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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2018 год / № 37, 18 сентября / Эксперт: Власти Тувы создают видимость политической конкуренции
   
 
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№37, 18 сентября 2018 года.

Эксперт: Власти Тувы создают видимость политической конкуренции

Четыре парламентские партии прошли в новый состав Хурала представителей Кызыла по итогам выборов 9 сентября. Ранее только два депутата городского парламента не были членами «Единой России». Глава Тувы Шолбан Кара-оол, комментируя итоги выборов, отметил возросшую конкуренцию, добавив, что «городской Хурал будет политически разноцветным». Эксперты, напротив, считают, что в Туве создается лишь видимость политической конкуренции. «Все кандидатуры были согласованы с Кара-оолом, даже от представителей других партий, а не только ЕР», – сказал политический обозреватель Сергей Конвиз. По его словам, городской парламент продолжит выполнять функцию «придатка правительства республики».

По итогам выборов в Хурал представителей города Кызыла прошли четыре партии. Большинство избирателей проголосовали за «Единую Россию» – 78,8%, КПРФ набрала 8,4%, «Справедливая Россия» – 5,26% и ЛДПР – 5,47%. В 10 одномандатных округах победили единороссы, еще в двух округах большинство получили самовыдвиженцы, которые шли при поддержке ЕР. Один мандат достался коммунистам.

Стоит сказать, что в предыдущем составе городского парламента только два депутата не представляли «Единую Россию». Теперь у единороссов 22 мандата, четыре отошли парламентской оппозиции.

Глава Тувы Шолбан Кара-оол отметил возросшую конкуренцию на выборах: «Кроме ЕР, пятипроцентный барьер преодолели еще три партии. Из них самый высокий итог у КПРФ – более 8%. Так что городской Хурал у нас будет политически разноцветным, представленным всеми крупными партиями».

В то же время политический обозреватель Сергей Конвиз считает, что конкуренция на выборах – это только видимость: «Особого обновления городского парламента ждать не стоит. Дело в том, что все кандидатуры были согласованы с Кара-оолом, даже от представителей других партий, а не только ЕР. И за два месяца до выборов было известно, что будет такой состав парламента. Поэтому то, что по итогам этих выборов в парламент прошли четыре партии, – это только видимость. Только для того, чтобы показать, что у нас тут якобы есть плюрализм. А на самом деле городской Хурал никакой самостоятельной роли не играет. Это придаток к правительству республики. И такую функцию городской парламент продолжит выполнять и в новом составе».

Напомним, что парламент Кызыла избирается на пять лет.

«Клуб регионов»

(прочитано 161 раз)

 http://risk-inform.ru/article_7548.html
+4

<< Комментарии к статье (Всего: 1) >>
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Аноним (гость) 19-09-2018 08:49:49   #1 [ru]
Депутат - это явление должно только во время поднимать руку, а чего про гастарбайтеров то говорить, поди от радости обсикались, такое счастье безработным досталось!
 
+4
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