Переходим на язык пинков

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Вот хоть как убеждайте меня – хоть на русском, хоть на тувинском языке, а я считаю, что в первую очередь надо учить английский язык! А уж какой язык во вторую – решайте сами, хотите – учите русский, хотите тувинский, пожалуйста, на здоровье. Устроили, понимаешь, битву за языки, за чубы таскают друг друга, сами русские еле-еле правильно по-русски говорят, а уж о грамотности и вовсе речи нет, а всё туда же – в бой кидаются на защиту государственного языка.
Есть у меня одна знакомая учительница русского языка, да и та однажды от меня отмахнулась, мол, не приставай с вопросами, пиши это слово, как хочешь, ставь запятые, где тебе нравится. Ничего себе, представляете себе, да? Если уж учитель такое говорит, значит, всё – конец грамматике, орфографии и пунктуации. А синтаксис уже давно в бозе почил. Не в позе, а именно что в бозе. Кто знает, тот поймёт. А кто не знает, тому и вовсе не интересно, он всё равно смайликами общается, потому что эсэмэсовское мышление выработалось у населения за годы ОГЭ и ЕГЭ.
Я ведь как понимаю? Я же понимаю, что родные языки поставили на грань вымирания. Причём все подряд, начиная с того же самого русского и заканчивая тувинским языком. Знаю-знаю, сейчас русские читатели обидятся на меня, а всё равно скажу, что думаю. С большой горечью думаю, что великий и могучий уже умер. Сначала этот язык начал умирать в самой России, а уж потом, как агонизирующее следствие, в Туве.
Про мячик, что на картинке со всего размаху бьёт ногой мужик, похожий на самого знаменитого тувинца в мире, не беспокойтесь, я об этом чуть ниже расскажу. Кстати, у этого знаменитого тувинца единоутробная сестрица проголосовала за то, чтобы и дальше тувинский язык продолжал медленно и неуклонно загибаться.
Да-да, многие думают, что Ларисе Шойгу глубоко безразлично, сохранится ли тувинский язык или, что вообще с ним будет, потому что она сама-то ведь по-тувински ни бум-бум, да и по-русски не ахти как складно выражается. А если припомнить – я всегда, признаться, люблю это припоминать – если вот припомнить, что она даже в своё время, говорят, стеснялась своего тувинского происхождения, и в паспорте у неё значилось отчество не по отцу, как Кужугетовна, а по какому-то Константину, то понятно же, чем она думает, сидя в Государственной думе. На чём сидит – тем и думает.
Второй депутат-тувинец в Государственной думе совсем, по-моему, думать не может, хоть задняя часть его туловища полностью прикрывает всю площадь широкого депутатского кресла. У Ларисы, простите, попка тощенькая – ну, сколько там мыслей вместится, так ведь? А у Мергена Ооржака, как у хорошо откормленной бабы – добротная и широкая задница. А всё равно мыслей даже меньше, чем у Ларисы. Было б чуть больше, разве проголосовал бы он против своего родного тувинского языка?
А тот, кого на картинке пинает нарисованный человек, похожий сами знаете на кого, тот наоборот, тот как раз только и умеет языком работать. Собрал своё тувинское правительство, сказал, что ему надо в Татарстан срочно какие-то свои маниловские распрекрасные фантазийные планы подписать и укатил мировой футбольный чемпионат смотреть. Я же ведь что подозреваю? Я же как-то очень сильно подозреваю, что он командировку оформил, а не на свои деньги полетел в город Казань. А если в командировку, уважаемые читатели, то это он развлекался на наши с вами деньги – деньги налогоплательщиков. Ну, вот такая я, вот такая упёртая, а потому и говорю, что подозреваю даже, что и отпрыска-то своего в Казань он тоже оформил, как командированного за наши с вами деньги.
Футбол, если что – я люблю и уважаю, потому что он родом из Англии. Футбол объединяет мир так же сильно, как и английский язык. Русский, увы, разъединяет. Вот что случилось в Украине? А? То-то. Там как заверещали по телевизору истошно бабы-истерички, мол, караул – спасите, русского языка лишают... И что в результате? В результате получился кровавый Донбасс и Крымнаш.
