Учимся русскому языку по закону

Прокуратурой Эрзинского района Республики Тыва в уставах муниципальных общеобразовательных организаций выявлены нормы, противоречащие федеральному и республиканскому законодательству.

Так, школьные уставы содержат норму, согласно которой обучение на этапе начального общего и основного общего образования ведется на тувинском языке. Между тем, в соответствии со ст.68 Конституции Российской Федерации государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык. Частью 2 этой статьи предусмотрено право республик устанавливать свои государственные языки. В органах государственной власти, органах местного самоуправления, государственных учреждениях республик они употребляются наряду с государственным языком Российской Федерации.

Согласно части 1 ст.1 Федерального закона от 1 июня 2005 года №53-ФЗ «О государственном языке Российской Федерации» государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык. В соответствии со статьей 2 Закона Республики Тыва «О языках в Республике Тыва» государственными языками Республики Тыва являются тувинский и русский языки. При этом статьей 7 Закона республики предусмотрено, что Республика Тыва гарантирует гражданам, проживающим в республике, право на использование родного языка, на свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества.

На территории Республики Тыва граждане имеют право на получение основного общего образования на родном языке, а также на выбор языка обучения в пределах возможностей, предоставляемых системой образования. При этом законом прямо предусмотрено, что преподавание и изучение государственных языков республик Российской Федерации не должны осуществляться в ущерб преподаванию и изучению государственного языка Российской Федерации.

Таким образом, норма школьных уставов об обучении на этапе основного общего образования только на тувинском языке ущемляет права граждан, для которых тувинский язык не является родным, поскольку имеет абсолютный, обязательный для исполнения характер.

Кроме того, уставы школ содержали норму, согласно которой обучающийся, достигший возраста 15 лет, при совершении проступка может быть отчислен на основании приказа директора школы из учреждения. Эта норма противоречит требованиям закона, предусматривающим, что решение об отчислении обучающегося, достигшего возраста 15 лет и не освоившего уровень основного общего образования, принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, а для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, – с согласия органа опеки и попечительства, а также комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Кроме того, школьными уставами предусматривалась возможность принятия решения о реорганизации или ликвидации учреждения с учетом мнения сельского поселения, что также противоречит федеральному законодательству, поскольку принятие решения о реорганизации или ликвидации муниципальной общеобразовательной организации, расположенной в сельском поселении, не допускается без учета мнения жителей данного сельского поселения.

По результатам проверки председателю администрации Эрзинского района принесено пять протестов.

Протесты рассмотрены с участием представителя прокуратуры района. Уставы приведены в соответствие с требованиями федерального и республиканского законодательства.

Прокуратура Эрзинского района.