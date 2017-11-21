Сколь веревочка не вейся

Сколько себя помню, все время был в моей жизни Роберт Мугабе. Он возглавил Зимбабве, когда я учился в первом классе. Еще были живы Высоцкий и Джон Леннон, еще не началась Олимпиада в Москве, еще... Да много чего еще не успело состояться, когда этот человек возглавил бывшую Южную Родезию, ставшую молодым независимым социалистическим государством Зимбабве. Мугабе, к слову, было тогда 56 лет. Дедушка Ленин до такого возраста даже не дожил, например, а архитектор Перестройки Михаил Сергеевич стал Генсеком в 54.

В общем, в те стародавние времена к власти в довольно зажиточной, особенно по африканским меркам, стране пришел не очень юный лидер. И так и остался. Что произошло в мире за эти годы, я вам напоминать не стану – про развал Союза, овечку Долли, интернет и айфоны вы и сами знаете не хуже моего. Да и я, увы, давно не первоклассник. Поменялось почти все. В конце концов, даже Фидель Кастро ушел на покой, а потом и ушел совсем. А Мугабе правил и правил. Постепенно превращая зажиточное, особенно по африканским меркам, государство в помойку. Где на смену белому расизму, пришел черный, где в какой-то момент в государственной казне осталось 217 долларов. Представьте, что в казне Российской Федерации осталось бы 13 тысяч рублей – и всё!

Тогда в ходу была купюра в сто триллионов зимбабвийских долларов, а теперь вообще нет никаких собственных денег. Это государство, в котором хорошо жила только семья самого Мугабе, его генералы и приближенные. Мугабе 93 года, но по его собственному плану, он должен был править до ста лет. Но теперь даже караул устал. У Зимбабве появился шанс хотя бы попытаться снова стать приличной страной. Пускай уже выросли целые поколения, не видевшие ничего кроме нищеты и голода и не знавшие никакой другой власти, кроме власти Мугабе.

Но нам не было бы особого дела до всего этого африканского гротеска, если бы не одно обстоятельство. Вот почему мы вообще сейчас с такой живостью обсуждаем зимбабвийский переворот? Потому что сколько веревочка не вейся!..

Но от параллелей не уйти. Всякая власть рано или поздно заканчивается. Всякий правитель однажды, так или иначе, уступает свое кресло. И даже рекордное по времени правление не длится бесконечно. Владимир Путин фактически у власти 18 лет – это вдвое меньше, чем правил Роберт Мугабе. Должны ли мы ждать еще столько же, чтобы в нашей стране что-то изменилось? Обязаны ли мы дожидаться, когда в российской казне останется 13 тысяч рублей, а вместо самих рублей будут ходить доллары, евро и какие-нибудь еще деньги? Хотим ли мы, чтобы наш караул тоже устал одним не очень светлым утром? И почему теперешние первоклассники должны закончить школу, вуз, жениться, завести детей или даже внуков, прежде чем в России появится другой президент? Жалко терять время на ожидание вещей, которые должны происходить регулярно и естественно.

Антон Орехъ