В Прибалтийских странах тоже пытаются за русский язык кричать по телевизору, но вы же знаете этих размеренных и спокойных эстонцев с литовцами и латышами, на них же истерики не действуют, они просто говорят – учите свой русский язык, учите за свой счёт, мы вам не запрещаем, но государственный язык наших стран знайте в первую очередь. Там расшатать прибалтийское спокойствие уже многие годы никак не удаётся, а потому туда трудно будет, однако, вежливых зелёных человечков засылать.
Вот Путин, хоть я его и не совсем принимаю, вот Путин тоже как бы правильно делает сейчас. Но сейчас это уже поздно. Вот если бы раньше, как сейчас, то было бы в самый раз. Путин же что говорит? Он говорит, мол, учите себе на здоровье свой родной тувинский язык, но сначала – русский. Типа того, что тувинский по желанию, а если есть желание, то надо платно и во вторую очередь. А где ж тувинцу платно потянуть? Он и бесплатно-то русский уже не в состоянии освоить, как говорится, ау, поезд ушёл – русские разбрелись по России-матушке, осталось их тут чуть-чуть да маленько, да и то по-русски еле как изъясняются, сплошной мат-перемат и нецензурщина. Как подумаю про это православное пространство в Туве – рыдать, ей-богу, хочется: так-сяк кое-как крёстное знамение научились манипулировать руками, а дальше тоже ни буб-бум, ни Отче наш наизусть, ни Ежи Еси на Небеси. Если коротко, то исчезает Россия из Тувы, исчезает добровольно. И что теперь делать? Ни хорошего русского языка как следует здесь не услышишь, и тувинский язык не дают нормально учить?
Чтобы русским не было обидно, да и чтобы польза им была, ровно как и тувинцам – надо первым языком сделать английский. Когда Ли Куан Ю – величайший человек планеты, создатель современного преуспевающего государства Сингапур своим волевым решением ввёл обязательное изучение английского языка, то сразу же прекратились все национальные распри и люди начали уважать друг друга, разговаривая на величайшем английском языке, объединяющим сейчас всю нашу планету. Что ещё говорит в пользу английского? Футбол! Ведь объединяет же эта английская национальная игра всех, начиная от арабов и до, хотела написать евреев, но не знаю, выставил ли Израиль свою команду на этот чемпионат? Ведь объединяет же футбол всех нас? Объединяет! Так и английский.
А что там до большинства недоумков в Государственной думе, которые на днях почти единогласно проголосовали против своих народов, то и хрен на них. Всё равно мир уже давно говорит на английском, пока здесь искусственно устраивают языковые распри. В чём проблема-то? Выделяйте из бюджета нормальные деньги на школы и на образование, чтобы хватало на уроки русского и родного языка. Вот и всё! Воруйте меньше и денег на все языки хватит.
Не буду про картинку, где человек, похожий сами знаете на кого, пинает сами знаете кого. Про них и так всё ясно.
6 декабря 2013 года Панславянское молодёжное объединение Томска объявило о начале кампании за признание факта геноцида русского населения в Республике Тыве с 1990 года по сегодняшний день. Организация занимается сбором дополнительной информации и показаний очевидцев, свидетельствующих об избиениях, ограблениях, травле и убийствах мирного населения. Представители организации просят всех свидетелей сообщать известные им сведения о дискриминации русских в Туве.Представители объединения заявили, что не ставят перед собой цели разжигания межэтнической вражды или оскорбления достоинства тувинцев и республики в целом проект направлен на освещение событий, развернувшихся в этом регионе России, и предотвращение дальнейшей травли и исхода русского населения из республики.
я не навижу думу , но этот закон хоть что то правильное !!! У нас в Туве скоро как в Америке в 30 годы будет!! Объявления повесят на магазинах и общественных местах ВХОД ТОЛЬКО ДЛЯ ТУВИНЦЕВ!!! Уже не возможно во всех федеральных и государственных учреждениях 99,9% тувинцев, все разговоры , все общения, идут на тувинском языке !! ВЫ ОБОРЗЕЛИ УЖЕ ДО НЕВОЗМОЖНОСТИ!!! Вы где живете ?? В РОССИИ , а потом уже в ТУВЕ , вы требуете уважения к вам, к вашей культуре, к языку!! При это вы не хотите уважать других , другой народ язык ,культуру , Чем вы лучше бандеровцев? Прошу считать этот пост официальным вопросом к вредной тувинке жду ответа в следующим номере , посмотрим как вы реагируете, критекуя других
"Интересно читает эту газету Шолбан Валерьевич, или ему докладывают " Сам лично слышал как обсуждал газету " Риск"( было дело) поэтому и читает и ему докладывают ( но в правильном ключе -как ему нравится) И выводы делает ( вопрос только какие?) Не сомневайтесь -он всегда не пропускает пиар и не пропускает негатив и не только в газете "Риск" !
