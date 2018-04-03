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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2018 год / № 13, 3 апреля / Жулики и воры, вам здесь жить!
   
 
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№13, 3 апреля 2018 года.


Жулики и воры, вам здесь жить!

Жулики и воры, вам здесь жить!

Про трагедию в Кемерово сказано уже немало. Это не первая катастрофа, случившаяся в России. И, к сожалению, далеко не последняя. Конечно, как всегда найдут и показательно покарают виновных. Например, какого-нибудь третьего помощника старшего охранника, забывшего включить пожарную сигнализацию. Наши депутаты обязательно примут ещё парочку законов, запрещающих эксплуатацию неправильной пожарной сигнализации, плохих дверей, использование нехороших горючих отделочных материалов. Но, по сути, в нашей жизни ничего не изменится, и через пару месяцев всё вернётся на круги своя.

Кстати говоря, именно вредное непродуманное законотворчество, похоже, и приносит больше всего бед стране. Блогеры уже обнаружили, что существует, как минимум, три инструкции от трёх разных ведомств, касающихся содержания запасных выходов из зданий. Если МЧС предписывает держать запасные выходы «всегда свободными», то ФСБ требует их «закрывать и опечатывать», Министерство образования ещё и «опломбировать». Вот и попробуй тут не нарушить закон.

Наша страна в процессе вставания с колен, наконец, достигла той стадии деградации, когда уже не знаешь, в какую секунду и где рванёт в следующий раз. Хроника катастроф уже переросла в какую-то рутину, и только большое количество жертв ещё способно немного встряхнуть нервную систему обывателя. Мы живём на минном поле, когда каждый шаг может стать последним. Вышел на крыльцо дома – тебя убило сосулькой. Ехал мирно, ничего не нарушая, по своей полосе дороги – тебя сшиб встречный «КАМАЗ», у которого отказали тормоза или отвалилось колесо. Шёл ночью по улице погасших фонарей – и провалился в какой-нибудь незакрытый люк или неогороженную яму. Решил никуда не выходить, посидеть дома, посмотреть телевизор – а у соседа за стенкой взорвался баллон с газом, из-за чего обрушилось полдома...

Люди каждый день гибнут тысячами по нелепым причинам, в основе которых лежит коррупция и «авось». Кто-то за взятку закрыл глаза на отсутствие пожарной сигнализации, кто-то решил сэкономить на стройматериалах, кому-то не хватило денег на замену выработавшего свой срок оборудования, но зато хватило на покупку нового служебного «мерседеса».

В трагедии развлекательного центра «Зимняя вишня» есть одна важная деталь. Среди жертв оказалась и девочка – родственница местного губернатора Тулеева. В связи с этим хочется обратиться к властьпредержащим.

Всем уже давно понятно, что вам плевать на подведомственный народ. Каким способом и почему люди помрут – вас не интересует. Но подумайте хотя бы о себе и своих детях. Ваши привилегии не уберегут вас от смертельной колдобины, образовавшейся от «сэкономленных» средств на строительстве дороги. Ваши громкие регалии не укрепят ржавый трос старенького лифта, на замену которого всё никак не хватает денег. Деньги, украденные на установке качественной электропроводки, не научат дышать ваших детей угарным газом, когда в очередном развлекательном центре из-за неё вспыхнут дешёвые горюче-опасные стеновые панели. Когда в очередной раз полетите в тёплые страны тратить награбленное в России, громкие связи и крыша в Кремле не заставят лететь ровно самолёт, у которого кто-то разбодяжил керосин или отвинтил пару «лишних» гаек. Высокие стены вокруг вашего дворца не уберегут вас от наводнения, которое случится из-за недостроенной дамбы.

Подумайте хотя бы о себе и своих близких, если не о нас.

О. Шын

(прочитано 549 раз)

 http://risk-inform.ru/article_7242.html
+5

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<< Комментарии к статье (Всего: 3) >>
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Националист (гость) 05-04-2018 04:47:10   #3 [ru]
И снова это чиновничество

http://imglink.ru/pictures/05-04-18/278c055ba2d888a05d54d8446cf566e5.jpg
 
+2
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Аноним (гость) 04-04-2018 14:07:40   #2 [ru]
Им здесь не жить - они все имущество и детей в офшоры отправляют. Одна надежда на Путина - что он развяжет такую войну с Западом, что всех наших воров к нам обратно вышлют.
 
+2
avatar
Националист (гость) 04-04-2018 12:00:41   #1 [ru]
Ударение, так понимаю, можно ставить дважды и всегда верно

http://imglink.ru/pictures/04-04-18/1d7c90d7f5ff857979eed090661ed73d.jpg
 
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