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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2017 год / № 22, 6 июня / «Что дороже: дворец в Плесе или метеоспутник?»
   
 
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№22, 6 июня 2017 года.

«Что дороже: дворец в Плесе или метеоспутник?»

«Что дороже: дворец в Плесе или метеоспутник?»

В Москве прошел ураган и убил 11 человек. 168 пострадали, некоторые – тяжело. Цифры эти еще не точные, и к ним надо прибавить как минимум троих погибших в Московской области.

Зарубите себе на носу: в современном мире нет природных катастроф. Есть катастрофы социальные.

Простой пример: 12 января 2010 года на Гаити случилось землетрясение магнитудой 7 баллов, и погибли 220 тысяч человек. Ровно через полтора месяца в Чили случилось землетрясение магнитудой 8,8 – погибли около 700 человек. Напомню, что при возрастании магнитуды на единицу энергия землетрясения возрастает в 32 раза и что магнитуда 7 отвечает нижней границе разрушительных землетрясений.

То есть люди на Гаити погибли не из-за землетрясения. Они погибли из-за структуры социума: из-за того, что жили в трущобах.

Другой пример: помните, пару лет назад в Африке была эпидемия лихорадки Эбола? Вести были ужасающие: пять тысяч смертей, десять тысяч смертей, одиннадцать тысяч... Нам рассказывали про 90% смертности. Комментаторы ужасались: что будет, если вирус прорвется в Европу?

Не прорвался. Потому что инфекция не передается воздушно-капельным путем. Немного упрощая: чтобы не заболеть лихорадкой Эбола, достаточно мыть после сортира руки. То есть все эти страшные цифры смертности происходили в первую очередь оттого, что африканские госпитали боролись с ней как умели: а умели они привезти заболевшего в госпиталь, где в условиях жуткой антисанитарии заражалось еще двести человек.

Это правило: нет природных катастроф, есть социальные – действует всегда, даже во время урагана Катрина, когда затопило 80% Нового Орлеана и убило свыше тысячи человек. Потому что американские власти объявили о надвигающейся катастрофе за 5 дней, и для всех, кто не мог уехать сам, организовали эвакуацию. Будем откровенны: за исключением каких-то ужасных случаев, одиноких глухих старух, забытых неходящих пациентов, 90% тех, кто остался в городе, были дном общества: наркоманы, маргиналы, просто уголовники и мародеры. И когда потом спасшиеся на стадионах гадили вокруг себя, не будучи в силах организовать «мальчики – налево, девочки – направо», это было не только следствие шока, но и объективный показатель социального уровня.

Разумеется, есть какие-то форс-мажоры, вроде тех, которые показывают нам в фильмах катастроф, но единственный настоящий форс-мажор, который был за последние полвека, – это Фукусима. Магнитуда 9 и цунами высотой 40 метров, прошедшее на 10 км в глубину территории. Пятнадцать тысяч трупов.

Это я к тому, что ураган в Москве – это не Фукусима.

Ураган в наше время – это совершенно предсказуемое природное явление. Оно может и должно быть предсказано.

Какой там ураган! Каждый раз, когда я приезжаю в любую точку мира (кроме России), я смотрю погоду. И мне ее предсказывают с точностью до получаса. Я знаю, что если в Миннеаполисе, США, мне сказали, что в 9 утра будет пасмурно, а в 11 – солнце, то в 11 будет солнце. Я знаю, что если в Тревизо, Италия, мне сказали, что вот в Тревизо солнце, значит, будет солнце. Даже в скандинавских горах и греческой деревушке я могу быть уверена, что если мне пишут, что через час будет дождь, – будет дождь, и верить надо не своим глазам, которые смотрят на безоблачное небо, а сайту.

Везде, кроме Москвы.

Когда я приезжаю в Москву, я обнаруживаю, что тот самый сервис «Яндекс.Погода», который мне прекрасно предсказывает в Тревизо и Осло, в Москве несет черт знает что. Если он предсказал дождь, будет солнце, если он предсказал 20 градусов – будет 10. Там, на этом сервисе, даже картинка нарисована изумительная: как облака идут к Москве. Вот только картинка эта – полная липа. Бывает, глядишь на картинку: ты в зоне дождя, и дождь этот над всей Москвой от Подольска до Дмитрова. А на дворе – ни облачка.

«Яндекс.Погода», конечно, не виноват: виноват Росгидромет. У него (в XXI веке!) на орбите всего два метеоспутника. У нас даже дворцов, где отдыхает Медведев, – полдюжины. А метеоспутников – на 140 млн. человек – два. Как вы думаете, что дороже: дворец в Плесе или метеоспутник?

И даже не Росгидромет виноват: заказчик-то спутников не он, а Роскосмос! Тот самый Роскосмос, про который Рогозин обещает, что он колонизирует Марс. Может, для начала, все-таки метеоспутники запустить?

И даже это еще не все: потому что, извините, у спутников орбиты не только геостационарные. Спутники – они видят далеко. Чай, у Монако нет своих спутников. И хотя Монако посреди Европы, а мы повосточнее, но все-таки, наверное, можно как-то наладить обмен информацией? Или это опять военные секреты? Опять Рогозин? Если-они-нас-будут-снабжать-своими-метеоданными-они-нас-будут-просвечивать-лучами? Не дадим Страшному Айфону за нами следить!

Что же удивительного после этого, что когда прилетаешь в итальянскую деревушку, то тебе говорят, сколько будет на завтра и когда будет дождь, а в Москве, где живет 12 млн. человек, – на сайте ГУ МЧС, как сообщала «Медуза», в прогнозе возникновения чрезвычайных ситуаций сообщалось: «Опасных природных явлений не прогнозируется». Прогнозировались только «неблагоприятые» – порывы ветра до 22 м/с и гроза.

Ну и что мы: гроз, что ли, не видели?

Посмотрите на видео, снятое во время урагана: люди стоят прямо на автобусных остановках, разинув рот. Они даже не понимают, что на них обрушилось. Некоторых так автобусными остановками и придавило.

Об урагане надо предупреждать не за часы, а за сутки, и не смс-рассылкой, которая приходит после события, а из всех утюгов, и о смертельно опасном урагане, а не о «ветре и грозе».

Нет природных катастроф, есть социальные.

Нет денег на спутники, но есть на дворцы.
«Что дороже: дворец в Плесе или метеоспутник?»

Юлия Латынина
«Новая газета»

(прочитано 381 раз)

 http://risk-inform.ru/article_6707.html
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Аноним (гость) 07-06-2017 10:37:22   #1 [ru]
Где-то перед этим ураганом было две новости: В одном регионе молили бога о дожде, чтобы потушить пожары, а в другом - того же бога молили о прекращении дождя, чтобы остановить наводнение. Так и живем. На фига нам метеоспутники, если все равно ничем эти знания нам не помогут?
 
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Мне очень перепись понравилась! Вчера, уже вечером, пришли две девушки, а ушли сегодня в 12 дня! Сказали, что завтра опять придут.

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