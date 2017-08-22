    В борьбе за землю

Не только Сладкое. С какими территориями Россия рассталась добровольно

Россия не передавала Казахстану озеро Сладкое в Новосибирской области, оно просто усохло, прокомментировали представители ФСБ информацию об уступке соседнему государству части территории. Сообщения о передаче озера было опубликованы на сайте местной администрации, позже его удалили.

В Астане также отметили, что государственная граница делит пересыхающее на лето озеро в пропорции 70:30 в пользу Казахстана.

Делимитация (то есть договоренность о том, где заканчивается территория одного государства и начинается другого) границы между Россией и Казахстаном закончилась в 2005 году. Демаркация (установка соответствующих знаков, например, пограничных столбов) продолжается до сих пор.

Граница России – самая длинная в мире. Ее протяженность без учета аннексированного Крыма составляет почти 61 тысячу километров – почти столько же, сколько было у СССР.

После объявления независимости Россия унаследовала старые территориальные споры, а границы с новыми государствами – бывшими республиками в составе Союза – до 1991 года никто не воспринимал всерьез.

В течение последних 26 лет Россия подписала договоры о границах почти со всеми соседями, при этом часто соглашаясь с их территориальными претензиями. В отличие от озера Сладкого, земли и моря действительно передавались другим государствам.

Норвегия

В 2010 году президент России Дмитрий Медведев и премьер-министр Норвегии Йенс Столтенберг (сейчас – генсек НАТО) подписали договор о разграничении морских пространств в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане. 175 тысяч квадратных километров спорной акватории государства поделили пополам.

Эту акваторию СССР объявил своей в одностороннем порядке в 1926 году. Норвегия претензии на море заявила значительно позже, в 1976 году, и также в одностороннем порядке.

Государства не могли договориться 40 лет. Попытка СССР начать добычу нефти и газа в 80-х была заблокирована Норвегией. Район был открыт только для рыболовства, при этом последние несколько лет до подписания соглашения власти королевства несколько раз задерживали российские траулеры.

Китай

Советский Союз завладел некоторыми территориями Дальнего Востока в период, когда Китай был разделен гражданскими войнами, а значительная его часть была оккупирована Японией. КНР эта ситуация не устраивала. Первая попытка договориться о границе произошла в 1964 году: проект уже был подготовлен, но в тот момент Леонид Брежнев сместил Никиту Хрущева. Нового лидера предложения по границе не устроили.

В 1969 году несколько приграничных конфликтов, спровоцированных Китаем, чуть не привели к полномасштабной войне между двумя социалистическими государствами. В бою на острове Даманский погибли сотни человек, на озере Жаланашколь (сейчас – Казахстан) – десятки.

В 1991 году президент СССР Михаил Горбачев подписал договор, по которому часть границы между странами проходила по фарватеру Амура. Но, как говорил позже глава МИД России Сергей Лавров, статус островов на реке стороны так и не определили.

В октябре 2004 года президент России Владимир Путин согласился передать Китаю три участка земли общей площадью 337 квадратных километров: половину острова Большой на реке Аргунь, остров Тарабаров целиком и примерно треть острова Большой Уссурийский на Амуре.

С протестами против передачи островов Китаю выступали в КПРФ. Коммунисты говорили, что на спорных островах были дачи жителей расположенного неподалеку Хабаровска. Два члена запрещенной на тот момент Национал-большевистской партии получили за акцию «Острова – наши» по 10 месяцев лишения свободы.

Азербайджан

В 2010 году президент России Дмитрий Медведев передал Азербайджану два дагестанских села – Храх-Уба и Урьян-Уба. Азербайджан получил около 148 гектаров земли.

Эти села образовались на месте временных пастушьих стоянок в начале XX века. Там компактно проживали лезгины. После распада СССР оба села оказались внутри Азербайджана без выхода к границе – то есть стали российскими эксклавами.

После передачи сел их жители попросились в Россию. По данным «Лезгинского информационного портала», переселиться в Дагестан решили 410 жителей Храх-Убы и 13 – из Урьян-Убы.

