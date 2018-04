A- | A | A+ 12pt №14, 10 апреля 2018 года.

Тува как территория коррупции и кумовства На днях довелось ознакомиться с альтернативной правительству Стратегией развития Тувы, разработанной группой инициативных болеющих за судьбу республики граждан во главе с известным в республике экономистом В.Б. Салчаком. Документ прелюбопытнейший. В нём, в частности, приводятся интересные объективные статистические официальные цифры: за период царствования нашего хана Кара-оола добыча полезных ископаемых в Туве выросла почти в 6,5 раз. При этом, странным образом, уровень жизни населения республики с 2010 года не только не вырос, но даже упал почти вдвое. Если в 2010 году официальная численность населения, живущего за чертой бедности, в Туве составляла менее 30%, то в прошлом году она составила уже более 50%. Как результат – при Кара-ооле простой тувинский народ крепко подсел на китайский «ролтон»... Что за парадокс, спросите вы? Да никакого парадокса нет. Всё банально просто – благосостояние живущих в Туве людей сожрала безжалостная тувинская коррупция. Всё, что полагалось, но не досталось простым людям, осело в карманах чиновников и приближённых к ним «талантливых предпринимателей». Как такое могло случиться? На дворе 21 век: капитализм, прокуратура, гражданское общество, конкуренция... Да туфта всё это! Никакого капитализма – вместо цивилизованных отношений банальное воровство бюджета. Гражданского общества нет и в помине, народ в парламенте в основном представляют те же проверенные жулики из команды Кара-оола и соглашатели, закрывающие глаза на это безобразие. Прокуратура всё это время находилась на службе у чиновных жуликов – получала по их рекомендациям звания и награды. А порой и вместе с ними приворовывала. Что же до конкуренции, то ею плотно занимались доверенные лица Главы республики Шолбана Кара-оола. Сначала Глава этот ответственный участок работы доверил своему криминальному другу, компаньону и подельнику Шолбан-оолу Иргиту, назначенному по знакомству первым заместителем председателя правительства. Тот поначалу курировал аукционы по распределению госзаказов. Вскоре выяснилось, что он украл из федерального бюджета страшные миллионы, в связи с чем ФСБ возбудила в отношении него уголовное дело по ст. 159 УК РФ – мошенничество. Из-за разразившегося скандала Иргиту пришлось свой пост оставить. А вскоре Шолбаны не поделили какие-то большие деньги, исчезнувшие при банкротстве мясокомбината «Урянхай», поэтому бывшие друганы-подельники превратились в злейших врагов. И больше Иргита в правительстве никто не видел. Но свято место пусто не бывает. Вскоре Кара-оол подобрал на замену другого близкого ему человечка с криминальными наклонностями, проверенного на торговле водкой, своего личного бухгалтера Килижекова. Для него даже специально создали некое министерство – «по регулированию контрактной системы в сфере закупок». Таким образом, в Туве фактически было централизовано и подчинено Главе республике всё мошенничество в сфере госзакупок, которое возглавило доверенное лицо Главы правительства – гастарбайтер Килижеков. С этого момента, судя по всему, мошенничество и избавление от конкурсных процедур при проведении аукционов по размещению государственных контрактов было поставлено в Туве на постоянную системную коммерческую криминальную основу. Теперь при попустительстве недееспособной прокуратуры выиграть тендер никакому случайному игроку на рынке республики стало невозможно. Так коррупция получила законообразную форму в виде Министерства Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок. Казалось бы, Кара-оол, создавая специальный коррупционный антиконкурентный орган в виде этого министерства, невольно сделал правоохранителям Тувы подарок – теперь достаточно было внедрить в него своего осведомителя, чтобы заблаговременно знать, где и как караоолы хотят украсть. Или хотя бы установить негласное наблюдение за вероятным главным создателем и координатором коррупционных схем – министром Килижековым. Но ни прокуратура, ни ФСБ, ни МВД Тувы на это никак не отреагировали. И безжалостный процесс разворовывания бюджета Тувы получил новый импульс. Написал и подумал, а вдруг это неправда? Вдруг я сгущаю краски? А ну как придёт ко мне прокурор республики Боровков и спросит, где ваши доказательства? Но вскоре я успокоился, поскольку понял, не