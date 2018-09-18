Эксперт: Власти Тувы создают видимость политической конкуренции

Четыре парламентские партии прошли в новый состав Хурала представителей Кызыла по итогам выборов 9 сентября. Ранее только два депутата городского парламента не были членами «Единой России». Глава Тувы Шолбан Кара-оол, комментируя итоги выборов, отметил возросшую конкуренцию, добавив, что «городской Хурал будет политически разноцветным». Эксперты, напротив, считают, что в Туве создается лишь видимость политической конкуренции. «Все кандидатуры были согласованы с Кара-оолом, даже от представителей других партий, а не только ЕР», – сказал политический обозреватель Сергей Конвиз. По его словам, городской парламент продолжит выполнять функцию «придатка правительства республики».

По итогам выборов в Хурал представителей города Кызыла прошли четыре партии. Большинство избирателей проголосовали за «Единую Россию» – 78,8%, КПРФ набрала 8,4%, «Справедливая Россия» – 5,26% и ЛДПР – 5,47%. В 10 одномандатных округах победили единороссы, еще в двух округах большинство получили самовыдвиженцы, которые шли при поддержке ЕР. Один мандат достался коммунистам.

Стоит сказать, что в предыдущем составе городского парламента только два депутата не представляли «Единую Россию». Теперь у единороссов 22 мандата, четыре отошли парламентской оппозиции.

Глава Тувы Шолбан Кара-оол отметил возросшую конкуренцию на выборах: «Кроме ЕР, пятипроцентный барьер преодолели еще три партии. Из них самый высокий итог у КПРФ – более 8%. Так что городской Хурал у нас будет политически разноцветным, представленным всеми крупными партиями».

В то же время политический обозреватель Сергей Конвиз считает, что конкуренция на выборах – это только видимость: «Особого обновления городского парламента ждать не стоит. Дело в том, что все кандидатуры были согласованы с Кара-оолом, даже от представителей других партий, а не только ЕР. И за два месяца до выборов было известно, что будет такой состав парламента. Поэтому то, что по итогам этих выборов в парламент прошли четыре партии, – это только видимость. Только для того, чтобы показать, что у нас тут якобы есть плюрализм. А на самом деле городской Хурал никакой самостоятельной роли не играет. Это придаток к правительству республики. И такую функцию городской парламент продолжит выполнять и в новом составе».

Напомним, что парламент Кызыла избирается на пять лет.

«Клуб регионов»