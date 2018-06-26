Тувинские реалии – строим тяп-ляп!

В России проходит долгожданный чемпионат мира по футболу. Пока премьер Тувы ездочится по стадионам России, в Туве события идут своим чередом. На носу выборы Городского Хурала. Правительство провело замеры общественного мнения в столице республики, и выяснилось, что у партии власти, именуемой «партией жуликов и воров», очень низкий рейтинг. В связи с этим правительство пытается взнуздать другие политические партии и через них провести в Хурал подконтрольных власти кандидатов. Поэтому наряду с «Единой Россией» чиновники намерены провести своих кандидатов через партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», КПРФ и «ЯБЛОКО».

Схема «взаимодействия» властей с партиями проста: одного кандидата даёт партия, двух-трёх кандидатов – чиновники. Правительство берёт на себя ответственность за итоги голосования, которые должны дать всем партиям по три места. Таким образом, партии совместно по партийным спискам «получат» в Хурале три места, а по их квотам пройдёт не менее девяти человек. К примеру, КПРФ уже обещано три места в Хурале, первое из которых займёт лидер регионального отделения Тамоев, а два оставшихся займут представители чиновничества. Аналогичная ситуация ожидается и по оставшимся партиям.

В стороне от торга за депутатские места стоит отделение ЛДПР, которому, судя по всему, даже с помощью фальсификаций итогов голосования «ничего не светит». «Единая Россия» провела праймериз, результаты которого обескураживают. Какие-то шансы на выборах имеют Глава города, тётка премьера и одна из директрис, у остальных вообще выборные перспективы не просматриваются. При этом любопытно, что наибольшие шансы из кандидатов от партии, метко называемой в народе партией жуликов и воров, есть у Главы города, не только имеющей публичную репутацию бывшей валютной проститутки, но и не пытающейся это клеймо оспорить. Так что говорить о шансах других кандидатов не приходится.

В череде публичных событий особняком стоит долгожданный визит в республику сенатора от Тувы Л.Нарусовой. Известно, что она не большой любитель вояжей, но каждый её приезд в Туву непременно становится событием и имеет свои последствия. И связано это не только с её непреклонным характером, но и большим доверием к ней президента страны В.В. Путина.

Публично о своих целях Людмила Борисовна не заявляла, считая свою поездку рабочей, однако по кругу обсуждаемых ею вопросов можно прийти к выводу, что её в первую очередь интересуют проблемы исполнения властями обязанностей по обеспечению жильём детей-сирот, выполнения (скорее – провала) программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, а также решения проблем бедности, которые обострились в республике за последние 7-10 лет. Судя по тому, как с сенатором взаимодействовали местные власти, можно прийти к выводу, что эти вопросы приоритетными в правительстве Тувы не считают.

Граждане, встречавшиеся с сенатором, также обратили её внимание на неудовлетворительное положение русского православного меньшинства в республике, националистическую кадровую политику правительства Тувы и отсутствие должного реагирования на эти процессы со стороны аппарата главного федерального инспектора по Туве А.Вавилихина.

Хотя на сей счёт никаких заявлений не прозвучало, однако, наверняка Л. Нарусову интересует судьба строительства железной дороги в Туву, инициатором которого она являлась с самого начала. В настоящее время этот проект также лоббирует министр обороны Шойгу в интересах чеченского предпринимателя Байсарова. Впрочем, ни для кого не секрет, что в случае успеха проекта Шойгу никакой железной дороги построено не будет, а дело закончится тем, что подрядчики украдут 50-100 млрд. рублей и стройку заморозят. По крайней мере, такую картину мы видим почти по всем стройкам, курируемым Шойгу, начиная с космодрома «Восточный» и заканчивая мостом через Большой Енисей в Кызыле. Везде некомпетентность, воровство и мздоимство. Вряд ли Нарусову устроит такой вариант реализации её детища – железной дороги в Туву.

Но всё же больше всего Людмилу Борисовну, пожалуй, обеспокоила ситуация со строительством жилья в Кызыле. И дело даже не в том, что Тува находится на последнем месте в России по реализации программ переселения из ветхого и аварийного жилья, обеспечения детей-сирот и строительства жилья в рамках ликвидации последствий землетрясения 2011 года. Её озадачила позиция чиновников правительства Тувы, игнорирующих эти проблемы. И когда она со своими помощниками объехала недостроенные объекты и убедилась, что на них полностью отсутствует участие министра строительства, УКСа и «Госстройзаказа», она очень удивилась. К примеру, жилой 134-квартирный дом в п.Спутник, построенный ООО «Сельстрой», уже седьмой месяц не заселён, поскольку правительство Тувы не хочет окончательно рассчитаться со строителями, выплатив им 13 млн. рублей. И таких примеров – масса. По другим объектам правительство на голом месте рождает проблемы с выделением земли и выдачей разрешений на строительство, которые строители вынуждены добиваться через суд.

