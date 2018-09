ПолитЛикБез

В бой идут одни новички Интервью с «отравителями Скрипалей» – свидетельство тотальной деградации отечественной пропаганды. Иного и не могло быть в стране, где шаманские заклинания важнее аргументов. Разумеется, президент России Владимир Путин – самый открытый из политиков. Гласность – его религия, и любые затруднения он привык решать в диалоге со СМИ. Поэтому, когда на пленарной сессии Восточного экономического форума президента России совершенно случайно спросили, знает ли он что-нибудь о неких Петрове и Боширове, которых англичане называют офицерами ГРУ, задействованными в отравлении Скрипалей, Путин темнить не стал. Сказал, что знает, что они – штатские и что им самим стоило бы объявиться и поговорить с журналистами. Петров и Боширов себя ждать не заставили и позвонили на мобильный главному редактору канала Russia Today Маргарите Симоньян. Здесь тоже нет ничего удивительного: все знают номер мобильного Маргариты Симоньян. Даже курьеры, как сама она рассказала в социальных сетях. 35 тысяч одних курьеров. Вы что, не знаете номер мобильного Маргариты Симоньян? Да ну, такого просто не может быть. Наверняка где-нибудь да записан. Вообще, в России при покупке сотового телефона еще в салоне каждому гражданину забивают в записную книжку номер мобильного Маргариты Симоньян – вдруг что понадобится. Домохозяйки звонят ей, чтобы узнать, как правильно готовить бобра, прочие граждане – чтобы выяснить, подходящий ли сегодня день для катания по Москве под американским флагом. И всем отвечает отзывчивая Маргарита. История двух, скажем так, мягко, друзей, специалистов по фитнесу, приторговывающих биодобавками, проста и понятна каждому россиянину. Петров и Боширов отправились в начале марта в Лондон, чтобы как следует оторваться. Все средней руки бизнесмены так поступают, и нет места лучше, чтобы оттянуться, чем Англия ранней весной. Промозглый воздух бодрит, дождь со снегом не дают грустить, ветер приятно треплет волосы. А чем обычно занимаются фитнес-тренеры, приехав в Лондон? Ну, конечно, сразу мчат в Солсбери, смотреть на знаменитый 123-метровый шпиль еще более знаменитого собора. Не на Биг-Бен же, в конце-то концов, им пялиться. А если в первый день шпиль рассмотреть как следует не удается, на следующий стоит повторить попытку. Это же так естественно. Все мужчины делают это. Да, может, и мелкий, но важный момент: особую любовь к старинному собору в Солсбери питают отнюдь не эстеты, а люди совсем простоватые. Это тоже общеизвестно. The Bellingcat и The Insider удалось подтвердить причастность Петрова и Боширова к спецслужбам Совместное расследование The Bellingcat и The Insider позволило подтвердить, что Александр Петров и Руслан Боширов, подозреваемые Британией в отравлении Скрипалей, действительно являются сотрудниками российских спецслужб. Это подтверждается рядом документов, а также прямыми и косвенными свидетельствами. Если посмотреть на данные Александра Петрова в базе ФМС, то создается впечатление, что он «родился» в 2009 году. То есть по паспорту он родился 13 июля 1979 в городе Котлас, но на деле никаких следов его присутствия в этом мире до 2009 года, когда ему был выдан этот паспорт, нет. В обычных досье ФМС на «простых смертных» имеются заметки о получении других национальных и загранпаспортов, факты регистраций по разным адресам. В досье Петрова ничего этого нет. Свой паспорт в 2009 году он получил «взамен испорченного», и в досье указан номер этого «испорченного» паспорта, которого никогда не существовало в природе. На файле с паспортными данными значится штамп «сведений не давать». А файл с биографией – пуст и помимо штампа «сведений не давать» стоит подпись – «с.с.» (совершенно секретно). Согласно данным о регистрации пассажиров на рейс (документ имеется в распоряжении The Bellingcat и The Insider) номера загранпаспортов Боширова и Петрова отличаются всего лишь одной цифрой (у Боширова паспорт кончается на 1294, у Петрова на 1297). Причем в базе ФМС, где у «простых смертных» загранпаспорта указываются, у Боширова и Петрова этих загранпаспортов почему-то нет. Не менее интересны и российские паспорта. Во-первых, они выданы УФМС 770001 по городу Москве – «простые» смертные там паспорта не получают. Паспорта в этом УФМС получают либо привилегированные лица за взятку (для них это синоним «блатных» номеров автомобиля), либо представители силовых органов. Так, например, паспорт в этом УФМС получали бывший зампред Роснефти Эдуард Худайнатов, медиаменеджер Сергей Лисовский (член Генсовета «Единой России»), ныне арестованный замруководителя управления организации тылового обеспечения ГУ МВД по Москве полковник Александр Емец, экс-начальник Главного управления угрозыска МВД РФ Вячеслав Трубников и другие знаменательные персоны. Есть среди получателей паспортов в этом УФМС и странные лица с засекреченной биографией, не присутствующие ни в каких соцсетях, вероятно, такие же «туристы», как и Петров с