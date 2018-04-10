    Перекрёсток мнений

Аноним, 05-04-2018 #1[ru]

Вся суть российских чиновников – создавать имитацию бурной деятельности, при этом ни за что не отвечая.

Аноним, 04-04-2018 #1[ru]

Тувинским «успешным» предпринимателям, которые на пару с высшими должностными лицами республики воровали бюджет, суды начали давать реальные сроки. И это неспроста. Будем наблюдать, когда всё-таки чёрных братков привлекут. Процесс пошёл, друзья!

Аноним, 04-04-2018 #2[ru]

Интересно, Президентский кадетский корпус – гордость Шайтана – проверили МЧЭсники? Там же стены перегородки что 1 очередь, а 2 – ещё хлеще: всё с горючих материалов состряпал протеже Иванова Тимура.

Аноним, 04-04-2018 #3[ru]

Наверное, Шойгу создал самую коррупционную структуру в России! А заодно развалил пожарную охрану. А мы теперь пожинаем плоды его «деятельности».

Эрмак, 04-04-2018 #4[ru]

Читаешь и понимаешь, как действует смесь правды и лжи... И в ИТОГЕ, благодаря газете «Риск», именно те, про кого она пишет, как про коррупционеров, остаются при руководстве Кызылом и Тувой...

Аноним, 04-04-2018 #6[com]

Почему нет современного оборудования у пожарных МЧС? На фото особняк 530м2 руководителя Кемеровского МЧС Александра Мамонтова. Помимо этого дома и участка в 15 соток (30 млн.р.) у генерала есть еще одна дача (12 млн.р.) и 6 (ШЕСТЬ!) собственных квартир в Кемерово. Коррупция убивает.

Аноним, 05-04-2018 #8[ru]

Аноним №5. Леонид Доржу, Юрий Якушев, Дмитрий Монгуш, Михаил Пережогин, Чингис Хайдып и многие другие получат реальные сроки. Подождем – увидим.

Эрмак, 05-04-2018 #10[ru]

Аноним НОМЕР 7... Я ВАМ дал +5!!! именно ТАКИЕ Фото помогают НАМ Видеть как ВОРУЮТ в той же Кемеровской Области.

Тетяна_Малахова, 05-04-2018 #11[com]

Ну и что там в России слышно? Так же свет незаметен и тускл? Проглотили вы «Зимнюю вишню»? Как когда-то несчастный «Курск»... Трое суток стучали матросы, испуская последний дух. И рекою катились слезы... Как потом оказалось – «шлюх». А вчера среди дыма Кемерово... Каждый был – и борец, и бунтарь! «Ах, держите меня сразу семеро!» А закончилось – «Путин царь»... Как крепки вы, гэбэшные сети! До заученных жестов и слов... С неба смотрят сожженные дети на своих застращалых отцов. Что ни взгляд – то покорность, испуг!.. Он был прав! Он был прав про шлюх!

Vermin, 05-04-2018 #12[ru]

...Вместо того, чтобы заняться внутренними проблемами, поднимать экономику, повышать безопасность в зданиях, строить дороги, развивать образование и медицину, все учим жизни «загнивающий запад»...

Аноним, 05-04-2018 #14[ru]

Твари. Мерзкие твари.

Аноним, 05-04-2018 #15[ru]

Эта «Зимняя вишня» чем-то напоминает наш Дом Быта – такие же низкие потолки, узкие коридоры, запутанная планировка. Там даже в спокойной обстановке невозможно сориентироваться, а в режиме паники обязательно будет куча жертв.

Аноним, 06-04-2018 #16[ru]

И будут живые завидовать мёртвым. Похоже, мы дожили до этих времён. За детей страшно.

Аноним, 06-04-2018 #20[ru]

Ау, люди! Может, проверят еще детские сады и школы? А то страшно за детей! Как там дела, никто ведь не знает. Случись что, воспитатель и нянечка смогут спасти 20-30 детишек? Тоже нужно проверить, не только торговые центры.