В то же время «своим» привилегированным строительным компаниям, готовых заносить в чиновные кабинеты откаты, выдаются подозрительные преференции. Так, к примеру, ООО «Тезис» достраивает терапевтический корпус в г. Кызыле. Сначала аукцион выиграло ООО «Сельстрой», которое предложило достроить здание за 300 млн. рублей. Однако правительство вопреки закону и здравому смыслу отдало объект ООО «Тезис», предложившему достроить объект на сумму, превышающую предложение ООО «Сельстрой» на 160 млн. рублей. Арбитражный суд поддержал ООО «Сельстрой», признав итоги аукциона по передаче стройки заезжим авантюристам с криминальными способностями незаконным. Однако история развивается по прежнему в уголовно-наказуемом направлении – теперь правительство «вдруг» оценило объект в астрономическую сумму в 1 млрд. 40 млн. рублей и подстроило аукцион таким способом, чтобы из всех претендентов остался лишь один – ООО «Тезис». Правда, УФАС признал итоги аукциона незаконными и отменил. Но вряд ли на этом криминальная история закончится – видимо, откат за объект уже получен, и у Кара-оола возникли определённые обязательства...

Ещё одна криминальная история развивается на строительстве 9-этажного жилого дома в Кызыле по ул. Московская. Начиналась она с того, что на рассмотрение столичного градостроительного Совета было вынесено предложение некоего частного ООО «УКС Абакана» по строительству пятиэтажного панельного дома в Кызыле по ул. Московская. Тогда Совет отверг предложение, указав, что 5-этажное здание создаст архитектурную дисгармонию и будет закрывать большой микрорайон. Но каково было удивление членов Совета, когда мэр Ховалыг вопреки их решению выделил землю и выдал разрешение на строительство в этом месте уже даже не пяти, а девятиэтажного панельного дома. Когда его спросили, что за бардак, он ответил, что решение принял премьер Кара-оол...

Ни для кого не секрет, что Бог наградил нашего Кара-оола даром ничего не делать даром. Сколько он получил за лоббирование интересов частной абаканской фирмы, теперь уже узнать будет сложно. Но история на этом не закончилась. ООО «УКС Абакана» по каким-то причинам бросило стройку, и за неё взялась другая частная компания – ООО «Орион». Примечательно, что эта строительная компания на самом деле ничего раньше не строила. Её основной профиль деятельности – торговля автомобилями «Мерседес». Знакомство с Тувой у них началось с того, что премьер Тувы купил у них по бросовой цене новый автомобиль. Видимо, скидка была настолько велика, что пришлось запускать их в Туву в качестве застройщиков. И вот они взялись за жилой дом. Предполагается, что правительство выкупит его из средств, предназначенных для переселения из ветхого и аварийного жилья.

Люди, как только узнали, что им могут выделить жильё в этом доме, пошли осматривать, какого «кота в мешке» им всучат. Впечатление оказалось кошмарным.

Уже неоднократно за последние несколько лет мы видим примеры того, как не надо строить. Проекты, разработанные нашим территориальным институтом «Тувагражданпроект», проверены не годами – десятилетиями и сейсмикой, и климатическими условиями. Предугадать, как поведут себя в наших условиях здания, разработанные для других регионов, совсем для других сейсмических и климатических нагрузок, очень сложно. Ситуация усугубляется еще и тем, что проектирование в нашей стране с принятием ряда законов шагнуло далеко назад. Рухнула система лицензирования – сейчас можно набрать группу так называемых проектировщиков с непонятными дипломами, сомнительным опытом проектирования, оплатить взнос в СРО, и все готово – участвуй в аукционах, выигрывай, и РИСУЙ проекты! Ну, а если они работают в паре с такими же горе-строителями, то пиши «пропало». Бери побольше ромашек и сиди гадай: упадет – не упадет.

Вот с такими «специалистами» мы и столкнулись, ознакомившись со строительством этого 9-этажного «карточного» домика по ул. Московская, строящийся компанией, руководители которой умеют торговать, но, похоже, совсем не имеют опыта работы в строительстве. То, что рассказывают строители, которые там работают, о том, что творится, приводит в замешательство.

Начнём с того, что проект панельного дома зонирован для Саяногорска, где установлена сейсмика в 7 баллов, в то время как в Кызыле она составляет не менее 8 баллов. Кроме того, проектом предусмотрены пустотные плиты перекрытия, применять которые в панельном домостроении можно только при условии выполнения ряда мероприятий, обеспечивающих устойчивость здания. А вот мероприятий-то таких на объекте нет.

