Тысяча голосов за гастарбайтера Тамоева? Не унижайте нас!

Есть все основания полагать, что, как и предвидела оппозиция, Правительство вместе с «педросами» и продажными избирательными комиссиями таки, за неимением других вариантов, тупо сфальсифицировала выборы депутатов города Кызыла.

Вот посмотрите на цифры в таблице. Вы верите в эти безумные, от одной до трех тысяч, голосов? Я – не верю. И, думаю, большинство избирателей также не верят.

Выборы депутатов Хурала представителей города Кызыла пятого созыва

09 сентября 2018 года

Средняя явка – 51,37%

№ Явка ФИО победителя Поддержка Выдвижение абс. % абс. % 1 2478 51 Помасиночкин Роман Сергеевич 1284 52 ЕР 2 2417 46 Тамоев Роман Тельманович 1056 44 КПРФ 3 3680 64 Ховалыг Владислав Товарищтаевич 3131 86 с/в 4 2909 59 Лопсан Аяс Леонидович 1794 62 ЕР 5 2884 43 Оюн Дина Ивановна 1463 61 ЕР 6 3011 56 Сарыглар Айдыс Николаевич 2210 78 ЕР 7 2776 59 Сагаан-оол Карим Байлак-оолович 1774 65 ЕР 8 2554 53 Берзина Елена Герасимовна 1710 68 ЕР 9 2759 51 Оюн Станислав Александрович 2258 84 ЕР 10 2899 51 Саая Айдыс Александрович 2076 72 с/в 11 2053 45 Хертек Сылдыс Орлановна 1138 56 ЕР 12 2714 57 Казанцева Ирина Владимировна 1940 77 ЕР 13 2171 50 Кыргыс Валерия Томур-ооловна 1215 57 ЕР 23049

Это значит: 9 сентября власть в очередной раз тупо, с наслаждением поимела нас. Смело можно предположить, что в каждом округе в виде вброса бюллетеней или тупо приписывая, были сфальсифицированы от одной до трех тысяч голосов в пользу кандидатов от партии «Единая Россия», что явилось еще одним неопровержимым доказательством того, что народ как всегда прав на сто процентов, называя ее «партией жуликов и воров». А если смотреть на результаты голосования по партиям, то обнаружим такую же картину.

Манипуляции с голосами – это не игры, как раз все наши беды начинаются именно с этих фальсификаций. И то, что люди поколениями не имеют приличной крыши над головой (особенно это касается сирот, переселенцев из ветхого жилья, да и живущих за чертой бедности, не имеющих возможности купить дом, квартиру – больше половины жителей республики). И то, что мы теперь покупаем уголь мешками, имеем запредельные тарифы за электроэнергию, за коммунальные услуги. И то, что городской транспорт в «дерьме», и давят насмерть детей. И то, что купаемся в другом «дерьме» – в океане мусора. Все эти беды начинаются именно с подобных фальсификаций.

Смотрите, Помасиночкин, «мэрский» Ховалыг, Лопсан, Оюн (дивановна), Хертек, Казанцева – все они не первый раз при власти. Но вы слышали, чтобы они хоть раз выступали перед своими избирателями (по телевидению, на митинге, да хоть на встречах...) по поводу выше обозначенных животрепещущих вопросов? Видел ли кто-нибудь, чтобы эти, так называемые «депутаты», спрашивали у Правительства, у мэрии, куда подевались миллиарды, направляемые на социальные Программы, проекты?

Главная причина этих беззаконий и беспредела – безнаказанность. На выборах Главы правительства 2016 года Шолбану Кара-оолу приписали только на трех участках свыше 1800 голосов. Ни члены УИКов №№ 12, 13, 31 г.Кызыла, ни сам Кара-оол не получили по заслугам.

В марте 2018 года на выборах Президента РФ на участке №18 г.Кызыла, скорее всего, были вброшены или приписаны 500 голосов. Прокуратура и Следственный комитет полгода не может не только наказать, но хотя бы возбудить дело против фальсификаторов, когда двумя ветеранами были выявлены возможные нарушения закона.

Координационный Совет оппозиции Республики Тыва считает, что фальсификаторы должны непременно понести наказание. По историческим меркам возмездие может наступить очень скоро. И к этому подталкивает сама власть, проводя безумную политику по всем направлениям внешней и внутренней жизни страны, а также совершенно фантастическими своими действиями против народа, вроде повышения пенсионного возраста. Для возмездия нужно всего лишь осознать наглость власти, которая плюет на душу народа, извратив на 180 градусов его волеизъявление.

Особенно вопиющим в этом отношении является результат гастарбайтера Тамоева. Считаю, что красная цена самого скандального горе-политика Тамоева – от силы несколько десятков голосов. И то, это будут голоса тех, кого он мог бы подкупить, везя их к избирательным участкам в день голосования. Здесь показательна окончательная деградация партии власти, которая не чурается союзом с беспринципными перекати-поле. В этом округе со своими полноценными 1000 голосами, считаю, выиграл Каминов Ч.А.

Даю ему совет. Надо наказать «педросов», чтобы они впредь не беспредельничали. Для этого надо подать в суд, чтобы в суде по видеозаписям сосчитать явку. Прокуратуре и Следственному комитету верить нельзя. Мы по своему опыту знаем, что они продажные. Судьи, хотя тоже не без предвзятости, но от результатов пересчета в суде они отмахнуться не могут. А Тамоев пусть попробует нарисовать на видео 2230 избирателей, засовывающих бюллетени в урны, свыше тысячи из которых, по версии участковой комиссии, с превеликим удовлетворением голосуют за гастарбайтера.

По остальным 12 округам – точно такая же ситуация. Только кандидатам, у которых нарушены избирательные права, как и Каминов, нужно добиться аннулирования результатов выборов через суд. Надо же, в конце концов, использовать наши миллиардные народные траты, по указу Путина затраченные на покупку видеокамер для избирательных участков.

Если мы сейчас не выразим свое несогласие с вопиющими нарушениями со стороны власти, будем безучастно смотреть, как нарушаются наши избирательные права, то мы вечно будем сидеть в дерьме.

Амыр Хоюгбан,

руководитель КСО РТ.