Секреты криминального строительства ТУВА В ФОКУСЕ ИНФОРМАГЕНТСТВ Не секрет, что Тува последние 10 лет находится в фокусе общественного внимания. Сообщения о ней всё чаще мелькают в сводках российских и международных СМИ. Правда, в основном – негативного характера. То сообщат о нашем лидерстве по части преступности, то выясняется, что мы первые по заболеваемости сифилисом и туберкулёзом. Или отмечается один из самых высоких уровней безработицы в России, или речь идёт об одном из самых низких уровней жизни в стране. Бывают и сообщения о том, что республика – одна из самых неблагополучных по части экологии и в ней производится самый малый валовой продукт на душу населения. Мы к таким сообщениям уже адаптировались, привыкли к ним и тувинские власти. Ни одно подобное сообщение не получает ни общественную, ни чиновную оценку. Даже Глава республики Кара-оол уже не пытается как-то опровергнуть или объяснить происхождение таких данных, видимо, смирившись с ролью лидера самого депрессивного бесперспективного региона России. ТУВА И КРЫМ В ЦЕНТРЕ КРИМИНАЛЬНОГО СКАНДАЛА Но ещё никогда не появлялась в СМИ официальная информация о том, что Тува – один из двух регионов России, в котором при строительстве объектов государственного заказа процветает финансовое мошенничество. И вот – случилось! 23 октября 2017 года по государственным телеканалам прошла информация о встрече президента Путина с руководителем федеральной службы по финансовому мониторингу Чиханчиным, в ходе которой Глава Росфинмониторинга доложил о результатах совместной с ФСБ деятельности по пресечению финансовых нарушений в сфере госзакупок. Было отмечено, что в результате финансовых расследований, проведённых ведомством, в правоохранительные органы были переданы материалы о незаконных операциях на 67 млрд. руб. Были арестованы 39 млрд. руб., из них 18 млрд. руб. были конфискованы. Удалось предотвратить незаконное возмещение НДС на сумму около 2,5 млрд. руб. «Пресечено финансирование недобросовестных подрядчиков, порядка 8,6 млрд. руб.», в сфере госзакупок были установлены сомнительные кредиты на сумму 3,5 млрд. руб. По его словам, в последнее время в сфере госзаказа удалось искоренить некоторые криминальные схемы. Но эти сведения были, так сказать, общего характера, без персональной конкретизации. Однако в конце доклада прозвучали и конкретные регионы, в которых, на взгляд Главы Росфинмониторинга, были вскрыты наиболее явные и системные финансовые нарушения: «вместе с ФСБ удалось предотвратить хищения порядка 1,5 млрд. на строительстве объектов в Крыму и Туве, возбуждено 12 уголовных дел». Тот факт, что Глава Росфинмониторинга Чиханчин доложил об этом президенту Путину, говорит о том, что тема коррупции и воровства в сфере строительства находится в фокусе деятельности правоохранительных органов страны. А то, что не прозвучали названия типа «Космодром Восточный», а Тува наряду с Крымом, по мнению главного финансового разведчика РФ, оказалась наиболее криминализированным регионом страны, случайным не назовёшь. Да и, вообще, в подобных докладах Главе государства ничего случайного не бывает – доклады, как правило, тщательно готовятся специалистами, в них выверяется каждое слово, каждая цифра. Более того, в коммюнике для прессы размещаются только наиболее важные аспекты таких докладов. И то, что Тува наряду с Крымом там прозвучала, говорит о том, что теперь лоббистских возможностей министра обороны Шойгу недостаточно для замалчивания катастрофической ситуации с коррупцией на его малой родине. ПРИЧИНЫ СКАНДАЛЬНОЙ ИЗВЕСТНОСТИ В этой ситуации специалисты выделяют два основных момента, касающихся Тувы. Первый состоит в том, что наша республика была названа как один из самых коррумпированных регионов России. Второй указывает на то, что в Туве построены криминальные схемы воровства бюджетных средств. В чём суть этих схем, не поясняется, однако, мы эту тему уже поднимали, и механизм воровства в строительстве при реализации программ по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья и обеспечения жильём сирот в принципе уже секретом не является. Но в связи с докладом Главы Росфинмониторинга возникла необходимость более детально разъяснить, кто, когда и какую схему воровства бюджетных средств в Туве разработал и реализовал. Начнём с того, что по сведениям газеты «РИСК», правоохранителями уже установлено, что в Туве только по программе переселения похищено более 800 млн. рублей. А с учётом программы