Интересно читает эту газету Шолбан Валерьевич, или ему докладывают . Ну вот просто интересно....??? Шолбан Валерьевич, ну хоть слова о газете риск.....Ведь там вся правда... Жуть берет... Наши дети поступают и все едут учится в Российские вузы, и что говорят наши дети больше не приедим в Туву, и говорим мы на тувинском, на русском на английском , репетиров нанимали, а учителей нет... Многие дети после 9 класса поступают , не хотят терять 2 года в школе просто тупо отсиживать..
И Действительно...
ТЫ Аноним НОМЕР 3, Дурак, или только Притворяешься?
Стали отцов своих Называть не по ФРАНЦУЗСКИ, а по Хренцузски, Выгнали 100 лет назад Аристократию из России, начали создавать ОПЯТЬ на ХРЕНЦУЗСКИЙ Лад уже Совков, а потом РАЗВАЛИЛИ и СССР...
Можно БРАТЬ из Чужих Языков Слова, но только Если Они по СМЫСЛУ похожи...
Но Если Есть еще в Туве ПРИДУРКИ, которые не Понимают, почему ЕДУТ в Верховье Каа-Хема, посмотреть как Живут РУССКИЕ, которые не ВЫМИРАЮТ, и Почему ДОХНУТ Пять Русских Областей? ВЫМИРАЮТ?
Почему согласно СТАТИСТИКИ в Туве Снизилась Рождаемость, а в Республике Алтай НЕТ Снижения?
То есть ПОЧЕМУ в тех краях, областях, республиках, где отцов называют Папа, Они Вымирают, а в Туве Староверы не Вымирают, как и на Алтае?
Вот кому ИНТЕРЕСНО посмотреть на ТО, как Живешь ТЫ Аноним НОМЕР 3 ?
Поедут к тебе Лужков или Шойгу?
Так что Не Суди По себе АНОНИМ... Если Я ПОНИМАЮ чем Слова Бытие и Житие отличаются между Собой, то Скажу Тебе, что таким как ТЫ и придеться не ЖИТЬ, а Быть Анонимно... И Если ПРИДУРКИ не Знают что Христос УЧИЛ Молиться " ОТЧЕ Нашему", а Уроды Реформированные с 1666 года Заныли " господи помилуй", то станет с РФ, и Чем Она то Лучше СССР и Империи ?
Ты же ДУРАК не пишешь "ИИСтория" а пишешь ИСТОРИЯ, не пишешь "иистина" и пишешь ИСТИНА...
Так что ТЫ, Точно Такой же ДУРАК Тувинец, который не понимает чем ТУВИНСКИЕ Слова ЧАНГЫС и ЧИНГИС между собой Отличаются. Если ДУРАК Бичелдей не Понимает, как "филолог" Что Был Единый Хаан, а не Моховый, то Сколько Надо Лет мне Здесь, пытаться Объяснить той же ОВТ, не Говоря про Придурков в Правительстве и ТГУ?
так что Вы уж лучше Убирайтесь из Нашего РУССКОГО и Тувинских Языков...
Чем быстрей Вы перейдете на Англицкий, тем Лучше нам. ... [Читать дальше]
Эрмак, вы действительно тупой или только притворяетесь? "Папа"-"тятя" - какая разница?? Язык развивается и заимствует новые слова из других языков! Даже в вашем кривеньком тексте более 80 процентов слов, которые произошли от других языков. Переходите тогда уже на старорусский - церковно-славянский, если уж вам так охота вернуться к истокам. А еще лучше - сразу на язык бабуинов с их визгами и ревом. Вот уж точно - самый чистый и родной для вас будет, похоже.