах. Здесь бюджеты, выделяемые на борьбу с «экстремистами», осваиваются в зависимости от проделанной работы, а последняя измеряется отчетностью. Силовики научились лоббировать законопроекты, позволяющие продолжать эту охоту на ведьм до бесконечности, даже если президент параллельно вносит предложения о смягчении законодательства.

Как долго сможет действовать этот закон сохранения мыслепреступлений, открытый в России, без рисков серьезного общественного взрыва?

Кирилл Мартынов

«Новая газета»