Во-вторых, пустотные плиты ни при каких условиях нельзя разрезать, долбить отбойными молотками, оголять и резать рабочую арматуру, несущую нагрузку, т.е. совершать любые действия, приводящие к нарушению целостности плиты и несущих металлических стержней, в том числе и проделывать отверстия под инженерные системы, особенно если при этом затрагивается арматура. Разрезал, повредил один-два стержня – выбрасывай плиту. Несложно убедиться, что подобные повреждения плит там имеются в каждой кухне, в каждом санузле, в коридорах. Казалось бы, не вчера такие плиты придумали, есть масса решений, позволяющих обойти нарушения конструктива, например, устройство монолитных участков. Но здесь, видимо, работали настолько «одаренные проектировщики», что им по плечу даже такие проблемы.

В-третьих, для несущей способности очень важна величина опирания плиты на стену. На кирпичную стену, например, она составляет не менее 12 см, на бетонную – не менее 6 см. Что мы видим в нашем случае? От 2 до 4 см! Без всяких вспомогательных конструкций, например, консолей, позволяющих увеличить площадь такого опирания.

Весьма оригинально застройщики решили проблему сейсмоустойчивости жилого дома. Для того, чтобы применить этот проект в Кызыле, не придумали ничего другого, кроме как просто ИСПРАВИТЬ ручкой прямо в проекте цифру «7» на цифру «8». Вот и все мероприятия!

Но на этом проблемы дома, к сожалению, не заканчиваются. Обратим внимание на тепловые характеристики наружных стен. Строители применили «холодные», не приспособленные к тувинским лютым морозам стеновые панели с последующим утеплением.

Да, действительно, такое в принципе возможно, если утепление сделано из эффективных негорючих материалов. По крайней мере, в первые годы после сдачи объекта проблем может и не быть. Однако следует иметь в виду, что свойства любой минеральной плиты таковы, что через некоторое время наблюдается её усадка, и неизбежно образуются щели, которые необходимо заделывать, или менять утеплитель в целом. Интересно, кто будет оплачивать ремонт и замену утеплителя? Переселенцы, которых там поселили? Или государство, рассчитываясь за головотяпство нынешних властей?

К тому же никто не провёл экспертизу материала производства ООО «АЛПАН» ТУ 5271-001-81133964-2007, используемого в ограждающих конструкциях на предмет горючести. А он, как утверждают переселенцы, весьма горюч и поддерживает горение без внешнего источника. А это значит, что в случае возгорания панели утепления неизбежно создадут аэродинамическую трубу, тяга в которой обеспечивает повышенную пожароопасность, опасную для жильцов дома. Такие примеры мы видим по всей стране: то в одном, то в другом городе горят здания с вентилируемыми фасадами – на Сахалине, в Кемерово, Красноярске, в Казани. Ветро-влагозащитная плёнка в любом случае загорается от любого маленького огонька, и пламя распространяется по стене как по напорной трубе – поток воздуха в таком фасаде раздувает огонь как в доменной печи, с большой скоростью. А ведь гибнут наши граждане, дети. Мы же вновь продолжаем наступать на грабли, и возводим очередную «бенгальскую свечу». Так что жить в таком доме – опасно. И даже страшно.

Вот такие «сюрпризы» готовит нам правительство Тувы, мэрия г.Кызыла в компании с заезжими криминальными авантюристами. Можете себе представить: Кара-оол предложил рассмотреть вопрос строительства целой серии подобных уродцев в Кызыле. По крайней мере, один такой дом уже пытаются привязать на местности. И никого не смущает, что в случае землетрясения такие дома, как в Южно-Сахалинске, сложатся карточными домиками. Даже если трясти не будет, то от малейшего возгорания стеновые панели вспыхнут, как порох. Уж не говоря о том, что в этих квартирах будет просто холодно – у нас в других домах с нормальными стеновыми панелями, предназначенными для морозов под 50 градусов, и то не жарко...

Но проблема в том, что в Кызыле за хорошую взятку можно получить разрешение на строительство любого, самого неподходящего для жилья дома. Достаточно вспомнить, как некий проходимец Лендел с соизволения мэра Кызыла Ховалыга строил на «Своротке» в г. Кызыле для детей-сирот квартиры без кухонь или с кухнями, но без окон. Теперь строят девятиэтажки, которые могут либо сложиться, поскольку плиты перекрытий не могут нести нагрузки, либо полыхнут как свечки, поскольку для утепления использован дешёвый горючий утеплитель, либо в «лучшем» случае жильцы будут замерзать, поскольку стеновые панели здания не предназначены для тувинских морозов.

Надеюсь, прокуратура Тувы откликнется на публикацию и создаст авторитетную комиссию, которая проверит эти доводы и вынесет решение о возможности строительства таких зданий в Кызыле. Нужно положить конец сложившейся практике, когда заезжие авантюристы, часто не имеющие никакого отношения к строительству, как коробейники ООО «Орион», бессовестно «пилят» с высокопоставленными чиновниками правительства тувинский бюджет, строя за наш с вами счёт заведомо аварийные здания, обрекая жителей этих уродливых домов на долгие мытарства.

Я ещё вернусь к этой теме.

Кондрат Пчёлкин