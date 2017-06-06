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Кто виноват в том, что в правительстве Тувы собрались авантюристы, аферисты и проходимцы?
PR-Агентство «ТЫВА-РЕЙТИНГ» со 2 по 5 июня 2017 года провело замер общественного мнения – исследование проводилось методом анкетирования в Кызыле. Выявлялось отношение граждан к качественному составу правительства Тувы. В ходе исследования было опрошено 132 человека, которые ответили на следующий вопрос:
«Кто виноват в том, что в правительстве Тувы так много авантюристов, аферистов и проходимцев?»
Были получены следующие ответы:
Виноват Кара-оол
24,24%
Кадры подбирает Шойгу
19,70%
Шойгу и Кара-оол совместно решают кадровые вопросы