Виктор Золотов как зеркало русской деградации

Типология «людей власти» в России весьма обширна: были среди них жестокие садисты, параноидальные фанатики, убежденные мизантропы, умные и глупые, вспыльчивые и меланхоличные, в общем – разные. Не так часто, однако, на самую поверхность политической жизни, причем безо всякой революции, прорывались люди столь неотесанные, как сегодня. Когда могущественный фаворит, первый жандарм Империи, угрожает своему оппоненту – это опасно. Никто не сомневается в его неограниченных возможностях в государстве, где не действует право. Но когда он предлагает своему оппоненту публично подраться, чтобы своими руками превратить его в отбивную – это уже не опасно, а скорее смешно и печально.

Что позволено офицеру, не позволено жандарму...

Для начала хотел бы заметить: то, что позволено боевому офицеру – не позволено жандарму. Не в упрек последним, но просто там другой кодекс. Золотов – не Рохлин. Спекуляции на тему офицерской чести и дуэльного кодекса становятся все более популярны в России, но больше всего об этом говорят те, кого это менее всего касается.

В любом случае римейк смотрится менее впечатляюще, чем оригинал. Первым был не Золотов, а Бастрыкин. Единственный формат дуэли, который нынешняя власть способна предложить своим оппонентам, – это ночная «стрелка» Бастрыкина с шеф-редактором «Новой газеты» Соколовым под деревом в лесу в окружении роты охраны в духе «сам тебя „отдуэлю“, сам же и расследовать буду».

Видимо, кому-то из окружения Золотова этот пиар-блеф показался очень остроумным ходом, скорее всего, над ответом гвардейцев «турецкому султану» трудилась целая бригада спецов. Они хорошие ребята, но просто не додумывают до конца. Допустим, Навальный не пожалеет пары выбитых зубов ради хорошего дела и поднимет перчатку? Предложит, например, Золотову бой без правил на Красной площади в прямом эфире. Еще тренера возьмет за счет средств ФБК, начнет практиковаться в ожидании поединка и дубасить резиновую куклу начальника Росгвардии, выкладывая видео каждый день на youtube. Какой ход будет тогда за Золотовым: принять открытый бой или предложить встретиться на закрытой базе Росгвардии без свидетелей (то есть по-бастрыкински)? Сказать, что честь офицера теперь не позволяет ему драться со всяким «чмом»? Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно.

До сих пор лидером черного пиара Навального был Усманов с его эпическим «Тьфу на тебя...» Но там был реальный эмоциональный аффект, недоумение волка, потрясенного наглостью щенка, решившего почистить ему зубы. Здесь же другое – фатальная неадекватность, несоответствие времени, выпадение из культурного пространства. Заявление Золотова пробило не столько политическое или правовое, сколько культурное дно. Оно стало индикатором завершения процесса децивилизации посткоммунистической России. Поэтому рассматривать его надо в первую очередь именно как культурный, а не как политический или юридический феномен.

Там живут несчастные люди-дикари...

Золотов находится в группе лидеров, первыми успешно завершивших этот процесс децивилизации, по крайней мере, в отношении самих себя. Он сам уже не способен нащупать границу между дикостью и культурой. Забавно, что он апеллирует при этом к кодексу офицерской чести. В реальности он руководствуется совсем другим кодексом – законом стаи. Его реакция – это реакция пещерного человека, прямая и примитивная: причинитель физических и нравственных страданий должен быть немедленно и публично собственноручно уничтожен. Странно вообще, что Золотов не предложил съесть сердце своего врага по окончании поединка. Где отбивная, там, в конце концов, и трапеза.

Самое главное в этой драме, пожалуй, то, что начальник Росгвардии, призывая устроить публичную драку с политическим оппонентом, поступает совершенно искренне, делает это от всей души. Он предлагает, как ему кажется, единственно честный и достойный способ разрешения конфликта и не видит, в чем здесь подвох. В его ментальности нормально непосредственно физически расправляться с противниками, а по поводу того, что человечество тысячелетиями развивало какие-то иные правила и институты, которые как раз должны предотвращать такие инциденты, он просто не в курсе.

Золотов в своей пещерной наивности скорее не страшен, а смешон. Страшны те, кто без всяких вызовов на дуэль убивали Немцова, Политковскую или Эстемирову. Страшны вертухаи, которые пытают в тюрьмах беззащитных людей, озверев от крови и безнаказанности. Страшны подчиненные самого Золотова, которые, потеряв ориентиры, перестали отличать мужчин от женщин, детей от взрослых, и «месят» во время подавления протестных акций всех подряд. Здесь же речь совсем о другом – о полной культурной дезориентации, о потере критериев, позволяющих отделять, что приличный человек может позволить себе сказать вслух, а что – только при выключенном микрофоне.

Золотов – это, к сожалению, кривое зеркало состояния русской культуры сегодня. Если все общество опустилось в состояние хаоса и дикости, если нет никаких других регулирующих сил, кроме насилия, если единственная действующая конституция – «понятийная», если нет доверия ни к церкви, ни к суду, то нет ничего удивительного в том, что в таком диком обществе расцветает культ кулака, и тот, у кого самый большой в стране кулак, становится его главным шаманом.

Мне руку поднял рефери, которой я не бил...

Навальному в этом шутовском поединке оказалась заранее отведена роль сентиментального боксера из известной песни Высоцкого. Только его руку подняли вверх еще до начала боя.

Пафосное заявление оскорбленного чиновника – достаточно жалкое зрелище, акция без каких-либо последствий, которая закончится пшиком и не принесет ничего, кроме дополнительной популярности Навальному. Глупо и непредусмотрительно было это произносить вслух, выставляя напоказ убогость своего интеллектуального арсенала. Еще глупее было взахлеб и наперебой комментировать исходную глупость, возводя ее в степень и демонстрируя, что это глупость коллективная. Это одичание не сойдет с рук российскому обществу, и при первом серьезном, а не шутовском столкновении с цивилизацией придет расплата – можно вызвать на ринг Навального, невозможно вызвать на кулачный бой историю.

Владимир Пастухов

«МБХ медиа»