обеспечения жильём детей-сирот эта цифра возрастает до 1,2 млрд. рублей. Но дело в том, что Чиханчин сообщил Путину не о сумме похищенных средств, а по сумме предотвращённых хищений в Туве и Крыму. Как видите, речь идёт всё же о разных деньгах. Да и цифры возбуждённых уголовных дел тоже разнятся. Мы знаем о 56 уголовных делах, возбуждённых в Туве в связи с хищениями при реализации программы переселения и обеспечения жильём детей-сирот. Чиханчин сообщает Путину о 12 уголовных делах. Видимо, речь идёт о тех делах, что были возбуждены по оперативным разработкам исключительно ФСБ. Вполне может быть. Но в конечном итоге особой разницы нет в том, 1 500 млн. рублей украли, или 800 млн. рублей, 56 уголовных дел расследуется, или 12. Главное в этом докладе то, что Росфинмониторинг и ФСБ выявили систему хищения государственных средств – об этом идёт речь, когда говорится о выявлении и пресечении криминальных схем воровства бюджетных средств. ЧТО ИЗВЕСТНО О ВОРОВСТВЕ В ТУВЕ Именно об этом и шла речь в статье «Программа переселения граждан в Туве: планы и реальность» номера 42 газеты «РИСК». Суть реализованной чиновниками правительства Тувы и мэрии г.Кызыла схемы воровства бюджетных средств при реализации госпрограмм состоит в том, что строители из инвесторов, которые должны на свой страх и риск строить жильё в Кызыле, превращены в беззащитных лакеев, обогащающих вельмож, и вынуждены платить чиновникам за право работать на территории. Отсюда и взятки. Чтобы было понятно, объясняю. По плану реализации программы регионы должны были создать условия для работы инвесторов по строительству жилья. То есть подобрать и подготовить строительные площадки, подвести к ним инженерные сети и выставить эти площадки на открытые аукционы, на которых инвесторы, соревнуясь между собой, должны были в честной и открытой конкурентной борьбе получать доступ к участию в программе. Затем они за свой счёт или за счёт кредитных ресурсов должны построить дома и уже готовое жильё на другом аукционе продать муниципальным властям для заселения по переселению из ветхого и аварийного жилья или для детей-сирот. Схема достаточно простая и понятная, позволяющая участвовать в программе только финансово и технически обеспеченным строительным компаниям, исключающая участие всякого рода мошеннических фирм-однодневок, не имеющих своей производственной базы, квалифицированных кадров и финансовой самостоятельности. КАК СОЗДАВАЛИСЬ УСЛОВИЯ ДЛЯ ВОРОВСТВА Но такая схема имеет серьёзный изъян, который состоит в том, что при проведении аукциона бывает сложно обеспечить победу «нужному претенденту», который готов делиться с чиновниками своими доходами. Любой, кто знаком с состоянием строительной отрасли в Туве знает, что, к примеру, ни от владельца солидной строительной компании ООО «Сельстрой» С.Сафрина, ни от владельца аналогичной компании ООО «Жильё» В.Гавриленко, способных реализовывать большие проекты, денег на личное обогащение не допросишься. В то время как приезжих строителей можно доить и доить... К тому же нужно было создать такие условия, чтобы фирмы-инвесторы постоянно зависели от властей, которые могли бы их в любое время беспрепятственно «выдавить» с объекта и региона. А вы представьте себе солидного инвестора, который по закону получил земельный участок и разрешение на строительство и строит на свой страх и риск жилой дом. Такого инвестора «выдавить» с объекта сложно, хотя и возможно. Но если путём каких-нибудь махинаций превратить его из генерального подрядчика в субподрядчика, то тогда процесс «выдавливания», если он вдруг перестаёт нести деньги кому надо, может занять от нескольких недель до нескольких месяцев. По-видимому, эту проблему и должна была решить задумка мэра г.Кызыла Ховалыга, когда он вместо того, чтобы готовить площадки для строительства жилых домов и выставлять их на аукцион, заключил договоры с УКСом правительства, превращённого из заказчика в генеральные подрядчики, передал им деньги, предназначенные для приобретения жилья по программам переселения, выписал липовые разрешения на строительство и тем самым создал условия, при которых проводить аукционы уже как бы и не нужно – УКС теперь может сам «выбирать» себе «субподрядчиков». Вернее, заключать договоры с теми, на кого укажет Кара-оол. А укажет он, исходя из своих интересов. Каких, наверное, все понимают... ПЛАЧЕВНЫЕ ИТОГИ Подобная схема, реализованная премьером Кара-оолом с участием его заместителя Фалалеева, главы