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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2017 год / № 20, 23 мая / Природа отдохнула на лице Киселёва
   
 
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№20, 23 мая 2017 года.


Природа отдохнула на лице Киселёва

Природа отдохнула на лице Киселёва

По словам телеведущего, с ним произошла небольшая «производственная травма». Запечатлевшаяся, однако, на лице...

Ведущий Дмитрий Киселев
Намедни выглядел побито,
Но пояснил без лишних слов,
Что стал обычной жертвой быта.

Я опишу его беду,
Причем без всякой похабели:
Сажал оливы он в саду
В своем именье в Коктебеле,

Но поскользнулся средь травы –
И пал на землю поневоле
Лицом, которое, увы,
Знакомо зрителю до боли.

Я верю старому бойцу
Родного фронта новостного:
Никто по этому лицу
Не бил, конечно, Киселева.

Природа свой вершила суд
Над верным бардом Путистана:
Того, что зрители снесут,
Сама земля терпеть не стала.

Когда кривлялся лицедей,
Кричали я, Навальный, Носик:
«Как носишь ты таких людей?!»
Так вот, она уже не носит.

Не любит действий наш народ,
Простой жилец пятиэтажек.
Он в рот побольше наберет –
И ждет, когда Господь накажет.

И если мордочку треплу
И впрямь попортили оливы –
То, судя по его, так сказать, лицу –
Оливы очень справедливы.

Дмитрий Быков
«Собеседник»

(прочитано 748 раз)

 http://risk-inform.ru/article_6669.html
+2

<< Комментарии к статье (Всего: 5) >>
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Аноним (гость) 26-05-2017 18:39:32   #5 [ru]
Хахаха аноним 4 поменьше дом 2 смотри и гламурные журналы читай! И кстати рот помой даже через комп воняет видимо всю ночь амирокосам жопу лизал!
 
-5
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Аноним (гость) 26-05-2017 06:53:46   #4 [ru]
Какие "коррупционеры и воры"?? При чем тут "америкосы"?? Какие выигранные суды??

У вас уже сознание отравлено Киселевым. Вы даже не замечаете всю ту кашу, что он наложил вам в голову.
 
+1
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Аноним (гость) 25-05-2017 03:43:42   #3 [ru]
Объясните кого он погубил так называемой своей пропагандой? Коррупционеров и воров губернаторов и правоохранителей? Америкосов которые суют нос куда непопади? А рожа - что рожа то, у кого не бывает, я уверен у вас рожа и похуже повидала! И я не понял тебя за что отвечать должен он? На него в году десятки судебных исков подаются и все они проигрывают потому что он апеллирует зафиксированными и документированными фактами а не постами из соцсетей.
 
-4
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Аноним (гость) 24-05-2017 12:43:46   #2 [ru]
Андреев, при чем тут внешность? Суть стихотворения - сама земля уже не держит такого пропагандона. Это к вопросу есть ли в мире высшая справедливость? Сколько душ было загублено благодаря его пропаганде ненависти, и сколько еще он успеет погубить - он должен ответить за содеянное если не на земле, то на небесах.
 
+4
avatar
Андреев 24-05-2017 10:40:12   #1 [ru]
Ну обрисовать его роскошную жизнь, ну по муссировать, что он там Рупор Кремля, а зачем внешности то касаться? Confused
  
-4
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