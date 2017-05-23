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A- | A | A+ 12pt №20, 23 мая 2017 года.
Природа отдохнула на лице Киселёва
Ведущий Дмитрий Киселев
Намедни выглядел побито, Но пояснил без лишних слов, Что стал обычной жертвой быта. Я опишу его беду, Причем без всякой похабели: Сажал оливы он в саду В своем именье в Коктебеле, Но поскользнулся средь травы – И пал на землю поневоле Лицом, которое, увы, Знакомо зрителю до боли. Я верю старому бойцу Родного фронта новостного: Никто по этому лицу Не бил, конечно, Киселева. Природа свой вершила суд Над верным бардом Путистана: Того, что зрители снесут, Сама земля терпеть не стала. Когда кривлялся лицедей, Кричали я, Навальный, Носик: «Как носишь ты таких людей?!» Так вот, она уже не носит. Не любит действий наш народ, Простой жилец пятиэтажек. Он в рот побольше наберет – И ждет, когда Господь накажет. И если мордочку треплу И впрямь попортили оливы – То, судя по его, так сказать, лицу – Оливы очень справедливы. Дмитрий Быков
«Собеседник»
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(гость) Аноним 26-05-2017 18:39:32
#5
[ru]
Хахаха аноним 4 поменьше дом 2 смотри и гламурные журналы читай! И кстати рот помой даже через комп воняет видимо всю ночь амирокосам жопу лизал!
(гость) Аноним 26-05-2017 06:53:46
#4
[ru]
Какие "коррупционеры и воры"?? При чем тут "америкосы"?? Какие выигранные суды??
У вас уже сознание отравлено Киселевым. Вы даже не замечаете всю ту кашу, что он наложил вам в голову.
(гость) Аноним 25-05-2017 03:43:42
#3
[ru]
Объясните кого он погубил так называемой своей пропагандой? Коррупционеров и воров губернаторов и правоохранителей? Америкосов которые суют нос куда непопади? А рожа - что рожа то, у кого не бывает, я уверен у вас рожа и похуже повидала! И я не понял тебя за что отвечать должен он? На него в году десятки судебных исков подаются и все они проигрывают потому что он апеллирует зафиксированными и документированными фактами а не постами из соцсетей.
(гость) Аноним 24-05-2017 12:43:46
#2
[ru]
Андреев, при чем тут внешность? Суть стихотворения - сама земля уже не держит такого пропагандона. Это к вопросу есть ли в мире высшая справедливость? Сколько душ было загублено благодаря его пропаганде ненависти, и сколько еще он успеет погубить - он должен ответить за содеянное если не на земле, то на небесах.
Андреев 24-05-2017 10:40:12
#1
[ru]
Ну обрисовать его роскошную жизнь, ну по муссировать, что он там Рупор Кремля, а зачем внешности то касаться?
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