придёт и не спросит. Потому как по роду службы более меня осведомлён, кто, как и сколько украл из нашего бюджета. Но даже не это главное. Александр Николаевич наверняка в курсе, что 5 апреля 2018 года президент Путин провёл заседание Госсовета по вопросу развития конкуренции в России. И ему наверняка известно, что в ходе обсуждения на Госсовете плана развития конкуренции в России самым трудным вопросом реализации недавно принятого Национального плана развития конкуренции на 2018-2020 годы стало обеспечение реального присутствия на рынках минимум трёх игроков, включая представителя частного бизнеса. В провале программы развития конкуренции Путин прямо указал на коррупционные действия региональных и муниципальных властей страны, на которые, по его мнению, приходится 98,8% нарушений антимонопольного законодательства, выявленных в 2017 году. Наверное, никого не нужно убеждать, что в цивилизованном мире двигателем современной экономики является конкуренция. Потому в нём и лидируют те страны, где конкуренция является реальным общепризнанным явлением, поддерживаемым официальными властями. Путин заявил на Госсовете: «справедливая и честная конкуренция является базовым условием экономического и технологического развития страны. Без этого ни одна из стоящих перед нами задач прорывного развития не может быть достигнута». Как известно, федеральными властями за последнее время приняты четыре пакета антимонопольных мер. Только вот на местах они сплошь и рядом не работают – коррупция на местах достигла таких параметров, что ни о какой конкуренции говорить не приходится. В итоге ущерб для экономики страны получается колоссальный. В своё время Медведев, находясь в должности президента, озвучил умопомрачительную цифру воровства при заключении госконтрактов – триллион рублей! Путин на Госсовете это назвал стремлением «порадеть родному человечку» за счёт государства. Он отметил, что картельные сговоры, которые наносят огромный урон экономике, не происходят без участия органов власти. На Госсовете признали, что местные власти предпочитают «не развивать конкурентную среду с участием частных компаний, а работать со своими ГУПами и МУПами». Именно это приводит к монополизации рынка и вытеснения с него малого и среднего бизнеса. Но в Туве перекос в пользу «своих» настолько чудовищен, что уже даже ГУПам и МУПам в хозяйственной среде места часто не находится – всё занято вороватыми родственниками, друзьями и подельниками властвующей верхушки. А в результате люди видят, что невозможно честно проникнуть на рынок без взяток и откатов, поскольку технология розыгрыша торгов в пользу «нужного человечка» хорошо отработана. И на её страже в Туве стоит специально подобранный доверенный бухгалтер Главы правительства Килижеков. Поэтому монополизация рынка продолжается, хотя вроде уже и расти ей некуда. На Госсовете речь не шла о том, что губернаторы на местах развивают коррупцию и монополизм и создают условия для создания неконкурентной среды не бескорыстно, а конкретно за деньги и блага, которые на них сыплются в этой мутной криминальной неконкурентной среде. Но это Путин живёт в Кремле, а мы – в одном регионе с этим жульём. Бок о бок. И хорошо знаем, кто ворует и берёт взятки, как и почему растёт его благосостояние. В Туве хорошо известны фамилии «талантливых бизнесменов», у которых сомнительные «таланты» проявились после того, как на них обратил внимание Глава Тувы Ш.Кара-оол. Сергей Уюсов, Юрий Якушев, Леонид и Роберт Доржу, Николай Хван, Михаил Пережегин, Шариф Гаджиев – вот почти полный список «талантливых предпринимателей» Тувы, собравшихся вокруг Главы республики Кара-оола. Наверное, никто не станет оспаривать, что их предпринимательские таланты, скорее всего, «выросли» не столько на труде и знаниях, сколько на откатах и в основном благодаря им. В республике сложилась стабильная ситуация, когда задолго до разыгрывания правительством Тувы того или иного аукциона все заинтересованные люди хорошо знают, кому достанется первый приз. Дело часто доходит до откровенного криминала. Всё чаще сначала тот или иной приближённый к телу Кара-оола «талантливый предприниматель» без аукциона, без заключения госконтракта (а часто и без проектно-сметной документации и госэкспертизы) начинает выполнять работы, а уже затем всё осмечивается, приводится в порядок, выставляется на торги. И тот, кто это уже «в теме», «неожиданно» становится победителем аукциона, затем