    Пресс-служба прокуратуры сообщает

Чиновников заставит работать суд

В Туве за нарушение порядка рассмотрения заявления гражданина оштрафован председатель администрации района.

В прокуратуру Тес-Хемского района Республики Тыва обратился гражданин, который сообщил о том, что он не получил ответ на свое заявление, адресованное председателю администрации района.

Проведенной проверкой нарушения подтвердились. Установлено, что гражданин не получил в установленный законом месячный срок ответ на свое обращение, отправленное на электронный адрес администрации муниципального района.

По результатам проверки прокуратурой района внесено представление председателю администрации муниципального района. Кроме того, в отношении его возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан).

По результатам рассмотрения представления прокуратуры района администрацией муниципального района заявление гражданина рассмотрено, ему направлен ответ.

По постановлению мирового судьи судебного участка Тес-Хемского района председатель администрации муниципального района привлечен к административной ответственности по ст. 5.59 КоАП РФ: ему назначено 5 тыс. рублей штрафа.

На постановление мирового суда о привлечении к административной ответственности и назначении штрафа председателем администрации района подана апелляционная жалоба, которая судом апелляционной инстанции отклонена и оставлена без удовлетворения.

Решение мирового судьи судебного участка Тес-Хемского района вступило в законную силу и находится на исполнении.

Прокуратура Тес-Хемского района.

Имущество несовершеннолетних в интернате поставлено на учёт

В Туве после принятия мер прокурорского реагирования Отделом опеки и попечительства района сданы отчеты о хранении и использовании имущества несовершеннолетних.

Прокуратурой Каа-Хемского района Республики Тыва проверено соблюдение законодательства об опеке и попечительстве.

Установлено, что в Отделе опеки и попечительства по Каа-Хемскому району не составлены и не сданы для утверждения отчеты за 2017 год о хранении и использовании имущества несовершеннолетних, находящихся на обеспечении в государственном бюджетном учреждении Республики Тыва «Дерзиг-Аксынский психоневрологический интернат с детским отделением».

По выявленному нарушению прокуратурой района в Министерство труда и социального развития Республики Тыва направлено представление об устранении нарушений закона.

Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен. Отчеты о хранении и использовании имущества несовершеннолетних за 2017 год сданы.

Прокуратура Каа-Хемского района.

Уволены работники, незаконно принятые на службу

В Туве прокуратурой района выявлены нарушения федерального законодательства, регламентирующего порядок поступления и прохождения муниципальной службы.

Прокуратурой Сут-Хольского района Республики Тыва проверено соблюдение федерального законодательства, регламентирующего порядок прохождения муниципальной службы, а также о противодействии коррупции.

Установлено, что, в нарушение требований Федерального закона от 2 марта 2007 года №25-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «О муниципальной службе в Российской Федерации», при принятии на работу претендентов на две вакантные должности Управлением труда и социальной политики района не соблюден порядок приема граждан на муниципальную службу. Так, при поступлении на службу кандидатами не предоставлены обязательные документы: собственноручно заполненная анкета по установленной форме; заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу; сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции» установлено, что за невыполнение гражданином или лицом, претендующим на замещение должности муниципальной службы, обязанности предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, является правонарушением, влекущим освобождение его от замещаемой должности, увольнение его с государственной или муниципальной службы.

В связи с указанными нарушениями в адрес председателя администрации Сут-Хольского района внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства.

Документ прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен. Нарушения законодательства устранены. На замещение двух вакантных должностей Управления труда и социальной политики администрации Сут-Хольского района объявлен конкурс.

Прокуратура Сут-Хольского района.