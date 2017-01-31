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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2017 год / № 4, 31 января / Торгаш «купи-продай» стал министром в Туве
   
 
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№4, 31 января 2017 года.

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Торгаш «купи-продай» стал министром в Туве

Торгаш «купи-продай» стал министром в Туве

Добрый день!

Недавно стало известно: Министерство информатизации и связи Тывы возглавил выходец из Красноярска Грицюк Р.В. Несколько фактов из биографии министра с «улицы».

Родился в Читинской области в неблагополучной семье. Приехал поступать в 1994 Красноярский государственный университет, факультет биофизики. С 1996 года занимался избирательными кампаниями на территории Красноярска. Затем стал выезжать на проекты в другие регионы РФ. Сотрудничал с pr-агентством «ИМА-Консалтинг». 2005 года провел ряд провальных избирательных кампаний в Красноярском крае – выборы глав районов (Богучанский – вёл Скурихина, Пировский район – кандидат Евсеев). Участвовал в ряде скандальных кампаний. Например, в выборах губернатора Брянской области.

С 2007 года занялся предпринимательской деятельностью, для чего деньги на бизнес были собраны с другим постоянным партнером по избирательным кампаниям Горичевым Виталием. С Виталием у них была «дикая» команда по избирательным проектам. Называлась ViRus (Виталий, Рустам). Первое предприятие называлось ООО «ЗОЛОТАЯ ФОРМУЛА – КРАСНОЯРСК» (в учредителях еще один красноярский политтехнолог Сергей Бородулин), торговля бытовыми фильтрами для воды (создали сеть распространителей фильтров, ходили по квартирам пенсионеров), Грицюк фильтры закупал в Санкт-Петербурге у Виктора Петрика. В Красноярском крае фильтры реализовали в рамках партийной программы Единой России» «Чистая Вода».

Небольшая информация о Петрике (Председатель Комиссии по борьбе с лженаукой академик РАН Эдуард Кругляков проводит анализ других разработок Петрика и приходит к выводу, что открытиями они не являются, а некоторые его заявления противоречат твёрдо установленным научным данным – то есть являются лженаучными). В 2007 году победителем партийного конкурса на лучший фильтр для питьевой воды становится малоизвестная компания ООО «Холдинг „Золотая Формула“», принадлежащая Виктору Петрику, который одновременно является разработчиком этого фильтра. Виктор Петрик также называет себя автором большого количества разработок, которые анонсируются им как научные открытия и носят сенсационный характер. Компания Петрика запускает в розничную продажу фильтры для питьевой воды под названием «Шойгу» с логотипом партии «Единая Россия».

Так же совместно с Горичевым, Грицюк контролировал продажу фильтров в Пермском крае через ООО «ЗОЛОТАЯ ФОРМУЛА ПРИКАМЬЕ». Еще одно предприятие Грицюка ООО «Деловые Люди», предприятие «купи-продай». Как ИП Грицюк Р.В. занимался торговлей массажерами и массажными креслами немецкой компании Casada GmbH. В ТРЦ «Планета» Красноярск работала торговая точка Грицюка с массажными креслами.

Однако в бизнесе Грицюк не преуспел. И тут подвернулась Тыва.

Вот так из торгаша фильтрами и массажными креслами в министры информатизации и связи Тывы!

Еще один вид деятельности ИП Грицюк – торговля детским товарами через сеть магазинов «Оранжевый слон». В июне 2016 года были предъявлены претензии к ИП Грицюку Р.В. торговля контрафактными изделиями (Решение от 14 июня 2016 г. по делу №А33-8100/2016 Арбитражный суд Красноярского края (АС Красноярского края) КАРТ БЛАНШ ГРИТИНГС ЛИМИТЕД обратился в Арбитражный суд Красноярского края с иском к индивидуальному предпринимателю Грицюк Рустаму Владимировичу о взыскании 30 000 руб. компенсации за нарушение исключительных авторских прав на медвежонка «Tatty Teddy».

Взыскать с индивидуального предпринимателя Грицюк Рустама Владимировича, 24.02.1976 года рождения, место рождения: с. Красный Великан Забайкальского края Читинской области в пользу «Carte Blanche Greeting Ltd.» (КАРТ БЛАНШ ГРИТИНГС ЛИМИТЕД), г. Чичестер, Западный Суссекс, Соединенное Королевство, 60 000 руб. компенсации, 2400 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины, 902 руб. 08 руб. судебных издержек.

Весной-летом 2016 года Грицюк проводил избирательную кампанию в Тыве. После 22 сентября 2016 года Грицюку была обещана должность и 1 декабря, Грицюк стал министром.

Всю избирательную кампанию рядом был и Горичев Виталий. Видимо, в дальнейшем по отработанной схеме в Тыве буду созданы ООО на знакомых Грицюка, для продвижения коммерческих проектов и освоению бюджетных средств.

Алексей Б.

(прочитано 1075 раз)

 http://risk-inform.ru/article_6449.html
+17

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Аноним (гость) 02-02-2017 14:22:12   #4 [ru]
Говорят, он тесно связан со структурами Тунева. Так что понятно, кто в первую очередь от этого назначения выиграет.
 
+4
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Аноним (гость) 02-02-2017 11:41:50   #3 [ru]
Ууужаассс!!!! у Нас проходимцы! У них в Туве ничего нет! Им до лампочки как живет народ отработают и уедут! Их сердце в Туве не лежат!
 
+7
avatar
Шумов Андрей Семенович
Эрмак 01-02-2017 22:35:04   #2 [ru]
Аноним № 1... Very Happy
Но судя по его Биографии, он в Туве долго не будет... Вспомним как почти год назад Нам Мазурика в Кандидаты в депутаты в Гос Думу толкали, он тоже " министром" в Туве то Был... Very Happy
Да и этот врят ли больше года будет...
Как появился, так и исчезнет...
Возможно и будет какое то Новое Дело в Нашем, или Федерально Окружном СК возбуждено... Very Happy
 
+8
avatar
Аноним (гость) 01-02-2017 10:16:40   #1 [ru]
Эти ребятня-ПАТРИОТЫ ТУВЫ Sad за деньги готовые отдаться любому!
 
+12
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