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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2017 год / № 22, 6 июня / Кто виноват в том, что в правительстве Тувы собрались авантюристы, аферисты и проходимцы?
   
 
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№22, 6 июня 2017 года.

    Изучаем мнение граждан

Кто виноват в том, что в правительстве Тувы собрались авантюристы, аферисты и проходимцы?

PR-Агентство «ТЫВА-РЕЙТИНГ» со 2 по 5 июня 2017 года провело замер общественного мнения – исследование проводилось методом анкетирования в Кызыле. Выявлялось отношение граждан к качественному составу правительства Тувы. В ходе исследования было опрошено 132 человека, которые ответили на следующий вопрос:

«Кто виноват в том, что в правительстве Тувы так много авантюристов, аферистов и проходимцев?»

Были получены следующие ответы:

Виноват Кара-оол 24,24%
Кадры подбирает Шойгу 19,70%
Шойгу и Кара-оол совместно решают кадровые вопросы 25,76%
Никто не виноват – они сами собрались 15,91%
Не знаю 14,39%

Кто виноват в том, что в правительстве Тувы так много авантюристов, аферистов и проходимцев?

(прочитано 524 раза)

 http://risk-inform.ru/article_6698.html
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Мне очень перепись понравилась! Вчера, уже вечером, пришли две девушки, а ушли сегодня в 12 дня! Сказали, что завтра опять придут.

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