«Пятый год мы разбросаны по стране, не имея своих очагов. Многие жители находятся на съемных квартирах. Каждый год нам обещают помочь наши властные структуры, но реально ничего не делается», – жаловался на встрече с представителем главы Дагестана лидер переселенцев.

США

В июле 1990 года, за полтора года до распада СССР, министр иностранных дел Эдуард Шеварнадзе (позже – президент Грузии) и глава Госдепа США Джеймс Бейкер подписали соглашение о разделе акватории Берингова пролива. Парламент СССР не успел его ратифицировать. В российской Госдуме соглашение обсуждалось, но получило негативные оценки.

Несмотря на отсутствие ратификации Россией, соглашение де-факто действует на основе обмена нотами между МИД СССР и Госдепартаментом США.

По условиям соглашения в Беринговом море к США отошли:

• часть исключительной экономической зоны СССР площадью 23,7 тысячи квадратных километров, фактически переданная Советским Союзом Соединенным Штатам в 1977 году;

• часть исключительной экономической зоны СССР площадью 7,7 тысяч квадратных километров;

• участок континентального шельфа площадью 46,3 тысяч квадратных километров в открытой центральной части Берингова моря, находящийся за пределами 200 морских миль от исходных линий.

При этом Россия получила 4,6 тысячи квадратных километров континентального шельфа.

«Настоящее Время»

«Вам никто никогда ничего не даст, здесь хозяйничают китайцы и японцы»

Как москвич получал «дальневосточный гектар»

Москвич Игорь Трофимов подавал заявку на землю в Приморье четыре раза. Как только в феврале начался основной этап реализации закона о «дальневосточном гектаре», он составил заявку, для верности консультируясь с экспертами специальной «горячей линии». Через неделю заявку одобрили, но еще неделю спустя потенциальный колонизатор получил отказ – выбранный участок оказался слишком близко к охотничьим угодьям, хотя при оформлении никакой информации об угодьях не было ни у Трофимова, ни у консультантов горячей линии. Но остановить москвича, который решился на освоение Дальнего Востока, оказалось не так просто: он обратился в вышестоящие инстанции, получил в ответ «какую-то белиберду про аренду» и сел оформлять вторую заявку, которая в точности повторила печальную судьбу первой.

– Сформировано целое министерство по распределению участков, – делится опытом Игорь Трофимов. – Пишем туда, получаем ответ: «Мы не уполномочены». Оказывается, что уполномоченный орган находится в том районе, где расположен участок. Опять белиберда, а главное – непонятно, для чего, все-таки, создали министерство.

Но и вторая неудача не сломила потенциального колонизатора: он предпринял третью попытку, так же скрупулезно заполнив заявку на участок в другом районе. И через месяц получил третий отказ. Упорство, с которым Трофимова не пускали на Дальний Восток, и лаконичная простота отказа вызывали сомнения в том, что «дальневосточные гектары» вообще существуют. И тогда Игорь решился на небольшое собственное расследование.

– Я позвонил в турбазу, которая находится неподалеку, – рассказал он Открытой России. – И мне прямо сказали: «Вы чего, вам никто никогда ничего не даст, здесь хозяйничают китайцы и японцы. Нас притесняют, хотя мы давно оформили собственность». Я им говорю: нам на первом этапе уже дали добро. А они мне – это придумано для федерального отчета. И все.

С четвертой заявкой будущий переселенец отправился в приемную президента, присовокупив к ней жалобу на то, что вместо анонсированных 15 минут, за которые якобы можно получить участок на восточных рубежах, ему приходится сражаться с бюрократической машиной в семи часовых поясах. И президент ответил энтузиасту: документы переданы по подведомственности – на Дальний Восток. Тем временем четвертая заявка была приостановлена и ее, похоже, ждет все та же печальная участь.

«Над нами просто издеваются, – возмущен Трофимов. – Мы ведь семья, мы рассчитываем, составляем планы, у нас ребенок. Это очень некрасиво. Настолько обнаглели... Могли бы просто извиниться и объяснить человеческим языком. Мы бы, естественно, туда подтягивали близких, знакомых, создавали бы какие-то сообщества – нашли бы, чем заниматься. Но, если честно, энтузиазм пропал уже после второй попытки – сейчас с женой решили „пойти на принцип“».

