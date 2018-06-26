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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2018 год / № 25, 26 июня / «Будет трудно»: В Туве тысячи сирот годами не могут дождаться квартир
   
 
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№25, 26 июня 2018 года.

«Будет трудно»: В Туве тысячи сирот годами не могут дождаться квартир

В Туве тысячи сирот годами не могут дождаться квартир

В Туве своей очереди на жилье ждут более 4500 сирот. Для некоторых ожидание затягивается на годы. При этом местные власти утверждают, что деньги на строительство жилья выделены.

«Все тувинские сироты знают: после интерната будет трудно. Если не повезёт с работой, придется скитаться, как Ондар-оол. Держаться ему помогают более успешные друзья, иногда ночует у них в машине, когда некуда идти – на улице», – передаёт 18 июня НТВ.

Если сиротам повезёт, они могут попасть в постинтернатное отделение, однако помещения там постоянно переполнены, например, зимой в каждом живут по две-три семьи, спят в коридоре. Объединившись в соцсетях, тувинские сироты в феврале 2018 года решили выйти на акцию протеста. По сообщениям местных массмедиа, они пришли в местное агентство по делам детей и семьи с матрасами и устроили там митинг-ночлег. Чиновники написали на них заявление в правоохранительные органы.

Приводится пример, что один из застройщиков в Туве, который находится под следствием, должен был сдать более ста целевых квартир три года назад. Однако он до сих пор этого не сделал и винит в этом местных чиновников, которые сказали, что «бюджетных денег больше нет».

При этом проблемы с недостроями республиканские власти обещают решить в этом году. Но пока из почти ста заявленных на 2018 год квартир новосёлов готовы принять только семь.

Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Тувы, в 2017 году на обеспечение жильем 163 детей-сирот направлено более 150 млн. рублей (около 142 млн. рублей – средства федерального бюджета, более 8 млн. рублей – средства республиканского бюджета). По состоянию на март 2018 года за счёт средств, выделенных в 2017 году, построено 98 жилых помещений, передано в республиканскую собственность 56 жилых помещений.

На 1 января 2018 года количество детей-сирот, не имеющих закрепленного жилого помещения и состоящих на учёте на его получение, увеличилось на 1,4% и составило 4611 человек. Наибольшее число очередников зарегистрировано в столице региона – городе Кызыле – 1668 человек.

С 2008 по 2017 годы из федерального и республиканского бюджетов на строительство и приобретение жилья для детей-сирот направлено около 1,5 млрд. рублей. Обеспечено жильем 1298 человек. В бюджете 2018 года на обеспечение жильем 137 детей-сирот заложено 433 млн. 247 тыс. рублей.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в феврале 2018 года в Туве было возбуждено уголовное дело по факту халатности при предоставлении жилья сиротам.

ИА REGNUM

(прочитано 513 раз)

 http://risk-inform.ru/article_7397.html
+5

<< Комментарии к статье (Всего: 1) >>
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avatar
Аноним (гость) 27-06-2018 11:40:26   #1 [ru]
Бред такой, беспредельный! Есть федеральное законодательство, согласно которому сирот должны обеспечивать жильем, но исполнительная власть не обеспечивает исполнение закона. Представителям власти глубоко плевать на сирот и их трудности! Зато если на срочную службу в армию призвать, то военком вместе с участковым из кожи вон вылезут дабы исполнить закон и направить призывника на службу! Вот тебе и законность, и справедливость и права человека!!! Всем добра желаю и удачи!
 
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