города Оюн и мэра Ховалыга при попустительстве прокуратуры и УФАС и была реализована в Кызыле. Результат оказался просто ошеломляющим. Госпрограмма переселения выполнена не более чем на 14%, до 70% строек «заморожено», пропало не менее 800 млн. рублей бюджетных средств, возбуждено и расследуется 56 уголовных дел, фигурантами которых стали почти все руководители строительных компаний, занимавшихся реализацией программы, на скамье подсудимых уже находятся два бывших министра строительства, два бывших начальника УКСа, два бывших руководителя «Госстройзаказа» и несколько чиновников рангом поменьше. Поэтому о воровстве в Туве самому Президенту страны докладывает Глава Росфинмониторинга... Но самое интересное в том, что ни на скамье подсудимых, ни даже под следствием нет ни премьера Тувы Ш.Кара-оола, ни его заместителя В.Фалалеева, ни Главы города Д.Оюн. И даже нет в их числе вероятного автора схемы воровства бюджетных средств мэра Кызыла В.Ховалыга. О последнем говорю потому, что даже если принять на веру его заявления о том, что не он является автором жульнической схемы, ответственность за нарушение порядка реализации программы в г.Кызыле лежит на нём. Если даже не будет доказано, какую часть из пропавших 800 млн. рублей присвоил лично он, но превышение должностных полномочий при заключении заведомо ничтожных договоров с УКСом, передача УКСу целевых финансовых средств, заведомо незаконное выделение УКСу земельных участков под строительство, оформление подложных разрешений на строительство жилых домов без наличия проектно-сметной документации и государственной экспертизы вне всякого сомнения имеют состав законченного преступления, совершённого мэром города. И, как принято говорить, сидеть Ховалыгу, не пересидеть... Ни в какой Пенсионный Фонд ему тогда от этой ответственности не сбежать. КУДА ПОДАТЬСЯ НЕСЧАСТНОМУ СТРОИТЕЛЮ? А теперь что касается строителей. Их участи не позавидуешь. Задумывали воровство чиновники, а отдуваться – им. Приведу всего два примера. Есть такая строительная организация – ООО «Тыва-Центр-Азия». 11.09.2014г. она заключила с УКСом правительства Тувы договор подряда от №288-сп по «Строительству благоустроенных жилых домов общей площадью 3 021,90 кв.м. в мкрн. Спутник в целях реализации муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учётом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в г.Кызыле на 2013-2015 годы» общей стоимостью в 97 002 990 рублей. В строительных кругах поговаривают, что этот договор подряда достался Фролову при содействии зампреда правительства Тувы Монгала. Из чего можно предположить, что основным бенефициаром этого строительства должен был стать он. Судя по всему, доля его была достаточно скромной – около 10%, что должно было составить менее 10 млн. рублей. АНАТОМИЯ СТЯЖАТЕЛЬСТВА Поначалу всё шло хорошо. ООО «Тыва-Центр-Азия» получило аванс. Правда, не в полном объеме – вместо предполагавшихся по договору 21 100 897 руб. только 8 000 000 руб., из которых строители сразу передали своему добродетелю почти половину – 3,2 млн. рублей. Но тут случился форс-мажор – добродетель неожиданно ушёл в запой. И стройка встала, поскольку заказчик – УКС, не получив соответствующего указания, не предоставил подрядчику земельный участок и не выплатил полную сумму полагающегося по договору аванса – 21 100 897 рублей. Помыкавшись, Фролов обратился в Арбитражный суд Республики Тыва с исковым заявлением об обязывании УКСа исполнить условия договора – передать истцу строительную площадку по акту приёма-передачи для исполнения договора подряда с момента вступления в силу решения суда и оплате аванса в размере 21 100 897,00 руб. Решение суда по делу №А69-1969/2015 оказалось неожиданным: судья Маады Л.К.-Б. вынесла решение о признании договора подряда от 11.09.2014г. №288-сп, заключённого между государственным бюджетным учреждением Республики Тыва «Управление капитального строительства» и обществом с ограниченной ответственностью «Тыва-Центр-Азия» недействительным, и взыскании с общества с ограниченной ответственностью «Тыва-Центр-Азия» в пользу государственного бюджетного учреждения Республики Тыва «Управление капитального строительства» неосновательного обогащения в размере 8 000 000 рублей и судебных расходов по уплате государственной пошлины в сумме 63 000 рублей. Но не это главное. К такому выводу суд пришёл, поскольку согласно ст.6 Закона №44-ФЗ контрактная система в сфере закупок основывается на принципах