«Программа освоения Сибири, запущенная Столыпиным в XX веке, оказалась достаточно успешной, туда переехало много людей. А сейчас на Дальний Восток, просто некому ехать: если вам дадут гектар в тайге, что вы там будете делать? Вы же там жить не сможете», – оценивает перспективы «раздачи гектаров» научный сотрудник лаборатории народонаселения и демографии МГУ Борис Денисов. Историки подтверждают его оценку – начиная с XVIII века Сибирь колонизировалась либо теми, кого туда отправляли в ссылку, либо крестьянами, которых манила «ничья земля» – в центральной России свободных сельхозземель просто не осталось. Тем, кто по замыслу чиновников должен стать колонизаторами Дальнего Востока сегодня, не предложено ни одного сопоставимого по привлекательности стимула. Тем более, что в Приморском крае все привлекательные участки уже забронированы.

– Первая линия озера Ханка уже разошлась среди местного начальства, так что хорошие земли не пустуют, – рассказывает Денисов. – Интересные участки есть, но их немного и они уже заселены, оттуда никто не уезжал. Это Приморский край и южная часть Хабаровского края. Севернее – в Магадан и на Колыму – никто по своей воле не поедет.

В конце мая ВЦИОМ опубликовал результаты социологического опроса, согласно которому дальневосточный гектар потенциально интересен каждому десятому жителю России и почти каждому четвертому жителю ДФО. В этом же опросе количество заинтересованных в дальневосточной земле россиян почему-то увеличивается на 4%, но это, в принципе, объяснимо: когда заказчиком такого опроса выступают два таких ведомства, как Минвостокразвития и Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, количество претендентов на кусочек земли рядом с Тихоокеанским побережьем вполне способно вырасти прямо в процессе написания пресс-релиза.

Тем временем полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев рапортует о том, что на получение «дальневосточного гектара» подано почти 100 тысяч заявок – его заявление 17 августа опубликовало агентство «ТАСС». Учитываются ли в этом массиве четыре, поданные Игорем Трофимовым, и все прочие «отказные» не уточнил ни чиновник, ни агентство. Но зато журналисты еще раз напомнили прогноз Минвостокразвития, которое пообещало, что до конца 2017 года 50 тысяч земельных участков поступят в пользование новых хозяев.

Третий этап федеральной программы «дальневосточный гектар», дающий право на получение земельного надела любому гражданину России, стартовал 1 февраля 2017 года. Достоверной и верифицируемой информации о точном количестве тех, кто уже заселил свой гектар, найти не удалось.

Виктория Ли

«Открытая Россия»

Путин разрешил Минобороны изымать земельные участки для своих нужд

Владимир Путин предоставил Минобороны право изымать землю для государственных нужд. Ранее изымать земли для госнужд разрешили ФСБ и ФСО

Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым Министерство обороны страны получило право изымать земельные участки, понадобившиеся для строительства оборонных объектов.

В соответствии с документом, опубликованным на портале правовой информации, в Положение о Минобороны добавлен дополнительный пункт, согласно которому ведомство «принимает в пределах своей компетенции решения о резервировании и об изъятии земельных участков для государственных нужд Российской Федерации в целях строительства и реконструкции объектов обороны».

Тем же указом расширены полномочия Минобороны в сфере строительства оборонных объектов. До внесения изменений ведомство имело право выдавать лишь разрешения на строительство «объектов обороны и безопасности, входящих в военную инфраструктуру Вооруженных сил».

По новым правилам Минобороны сможет выдавать разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию «объектов обороны и безопасности», входящих не только в военную инфраструктуру Вооруженных сил, но и войск национальной гвардии.

В марте 2017 года Путин подписал указ, предоставивший право изымать земли для госнужд Федеральной службе охраны. В мае такое же право получила и Федеральная служба безопасности.