Националист, 07-04-2018 #21[ru]

Глава МЧС Владимир Пучков вместо спасательной техники купил на 10 млрд. руб. люксовые автомобили и личный самолет Sukhoi Superjet с 19-местным VIP-салоном. Два BMW 750 за 13 млн. руб., Audi A8 L за 7,6 млн. и BMW 750 Li X-Drive за 4,1 млн. оформлены как «мобильные пункты связи»

Националист, 04-04-2018 #3[ru]

Похитивший миллиард рублей получил условный срок. И другой случай. В Томской области многодетную мать приговорили к году лишения свободы за кражу пяти кур. Она объяснила, что украла кур, чтобы накормить четверых детей, потому что денег у неё нет. Мне давно известно, что мир не справедлив. Но не настолько же?!

Аноним, 04-04-2018 #1[ru]

Вот зачем нам вороватый Ананьин из пгт. Каа-хем. Каждую неделю ездит отдыхать за Саяны. Говорят, он от продаж земельных участков построил коттедж на Правом берегу и купил квартиру в Красноярске за 5 млн. рублей. А теперь простой народ мучается – их дома оказались под водой.

Аноним, 04-04-2018 #2[ru]

Им здесь не жить – они все имущество и детей в офшоры отправляют. Одна надежда на Путина – что он развяжет такую войну с Западом, что всех наших воров к нам обратно вышлют.

Аноним, 04-04-2018 #2[ru]

В чем то вы правы: нищета в Туве страшная, безработица дикая. Вначале надо привлечь к уголовной ответственности всех, кто причастен к обнищанию народа – начиная с правоохранителей.

Аноним, 05-04-2018 #4[ru]

А почему бы не вернуться к опыту ТНР? Ведь бюджет-то Тувы был без дотаций и вообще профицитный. Всего-то и надо раздутую социальную сферу, то есть расходы на нее, привести в соответствии с бюджетными доходами. Заниматься сельским хозяйством, возрождать села, решать жилищные проблемы. Еще лучше просто ходить по бережку и размышлять о чем-нибудь прекрасном...

Аноним, 05-04-2018 #5[ru]

В Туве 40% населения трудоустроены в бюджетной сфере – то есть живут за счет бюджета, не создавая ни добавочной стоимости, ни тем более – прибыли. Если кормить врачей и учителей – еще объяснимо, то на фига нам самая многочисленная в России армия чиновников? Никто внятно объяснить не сможет. Если зарплаты чиновников привязать к доходам республики – тогда сразу экономика поднимется и бюджет станет бездотационным.

Аноним, 06-04-2018 #6[ru]

В тувинском университете скоро выборы нового ректора. Надо что-то менять в руководстве: или самих руководителей, или их отношение к своим обязанностям. Они «улетели» далеко от своих преподавателей, сотрудников и студентов. Может в преддверии этих выборов, Региональное общественное движение «За Туву!» и ее Стратегия, поможет решить вопросы в университете отношения ректора к преподавателям, сотрудникам и студентам?

Аноним, 06-04-2018 #7[ru]

То есть, ан.#6, вы намекаете, что вся эта бодяга со стратегией и затувистами затеяна для предвыборной ректорской кампании Дубровского?!

Аноним, 05-04-2018 #8[ru]

1-му: ты посмотри на свой тувинский народ в деревнях и на окраинах. Обнищание такое, что Африка отдыхает. Твои любимые черные братки создали целую армию из пацанов, которые перед выборами усердно «работали» с населением на своих джипах, по пятам ходили и ходят за неугодными, даже за пенсионерами. Но сейчас уже почти всех знают в лицо, сами напросились. Лишение работы, убийства, подставы, очень тесные коррупционные связи с нашими правоохранителями – основная работа нашего правительства.

Аноним, 04-04-2018 #2[ru]

Это хорошо, что тупой Лаптев подал в суд на клевету. Теперь правоохранителям в рамках этого дела нужно будет пересчитать все бюллетени заново, проверить их на предмет фальсификаций. Просмотреть ход голосования по видеокамерам, которые должны быть установлены на всех участках. Провести перекрестный допрос всех членов участковой комиссии с целью выявления расхождений. А Хоюгбану достаточно привести в суд пару неголосовавших человек, которые будут в протоколах отмечены как проголосовавшие. Еще бы честных прокуроров и следователей найти... Но это – фантастика...

Аноним, 04-04-2018 #1[ru]

Поэтому ни наши родственники, ни наши знакомые, среди них есть и русские, не ходим на выборы уже несколько лет. Хватит быть рабами для судей, прокуроров, тюремщиков, власти всех мастей – недоразвитых, малограмотных, продажных и плюющих на свой народ...

