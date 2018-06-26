Переходим на язык пинков

Самый доходчивый, самый доступный, самый международный!

Вот хоть как убеждайте меня – хоть на русском, хоть на тувинском языке, а я считаю, что в первую очередь надо учить английский язык! А уж какой язык во вторую – решайте сами, хотите – учите русский, хотите тувинский, пожалуйста, на здоровье. Устроили, понимаешь, битву за языки, за чубы таскают друг друга, сами русские еле-еле правильно по-русски говорят, а уж о грамотности и вовсе речи нет, а всё туда же – в бой кидаются на защиту государственного языка.

Есть у меня одна знакомая учительница русского языка, да и та однажды от меня отмахнулась, мол, не приставай с вопросами, пиши это слово, как хочешь, ставь запятые, где тебе нравится. Ничего себе, представляете себе, да? Если уж учитель такое говорит, значит, всё – конец грамматике, орфографии и пунктуации. А синтаксис уже давно в бозе почил. Не в позе, а именно что в бозе. Кто знает, тот поймёт. А кто не знает, тому и вовсе не интересно, он всё равно смайликами общается, потому что эсэмэсовское мышление выработалось у населения за годы ОГЭ и ЕГЭ.

Я ведь как понимаю? Я же понимаю, что родные языки поставили на грань вымирания. Причём все подряд, начиная с того же самого русского и заканчивая тувинским языком. Знаю-знаю, сейчас русские читатели обидятся на меня, а всё равно скажу, что думаю. С большой горечью думаю, что великий и могучий уже умер. Сначала этот язык начал умирать в самой России, а уж потом, как агонизирующее следствие, в Туве.

Про мячик, что на картинке со всего размаху бьёт ногой мужик, похожий на самого знаменитого тувинца в мире, не беспокойтесь, я об этом чуть ниже расскажу. Кстати, у этого знаменитого тувинца единоутробная сестрица проголосовала за то, чтобы и дальше тувинский язык продолжал медленно и неуклонно загибаться.

Да-да, многие думают, что Ларисе Шойгу глубоко безразлично, сохранится ли тувинский язык или, что вообще с ним будет, потому что она сама-то ведь по-тувински ни бум-бум, да и по-русски не ахти как складно выражается. А если припомнить – я всегда, признаться, люблю это припоминать – если вот припомнить, что она даже в своё время, говорят, стеснялась своего тувинского происхождения, и в паспорте у неё значилось отчество не по отцу, как Кужугетовна, а по какому-то Константину, то понятно же, чем она думает, сидя в Государственной думе. На чём сидит – тем и думает.

Второй депутат-тувинец в Государственной думе совсем, по-моему, думать не может, хоть задняя часть его туловища полностью прикрывает всю площадь широкого депутатского кресла. У Ларисы, простите, попка тощенькая – ну, сколько там мыслей вместится, так ведь? А у Мергена Ооржака, как у хорошо откормленной бабы – добротная и широкая задница. А всё равно мыслей даже меньше, чем у Ларисы. Было б чуть больше, разве проголосовал бы он против своего родного тувинского языка?

А тот, кого на картинке пинает нарисованный человек, похожий сами знаете на кого, тот наоборот, тот как раз только и умеет языком работать. Собрал своё тувинское правительство, сказал, что ему надо в Татарстан срочно какие-то свои маниловские распрекрасные фантазийные планы подписать и укатил мировой футбольный чемпионат смотреть. Я же ведь что подозреваю? Я же как-то очень сильно подозреваю, что он командировку оформил, а не на свои деньги полетел в город Казань. А если в командировку, уважаемые читатели, то это он развлекался на наши с вами деньги – деньги налогоплательщиков. Ну, вот такая я, вот такая упёртая, а потому и говорю, что подозреваю даже, что и отпрыска-то своего в Казань он тоже оформил, как командированного за наши с вами деньги.

Футбол, если что – я люблю и уважаю, потому что он родом из Англии. Футбол объединяет мир так же сильно, как и английский язык. Русский, увы, разъединяет. Вот что случилось в Украине? А? То-то. Там как заверещали по телевизору истошно бабы-истерички, мол, караул – спасите, русского языка лишают... И что в результате? В результате получился кровавый Донбасс и Крымнаш.

В Прибалтийских странах тоже пытаются за русский язык кричать по телевизору, но вы же знаете этих размеренных и спокойных эстонцев с литовцами и латышами, на них же истерики не действуют, они просто говорят – учите свой русский язык, учите за свой счёт, мы вам не запрещаем, но государственный язык наших стран знайте в первую очередь. Там расшатать прибалтийское спокойствие уже многие годы никак не удаётся, а потому туда трудно будет, однако, вежливых зелёных человечков засылать.

Вот Путин, хоть я его и не совсем принимаю, вот Путин тоже как бы правильно делает сейчас. Но сейчас это уже поздно. Вот если бы раньше, как сейчас, то было бы в самый раз. Путин же что говорит? Он говорит, мол, учите себе на здоровье свой родной тувинский язык, но сначала – русский. Типа того, что тувинский по желанию, а если есть желание, то надо платно и во вторую очередь. А где ж тувинцу платно потянуть? Он и бесплатно-то русский уже не в состоянии освоить, как говорится, ау, поезд ушёл – русские разбрелись по России-матушке, осталось их тут чуть-чуть да маленько, да и то по-русски еле как изъясняются, сплошной мат-перемат и нецензурщина. Как подумаю про это православное пространство в Туве – рыдать, ей-богу, хочется: так-сяк кое-как крёстное знамение научились манипулировать руками, а дальше тоже ни буб-бум, ни Отче наш наизусть, ни Ежи Еси на Небеси. Если коротко, то исчезает Россия из Тувы, исчезает добровольно. И что теперь делать? Ни хорошего русского языка как следует здесь не услышишь, и тувинский язык не дают нормально учить?

Чтобы русским не было обидно, да и чтобы польза им была, ровно как и тувинцам – надо первым языком сделать английский. Когда Ли Куан Ю – величайший человек планеты, создатель современного преуспевающего государства Сингапур своим волевым решением ввёл обязательное изучение английского языка, то сразу же прекратились все национальные распри и люди начали уважать друг друга, разговаривая на величайшем английском языке, объединяющим сейчас всю нашу планету. Что ещё говорит в пользу английского? Футбол! Ведь объединяет же эта английская национальная игра всех, начиная от арабов и до, хотела написать евреев, но не знаю, выставил ли Израиль свою команду на этот чемпионат? Ведь объединяет же футбол всех нас? Объединяет! Так и английский.

А что там до большинства недоумков в Государственной думе, которые на днях почти единогласно проголосовали против своих народов, то и хрен на них. Всё равно мир уже давно говорит на английском, пока здесь искусственно устраивают языковые распри. В чём проблема-то? Выделяйте из бюджета нормальные деньги на школы и на образование, чтобы хватало на уроки русского и родного языка. Вот и всё! Воруйте меньше и денег на все языки хватит.

Не буду про картинку, где человек, похожий сами знаете на кого, пинает сами знаете кого. Про них и так всё ясно.

Очень вредная тувинка