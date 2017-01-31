Как Россия стала колонией США

Ни в одной стране мира так не радовались избранию нового президента США как в России. Военторг даже предложил американцам праздничные скидки в честь инаугурации Трампа ( http://tass.ru/armiya-i-opk/3952044 ). Складывается впечатление, что инаугурации Трампа в России радовались даже больше, чем в США. Мне тяжело себе представить, чтобы во времена СССР советские газеты были бы полны такого же щенячьего восторга по поводу избрания нового президента США, а члены Политбюро устраивали бы праздничные вечеринки по этому поводу.

Однако такая странная реакция российского общества и истеблишмента – закономерный итог государственной пропаганды последних нескольких лет. Все российские проблемы, удачи и неудачи связывают с политикой США. Они привели к власти Саакашвили, чтобы портить нам жизнь на юге. Они устроили оба майдана на Украине, чтобы портить нам жизнь нам на западе. Они ввели всякие санкции, чтобы окончательно добить нашу экономику. Главный сигнал федеральных каналов последних лет – мы сражаемся, как можем, мы вкалываем в поте лица и занимаемся импортозамещением, Путин и его верные единороссы днем и ночью думают, как улучшить жизнь простого народа, однако все эти усилия тщетны, потому что есть плохой, страшный и злой Обама, который одним росчерком пера перечеркивает все эти усилия. Именно поэтому у нас рецессия, снижение уровня жизни населения и проблемы в спорте (Всемирное агентство по допингу – это тоже филиал Госдепа США). От нас ничего не зависит – нашим настоящим и будущим управляют в администрации США. Именно с этим связана бурная радость по поводу избрания их нового президента. Ура! Плохого начальника убрали и, наконец, назначили хорошего. Вот теперь заживем.

Точно так же, наверное, радовались московские князья семьсот лет назад, когда умирал злой хан, и на его место приходил новый, не такой злой. Ведь они понимали – их будущее зависит от благорасположения хана. Захочет – дань сократит, захочет – все города с землей сровняет.

Хотя российская элита отчаянно разжигала все эти годы ненависть к США (еще бы, быть колонией – унизительное положение, особенно в 21-м веке), однако при этом тайно боготворила метрополию. Несмотря на все громкие заявления о прорывах российской высокотехнологичной промышленности и миллиардах долларов, ухнувших в бескрайних просторах Сколково и Роснано, чиновники все-таки пользуются айфонами и прочими американскими гаджетами. Да и курортные квартиры они предпочитают покупать в Майами, а не Сочи или Геленджике.

Самую нервную реакцию российского истеблишмента вызвали запреты отдельным представителям номенклатуры ездить в метрополию и иметь там активы (Акт Магнитского и посткрымские личностные санкции). И хотя на словах они все были счастливы никогда не видеть проклятые США и развратную Гейропу, тем не менее, все это время прилагаются неимоверные усилия, чтобы вернуть себе право после тяжелых трудов в богом забытой колонии, отдыхать и наслаждаться жизнью среди приличных людей. К примеру, вот история битвы Киселева за право поездок в ненавистную Гейропу: http://www.rbc.ru/politics/07/09/2015/55ed995d9a79472167a09e10 . Лесин, один из основных кураторов российских пропагандистов, также предпочел обустраивать свою пенсионную жизнь не в России, а в США, где он и умер.

Политика правящей партии за последние 15 лет довела Россию до унизительного положения колонии. Населению внушили мысль, что все, что у нас происходит, определяется отношением к нам Запада и США, в частности. Отсюда все эти шутки про «Обама опять нас..ал в подъезде». Как известно, в каждой шутке есть только доля шутки. Однако самое неприятное, что это не только пиар, это и есть самое настоящее отношение их к России. Они относятся к России – как к сырьевой колонии, которую нужно только грабить, совсем не вкладывая в ее развитие, в образование и здравоохранение. Именно поэтому, работая (точнее, грабя) здесь, они отправляют своих детей учиться и жить на Запад. То есть стратегия большинства чиновников предельно прозрачна – до конца разграбить колонию и уехать наслаждаться пенсией в метрополию (у многих семьи уже там).

Кто бы ни стал новым президентом России, самый важный сигнал, который он должен послать населению: наше будущее зависит от нас самих. Наша экономика плохо развивается не из-за злого Госдепа США, а потому, что у нас коррумпированные суды, бандитская правоохранительная система, плохие дороги и устаревшая инфраструктура. Только мы сами это все можем поменять.

Чтобы ускорить изменения, возможно, на первом этапе придется идти на не совсем демократические меры, например, ограничить право детей и семей чиновников учиться и лечиться за рубежом. Это может показаться жестоким, но с другой стороны, у 95% населения России нет никаких возможностей уехать учиться-лечиться за рубеж, и они вынуждены пользоваться тем, что есть в России. Если чиновники станут понимать, что их семьям и детям придется учиться и лечиться внутри страны, то они совсем по-другому начнут относиться к проблемам образования и здравоохранения. Тогда мы очень быстро сможем увидеть появление современных школ, университетов и больниц. Все технологии и стандарты давно разработаны и широко известны, нужно только захотеть начать их внедрять. Но самое главное, конечно, это нужно быстро избавиться от рабской колониальной психологии, когда есть мы, сирые и убогие, и коварный Запад, который как хочет нами, так и вертит. И единственная наша надежда – на доброго царя Трампа.

Максим Миронов