Бошировым. Также интересно, что если поменять последнюю цифру в паспорте Петрова или Боширова, то вы опять же обнаружите людей со странными анкетами, с неполными адресами (например, без квартиры) и отсутствующих в каких-либо соцсетях и базах данных. Веселиться над несообразностями короткометражки об увеселительной поездке любителей фитнеса в Англию можно долго, несообразностей хватает. Но здесь, как и в любом спектакле, текст – вещь хотя и важная, однако не главная. Важны интонации, мелкие детали, игра актеров, в конце концов. Смысл не в словах, а в них. Ну, так давайте разбираться, что нам, собственно, хотели показать и рассказать режиссеры-постановщики? Герои – напуганные, растерянные и косноязычные. Они даже вспотели от натуги, рассказывая Симоньян о тяготах, на них свалившихся вместе с нежеланной всемирной славой. Пришлось кондиционер включать. Это как раз мелкая деталь из тех, вокруг которых режиссеры и выстраивают главные смыслы. Понимаете? Разведчики из ГРУ не стали бы нервничать, беседуя с какой-то там журналисткой. Разведчики – стальные люди, которые ни при каких обстоятельствах не теряют самообладания. Вы что, кино не видели? Никакие это не шпионы. Симоньян разговаривает с гостями свысока, давит, подтрунивает, включает иронию, ну или то, что у нее на месте иронии выросло. Стал бы журналист государственного канала, да еще такой искренний патриот, как Маргарита Симоньян, не привыкшая скрывать своей любви к цветущей путинской России, в подобном тоне разговаривать с рыцарями плаща и кинжала? То есть, извините, в нашем случае – с рыцарями пуховика и флакона? Нет, конечно, она просто не может себе позволить подобного поведения. Это немыслимо. Вывод из этого следует только один – перед нами точно не шпионы. Ну и наконец, короткометражка перенасыщена намеками на – как принято выражаться в российском официозе – нетрадиционную сексуальную ориентацию героев. Чем занимаются, внятно объяснить не могут, бормочут про какой-то фитнес. Не только работают, но и отдыхают за границей всегда вместе. В номере с двуспальной кроватью. И просят не лезть в их личную жизнь. Опять же этот подозрительный интерес к шпилю высотой 123 метра. Тоже ведь красноречивая деталь. Могут ли наши советские, зачеркнуто, российские разведчики быть, извините, геями? Может, и Штирлиц гей? Ответ понятен? Ну и все, это точно не шпионы. А поскольку Симоньян – журналист по-настоящему жесткий, профессионал, и неудобных вопросов не стесняется, по тем, кто продолжает сомневаться, наносится последний удар. «Вы служите в ГРУ?» – строго спрашивает Симоньян. «Нет», – отвечают Петров и Баширов хором. Шах и мат, островные клеветники, а также их российские пособники. Вот только явные несообразности сценария вкупе с описанными выше режиссерскими находками дают странный эффект: российскому телевидению удалось показать, что двое мужчин, которых в Англии считают отравителями Скрипалей, во-первых, действительно существуют, во-вторых, явно впутаны в какие-то мутные государственные дела и, в-третьих, точно были в Солсбери как раз тогда, когда там было совершено преступление. Это еще не явка с повинной, конечно, но прокол такого масштаба, что за державу становится обидно. Что-то вроде сериалов, которые снимает режиссер и по совместительству муж Маргариты Симоньян Тигран Кеосаян по сценариям Маргариты Симоньян: смотреть смешно и стыдно, но вовсе не из-за искрометных шуток сценариста и находок режиссера. И еще, разумеется, это история о тотальной деградации отечественной пропаганды. И Симоньян, которая просто отработала свой номер, и люди посерьезней (включая, возможно, самого серьезного человека в стране), которые принимали решение о необходимости показать Петрова и Боширова по телевизору, и вся королевская рать специалистов по информационной обработке населения – не смогли придумать непротиворечивый сценарий и внятную легенду для своих героев. А зачем – они ведь привыкли годами жить в мире без логики, где шаманские заклинания важнее аргументов, а самая тупая ложь и самые вопиющие противоречия воспринимаются как должное. Они ничего другого давно уже не делали, и если даже когда-то умели, то теперь разучились, отвыкли. Удивляться и возмущаться тем, что Запад столь очевидных доказательств не принял, уже начали. И самое смешное, что это, похоже, искреннее удивление и настоящее возмущение. Как так не сработало? Дома-то работает, и вообще, разве бывает по-другому. Проблема современного российского государства не только в том, что оно слишком часто оказывается на стороне зла. Еще одна проблема в том, что даже зло здесь делают кое-как. А товар, сделанный кое-как, конкурентных преимуществ лишен заведомо. А чтобы понятнее стало, о чем тут речь, вот вам заголовок: «Дырявая шлюпка – Захарова прокомментировала реакцию МИД Британии на интервью “отравителей” Скрипалей». Это не враги, не либералы, не украинцы, не американцы. Это официальный сайт телеканала Министерства обороны «Звезда». А зачем вообще думать, что получается на выходе? И так сойдет. Иван Давыдов

«Сноб» (прочитано 123 раза)