якобы за 2-4 месяца как бы выполняет все предусмотренные госконтрактом работы – и без помех получает бюджетные деньги. При этом уже вошло в норму, что подрядчику правительством финансируется один объект, а строится на эти деньги совсем другой – выстраивается что-то типа «строительной пирамиды». Кстати, такой порядок властьпредержащим удобен вдвойне. Эта пирамида удобна властям, и с другой стороны, если вдруг подрядчик начинает упрямиться и не несёт «наверх» пухлые конверты в нужном объёме, его всегда можно привлечь к уголовной ответственности за нецелевое использование бюджетных средств. Причём правоохранительные органы Тувы весьма охотно «сглатывают» эту правительственную наживку. К примеру, из 56 уголовных дел, возбужденных в отношении руководителей подрядных организаций по ставшей уже привычной и «стандартной» статье 159 ч.4 при строительстве объектов под переселение граждан из ветхого и аварийного жилья и по строительству жилья для детей-сирот, в более чем 2/3 случаев – подобные ситуации. Типичным примером преднамеренного сговора заинтересованных лиц является объявление, проведение и подведение итогов электронного аукциона в феврале 2018 года на строительство наружных инженерных сетей и благоустройства домов по ул. Дружбы д. 26, 28, 30, 32 г. Кызыл Республики Тыва Министерством Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок стоимостью более 68 млн. рублей со сроком исполнения чуть более 4 месяцев. Эти сети давно построены, что, однако, не помешало Госстройзаказу и министерству по закупкам этот аукцион провернуть. Выиграла его новосибирская компания ООО «Гранит-Н», директора которой часто видят в компании с министром Килижековым. Как удалось выяснить, она ничего в Туве не строит. И занимается лишь тем, что «участвует» в спецаукционах, организованных Килижековым. Компания что-то типа современного Остапа Бендера, спекулирующая на знании мошеннических схем правительства Тувы и наживающаяся на коррупции в республике. В таком деле правоохранителям особенно и проверять-то нечего. Всем понятно, что новосибирские «жучки» случайно не могут выйти на «липовый» аукцион. Да и, вообще, чаще всего все, кто участвуют в аукционе, и особенно те, кто его выигрывают, должны автоматически попадать под прицел ФСБ, МВД и прокуратуры, проверяться ими на предмет коррупции и сговора. И только коррупция в самих этих органах мешает такой работе. Кстати, не требующей особой квалификации – достаточно простой порядочности и чувства офицерской чести. Но с этим, похоже, в тувинских ФСБ, МВД и прокуратуре уже давно явный дефицит. Такая ситуация разлагает предпринимательское сообщество, порождает веру в коррупцию, лишает надежды на честный бизнес. Газета писала о том, как был проведён аукцион по реконструкции дороги из Кызыла в п.Каа-Хем, дамбы на р.Енисей в Кызыле. Как были построены бассейн в Ак-Довураке, пристройки в Алдын-Булаке и Пий-Хемском районе на маральнике, школы в с.Ийи-Тал Улуг-Хемского кожууна и других объектах, возведённых при нарушении конкурентных процедур. Все эти сомнительные делишки, как правило, дела рук Кара-оола и Килижекова. Про таких говорят: «по ним тюрьма плачет». А на свободе они только в связи с бездействием контор Щуровского и Щура. Вот и выходит, что для недобросовестного руководителя строительной шарашки главное – вовремя занести кому нужно взятку, составляющую от 30 до 50% (насколько известно, у нас главного сборщика откатов зовут Юрой). А затем начать работать до проведения аукциона. Это для них является гарантией, что они получат объект, причём по той стоимости, которая их устроит. Если, конечно, вдруг не возникнет конфликт между подрядчиком и руководством республики – тогда все договорённости летят в урну, и подрядчиком занимаются МВД, ФСБ и следствие... А сам подрядчик меняет место работы на камеру в СИЗО. Типичный пример таких взаимоотношений – заезжий гастарбайтер из Новосибирска Пережегин. Как только его финансовые возможности стали скромными, он тут же получил уголовное дело, которое очень быстро без проволочек поступило в суд. Теперь взамен приятельских отношений с Шолбаном Кара-оолом он может получить до 5 лет лишения свободы со штрафом. Почему я так подробно рассказываю о воровстве при строительстве в Туве? Думается, пришло время и тувинским правоохранителям очнуться от спячки и начать ловить настоящих коррупционеров, сидящих в Белом Доме в Кызыле. Подводя итоги заседания Госсовета, Путин дал