Националист, 04-04-2018 #2[ru]

Посмотрите, кто находится в конце всех рейтингов? Какие регионы депрессивные? В основном национальные республики. Кремлю не нужны экономически сильные национальные регионы. А то могут ведь потребовать, что-то большее, чем экономической самостоятельности...

Аноним, 04-04-2018 #3[ru]

Были бы достойны – боролись бы за свою жизнь. А голосование за Путина показало, что с вами можно делать всё, что угодно. И никто не вышел с протестами против фальсификаций. Каждый народ заслуживает власть, которую имеет.

Аноним, 04-04-2018 #6[ru]

Тыва конечно смогла бы обеспечивать свой суверенитет на продаже полезных ископаемых, но чисто теоретически... На практике все сложнее! Жили бы сейчас как Киргизия или Таджикистан, 9 месяцев в году 70% мужского населения в РФ, на вахте. Хотя тувинцы и так по всей России разъезжаются в поисках лучшей доли. Вообще очень сомневаюсь, что выход Тывы из состава РФ улучшил бы благосостояние тувинского народа!!!

Аноним, 04-04-2018 #7[ru]

Автор не понимает сути дела, это детский взгляд. Может, подросток написала. Путин всем республикам помогает. Есть федеральные программы. Туве тем более. Не забывайте в какое время живем. Живем при капитализме. Республики должны самостоятельно обеспечиваться. Хорошо, что Россия помогает своим регионам.

Аноним, 04-04-2018 #1[ru]

Я обращаюсь ко всем надзорным органам. Требую немедленного закрытия ТД «ИМПЕРАТОР». Это вообще недостроенное здание! Как туда вообще людей пускают? На верхнем этаже – детский игровой центр находится. Это как?

Националист, 07-04-2018 #4[ru]

Подарок на Пасху попу Гундяю? Израиль обложил налогами объекты РПЦ в стране и требует их уплаты за период, начиная с 1948 года. Израильские власти решили обложить налогами все церковные сооружения РПЦ, кроме молитвенных домов. Храмы и гостиницы РПЦ в Иерусалиме, которые берут по 5000 паломников ежедневно, а также монастырские кельи вынуждены будут заплатить миллионы долларов. В противном случае имущество будет арестовано, сообщают российские СМИ. «Церковь просто не в состоянии заплатить эти налоги, потому что муниципалитет Иерусалима – мэрия – требует, чтобы были оплачены все годы с 1948-го, с момента образования государства Израиль, – прокомментировал один из представителей духовной миссии в Иерусалиме. – Это огромные деньги».

Аноним, 04-04-2018 #1[ru]

когда же уберут этого Ананьина? Это действительно он продал участки, где сейчас подтоплены дома. Наверное, он поделился с кара-оолами и закрыл им рты. Он говорит, что он – хозяин поселка, и свои деньги не будет тратить на восстановление после наводнения. Смотрите: он говорит про деньги налогоплательщиков, как о своих. Все люди Карлика умеют только воровать.

Эрмак, 04-04-2018 #4[ru]

... Мы, живущие в Каа-Хеме с начала 70 годов прошлого века, можем сравнить, каким был и есть райцентр п.Каа-Хем. И какими стали другие кожунные центры в Туве. Так что, если бы Ананьеву не приходилось СПАСАТЬ УРОДОВ которые построили дома на месте бывшего Озера, против которого отсыпана дамба возле новой школы, то наш райцентр мог бы развиваться.

Аноним, 04-04-2018 #2[ru]

Вся Тува знает, какие на самом деле у нас судьи и каким образом они попадают в суд, чьи они дети и племянники. Дела рассматривают так, что сидишь и думаешь: куда я попал, в какой зоопарк?

Эрмак, 05-04-2018 #3[ru]

Наконец-то читаю то, чем ОВТ и обязана заниматься.

Аноним, 06-04-2018 #4[ru]

Да, всё верно про племянничков Чичан-ооловны... Скольких она пристроила! И не только племянников и родственников, но и детей своих подруг, сватов. В общем, почти весь суд в родственных связях! Поговаривают, что она себе преемника уже подыскала и готовит потихоньку.

Аноним, 07-04-2018 #5[ru]

Эта тётя до того всем надоела, что никаких эмоций, комментариев. Просто уходи... Хотя тема – злободневная.