открытости, прозрачности информации о контрактной системе, обеспечения конкуренции, ответственности за результативность обеспечения государственных и муниципальных нужд, эффективности осуществления закупок, направлена на создание равных условий для обеспечения конкуренции между участниками закупок. В связи с этим закон требует, чтобы договор от 11.09.2014г. №288-сп должен был заключаться в порядке, установленном ФЗ-44, то есть с соблюдением конкурентных процедур. А поскольку данный договор заключён с нарушением принципов осуществления закупок, в обход конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), он должен быть признан ничтожным. Видимо, именно на такую правовую позицию и была надежда организаторов схемы заключения ничтожных договоров с УКСом правительства РТ – Ш.Кара-оола, Д.Оюн и В.Ховалыга. Смысл построения подобных отношений очевиден – пока «клиент» платит, отношения с ним поддерживаются деловые, а как только по каким-то причинам он не хочет или не может нести золотые яйца, договор с ним признаётся ничтожным со всеми вытекающими последствиями – взысканием «неосновательного обогащения» с последующим возбуждением уголовного дела по ст.159 п.4 – мошенничество. Фактически любой предприниматель в Туве, заключив договор с УКСом, попадает в этот ловко подстроенный капкан. Вот и Фролова на этом поймали – в настоящее время уголовное дело в отношении него передано в суд. Правда, справедливости ради следует отметить, что не всё так складно получается у Кара-оола и его команды мошенников. К примеру, буквально на днях разработанная, скорее всего, Ховалыгом мошенническая схема дала сбой. НЕОЖИДАННЫЙ ПОВОРОТ ФЕМИДЫ Точно так же, как и в случае с Фроловым, в хитроумный капкан, поставленный тувинским властями, попал предприниматель из Красноярска Б. Микава – директор ООО «Вертикаль». Строительная компания заключила с УКСом договор на строительство 30 тыс. кв. метров жилья. Но как только выяснилось, что руководитель строительной компании не в состоянии нести мзду в оговорённых объёмах, УКС обратился в суд о признании договора подряда ничтожным. Тувинский Арбитраж принял сторону УКСа, однако упрямый предприниматель довёл дело до Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа, в котором все решения отменил. И вот что важно: кассационная инстанция обратила внимание на то, что ничтожность договора между ООО «Вертикаль» и УКСом проистекает из ничтожности муниципального контракта между мэрией г.Кызыла в лице МКУ «ДЗИО Мэрии г. Кызыла» с государственным бюджетным учреждением Республики Тыва «Управление капитального строительства» от 09.07.2014 на приобретение жилого помещения в муниципальную собственность. А эта ничтожность обусловлена тем, что в данном случае правоотношения сторон по настоящему делу подпадают под регулирование Закона о закупках. А муниципальный контракт был заключён без соблюдения конкурентных процедур. Поведение заявляющего требование лица (УКСа) повлияло на ход судебного процесса и на его результат, поскольку истец, зная заведомо о совершении сделки без проведения процедур размещения заказа, в период длительного рассмотрения дела в Арбитражном суде Республики Тыва обосновывал свои исковые требования ненадлежащим выполнением ответчиком подрядных работ, хотя нарушения закона произошли гораздо раньше – при заключении ничтожного муниципального контракта между мэрией г.Кызыла и УКСом правительства РТ. КОМУ ТЕПЕРЬ ИДТИ ПОД СУД? В связи с вышеперечисленным дело направлено на новое рассмотрение по первой инстанции. Таким образом, фактически суд установил вину тех, кто создал условия для заключения недействительных сделок – руководства властей г.Кызыла и правительства Тувы. А поскольку прокуратура РТ привлечена к участию в деле и является стороной, последствия такого решения очевидны. Теперь и все уголовные дела должны рассматриваться под углом ответственности Главы республики Ш.Кара-оола, его заместителя В.Фалалеева, Главы г.Кызыла Д.Оюн и мэра В.Ховалыга. Тех, кто, по мнению многих, и являлся организаторами преступного сообщества, результатом деятельности которых является провал программы переселения и хищение бюджетных средств в размере не менее 800 млн. рублей. Я буду внимательно следить за тем, как будут развиваться события и держать в курсе читателей газеты. До встречи. Кондрат Пчёлкин (прочитано 2059 раз) http://risk-inform.ru/article_6967.html +16

Система определила вас как робота. Если это не так, сообщите администрации.