понять, что уровень конкуренции в регионе станет одним из критериев оценки работы губернаторов. Он призвал ужесточить наказание за нарушение антимонопольного законодательства и не допустить сращивания бизнеса и государства. По поводу ужесточения антимонопольного законодательства он выразился конкретно в том духе, что «более жестокое наказание, чем нарушение антимонопольного законодательства, может быть только за государственную измену и за убийство». И дал установку бороться против «сращивания бизнеса и государства» в плане коррупции. Думается, что заявление президента страны о необходимости наведения порядка в распределении государственных заказов с соблюдением антимонопольного законодательства должно стать для министра Щура, прокурора Боровкова и начальника УФСБ Щуровского той отправной точкой, от которой начнётся реальная борьба с коррупцией в Туве. И начать её нужно, на мой взгляд, с выше приведённых примеров явного грубого откровенного нарушения закона при проведении аукционов. Так будет честно, правильно и законно. Дай Бог вам удачи, дорогие правоохранители! Я ещё вернусь к этой теме. Кондрат Пчёлкин (прочитано 1720 раз) http://risk-inform.ru/article_7253.html +10

Аноним (гость) 14-04-2018 12:59:27 #21 [com] Когда Шойгу через Кара-оола вошёл в Туву в 2007 году, сразу стало понятно, зачем ему Тува. А теперь Кара-оол хочет по-шустрому всё остальное ему отдать – вдруг из-за Сирии его попрут из Минобороны? 0 Аноним (гость) 14-04-2018 11:44:33 #20 [com] Получается, что китайцы, Абрамович и Дерипаска с Шойгу на них природных ископаемых наживаются, а нам от этого лучше не становится. И зачем нам тогда Лунсин, Межегейуголь и Тувинская горнорудная компании? Чтобы китайцы, Абрамович и Дерипаска с Шойгу набивали себе карманы, опустошая недра Тувы? 0 Аноним (гость) 14-04-2018 11:26:43 #19 [ru] почему? х** с ним с вашим разбитым корытом,но хорошие мысли где человек может меняться в лучшую сторону зачем удалять?! казалось бы зачем таким вещам перечить,удаляют и перечат,что за человек такой Конвиз?! +3 Аноним (гость) 14-04-2018 11:22:46 #18 [ru] Конвизг оказывается ничего хорошего они для Тувинца не желают,они не хотят исправить Тувинца в хорошую сторону,он перечит этому и удаляет,казалось бы что хорошие мысли где человек может меняется в хорошую сторону Конвизгу не выгодно,почему??!! 0 Аноним (гость) 14-04-2018 10:44:15 #17 [com] Это надо же так сработать – добыча ископаемых растёт, а благосостояние простых людей – падает! Это только Кара-оол может так работать. 0 Аноним (гость) 14-04-2018 10:32:00 #16 [ru] нету Индиры Ганди ))) Конвизг дотационные деньги и иждивенческая власть это не круто))) ты веришь в это изначально разбитое корыто всеми своими фибрами)) ты один самых главных которого нужно спасать)) главное ДУША народа и ты туда плюешь,главная задача волны это ДУША,а ты не туда как всегда..ты грязная свинья епта))) -1 Аноним (гость) 14-04-2018 08:35:05 #15 [ru] да да но)) да все уже)) Ковизг поднял петушиный хвост на волне,не зная что за эта волна)) так усердно бьется за последнее место и за изначально разбитое корыто ))) его психология известна,ксожолению не удачник..главное же не в этом изначально разбитом корыте,но он верит в это изначально разбитое корыто))) и хочет там черпать воду)) главное душа народа,а ты хочешь плюнуть туда..значит ты противник,у противников нет шансов)) что за волна?!)) изначально разбитое корыто ему привиделось))) кто что хочет видеть то видит))) главное что?правильно ДУША )) -1 Аноним (гость) 14-04-2018 07:59:54 #14 [ru] нужно закрыть эту газету,ничего хорошего они для Тувинца не желают,они не хотят исправить Тувинца в хорошую сторону,Ковизг просто тупо хочет попасть во власть,власть это не главное,главное это состояние души народа,ладно..но что вы хотите изменить в дотационной власти?!все равно главное народ,Ковизг реально плохой оказывается,нужно закрывать эту газету!!!!!!!!!!!!!! -1 Аноним (гость) 13-04-2018 14:27:27 #13 [ru] беда в том что ваши)) правители все еще молоды,даже пожилой цепляется..то сколько лет будут цеплятся все еще молодые молодцы?!)) система не может сама себе присунуть)) физически не возможно..но когда приспичит то система делает это вынужденно!сама с собой..примерно вот так как на видео)))) 0 Аноним (гость) 13-04-2018 10:30:36 #12 [ru] А где сейчас Шолбан-оол Иргит? Он хоть в Республике? И вообще чем занимается? Наверное бедствует!!! 0

Остальные материалы номера 14:

