Природа отдохнула на лице Киселёва

Аноним (гость) 26-05-2017 18:39:32 #5 [ru] Хахаха аноним 4 поменьше дом 2 смотри и гламурные журналы читай! И кстати рот помой даже через комп воняет видимо всю ночь амирокосам жопу лизал! -5 Аноним (гость) 26-05-2017 06:53:46 #4 [ru] Какие "коррупционеры и воры"?? При чем тут "америкосы"?? Какие выигранные суды??



У вас уже сознание отравлено Киселевым. Вы даже не замечаете всю ту кашу, что он наложил вам в голову. +1 Аноним (гость) 25-05-2017 03:43:42 #3 [ru] Объясните кого он погубил так называемой своей пропагандой? Коррупционеров и воров губернаторов и правоохранителей? Америкосов которые суют нос куда непопади? А рожа - что рожа то, у кого не бывает, я уверен у вас рожа и похуже повидала! И я не понял тебя за что отвечать должен он? На него в году десятки судебных исков подаются и все они проигрывают потому что он апеллирует зафиксированными и документированными фактами а не постами из соцсетей. -4 Аноним (гость) 24-05-2017 12:43:46 #2 [ru] Андреев, при чем тут внешность? Суть стихотворения - сама земля уже не держит такого пропагандона. Это к вопросу есть ли в мире высшая справедливость? Сколько душ было загублено благодаря его пропаганде ненависти, и сколько еще он успеет погубить - он должен ответить за содеянное если не на земле, то на небесах. +4 Андреев 24-05-2017 10:40:12 #1 [ru] Ну обрисовать его роскошную жизнь, ну по муссировать, что он там Рупор Кремля, а зачем внешности то касаться? -4