Аноним (гость) 05-11-2017 08:55:34 #21 [ru] Везде в России работают правоохранительные органы против коррупции кроме Тувы, неужели до такой степени все переебхххсь! 0 Аноним (гость) 04-11-2017 21:49:46 #20 [ru] Вся коррупция и схемы воровства денег идет из правительства и от его главы. Тут все такие тупые или притворяются таковыми ) или так говорят чтобы кого то прикрыть? Федеральные деньги на строительство идут через минфин правительства - далее министерство строительства, а не через бухгалтерию мэрии (кто командует минфином правительства республики тыва??) До этого может додуматься студент первокурсник. Отсюда надо плясать и виновных искать. Мэрия это муниципалитет, по другому говоря местный бюджет. Сколько денег из правительства поступит, то и расходуют. Мэрия ничего не решает, оно утратило свою функцию теперь, оно просто исполнитель указаний. Даже земельные участки в г.Кызыл теперь можно получить через министерство земельных и имущественных отношений, то есть через правительство и с одобрения сами знаете кого ) мэр и мэрия теперь просто отдел правительства. Разве не заметили? Сквер в городе Кызыл кто открывает? Парк после реконструкции кто открывает? Дороги в городе после ремонта кто открывает? Мэр? )) кто руководит и финансы распределяет (себе в карман тоже) тот и командует. Как расходуются Федеральные деньги, прокуратура не может проследить как мы видим уже несколько лет. Прокуратура не работает (не может, нет кадров одни дети чиновников), только находит явные промахи мошенников. Программа переселения явно не по плечам бюджету г.Кызыл ) И распределение финансов не в руках мэрии. Это федеральная программа, оттуда же и финансирование. 0 Аноним (гость) 03-11-2017 19:13:46 #19 [ru] Путин призвал "инопланетян" доверять людям! 0 Аноним (гость) 03-11-2017 14:37:07 #18 [ru] Наступила затишье перед бурей! Общество ждёт перемен. Чиновники в ахуе. Скоро их богу карапузику пижидендер. +3 Аноним (гость) 03-11-2017 06:44:10 #17 [ru] А мне интересно, почему все так не любят эту газету, но жить не могут без нее? +1 Аноним (гость) 02-11-2017 17:15:49 #16 [ru] Хакасы рулят! 0 Аноним (гость) 02-11-2017 14:46:56 #15 [com] Когда же дома-то достроят? А то Крапивин на Востоке и Доржу на Дружбе работают, а остальные стройки стоят колом. Когда людей-то переселят из развалюх? +1 Аноним (гость) 02-11-2017 14:42:02 #14 [com] Карлику надо пинок под зад наладить. А уж потом начинать налаживать инвестиционный климат – строить. А с ним ничего не получиться. +1 Аноним (гость) 02-11-2017 14:26:05 #13 [com] Схемы эти придумывает не Ховалыг - у него мозгов нет. Всё это - дело рук бухгалтера Карлика - Килижекова. Но он сам нигде подписей своих не оставляет. 0 Аноним (гость) 02-11-2017 13:53:26 #12 [com] Да что тут мусолить? Во всё виноваты три брата. Один сделал из УКСа генподрядчика, второй заключил с УКСом ничтожные договора без аукциона, передал ему землю под застройку, перечислил УКСу деньги на переселение, выдал ему разрешение на строительство – и ВСЁ НЕЗАКОННО! А третий ходит и собирает денежки со всех. И несёт их первому. Ну как? Красиво?

